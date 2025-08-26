https://sputnik-abkhazia.ru/20250826/nemetskiy-sindrom-ty-unichtozhaesh-menya-a-my-tebya-podderzhim-1057122474.html

"Немецкий синдром": ты уничтожаешь меня, а мы тебя поддержим

"Немецкий синдром": ты уничтожаешь меня, а мы тебя поддержим

Sputnik Абхазия

Уроки новейшей истории для всего человечества открывают новые грани осознания, заставляют задуматься над невероятными феноменами. 26.08.2025, Sputnik Абхазия

2025-08-26T17:31+0300

2025-08-26T17:31+0300

2025-08-26T17:31+0300

мнение

авторы

колумнисты

германия

россия

сша

северный поток

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/09/1a/1048245031_0:130:2500:1536_1920x0_80_0_0_8b41f88e6852e93921a974bcedaeb489.jpg

Я бы даже рискнул обозначить возникновение нового явления - "немецкий синдром", пишет колумнист Sputnik Алексей Ломия. Боже упаси, ничего против собственно немецкого народа не имею, никакой предвзятости не испытываю. Всегда знал, что это очень дисциплинированная нация, трудолюбивая, законопослушная, талантливая. Но вот в прошлом столетии появился один неудавшийся художник, которого история знает как Адольфа Гитлера, и все испортил. Сложно поверить, что в Германии не нашлось здравомыслящих людей, которые понимали, к чему ведут его лозунги и идеология. Но многие, вместо того, чтобы урезонить Гитлера в самом начале, влились в нацистские ряды, поддержали его и возомнили, что могут покорить весь мир. Словно заговоренные, они ему потакали, хотя, включив логику, могли понять, что это приведет к краху их государственности. Так и произошло.Против Гитлера и его сателлитов выступила прогрессивная часть человечества.Это привело к полной и безоговорочной капитуляции нацистов - разрушенные города и экономика, непосильные контрибуции. Ценой неимоверных усилий, немцам удалось оправиться от последствий Второй мировой войны. И даже стать локомотивом всего старого мира.Но, видимо, так предначертано, что через определенные временные периоды немцы подвержены массовым помешательствам, которые фатально сказываются на всех аспектах их жизнедеятельности, отбрасывают их далеко назад.А как иначе воспринимать то, что сейчас происходит. Некогда мощнейшее государство тихо скатывается в коллапс, лучшие специалисты предпочитают уезжать, экономика в полной стагнации.Одна из причин - политическая победа так называемых "зеленых", которые сумели протащить свои инициативы по тотальному сворачиванию атомных и угольных электростанций. Это естественно повлекло серьезную зависимость от приобретения энергоносителей из-за рубежа. Ведь должны же были немцы понимать к чему приведут эти якобы "защитники экологии"?Голубое топливо в избытке поступало в Германию по трубопроводам, в основном из России. Такой вид доставки является самым экономичным и даже самым экологичным. Для максимального извлечения прибыли был реализован исторический, по масштабу, совместный с Россией проект по прокладке трубопровода по дну Балтийского моря, чтобы минуя транзитные страны, напрямую получать дешевый газ.Впереди маячила заманчивая перспектива нового рывка в экономике, но тут произошел страшнейший террористический акт. Если попытаться квалифицировать действия террористов по отношению ко всей Германии, к ее экономике и народу, то это страшная диверсия, едва не повлекшая экологическую катастрофу, которая ставит под вопрос будущее страны. И вроде бы как нет прощения таким.Теперь уже нет никакого сомнения, что это террористический акт был совершен украинскими спецслужбами, с ведома и по приказу высшего руководства киевского режима. Даже изобличены и задержаны конкретные исполнители, которые дают показания, называются детали самого преступления, гонорар за совершение злодеяния.Если исходить из простой логики, после такого, между двумя государствами должны быть прекращены дипломатические отношения, на самых представительных мировых площадках должны быть подняты вопросы об изоляции Украины и ее режима, как приспешников и организаторов государственного терроризма. И инициатором должна быть именно Германия.А что происходит на самом деле? Германия и ее политическое руководство - в первых рядах союзников киевской клики. В ущерб себе и собственным гражданам, идет беспрецедентная военная и экономическая помощь. Идет наращивание военного производства за счет, опять же, немецких налогоплательщиков, чтобы удовлетворить потребности ВСУ в оружии, технике и боеприпасах. И этого не хватило, еще и контингент грозятся отправить на Украину.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250611/prosrochennyy-i-beschelovechnyy-zelenskiy-1055261320.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250210/tramp-na-nashu-golovu-1053698316.html

германия

россия

сша

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Алексей Ломия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg

Алексей Ломия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Алексей Ломия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg

мнение, авторы, колумнисты, германия, россия, сша, северный поток