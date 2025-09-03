https://sputnik-abkhazia.ru/20250903/polnaya-katastrofa-rossiya-unichtozhila-voennye-plany-ssha-na-100-let-vpered-1057301815.html

Полная катастрофа: Россия уничтожила военные планы США на 100 лет вперед

Полная катастрофа: Россия уничтожила военные планы США на 100 лет вперед

03.09.2025

Результаты саммита ШОС в Китае будут обсуждаться еще очень долго, и некоторые обозреватели утверждают, что даже если единственным результатом встречи Владимира Путина с Си Цзиньпином были бы только "безвиз" и официальная договоренность относительно газопровода "Сила Сибири — 2", то мероприятие можно было уверенно считать суперуспешным, пишет Кирилл Стрельников для РИА Новости. Никто не спорит насчет прорывного характера саммита и по многим другим аспектам, но в рамках мероприятия в китайском Тяньцзине произошло нечто, чего никто не ожидал, не планировал и не предполагал.Притом что труп безвременно усопшего пока говорит, движется, строит планы, грозит и проклинает — пока незаметные для глаза процессы тления начали свой лихорадочный обратный отсчет, который стартовал сразу после окончания встречи российского президента Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.Коллективный Запад спинным мозгом почувствовал, что произошло что-то очень плохое и непоправимое, но суть произошедшего до конца понять не смог, что вызвало дикую истерику. Например, австралийские Sky News заявили, что "самым неожиданным гостем на этом сборище был индийский премьер", а британское издание Daily Mail обозвало дружескую встречу Путина и Моди "зловещей глобальной угрозой" и картиной, "леденящей кровь": "присутствие главы самой населенной демократии мира на этом зловещем собрании деспотов и парий достаточно, чтобы заставить дрожать любого гражданина свободного мира".У представителей же американской администрации просто наглухо упала шторка: торговый представитель США Роберт Лайтхайзер назвал поведение Моди "хищническим", а советник президента США по торговле Питер Наварро сначала заявил, что Индия — "прачечная для кремлевских денег" и вообще "брахманы наживаются за счет индийского народа", а потом заголосил, что ему "стыдно видеть, как Моди — лидер крупнейшей демократии в мире — ложится в постель с двумя главными авторитарными диктаторами в мире — Путиным и Си Цзиньпином".Если бы это было в кино, далее следовали бы сцены с вырыванием волос у разлучницы и анонимки в партком о недостойном коммуниста разрушении семьи, а финалом был бы эпичный запой.Но в жизни все гораздо серьезнее.Парадоксальным образом в индийском обществе оскорбления со стороны представителей Запада были восприняты не с гневом и обидой, а с радостью и… облегчением.В одном из ведущих изданий страны, India Today, прямо поприветствовали "глубокий геополитический сдвиг" и долгожданный отказ от двусмысленного и вредного для стратегических интересов Индии балансирования между Западом и Востоком: И есть все признаки того, что Индия свой выбор наконец сделала.Почти полуторамиллиардная Индия, вооруженная и обученная по стандартам НАТО, десятилетиями грезилась Западу как "Украина на стероидах", которая бы вечно проецировала военную силу евроатлантистов в Восточном полушарии и которую в нужный момент можно было бы "активировать" нажатием кнопки.США и другие страны НАТО не жалели сил и средств, чтобы это рано или поздно произошло. Нет числа западным военным программам, учениям и всевозможным "оборонным инициативам", в которые была вовлечена и включена Индия. Еще в 2013 году США заявили, что "Индия является ключевым звеном новой азиатской стратегии Америки", и призвали Дели "взять на себя более значительную лидерскую роль в Азии". С 2016 года Индии был присвоен гордый статус "главного оборонного партнера США", а в феврале этого года между странами было заключено беспрецедентное десятилетнее "соглашение по оборонному партнерству", охватывающее масштабные закупки вооружений, обучение западными специалистами и даже неограниченный доступ к военным и двойным технологиям США.Такая щедрость объясняется тем, что Индия, формально не входящая в западные военные блоки, являлась важнейшим элементом планов по наращиванию военного доминирования коллективного Запада. Без нее вся эта мощная на вид конструкция рушилась, как карточный домик.Совершенно неслучайно американское руководство в свое время открыто заявило о том, что "Индия является жизненно важным элементом стратегии национальной безопасности Соединенных Штатов; поэтому наши отношения будут продолжать укрепляться независимо от результатов выборов в США".Исторический выбор Индии поставил на этих планах большой мальтийский крест.Сразу после встречи Путина и Моди появились совершенно случайные новости, что теперь Индия однозначно склоняется к совместному проекту производства истребителей пятого поколения СУ-57Э, а стратегической программе закупок американских F-35 Lightning II предложено пройти в баню. Есть сигналы, что военно-техническое сотрудничество Москвы и Дели этим явно не ограничится, а Россия в обозримом будущем еще сильнее укрепит свои лидерские позиции на оборонном рынке Индии. Самолетам и танкам на российских двигателях нужно на чем-то летать и ездить, и на фоне договоренностей между лидерами России и Индии о масштабном увеличении поставок энергоносителей профильные индийские источники сообщили о внезапной срочной задаче: увеличить мощность приемных СПГ-терминалов минимум на треть.Что касается запоздалых угроз и проклятий со стороны Запада, то в одном из центральных индийских изданий имеется очень нехарактерный для традиционно осторожных индийцев пассаж: "Индия обладает не только глубокими цивилизационными корнями, но и внутренней силой преодолевать любые трудности. Кому-то в Вашингтоне или Мар-а-Лаго стоит напомнить Трампу о времени, когда Будда вновь улыбнулся".Сейчас индийский Будда улыбнулся опять, и последствия этого будут гораздо мощнее, чем ядерная вспышка.

