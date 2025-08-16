Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Ашьыжь арадио Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на радио Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Аицәажәара
Афонд "Ашанеи" амедицинатә центр "Альба Меди" аус еицырулоит
13:04
10 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аҵарашықәс ҿыц: Очамчыра араион аҟны рышҽазыҟарҵо
13:14
17 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Археолог имш: ари аҭҵаарадырра ахырхарҭа иахьа Аԥсны иаҭагылазаашьоу
13:34
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Радио
Социологический опрос "Экология Абхазии: взгляд в будущее"
14:05
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
2 мин
Гражданин и начальник
Нарушение пограничного режима: ситуация на абхазо-грузинской границе
14:33
10 мин
Радио
Спортивные трансляции в Абхазии: интервью с журналистом МАТЧ-ТВ Нарой Муратия
14:43
12 мин
Актуальный комментарий
Погода в Абхазии до конца лета
14:55
5 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ахатәгәаԥхаҩцәа рымш: Аԥсны жәлар Рџьынџьтәылатә еибашьраҟны рлагала
18:05
24 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Радио
Социологический опрос "Экология Абхазии: взгляд в будущее"
18:34
25 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ахатәгәаԥхаҩцәа рымш: Аԥсны жәлар Рџьынџьтәылатә еибашьраҟны рлагала
21:05
24 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Радио
Социологический опрос "Экология Абхазии: взгляд в будущее"
21:34
25 мин
Асабша арадио Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Суббота на радио Sputnik
08:30
31 мин
On air
13:00
31 мин
On air
13:30
31 мин
On air
18:00
31 мин
On air
18:30
31 мин
On air
21:00
31 мин
On air
21:30
31 мин
На Аляске Путин с Трампом вернули Америке главное
На Аляске Путин с Трампом вернули Америке главное
Sputnik Абхазия
Старый анекдот про "вам шашечки или ехать?" утверждает превосходство внутреннего над внешним. И наверное, большинство людей согласятся, что главное ... 16.08.2025, Sputnik Абхазия
Зачастую форма ничуть не менее важна содержания. Прошедшие российско-американские переговоры на высшем уровне являются тому ярким доказательством, пишет Ирина Алкснис для РИА Новости. С точки зрения результата прорыва в ходе разговора двух президентов не произошло.Но одновременно с этим невозможно переоценить значимость события, и львиную долю этой значимости обеспечил именно формат мероприятия.Складывается впечатление, что в последние годы Запад вообще и США в частности просто забыли, что такое высокий стиль большой политики. Какие-то убогие междусобойчики в антураже школьного актового зала, разговоры лидеров великих держав в кулуарах на приставных стульях, шушуканье и мелкое интриганство. Правда, скорее всего, упрощение, вульгаризация и опошление стиля западной политики напрямую связано с измельчанием европейских и американских лидеров, а это — в свою очередь — непосредственно и самым прямым образом влияет на существо их решений и действий.Над стремлением Дональда Трампа возродить высокий стиль американской политики — будь то проведение военного парада на 4 июля или строительство бального зала в Белом доме — частенько иронизируют. И напрасно. Потому что между формой и содержанием в мировой политике — как и в бизнесе — существует неразрывная взаимосвязь. И американский президент как опытнейший предприниматель, это прекрасно понимает.Когда встречаются две равных и равноправных силы, пусть даже их разделяют многочисленные и обширные разногласия, сама форма их встречи и общения влияет на суть происходящего: ответственность, чувство долга, понимание масштабности происходящего, взаимное уважение, готовность услышать другую сторону и двигаться навстречу друг другу, несмотря на все сохраняющиеся противоречия.Нынешнее противостояние России с Западом обычно сравнивают с холодной войной в самых жестких ее фазах. Однако невозможно не заметить колоссальную разницу в подходах. За последние тридцать лет Запад настолько застрял в восприятии себя как вершины человеческой цивилизации и самой могущественной силы на планете, что это неизбежно сказалось на его отношении к остальному миру. Вассалы и слаборазвитые туземцы, которым можно приказать, а если вдруг те каким-то чудом не подчинятся приказу — разбомбить в назидание остальным.Собственно, в этом же и заключается корень происходящих процессов в мире, поскольку по обе стороны Атлантики вдруг выяснили, что и приказам прекратили подчиняться, и бомбежки перестали приносить желаемые результаты, и сами "туземцы" регулярно весьма болезненно отвечают.Трамп отбросил эти переставшие работать и откровенно глупые клише — и вернулся к основам, где величие державы обеспечивается на только ее достижениями и успехами, но и силой оппонентов. Принижение геополитического конкурента — очень опасный путь в никуда, а вот принятие его как равного, готовность обсуждать и искать решения существующих проблем — способ двигаться вперед. Вместе. В этом процессе дипломатические церемонии и ритуалы — от сопровождения истребителями самолета гостя до встречи на красной дорожке — являются неотъемлемой составляющей общения партнеров.История сохранила интереснейшие свидетельства общения и взаимодействия советских и американских руководителей, которые, с одной стороны, жестко противостояли друг другу, отстаивая интересы своих стран, а с другой — с огромным взаимным интересом и уважением общались друг с другом.
На Аляске Путин с Трампом вернули Америке главное

11:13 16.08.2025
© Sputnik / Sergey Bobylev / Перейти в фотобанкПрезидент Дональд Трамп приветствует президента России Владимира Путина, Аляска
Президент Дональд Трамп приветствует президента России Владимира Путина, Аляска - Sputnik Абхазия, 1920, 16.08.2025
© Sputnik / Sergey Bobylev
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Ирина Алкснис - Sputnik Абхазия
Ирина Алкснис
Все материалы
Старый анекдот про "вам шашечки или ехать?" утверждает превосходство внутреннего над внешним. И наверное, большинство людей согласятся, что главное — содержание, а форма вторична. Однако будут в этом не вполне правы.
Зачастую форма ничуть не менее важна содержания. Прошедшие российско-американские переговоры на высшем уровне являются тому ярким доказательством, пишет Ирина Алкснис для РИА Новости.
С точки зрения результата прорыва в ходе разговора двух президентов не произошло.
Как сформулировал Дональд Трамп: "Сделки пока нет".
Но одновременно с этим невозможно переоценить значимость события, и львиную долю этой значимости обеспечил именно формат мероприятия.
Складывается впечатление, что в последние годы Запад вообще и США в частности просто забыли, что такое высокий стиль большой политики. Какие-то убогие междусобойчики в антураже школьного актового зала, разговоры лидеров великих держав в кулуарах на приставных стульях, шушуканье и мелкое интриганство. Правда, скорее всего, упрощение, вульгаризация и опошление стиля западной политики напрямую связано с измельчанием европейских и американских лидеров, а это — в свою очередь — непосредственно и самым прямым образом влияет на существо их решений и действий.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки - Sputnik Абхазия, 1920, 14.08.2025
Поединок века: Путин и Трамп против европейских "ястребов"
14 августа, 16:48
Над стремлением Дональда Трампа возродить высокий стиль американской политики — будь то проведение военного парада на 4 июля или строительство бального зала в Белом доме — частенько иронизируют. И напрасно. Потому что между формой и содержанием в мировой политике — как и в бизнесе — существует неразрывная взаимосвязь. И американский президент как опытнейший предприниматель, это прекрасно понимает.
Сегодня ночью мир увидел возрождение высокого стиля международной политики в исполнении двух сверхдержав. Это было красиво, элегантно и значительно — не только внешне, но и по существу.
Когда встречаются две равных и равноправных силы, пусть даже их разделяют многочисленные и обширные разногласия, сама форма их встречи и общения влияет на суть происходящего: ответственность, чувство долга, понимание масштабности происходящего, взаимное уважение, готовность услышать другую сторону и двигаться навстречу друг другу, несмотря на все сохраняющиеся противоречия.
Нынешнее противостояние России с Западом обычно сравнивают с холодной войной в самых жестких ее фазах. Однако невозможно не заметить колоссальную разницу в подходах. За последние тридцать лет Запад настолько застрял в восприятии себя как вершины человеческой цивилизации и самой могущественной силы на планете, что это неизбежно сказалось на его отношении к остальному миру. Вассалы и слаборазвитые туземцы, которым можно приказать, а если вдруг те каким-то чудом не подчинятся приказу — разбомбить в назидание остальным.
Собственно, в этом же и заключается корень происходящих процессов в мире, поскольку по обе стороны Атлантики вдруг выяснили, что и приказам прекратили подчиняться, и бомбежки перестали приносить желаемые результаты, и сами "туземцы" регулярно весьма болезненно отвечают.
Официальный визит президента РФ В. Путина в Аргентину - Sputnik Абхазия, 1920, 12.08.2025
Трамп и Путин зададут Европе всего один вопрос
12 августа, 16:45
Трамп отбросил эти переставшие работать и откровенно глупые клише — и вернулся к основам, где величие державы обеспечивается на только ее достижениями и успехами, но и силой оппонентов. Принижение геополитического конкурента — очень опасный путь в никуда, а вот принятие его как равного, готовность обсуждать и искать решения существующих проблем — способ двигаться вперед. Вместе. В этом процессе дипломатические церемонии и ритуалы — от сопровождения истребителями самолета гостя до встречи на красной дорожке — являются неотъемлемой составляющей общения партнеров.
История сохранила интереснейшие свидетельства общения и взаимодействия советских и американских руководителей, которые, с одной стороны, жестко противостояли друг другу, отстаивая интересы своих стран, а с другой — с огромным взаимным интересом и уважением общались друг с другом.
Сегодня ночью мир увидел, как российский и американский лидеры возродили эту традицию, этот вайб. Вайб холодной войны в самом лучшем его смысле.
