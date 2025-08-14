https://sputnik-abkhazia.ru/20250814/ryzhaya-devochka-s-avtomatom-kalashnikova-istoriya-odnogo-voennogo-snimka-1056865754.html

Рыжая девочка с автоматом Калашникова: история одного военного снимка

Рыжая девочка с автоматом Калашникова: история одного военного снимка

24 сентября 1993 года у Дома культуры в Гудауте неизвестный фотограф сделал снимок, на котором изображена рыжая девочка с автоматом в руках.

в абхазии

отечественная война народа абхазии (1992-1993)

история

абхазия

Долгие годы об этой фотографии ничего не было известно.Корреспондент Sputnik отыскал героиню снимка и выяснил историю фотографии.Сария Кварацхелия, SputnikФотография, полная скорби и отчаяния, была сделана неизвестным фотографом 24 сентября 1993 года у Дома культуры в Гудауте. На ней изображена 12-летняя Алена Конджария с автоматом в руках. Это единственное, что осталось от ее старшего брата Зураба.Боевой "Мустанг"Зураб Конджария вместе с родным братом Тимуром с первых дней войны встал на защиту Родины."За день до начала войны я вместе с родителями поехала в деревню, на Черную речку, собирать фрукты. 14 августа по радио мы услышали о начале войны. Отец тут же сел в машину и поехал в Сухум искать своих сыновей. Но он их уже не нашел, потому что они оба были, и старший и младший, на Красном мосту. Он забрал мою старшую сестру и вернулся обратно", – вспоминает их младшая сестра Алена Конджария.Лишь спустя полгода семья Алены смогла узнать судьбу Тимура и Зураба. После ухода абхазов из Сухума Зураб воевал на Гагрском направлении.Там и был захвачен грузинский танк Т-55 004, который абхазские бойцы отремонтировали и дали название "Мустанг".В экипаж вошли братья Зураб и Тимур Конджария, их двоюродный брат Игорь Конджария, а также друзья Геннадий Еник и Тимур Брандзия. Позже к ним присоединился и Джамбул Джопуа.В конце октября "Мустанг" отправили на Гумистинский фронт. Экипаж танка отличился особой боеспособностью. Он всегда был готов к бою и работал на самых ответственных участках фронта.Боевая позиция находилась на горе Кутыщха. Почти за год экипаж "Мустанга" уничтожил огромное количество техники, огневых позиций и живой силы противника.Последний подвиг “Мустанга”17 сентября 1993 года началось победное наступление на Сухум. И "Мустанг", конечно же, в нем участвовал. В этот день экипаж танка уничтожил одну БМП и до двух взводов личного состава, подавил более 10 огневых точек противника."Когда Зурику сказали, что надо ехать в Яштхуа, он сразу понял, что там их ждет. И потому он не хотел брать с собой младшего брата Тимура. Он ему соврал, что маме плохо и она хочет увидеть его. Ничего не подозревая, Тимур отправился на Черную речку. Но мы же были не предупреждены, тогда не было никакой связи, и когда Тимур увидел, что мама на своих ногах его встречает, он почувствовал что-то неладное, развернулся и уехал", – вспоминает Алена.Зураб вскипел, когда снова увидел Тимура на фронте. По словам Алены, когда у Зураба не получилось отговорить брата, он его ударил и приказал остальным ребятам ни за что не пускать Тимура в Яштхуа."Там везде сидели враги, и танкисты просто шли на верную смерть в тыл врага. Это были настолько отчаянные парни, и они знали, чем они жертвуют, знали, куда они идут. И они не ставили свои жизни выше освобождения своей страны. Естественно, когда они были уже в тылу врага, в них попал первый же снаряд, танк загорелся. Но они все равно ехали вперед и до конца отстреливались, пока танк не взорвался. Все это происходило на глазах младшего брата, который выхватил оружие и хотел покончить с собой. Но его вовремя смогли остановить", – рассказывает Алена Конджария.Четверо танкистов – Джамбул Джопуа, Зураб и Игорь Конджария, Геннадий Еник погибли, не дожив до Победы всего 10 дней. Только через сутки абхазские бойцы смогли извлечь останки танкистов из "Мустанга".23 сентября в Доме культуры Гудауты состоялась церемония прощания с экипажем танка. Автомат Зураба Конджария вручили младшей сестре как единственную вещь, которая осталась от него.Сам "Мустанг" спустя полгода восстановили и подняли на постамент в нескольких метрах от места гибели его экипажа. Боевая машина стала памятником сгоревшим в нем ребятам.Судьба второго брата Алены, Тимура Конджария, также сложилась трагически. Он погиб вскоре после Отечественной войны народа Абхазии.

абхазия

отечественная война народа абхазии (1992-1993), история