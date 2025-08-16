https://sputnik-abkhazia.ru/20250816/na-alyaske-putin-s-trampom-vernuli-amerike-glavnoe-1056951483.html

На Аляске Путин с Трампом вернули Америке главное

На Аляске Путин с Трампом вернули Америке главное

Sputnik Абхазия

Старый анекдот про "вам шашечки или ехать?" утверждает превосходство внутреннего над внешним. И наверное, большинство людей согласятся, что главное ... 16.08.2025, Sputnik Абхазия

2025-08-16T11:13+0300

2025-08-16T11:13+0300

2025-08-16T11:13+0300

россия

сша

дональд трамп

владимир путин

украина

аляска

мнение

авторы

колумнисты

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/08/10/1056947851_0:90:3319:1957_1920x0_80_0_0_21f9a37b9d5d22469bed2367c8170ae0.jpg

Зачастую форма ничуть не менее важна содержания. Прошедшие российско-американские переговоры на высшем уровне являются тому ярким доказательством, пишет Ирина Алкснис для РИА Новости. С точки зрения результата прорыва в ходе разговора двух президентов не произошло.Но одновременно с этим невозможно переоценить значимость события, и львиную долю этой значимости обеспечил именно формат мероприятия.Складывается впечатление, что в последние годы Запад вообще и США в частности просто забыли, что такое высокий стиль большой политики. Какие-то убогие междусобойчики в антураже школьного актового зала, разговоры лидеров великих держав в кулуарах на приставных стульях, шушуканье и мелкое интриганство. Правда, скорее всего, упрощение, вульгаризация и опошление стиля западной политики напрямую связано с измельчанием европейских и американских лидеров, а это — в свою очередь — непосредственно и самым прямым образом влияет на существо их решений и действий.Над стремлением Дональда Трампа возродить высокий стиль американской политики — будь то проведение военного парада на 4 июля или строительство бального зала в Белом доме — частенько иронизируют. И напрасно. Потому что между формой и содержанием в мировой политике — как и в бизнесе — существует неразрывная взаимосвязь. И американский президент как опытнейший предприниматель, это прекрасно понимает.Когда встречаются две равных и равноправных силы, пусть даже их разделяют многочисленные и обширные разногласия, сама форма их встречи и общения влияет на суть происходящего: ответственность, чувство долга, понимание масштабности происходящего, взаимное уважение, готовность услышать другую сторону и двигаться навстречу друг другу, несмотря на все сохраняющиеся противоречия.Нынешнее противостояние России с Западом обычно сравнивают с холодной войной в самых жестких ее фазах. Однако невозможно не заметить колоссальную разницу в подходах. За последние тридцать лет Запад настолько застрял в восприятии себя как вершины человеческой цивилизации и самой могущественной силы на планете, что это неизбежно сказалось на его отношении к остальному миру. Вассалы и слаборазвитые туземцы, которым можно приказать, а если вдруг те каким-то чудом не подчинятся приказу — разбомбить в назидание остальным.Собственно, в этом же и заключается корень происходящих процессов в мире, поскольку по обе стороны Атлантики вдруг выяснили, что и приказам прекратили подчиняться, и бомбежки перестали приносить желаемые результаты, и сами "туземцы" регулярно весьма болезненно отвечают.Трамп отбросил эти переставшие работать и откровенно глупые клише — и вернулся к основам, где величие державы обеспечивается на только ее достижениями и успехами, но и силой оппонентов. Принижение геополитического конкурента — очень опасный путь в никуда, а вот принятие его как равного, готовность обсуждать и искать решения существующих проблем — способ двигаться вперед. Вместе. В этом процессе дипломатические церемонии и ритуалы — от сопровождения истребителями самолета гостя до встречи на красной дорожке — являются неотъемлемой составляющей общения партнеров.История сохранила интереснейшие свидетельства общения и взаимодействия советских и американских руководителей, которые, с одной стороны, жестко противостояли друг другу, отстаивая интересы своих стран, а с другой — с огромным взаимным интересом и уважением общались друг с другом.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250814/poedinok-veka-putin-i-tramp-protiv-evropeyskikh-yastrebov-1056900246.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250812/tramp-i-putin-zadadut-evrope-vsego-odin-vopros-1056860257.html

россия

сша

украина

аляска

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Ирина Алкснис https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102262/18/1022621827_30:0:180:150_100x100_80_0_0_6f74355983e5a2e28ceb024e9be3970f.jpg

Ирина Алкснис https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102262/18/1022621827_30:0:180:150_100x100_80_0_0_6f74355983e5a2e28ceb024e9be3970f.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Ирина Алкснис https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102262/18/1022621827_30:0:180:150_100x100_80_0_0_6f74355983e5a2e28ceb024e9be3970f.jpg

россия, сша, дональд трамп, владимир путин, украина, аляска, мнение, авторы, колумнисты