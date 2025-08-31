https://sputnik-abkhazia.ru/20250831/sputnik-nedeli-vykhodnye-medialiga-v-sukhume-i-yarmarka-v-sirii-1057224241.html

Sputnik недели: выходные, Медиалига в Сухуме и ярмарка в Сирии

Sputnik недели: выходные, Медиалига в Сухуме и ярмарка в Сирии

Последняя неделя лета в Абхазии была богата на праздники. В республике отметили День признания независимости, Нанхуа и Успение Пресвятой Богородицы. 31.08.2025

Еще один праздник, спортивный, состоялся на стадионе "Динамо" в Сухуме. Там прошел первый матч команды "Апсны" в рамках Медиалиги.О том, какие еще событиями запомнилась уходящая неделя, читайте в материале Sputnik.SputnikПраздничная неделяНа уходящей неделе в республике отметили важные праздники - День признания независимости и Нанхуа.26 августа в Абхазии отпраздновали 170летие со Дня признания независимости республики со стороны России. С утра представители власти и общественности почтили память защитников Абхазии в Сухуме, а также президентов Владислава Ардзинба и Сергея Багапш.Вечером в столице состоялся концерт с участием местных творческих коллективов и артистов абхазской эстрады.Мероприятие посетили президент Бадра Гунба и посол России Михаил Шургалин, которые поздравили народ Абхазии со знаменательной датой.28 августа в республике отметили Нанхуа, который совпадает с православным праздником Успения Пресвятой Богородицы.Нанхуа имеет как религиозное, так и культурное значение. В этот день принято вспоминать об умерших родственниках.У жителей республики в этот день выдался праздничный выходной день. С Нанхуа народ Абхазии поздравил президент Бадра Гунба.Первый театральный музейКо Дню признания независимости Абхазии приурочили открытие первого в стране театрального музея в Русском театре драмы имени Искандера.Над концепцией, дизайном и монтажом экспозиции работали специалисты Бахрушинского театрального музея.Церемонию открытия посетили президент Бадра Гунба, посол России Михаил Шургалин, гендиректор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова.Задачи от президента27 августа президент Бадра Гунба провел заседание с членами правительства и дал ряд поручений.В сфере экономики до 1 декабря поручено подготовить предложения по повышению эффективности использования госсобственности, включая имущество во временном владении или пользовании третьих лиц, предложения по оптимизации деятельности государственных унитарных предприятий и предприятий с госучастием, утвердить ведомственную целевую программу поддержки малого и среднего предпринимательства.В сфере сельского хозяйства поручено утвердить ведомственную целевую программу "Развитие сельского хозяйства на 2026 год", представить предложения по поддержке фермерских хозяйств и предпринимателей в селе.В сфере туризма – разработать проект Концепции развития туриндустрии до 2030 года и представить предложения по модернизации дорог туристического назначения с элементами благоустройства, а также разработать и утвердить Правила классификации гостиниц и иных средств размещения, Порядок ведения единого республиканского реестра средств размещения.В энергоотрасли – подготовить перечень технологического оборудования для производства электроэнергии из возобновляемых источников, разработать долгосрочную Стратегию развития отрасли, включающую вопросы реновации электросетевого хозяйства и внедрение альтернативных источников энергии.В транспортной сфере – представить предложения по развитию железных дорог и изменить законодательство о лицензировании пассажирских перевозок, предусматривающее работу в такси граждан Абхазии, подготовить подзаконные акты в сфере гражданской авиации."Необходимо от рутинной каждодневной работы переходить к решению долгосрочных задач", — подчеркнул президент Абхазии.Исторический матч30 августа на стадионе "Динамо" в Сухуме состоялась встреча футбольных команд "Апсны" и "Чертаново" в рамках российской Медиалиги.Матч стал настоящим событием для жителей Абхазии. Трибуны "Динамо" были переполнены, на стадионе царила праздничная атмосфера.Игру посетило и руководство страны во главе с президентом Бадрой Гунба.Завершился футбольный матч победой "Чертаново" со счетом 0:3. После матча Бадра Гунба встретился с абхазскими футболистами, поблагодарил их за игру и подчеркнул, что за две недели футболисты из разных команд сумели сыграться и достойно проявить себя на поле.30 августа президент Абхазии также встретился с главой Медиалиги Николаем Осиповым. Он отметил, что участие в Медийной футбольной лиге важно для развития спорта в Абхазии и популяризации республики за рубежом.Подготовка к школеВ течение всей предыдущей недели в республике готовились к началу учебного года. Общеобразовательным учреждениям республики раздали учебники, детям из малоимущих и многодетных семей - школьную форму. Более 13 тысяч учебников передали в отделы образования районов. Поставки книг продолжатся вплоть до 15 сентября. Всего в этом году в школы республики поступит около 30 наименований учебников.Также для первоклассников подготовили подарки от президента – рюкзаки с канцелярией.Начальник ГАИ заявил, что личный состав Госавтоинспекции Абхазии будет работать в усиленном режиме вблизи школ в первые дни сентября.Абхазия на выставке в ДамаскеДелегация Абхазии во главе с министром иностранных дел Олегом Барциц приняла участие в церемонии открытия 62-й Дамасской международной ярмарки.На ярмарке представили проект реконструкции аэропорта имени Владислава Ардзинба, инвестиционный потенциал республики, а также различную абхазскую продукцию.В рамках визита были и официальные встречи. Олег Барциц и российский посол Александр Ефимов обсудили укрепление двустороннего сотрудничества. Также Абхазия и Сирия договорилась развивать сотрудничество в области культуры и сельского хозяйства.

