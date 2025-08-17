https://sputnik-abkhazia.ru/20250817/sputnik-nedeli-pamyatnye-daty-pozdravlenie-putina-i-priem-gostey--1056962959.html

Sputnik недели: памятные даты, поздравление Путина и прием гостей

Информационное агентство Sputnik подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 11 по 17 августа.

О том, как в Абхазии почтили память защитников Родины и отметили День добровольца, что Владимир Путин пожелал Бадре Гунба в день его рождения, как встретили официальные делегации из Псковской области и Санкт-Петербурга, кого задержали за стрельбу в туриста в Гагре, читайте в материале Sputnik.Приезд делегации из ПсковаНеделя началась с приезда делегации из Псковской области во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым.Президент Абхазии Бадра Гунба встретился с Михаилом Ведерниковым в понедельник, 11 августа. Глава государства подчеркнул, что отношения с Россией продолжают активно развиваться, налаживаются связи с российскими регионами.Ведерников рассказал, что из Псковской области в республику экспортируется большое количество товаров, и этот список может быть расширен. Например, учитывая бурный рост гостиничного бизнеса и открытие новых объектов, Псковская область готова предложить все необходимое для отелей.Он добавил, что осенью в Абхазию приедет псковская бизнес-миссия, и пригласил местных предпринимателей приехать с ответным визитом.С делегацией из Пскова также встретился премьер-министр республики Владимир Делба, который заявил, что основные вопросы, которые затронут стороны — это взаимодействие в социально-культурной, духовно-нравственной сфере, налаживание гуманитарных связей, подписание договора о побратимских отношениях с Гудаутским районом.Кроме того, стороны обсудили сотрудничество в экономике и культуре, перспективы подписания соглашения о побратимстве между Псковской областью и Гудаутским районом, а также налаживании авиасообщения.В рамках рабочей поездки в Абхазию Военно-исторический музей-заповедник Псковской области подписал соглашение сотрудничестве и взаимодействии подписали Музей Боевой Славы имени Владислава Ардзинба.Документ подразумевает проведение совместных мероприятий и конференций, разработку выставок, обмен методическими и справочными материалами, фото- и видеотрансляции материалов музеев.День начала войныВ минувший четверг во всех городах и районах республики прошли памятные церемонии, посвященные дню начала Отечественной войны народа Абхазии.Руководство страны, ветераны, общественность возложили цветы к мемориалам в честь защитников Родины, состоялись митинги.В этот день к народу Абхазии обратился президент республики Бадра Гунба. Он напомнил о трагических событиях, начавшихся 14 августа 1992 года, когда грузинские войска вторглись на территорию республики, и подчеркнул мужество абхазского народа, сумевшего отстоять свою свободу.Бадра Гунба также посетил мемориал первого президента Абхазии Владислава Ардзинба. Церемония возложения цветов прошла в селе Нижняя Эшера. В ней приняли участие руководство страны, члены правительства, депутаты Парламента, посол России в Абхазии, матери погибших воинов, ветераны войны, добровольцы и представители общественности.Президент Южной Осетии Алан Гаглоев направил телеграмму президенту Абхазии Бадре Гунба в День памяти защитников Отечества.Он отметил, что Южная Осетия вместе с абхазским народом чтит память павших, среди которых были и добровольцы из Южной Осетии, и подчеркнул важность недопущения новой войны.У Представительства Абхазии в Тирасполе открыли памятное место в связи с 33-й годовщины со дня начала войны с Грузией.14 августа 1992 года войска Госсовета Грузии вторглись на территорию республики — началась Отечественная война народа Абхазии, которая продлилась 413 дней.День рождения президентаПрезидент России Владимир Путин поздравил своего абхазского коллегу Бадру Гунба с днем рождения. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.Российский лидер подчеркнул, что встречи в Москве весной подтвердили союзнический характер отношений между двумя государствами.С днем рождения президента Абхазии поздравили глава Южной Осетии Алан Гаглоев, руководители федеральных ведомств и субъектов России.14 августа Бадре Гунба исполнилось 44 года. Ранее пресс-секретарь президента Алхас Чолокуа заявлял СМИ, что глава государства не отмечает свой день рождения в День памяти защитников Отечества. Администрация президента также не публиковала поздравительные телеграммы.День добровольцаПамять добровольцев, защищавших Абхазию в 1992-1993 годах, почтили в Гудауте 15 августа. В мероприятии приняли участие президент Бадра Гунба, вице-президент Беслан Бигвава, премьер-министр Владимир Делба, члены Кабмина, депутаты Парламента.Вместе с руководством администрации, добровольцами, прибывшими для участия в памятных мероприятиях, родственниками погибших на войне и представителями общественности они возложили цветы к памятнику добровольцам.После церемонии возложения цветов к памятнику добровольцам, в Доме культуры Гудауты прошел концерт.Бадра Гунба также посетил выставку в гудаутском музее Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар. На ней представлены карикатуры и шаржи, созданные в годы войны абхазскими художниками.Президент отметил, что выставки помогают сохранить память о героизме, проявленном народом Абхазии, для будущих поколений.Рейс из северной столицыПервый авиарейс Санкт-Петербург – Сухум приземлился в аэропорту имени Владислава Ардзинба 14 августа. Его встретили представители правительства Абхазии во главе с премьер-министром Владимиром Делба и посол России в Абхазии Михаил Шургалин.Этим рейсом в республику прибыла делегация из Северной столицы России во главе с председателем Законодательного собрания Александром Бельским. Их принял президент Абхазии Бадра Гунба.Стороны также обсудили перспективы сотрудничества Абхазии и Санкт-Петербурга.Реконструкцию спортплощадокРеконструкцию спортплощадок проведут в Гудауте, сообщили в пресс-службе президента Абхазии.Состояние одной мультиспортивной площадки, на которой тренируются 300 человек, сегодня оценил глава государства Бадра Гунба.По словам Беслана Гублия, директора спортшколы, к которой прилегает площадка, покрытие давно износилось и нуждается в замене.Бадра Гунба поручил вице-премьеру, и.о. главы Госкомспорта Таращу Хагба провести инспекцию всех пяти городских объектов и Гудаутского республиканского стадиона.Абхазский МИД о встрече Путина и ТрампаВстреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске дает надежду на прогресс в отношениях двух стран, заявил министр иностранных дел Абхазии Олег Барциц в комментарии ТАСС.По его словам, сам факт переговоров в нынешних условиях требует мужества и воли лидеров, а ”мультипликативный эффект от потепления в отношениях” может способствовать нормализации международного климата.Барциц отметил, что от встречи стоит ожидать серьезных изменений по украинскому направлению, несмотря на отсутствие деталей переговоров.Соглашение о сотрудничествеСоглашение о сотрудничестве подписали Минкульт Абхазии и Бахрушинский музей, сообщили в Минкульте.В рамках сотрудничества откроется музей театра в РУСДРАМе. В экспозиции будет представлено более 120 уникальных экспонатов: афиши, архивные документы, фотоматериалы и артефакты, рассказывающие об истории театра. Он станет пятым проектом федеральной программы "Новый музей театра".Кроме того, важным направлением сотрудничества станет создание Детского центра — пространства, где дети через игру и музейно-театральную педагогику будут знакомиться с театральными профессиями и историей.ТуризмАбхазия обошла Турцию и стала лидером выездного туризма из России этим летом, сообщил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский. Количество поездок в республику увеличилось на 10–15% по сравнению с прошлым годом.РИА Новости со ссылкой на данные "Яндекс Путешествий" также сообщает, что Абхазия вошла в топ-5 популярных зарубежных направлений россиян в бархатный сезон.В пятерку также вошли Италия, Франция и Испания. При этом Абхазия осталась самым доступным направлением из всех — средняя стоимость ночи в республике составляет 8 тысяч рублей, вдвое дешевле, чем в европейских странах.Министр туризма республики Астамур Логуа на уходящей неделе провел встречу с владельцами глэмпингов и инвесторами. Как сообщает пресс-служба ведомства, итогом встречи стало принятие решения о создании Ассоциацию глэмпингов.Кроме того, Астамур Логуа обсудил меры господдержки для развития горного туризма, совершенствование инфраструктуры, создание инвестиционной карты с новыми перспективными локациями и проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели.Сотрудничество с клиникойСоглашение о сотрудничестве подписали культурно-благотворительный фонд "Ашана" и медцентр "Альба Мед".Центр является представителем турецких клиник сети "Acıbadem" — крупнейший частный медицинский холдинг, включающий 22 больницы и 16 поликлиник, и предоставляет широкий спектр услуг: лечение онкозаболеваний, трансплантация органов, кардио- и нейрохирургия и другие.Соглашение позволит пациентам фонда пользоваться данными услугами, а также обеспечит удобство в решении логистических и других вопросов.Задержание за стрельбу12 августа житель города Нурий Хагуш пришел в МВД и рассказал об обстоятельствах инцидента, произошедшего 13 марта, и о том, как применил огнестрельное оружие, сообщает пресс-служба ведомства.Ранее сообщалось, что примерно в 15:30 на проспекте Ардзинба не установленный тогда человек выстрелил в гражданина России Константина Белозерова и скрылся. Было возбуждено уголовное дело.Белозерова доставили в районную больницу Гагры со сквозным ранением левой голени, открытым переломом левой малоберцовой кости, травматическим повреждением малоберцового нерва и малоберцовой артерии.В ведомстве уточнили, что 5 августа пострадавший дал показания и впервые назвал имя человека, причастного к его ранению.Слет молодежиПредставители Абхазии приняли участие в ежегодном слете талантливой молодежи "Фишт" в Адыгее, сообщили в Госкомспорта.Для участников организовали культурную программу — просветительские, экологические и спортивные мероприятия, Адыгэ джэгу, мастер-классы по золотому шитью, танцам игре на народных инструментах, верховой езде.Слет проходил в Майкопском районе Адыгеи, на него приехали более 500 человек из Абхазии, Беларуси и регионов России — Адыгеи, Краснодарского края, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Калмыкии, Херсонской области.Успешный кастингВалерия Делба покорила жюри и зрителей шоу "Ну-ка, все вместе! Народный кастинг". Выпуск с ее участием накануне вышел в эфир на телеканале "Россия".В отборочном туре в Санкт-Петербурге, где за выход в следующие этапы конкурса боролись сотни вокалистов из разных регионов России, участвовала и 20-летняя Валерия Делба из Абхазии. Она исполнила сложную музыкальную композицию "Who Can You Trust" из фильма "Шпион".

