Франция погружается в хаос

Франция погружается в хаос

Что лучше: ужасный конец или ужас без конца?Франция готовится ответить на этот полыхающий вопрос, турнув в очередной раз очередное правительство, пишет Елена Караева для РИА Новости.И вот уже хозяину Елисейского дворца не останется другого выхода, кроме как пригласить на вторую по значимости власти должность в Пятой республике — на пост премьер-министра — Марин Ле Пен. Например. Или если, против обыкновения, Макрон окажется холоден к чарам старшей его по возрасту блондинки, то эта должность уйдет соратнику Ле Пен Жордану Барделла.Это новое представление политического цирка начнется через неделю, 8 сентября, когда спикер нижней палаты французского парламента Яэль Браун-Пиве объявит, что нынешнему кабмину депутаты вынесли вотум недоверия. Другого варианта, считай голоса парламентариев хоть справа налево, хоть слева направо, не предвидится. Правительство Франсуа Байру, как до него правительство Мишеля Барнье, а еще до него — кабмин во главе с Габриэлем Атталем, будет отправлено в небытие. На политическую свалку.Ситуация, на самом деле, абсолютно невиданная. Чрезвычайно техническая и рутинная процедура — голосование по основному финансовому документу — в парижских коридорах власти стала причиной жесточайшего политического кризиса. И грядущего фатального финансового хаоса. И дело не только в том, что у Франции колоссальный внешний долг (124 процента от ВВП) и это страна-банкрот. Главное дело и главная проблема Франции заключается сегодня в том, что большая часть ее долговых обязательств находится в руках тех, кто не живет в Европе. И чьи действия Банк Франции (что-то типа нашего ЦБ, только без права эмиссии и проведения суверенной кредитно-денежной политики) не может контролировать никак.Если в понедельник, 1 сентября, держатели французских векселей потребуют их оплатить, Франция рухнет. Потому что у нее нет денег. Ни больших, ни даже малых. Ни свободных. Ни связанных. Это страна-голодранец. Ну или страна-голодранка.Но если для тотального позора это условие лишь необходимое, то вот и условие достаточное.Выступления ряда крупных инвесторов и биржевых игроков, во Франции работающих или с Францией имеющих дело, позволяют предположить, что отданная прессе цифра объема российских авуаров (частных или государственных — разницы нет) была уменьшена на две трети. Не 25 миллиардов евро были заморожены, а 71 миллиард евро. И вот тут господа финансисты, строящие свои действия на знаниях кулис французской политики и на обмене инсайдами, говорят, и говорят абсолютно открыто, что 46 миллиардов евро наших денег завсегдатаи парижских гостиных уже украли и даже поделили.Как говорят все те же инвесторы, это и есть та тайная причина, по которой Макрон не готов прекращать войну с нами в зоне спецоперации. Потому что снятие санкций будет означать, что Россия придет за своими деньгами. Как обычно мы и приходим за своим. Мы все отданное нам наше подсчитаем. И спросим, глядя в его голубые глаза: "А куда ты, Эммануэль, дел 46 миллиардов евро?"Мы всегда знали, что русофобию, которая взращивалась во Франции последнее десятилетие, с момента возвращения Крыма в родную гавань, должно было питать что-то чрезвычайно рациональное. Конкретное. То, что можно пощупать, увидеть, взвесить, так сказать, в руке.Выяснилось, что это страх высшего истеблишмента перед разоблачением предполагаемой недостачи. Недосчета, если точнее.И тогда, если честно, весь пазл складывается. Становится понятным "ястребиный" настрой по отношению к нашей стране хозяина Елисейского дворца, его дикое желание эскалации конфликта вплоть до прямых столкновений французских солдат с нашими подразделениями.Если на территорию, оставшуюся от Незалежной, Макрон отправит воинский контингент, то так оно, как предрек три с лишним года назад Владимир Путин, и будет.Страна — полный, тотальный и абсолютный банкрот, государство, в котором правительство не удерживается в своем кресле больше полугода, Франция, в которой никто ни в чем не может быть уверен, потому что налоги могут задрать, забастовки могут внезапно объявить, полностью обездвижив все институции и всю инфраструктуру, на протяжении трех с половиной лет смеет читать нам мораль. Смеет учить нас демократии. Смеет называть нас "населением, непривычным к свободе" и "ненавидящим прогресс". Это и есть сегодняшняя Франция.Пожалуйста, без иллюзий: потерявшее суверенность государство (его долговые расписки — в руках иностранцев), утратившее по собственной воле право на эмиссию денежных знаков, забывшее про какую бы ни было самостоятельность во внешней политике, — сегодня возглавляет не "коалицию желающих", а коалицию упоротых русофобов.В то же время знание о том адском хаосе, в котором Франции предстоит жить долгие месяцы, не наполняет нас ни радостью, ни благолепием. Наши связи и наша общность, как бы Макрон и Ко ни пытались их уничтожить, прочнее, чем кажется этим временщикам.Но тем не менее необходимо отметить, что упоротое украинство французских элит и алчность персонально Макрона иначе, кроме как полным крахом, окончиться для Франции и не могут. Ну а лифт на политический эшафот для правительства Франции уже подан. Вслед за правительством туда же отправится и сам Макрон.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

