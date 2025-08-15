https://sputnik-abkhazia.ru/20250815/uchenyy-s-zheleznym-kharakterom-istoriya-mikhaila-gunba-1055569220.html
Ученый с железным характером: история Михаила Гунба
Ученый с железным характером: история Михаила Гунба
Михаил Гунба - абхазский историк и археолог, внесший большой вклад в науку. 15.08.2025, Sputnik Абхазия
Михаил Гунба - известный ученый-абхазовед, археолог и историк. Он родился в селе Ачандара в 1925 году, в 1964 году защитил кандидатскую диссертацию. Гунба исследовал позднеантичную и раннесредневековую историю и археологию Абхазии, руководил археологическими экспедициями в селе Атара, участвовал в экспедициях в селе Цабал, в Сухумской крепости.По словам археолога Гарика Сангулия, он был одним из первых, кто одновременно занимался несколькими направлениями науки.Сам Сангулия познакомился с Михаилом Гунба в 80-х годах во время учебы в университете. Тот был куратором курса и одновременно преподавал археологию, а также вел кружок по археологии в Абхазском институте языка, литературы и истории. По воспоминаниям Сангулия, ученый был строгим и требовательным преподавателем."Во время лекций только тишина, ни шороха. Если кто-то начинал переговариваться, то он тут же лекцию останавливал, требовал встать и извиниться перед остальными. Не позволял лишнего. Слушать лекцию нужно было от начала до конца", – отмечает Сангулия. Гунба обладал удивительной способностью "сканировать" людей. Он видел, какие возможности есть у каждого студента, сам отбирал их в кружки, предлагал темы научных исследований."Может, кто-то хотел бы на кружок по истории при Абхазском институте гуманитарных исследований записаться, но он мог сразу сказать: "А тебе там делать нечего, ты же не интересуешься, тебе это не нужно". Он отбирал именно достойных, как он считал, потому что кружок – это не для всего курса. И все, кого он отобрал в тот кружок, выучились, стали учеными, исследователями. Это Георгий Гулия, Гаяна Шамба, Сослан Салакая, Руслан Барцыц и я. Все мы через его школу проходили", – рассказал Гарик Сангулия. Несмотря на то, что Михаил Гунба был очень требовательным, он мог подружиться с кем угодно и собирал вокруг себя толпы студентов. "Он был тих, спокоен, никогда голос не повышал. И в нас он воспитал, конечно, уверенность, смелость", – подчеркивает Сангулия.Ученый с сильным характером Михаил Гунба отличался сильным характером, неуступчивостью и смелостью. "Он был одним из самых смелых археологов и историков своего времени. Я вот помню, когда Народный форум был создан, его книга "Абхазия в первом тысячелетии" была одной из первых, на которой основывалась идея национально-освободительного движения. Также он отличался резкими выступлениями. Он отстаивал позднюю дату постройки Великой Абхазской стены. Написал специальное исследование, где утверждал, что она датируется VI веком, а не XVII-XVIII, и совершенно не связана с князьями Дадиани, которые были зятьями владетельного князя Абхазии. Он первый, кто отстоял эту дату. Затем Воронов и другие ученые доказали это", – отмечает Сангулия. Он первым заговорил о локализации столицы древнего государства Абазгия и доказал, что она находилась именно в Анакопии. "И он даже специальную работу написал" О локализации Трахеи", выступил и потребовал, чтобы работа была опубликована. Это одна из образцовых работ на основе археологических, исторических, ситуационных данных", – подчеркивает ученый."Этот тезис грузинская историография культивировала и во время войны, он был основой их идеологии. И вот Гунба выступил с докладом "Социальные отношения в Абхазии", где он иллюстративно показал, что это не так", – отмечает Сангулия.Михаил Михайлович писал научные труды и на абхазском языке. Одна из них – малоизвестная книга "Очерки истории Абхазии". Именно Михаил Гунба, по словам Сангулия, нашел памятник энеолита и ранней бронзы в Эшере - поселение Гуандра. Но так как он сам не занимался изучением этого периода, то предложил исследовать находку своему коллеге Игорю Цвинария.Большой ученый-историк Михаил Михайлович Гунба ушел из жизни 31 января 2014 года.
Ученый с железным характером: история Михаила Гунба
Михаил Гунба - абхазский историк и археолог, внесший большой вклад в науку.
Михаил Гунба - известный ученый-абхазовед, археолог и историк.
Он родился в селе Ачандара в 1925 году, в 1964 году защитил кандидатскую диссертацию. Гунба исследовал позднеантичную и раннесредневековую историю и археологию Абхазии, руководил археологическими экспедициями в селе Атара, участвовал в экспедициях в селе Цабал, в Сухумской крепости.
По словам археолога Гарика Сангулия, он был одним из первых, кто одновременно занимался несколькими направлениями науки.
"Эта практика распространилась среди наших ученых уже потом, но он был одним из первых, кто занимался разными направлениями истории", – рассказывает он.
Сам Сангулия познакомился с Михаилом Гунба в 80-х годах во время учебы в университете. Тот был куратором курса и одновременно преподавал археологию, а также вел кружок по археологии в Абхазском институте языка, литературы и истории.
По воспоминаниям Сангулия, ученый был строгим и требовательным преподавателем.
"Во время лекций только тишина, ни шороха. Если кто-то начинал переговариваться, то он тут же лекцию останавливал, требовал встать и извиниться перед остальными. Не позволял лишнего. Слушать лекцию нужно было от начала до конца", – отмечает Сангулия.
Гунба обладал удивительной способностью "сканировать" людей. Он видел, какие возможности есть у каждого студента, сам отбирал их в кружки, предлагал темы научных исследований.
"Может, кто-то хотел бы на кружок по истории при Абхазском институте гуманитарных исследований записаться, но он мог сразу сказать: "А тебе там делать нечего, ты же не интересуешься, тебе это не нужно". Он отбирал именно достойных, как он считал, потому что кружок – это не для всего курса. И все, кого он отобрал в тот кружок, выучились, стали учеными, исследователями. Это Георгий Гулия, Гаяна Шамба, Сослан Салакая, Руслан Барцыц и я. Все мы через его школу проходили", – рассказал Гарик Сангулия.
Несмотря на то, что Михаил Гунба был очень требовательным, он мог подружиться с кем угодно и собирал вокруг себя толпы студентов.
"Он был тих, спокоен, никогда голос не повышал. И в нас он воспитал, конечно, уверенность, смелость", – подчеркивает Сангулия.
Ученый с сильным характером
Михаил Гунба отличался сильным характером, неуступчивостью и смелостью.
"Он был одним из самых смелых археологов и историков своего времени. Я вот помню, когда Народный форум был создан, его книга "Абхазия в первом тысячелетии" была одной из первых, на которой основывалась идея национально-освободительного движения.
Также он отличался резкими выступлениями. Он отстаивал позднюю дату постройки Великой Абхазской стены. Написал специальное исследование, где утверждал, что она датируется VI веком, а не XVII-XVIII, и совершенно не связана с князьями Дадиани, которые были зятьями владетельного князя Абхазии. Он первый, кто отстоял эту дату. Затем Воронов и другие ученые доказали это", – отмечает Сангулия.
Он первым заговорил о локализации столицы древнего государства Абазгия и доказал, что она находилась именно в Анакопии.
"И он даже специальную работу написал" О локализации Трахеи", выступил и потребовал, чтобы работа была опубликована. Это одна из образцовых работ на основе археологических, исторических, ситуационных данных", – подчеркивает ученый.
Одна из важных работ Гунба – доклад о социальных отношениях в Абхазии. Он разрушил бытовавший в то время тезис грузинских ученых о том, что якобы абхазы – "примитивное родовое общество северокавказского происхождения, которое появилось на территории страны и уничтожило цивилизацию, созданную грузинским племенем".
"Этот тезис грузинская историография культивировала и во время войны, он был основой их идеологии. И вот Гунба выступил с докладом "Социальные отношения в Абхазии", где он иллюстративно показал, что это не так", – отмечает Сангулия.
Михаил Михайлович писал научные труды и на абхазском языке.
Одна из них – малоизвестная книга "Очерки истории Абхазии". Именно Михаил Гунба, по словам Сангулия, нашел памятник энеолита и ранней бронзы в Эшере - поселение Гуандра. Но так как он сам не занимался изучением этого периода, то предложил исследовать находку своему коллеге Игорю Цвинария.
Большой ученый-историк Михаил Михайлович Гунба ушел из жизни 31 января 2014 года.