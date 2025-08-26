Абхазия
"Немецкий синдром": ты уничтожаешь меня, а мы тебя поддержим
"Немецкий синдром": ты уничтожаешь меня, а мы тебя поддержим
Я бы даже рискнул обозначить возникновение нового явления - "немецкий синдром", пишет колумнист Sputnik Алексей Ломия. Боже упаси, ничего против собственно немецкого народа не имею, никакой предвзятости не испытываю. Всегда знал, что это очень дисциплинированная нация, трудолюбивая, законопослушная, талантливая. Но вот в прошлом столетии появился один неудавшийся художник, которого история знает как Адольфа Гитлера, и все испортил. Сложно поверить, что в Германии не нашлось здравомыслящих людей, которые понимали, к чему ведут его лозунги и идеология. Но многие, вместо того, чтобы урезонить Гитлера в самом начале, влились в нацистские ряды, поддержали его и возомнили, что могут покорить весь мир. Словно заговоренные, они ему потакали, хотя, включив логику, могли понять, что это приведет к краху их государственности. Так и произошло.Против Гитлера и его сателлитов выступила прогрессивная часть человечества.Это привело к полной и безоговорочной капитуляции нацистов - разрушенные города и экономика, непосильные контрибуции. Ценой неимоверных усилий, немцам удалось оправиться от последствий Второй мировой войны. И даже стать локомотивом всего старого мира.Но, видимо, так предначертано, что через определенные временные периоды немцы подвержены массовым помешательствам, которые фатально сказываются на всех аспектах их жизнедеятельности, отбрасывают их далеко назад.А как иначе воспринимать то, что сейчас происходит. Некогда мощнейшее государство тихо скатывается в коллапс, лучшие специалисты предпочитают уезжать, экономика в полной стагнации.Одна из причин - политическая победа так называемых "зеленых", которые сумели протащить свои инициативы по тотальному сворачиванию атомных и угольных электростанций. Это естественно повлекло серьезную зависимость от приобретения энергоносителей из-за рубежа. Ведь должны же были немцы понимать к чему приведут эти якобы "защитники экологии"?Голубое топливо в избытке поступало в Германию по трубопроводам, в основном из России. Такой вид доставки является самым экономичным и даже самым экологичным. Для максимального извлечения прибыли был реализован исторический, по масштабу, совместный с Россией проект по прокладке трубопровода по дну Балтийского моря, чтобы минуя транзитные страны, напрямую получать дешевый газ.Впереди маячила заманчивая перспектива нового рывка в экономике, но тут произошел страшнейший террористический акт. Если попытаться квалифицировать действия террористов по отношению ко всей Германии, к ее экономике и народу, то это страшная диверсия, едва не повлекшая экологическую катастрофу, которая ставит под вопрос будущее страны. И вроде бы как нет прощения таким.Теперь уже нет никакого сомнения, что это террористический акт был совершен украинскими спецслужбами, с ведома и по приказу высшего руководства киевского режима. Даже изобличены и задержаны конкретные исполнители, которые дают показания, называются детали самого преступления, гонорар за совершение злодеяния.Если исходить из простой логики, после такого, между двумя государствами должны быть прекращены дипломатические отношения, на самых представительных мировых площадках должны быть подняты вопросы об изоляции Украины и ее режима, как приспешников и организаторов государственного терроризма. И инициатором должна быть именно Германия.А что происходит на самом деле? Германия и ее политическое руководство - в первых рядах союзников киевской клики. В ущерб себе и собственным гражданам, идет беспрецедентная военная и экономическая помощь. Идет наращивание военного производства за счет, опять же, немецких налогоплательщиков, чтобы удовлетворить потребности ВСУ в оружии, технике и боеприпасах. И этого не хватило, еще и контингент грозятся отправить на Украину.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
17:31 26.08.2025
Уроки новейшей истории для всего человечества открывают новые грани осознания, заставляют задуматься над невероятными феноменами.
Я бы даже рискнул обозначить возникновение нового явления - "немецкий синдром", пишет колумнист Sputnik Алексей Ломия.
Боже упаси, ничего против собственно немецкого народа не имею, никакой предвзятости не испытываю. Всегда знал, что это очень дисциплинированная нация, трудолюбивая, законопослушная, талантливая. Но вот в прошлом столетии появился один неудавшийся художник, которого история знает как Адольфа Гитлера, и все испортил.
Сложно поверить, что в Германии не нашлось здравомыслящих людей, которые понимали, к чему ведут его лозунги и идеология. Но многие, вместо того, чтобы урезонить Гитлера в самом начале, влились в нацистские ряды, поддержали его и возомнили, что могут покорить весь мир. Словно заговоренные, они ему потакали, хотя, включив логику, могли понять, что это приведет к краху их государственности. Так и произошло.
Против Гитлера и его сателлитов выступила прогрессивная часть человечества.
Огромные потери в этой войне понес Советский Союз, только из Абхазии ушли на фронт более 55 тысяч человек.
Это привело к полной и безоговорочной капитуляции нацистов - разрушенные города и экономика, непосильные контрибуции. Ценой неимоверных усилий, немцам удалось оправиться от последствий Второй мировой войны. И даже стать локомотивом всего старого мира.
Но, видимо, так предначертано, что через определенные временные периоды немцы подвержены массовым помешательствам, которые фатально сказываются на всех аспектах их жизнедеятельности, отбрасывают их далеко назад.
А как иначе воспринимать то, что сейчас происходит. Некогда мощнейшее государство тихо скатывается в коллапс, лучшие специалисты предпочитают уезжать, экономика в полной стагнации.
Одна из причин - политическая победа так называемых "зеленых", которые сумели протащить свои инициативы по тотальному сворачиванию атомных и угольных электростанций. Это естественно повлекло серьезную зависимость от приобретения энергоносителей из-за рубежа. Ведь должны же были немцы понимать к чему приведут эти якобы "защитники экологии"?
И вроде нашли альтернативу - природный газ.
Голубое топливо в избытке поступало в Германию по трубопроводам, в основном из России. Такой вид доставки является самым экономичным и даже самым экологичным. Для максимального извлечения прибыли был реализован исторический, по масштабу, совместный с Россией проект по прокладке трубопровода по дну Балтийского моря, чтобы минуя транзитные страны, напрямую получать дешевый газ.
Впереди маячила заманчивая перспектива нового рывка в экономике, но тут произошел страшнейший террористический акт.

Злоумышленники подорвали две ветки "Северного потока" и газ больше не поступает по ним в Германию. Вся экономика вынуждена перейти на дорогущий сжиженный газ из США и Швеции.

Если попытаться квалифицировать действия террористов по отношению ко всей Германии, к ее экономике и народу, то это страшная диверсия, едва не повлекшая экологическую катастрофу, которая ставит под вопрос будущее страны. И вроде бы как нет прощения таким.
Теперь уже нет никакого сомнения, что это террористический акт был совершен украинскими спецслужбами, с ведома и по приказу высшего руководства киевского режима. Даже изобличены и задержаны конкретные исполнители, которые дают показания, называются детали самого преступления, гонорар за совершение злодеяния.
Если исходить из простой логики, после такого, между двумя государствами должны быть прекращены дипломатические отношения, на самых представительных мировых площадках должны быть подняты вопросы об изоляции Украины и ее режима, как приспешников и организаторов государственного терроризма. И инициатором должна быть именно Германия.
А что происходит на самом деле? Германия и ее политическое руководство - в первых рядах союзников киевской клики. В ущерб себе и собственным гражданам, идет беспрецедентная военная и экономическая помощь. Идет наращивание военного производства за счет, опять же, немецких налогоплательщиков, чтобы удовлетворить потребности ВСУ в оружии, технике и боеприпасах. И этого не хватило, еще и контингент грозятся отправить на Украину.
Ну как тут не заговорить о новом феномене, как я выше упомянул, о "немецком синдроме" - "Ты меня уничтожай, а я тебя буду поддерживать во что бы то ни стало". Воистину, еще не такое увидим и услышим.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
0