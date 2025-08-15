https://sputnik-abkhazia.ru/20250815/uchenyy-s-zheleznym-kharakterom-istoriya-mikhaila-gunba-1055569220.html

Ученый с железным характером: история Михаила Гунба

Ученый с железным характером: история Михаила Гунба

Sputnik Абхазия

Михаил Гунба - абхазский историк и археолог, внесший большой вклад в науку. 15.08.2025, Sputnik Абхазия

2025-08-15T15:02+0300

2025-08-15T15:02+0300

2025-08-15T15:15+0300

в абхазии

археология

ученые

история

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/06/15/1055473162_0:40:235:172_1920x0_80_0_0_68f158bc49ee0f0e6a976c76e6ceee13.jpg

Sputnik Михаил Гунба - известный ученый-абхазовед, археолог и историк. Он родился в селе Ачандара в 1925 году, в 1964 году защитил кандидатскую диссертацию. Гунба исследовал позднеантичную и раннесредневековую историю и археологию Абхазии, руководил археологическими экспедициями в селе Атара, участвовал в экспедициях в селе Цабал, в Сухумской крепости.По словам археолога Гарика Сангулия, он был одним из первых, кто одновременно занимался несколькими направлениями науки.Сам Сангулия познакомился с Михаилом Гунба в 80-х годах во время учебы в университете. Тот был куратором курса и одновременно преподавал археологию, а также вел кружок по археологии в Абхазском институте языка, литературы и истории. По воспоминаниям Сангулия, ученый был строгим и требовательным преподавателем."Во время лекций только тишина, ни шороха. Если кто-то начинал переговариваться, то он тут же лекцию останавливал, требовал встать и извиниться перед остальными. Не позволял лишнего. Слушать лекцию нужно было от начала до конца", – отмечает Сангулия. Гунба обладал удивительной способностью "сканировать" людей. Он видел, какие возможности есть у каждого студента, сам отбирал их в кружки, предлагал темы научных исследований."Может, кто-то хотел бы на кружок по истории при Абхазском институте гуманитарных исследований записаться, но он мог сразу сказать: "А тебе там делать нечего, ты же не интересуешься, тебе это не нужно". Он отбирал именно достойных, как он считал, потому что кружок – это не для всего курса. И все, кого он отобрал в тот кружок, выучились, стали учеными, исследователями. Это Георгий Гулия, Гаяна Шамба, Сослан Салакая, Руслан Барцыц и я. Все мы через его школу проходили", – рассказал Гарик Сангулия. Несмотря на то, что Михаил Гунба был очень требовательным, он мог подружиться с кем угодно и собирал вокруг себя толпы студентов. "Он был тих, спокоен, никогда голос не повышал. И в нас он воспитал, конечно, уверенность, смелость", – подчеркивает Сангулия.Ученый с сильным характером Михаил Гунба отличался сильным характером, неуступчивостью и смелостью. "Он был одним из самых смелых археологов и историков своего времени. Я вот помню, когда Народный форум был создан, его книга "Абхазия в первом тысячелетии" была одной из первых, на которой основывалась идея национально-освободительного движения. Также он отличался резкими выступлениями. Он отстаивал позднюю дату постройки Великой Абхазской стены. Написал специальное исследование, где утверждал, что она датируется VI веком, а не XVII-XVIII, и совершенно не связана с князьями Дадиани, которые были зятьями владетельного князя Абхазии. Он первый, кто отстоял эту дату. Затем Воронов и другие ученые доказали это", – отмечает Сангулия. Он первым заговорил о локализации столицы древнего государства Абазгия и доказал, что она находилась именно в Анакопии. "И он даже специальную работу написал" О локализации Трахеи", выступил и потребовал, чтобы работа была опубликована. Это одна из образцовых работ на основе археологических, исторических, ситуационных данных", – подчеркивает ученый."Этот тезис грузинская историография культивировала и во время войны, он был основой их идеологии. И вот Гунба выступил с докладом "Социальные отношения в Абхазии", где он иллюстративно показал, что это не так", – отмечает Сангулия.Михаил Михайлович писал научные труды и на абхазском языке. Одна из них – малоизвестная книга "Очерки истории Абхазии". Именно Михаил Гунба, по словам Сангулия, нашел памятник энеолита и ранней бронзы в Эшере - поселение Гуандра. Но так как он сам не занимался изучением этого периода, то предложил исследовать находку своему коллеге Игорю Цвинария.Большой ученый-историк Михаил Михайлович Гунба ушел из жизни 31 января 2014 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250730/1056554156.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250627/1055589399.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20240911/ne-znavshiy-strakha-pamyati-yuriya-voronova-1052229738.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250623/abkhazskie-i-rossiyskie-arkheologi-budut-issledovat-sukhumskuyu-bukhtu-1055489422.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

археология, ученые, история