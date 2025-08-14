https://sputnik-abkhazia.ru/20250814/ryzhaya-devochka-s-avtomatom-kalashnikova-istoriya-odnogo-voennogo-snimka-1056865754.html
Рыжая девочка с автоматом Калашникова: история одного военного снимка
Рыжая девочка с автоматом Калашникова: история одного военного снимка
Sputnik Абхазия
24 сентября 1993 года у Дома культуры в Гудауте неизвестный фотограф сделал снимок, на котором изображена рыжая девочка с автоматом в руках. 14.08.2025, Sputnik Абхазия
2025-08-14T15:55+0300
2025-08-14T15:55+0300
2025-08-14T16:05+0300
в абхазии
отечественная война народа абхазии (1992-1993)
история
абхазия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/08/0d/1056872878_0:59:639:418_1920x0_80_0_0_6bb4de1f7a1ae82c719407d5bb17d1e4.jpg
Долгие годы об этой фотографии ничего не было известно.Корреспондент Sputnik отыскал героиню снимка и выяснил историю фотографии.Сария Кварацхелия, SputnikФотография, полная скорби и отчаяния, была сделана неизвестным фотографом 24 сентября 1993 года у Дома культуры в Гудауте. На ней изображена 12-летняя Алена Конджария с автоматом в руках. Это единственное, что осталось от ее старшего брата Зураба.Боевой "Мустанг"Зураб Конджария вместе с родным братом Тимуром с первых дней войны встал на защиту Родины."За день до начала войны я вместе с родителями поехала в деревню, на Черную речку, собирать фрукты. 14 августа по радио мы услышали о начале войны. Отец тут же сел в машину и поехал в Сухум искать своих сыновей. Но он их уже не нашел, потому что они оба были, и старший и младший, на Красном мосту. Он забрал мою старшую сестру и вернулся обратно", – вспоминает их младшая сестра Алена Конджария.Лишь спустя полгода семья Алены смогла узнать судьбу Тимура и Зураба. После ухода абхазов из Сухума Зураб воевал на Гагрском направлении.Там и был захвачен грузинский танк Т-55 004, который абхазские бойцы отремонтировали и дали название "Мустанг".В экипаж вошли братья Зураб и Тимур Конджария, их двоюродный брат Игорь Конджария, а также друзья Геннадий Еник и Тимур Брандзия. Позже к ним присоединился и Джамбул Джопуа.В конце октября "Мустанг" отправили на Гумистинский фронт. Экипаж танка отличился особой боеспособностью. Он всегда был готов к бою и работал на самых ответственных участках фронта.Боевая позиция находилась на горе Кутыщха. Почти за год экипаж "Мустанга" уничтожил огромное количество техники, огневых позиций и живой силы противника.Последний подвиг “Мустанга”17 сентября 1993 года началось победное наступление на Сухум. И "Мустанг", конечно же, в нем участвовал. В этот день экипаж танка уничтожил одну БМП и до двух взводов личного состава, подавил более 10 огневых точек противника."Когда Зурику сказали, что надо ехать в Яштхуа, он сразу понял, что там их ждет. И потому он не хотел брать с собой младшего брата Тимура. Он ему соврал, что маме плохо и она хочет увидеть его. Ничего не подозревая, Тимур отправился на Черную речку. Но мы же были не предупреждены, тогда не было никакой связи, и когда Тимур увидел, что мама на своих ногах его встречает, он почувствовал что-то неладное, развернулся и уехал", – вспоминает Алена.Зураб вскипел, когда снова увидел Тимура на фронте. По словам Алены, когда у Зураба не получилось отговорить брата, он его ударил и приказал остальным ребятам ни за что не пускать Тимура в Яштхуа."Там везде сидели враги, и танкисты просто шли на верную смерть в тыл врага. Это были настолько отчаянные парни, и они знали, чем они жертвуют, знали, куда они идут. И они не ставили свои жизни выше освобождения своей страны. Естественно, когда они были уже в тылу врага, в них попал первый же снаряд, танк загорелся. Но они все равно ехали вперед и до конца отстреливались, пока танк не взорвался. Все это происходило на глазах младшего брата, который выхватил оружие и хотел покончить с собой. Но его вовремя смогли остановить", – рассказывает Алена Конджария.Четверо танкистов – Джамбул Джопуа, Зураб и Игорь Конджария, Геннадий Еник погибли, не дожив до Победы всего 10 дней. Только через сутки абхазские бойцы смогли извлечь останки танкистов из "Мустанга".23 сентября в Доме культуры Гудауты состоялась церемония прощания с экипажем танка. Автомат Зураба Конджария вручили младшей сестре как единственную вещь, которая осталась от него.Сам "Мустанг" спустя полгода восстановили и подняли на постамент в нескольких метрах от места гибели его экипажа. Боевая машина стала памятником сгоревшим в нем ребятам.Судьба второго брата Алены, Тимура Конджария, также сложилась трагически. Он погиб вскоре после Отечественной войны народа Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231002/operatsiya-burya-kak-abkhazskie-voyska-osvobozhdali-gagrskiy-rayon-1048418041.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20250801/svela-gumista-kak-irina-zavyalova-vzyala-oruzhie-i-nashla-muzha-1056613609.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20250703/bratishka-arzik-kak-voyna-rozhdaet-i-zabiraet-geroev-1055703753.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/08/0d/1056872878_0:0:639:479_1920x0_80_0_0_ecd0d4d1626c47622301ce51a63efc79.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
отечественная война народа абхазии (1992-1993), история, абхазия
отечественная война народа абхазии (1992-1993), история, абхазия
Рыжая девочка с автоматом Калашникова: история одного военного снимка
15:55 14.08.2025 (обновлено: 16:05 14.08.2025)
24 сентября 1993 года у Дома культуры в Гудауте неизвестный фотограф сделал снимок, на котором изображена рыжая девочка с автоматом в руках.
Долгие годы об этой фотографии ничего не было известно.
Корреспондент Sputnik отыскал героиню снимка и выяснил историю фотографии.
Сария Кварацхелия, Sputnik
Фотография, полная скорби и отчаяния, была сделана неизвестным фотографом 24 сентября 1993 года у Дома культуры в Гудауте. На ней изображена 12-летняя Алена Конджария с автоматом в руках. Это единственное, что осталось от ее старшего брата Зураба.
Зураб Конджария вместе с родным братом Тимуром с первых дней войны встал на защиту Родины.
"За день до начала войны я вместе с родителями поехала в деревню, на Черную речку, собирать фрукты. 14 августа по радио мы услышали о начале войны. Отец тут же сел в машину и поехал в Сухум искать своих сыновей. Но он их уже не нашел, потому что они оба были, и старший и младший, на Красном мосту. Он забрал мою старшую сестру и вернулся обратно", – вспоминает их младшая сестра Алена Конджария.
Лишь спустя полгода семья Алены смогла узнать судьбу Тимура и Зураба. После ухода абхазов из Сухума Зураб воевал на Гагрском направлении.
Там и был захвачен грузинский танк Т-55 004, который абхазские бойцы отремонтировали и дали название "Мустанг".
В экипаж вошли братья Зураб и Тимур Конджария, их двоюродный брат Игорь Конджария, а также друзья Геннадий Еник и Тимур Брандзия. Позже к ним присоединился и Джамбул Джопуа.
В конце октября "Мустанг" отправили на Гумистинский фронт. Экипаж танка отличился особой боеспособностью. Он всегда был готов к бою и работал на самых ответственных участках фронта.
Боевая позиция находилась на горе Кутыщха. Почти за год экипаж "Мустанга" уничтожил огромное количество техники, огневых позиций и живой силы противника.
"Мустанг" во время войны отличился настолько, что грузины давали вознаграждение за уничтожение этого танка", – отмечает Алена.
Последний подвиг “Мустанга”
17 сентября 1993 года началось победное наступление на Сухум. И "Мустанг", конечно же, в нем участвовал. В этот день экипаж танка уничтожил одну БМП и до двух взводов личного состава, подавил более 10 огневых точек противника.
18 сентября экипаж танка 004 получил свое последнее боевое задание – ворваться в село Яштхуа и прорвать оборону противника.
"Когда Зурику сказали, что надо ехать в Яштхуа, он сразу понял, что там их ждет. И потому он не хотел брать с собой младшего брата Тимура. Он ему соврал, что маме плохо и она хочет увидеть его. Ничего не подозревая, Тимур отправился на Черную речку. Но мы же были не предупреждены, тогда не было никакой связи, и когда Тимур увидел, что мама на своих ногах его встречает, он почувствовал что-то неладное, развернулся и уехал", – вспоминает Алена.
Зураб вскипел, когда снова увидел Тимура на фронте. По словам Алены, когда у Зураба не получилось отговорить брата, он его ударил и приказал остальным ребятам ни за что не пускать Тимура в Яштхуа.
"Мустанг" первым ворвался в село. За ним должна была идти пехота. Но танк попал в засаду.
"Там везде сидели враги, и танкисты просто шли на верную смерть в тыл врага. Это были настолько отчаянные парни, и они знали, чем они жертвуют, знали, куда они идут. И они не ставили свои жизни выше освобождения своей страны. Естественно, когда они были уже в тылу врага, в них попал первый же снаряд, танк загорелся. Но они все равно ехали вперед и до конца отстреливались, пока танк не взорвался. Все это происходило на глазах младшего брата, который выхватил оружие и хотел покончить с собой. Но его вовремя смогли остановить", – рассказывает Алена Конджария.
Четверо танкистов – Джамбул Джопуа, Зураб и Игорь Конджария, Геннадий Еник погибли, не дожив до Победы всего 10 дней. Только через сутки абхазские бойцы смогли извлечь останки танкистов из "Мустанга".
23 сентября в Доме культуры Гудауты состоялась церемония прощания с экипажем танка. Автомат Зураба Конджария вручили младшей сестре как единственную вещь, которая осталась от него.
Каждому из членов экипажа танка 004 было присвоено высокое звание "Герой Абхазии".
Сам "Мустанг" спустя полгода восстановили и подняли на постамент в нескольких метрах от места гибели его экипажа. Боевая машина стала памятником сгоревшим в нем ребятам.
Судьба второго брата Алены, Тимура Конджария, также сложилась трагически. Он погиб вскоре после Отечественной войны народа Абхазии.