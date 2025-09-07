Sputnik недели: День знаний, протесты таксистов и "Апсны" против "Чертаново"
© Sputnik / Томас ТхайцукПрозвенел звонок: День знаний в школах Абхазии
Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, которые произошли в республике с 1 по 7 сентября.
О том, как в Абхазии отметили День знаний, как выполняются поручения президента республики, почему таксисты вышли на забастовку и как решили их проблему, как в Сухуме будут улучшать инфраструктуру и повышать уровень комфорта горожан, и чем закончился ответный матч "Апсны" и "Чертаново" в Москве, читайте в материале Sputnik.
1 сентября
В минувший понедельник по всей Абхазии отметили начала учебного года. Более двух тысяч детей 1 пошли в школы.
Президент Абхазии Бадра Гунба поздравил школьников и учителей с Днем знаний.
Он подчеркнул, что образование и нравственно-патриотическое воспитание подрастающего поколения — это государственный приоритет. Для улучшения условий учащихся к 1 сентября были отремонтированы школы и детсады в Сухуме, Гагрском, Гудаутском и Очамчырском районах.
"Уважаемые школьники, учитесь с усердием, развивайте свои таланты и становитесь достойными гражданами нашей Родины", — говорится в тексте.
Бадра Гунба также поблагодарил учителей, труд которых вносит значительный вклад в построение будущего Абхазии.
1 сентября, 08:50
Глава государства посетил праздничную линейку в сухумской школе №5, которую он окончил. Президент пожелал абхазским школьникам больших свершений на благо страны.
В тот же день в школе №5 в присутствии Бадры Гунба открыли многофункциональную спортплощадку.
"Такие проекты имеют большое значение для развития спорта в стране и являются важной частью поддержки молодежи", — подчеркнул он.
Спортплощадки построены при поддержке Краснодарского края. Всего их будет 12: восемь в Сухуме, две в Ткуарчале, по одной в Очамчыре и Гале.
День образования Приднестровья
Бадра Гунба поздравил жителей Приднестровья с 35-летием со дня образования республики, сообщили в пресс-службе главы государства.
Послание президента Абхазии зачитали на торжественном заседании в Тирасполе,
"Эта знаменательная дата символизирует мужество, стойкость и решимость приднестровского народа в борьбе за право на самоопределение и свободное развитие. Истории наших республик во многом схожи, и нас объединяет общая судьба, общие ценности и стремление к миру и независимости", — говорится в тексте.
Гунба выразил уверенность в том, что отношения между Абхазией и ПМР, основанные на дружбе и взаимном уважении, будут укрепляться и дальше.
Первый в истории Республики Абхазия международный договор был подписан 22 января 1993 года с Приднестровской Молдавской Республикой.
По итогам ярмарки в Дамаске
Президент Абхазии Бадра Гунба встретился с участниками 62-ой Дамасской международной ярмарки, сообщили в пресс-службе главы государства.
Участники делегации проинформировали главу государства о проведенных встречах и переговорах на полях форума.
Гунба положительно оценил итоги визита и поручил профильным ведомствам продолжить активную работу в направлении развития международного сотрудничества.
Поручения президента
На уходящей неделе президент Абхазии Бадра Гунба поручил МИД страны расширить контакты со странами Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки, сообщил в эфире радио Sputnik глава внешнеполитического ведомства Олег Барциц.
"Мы должны общаться со всеми, кто готов нас слушать и взаимодействовать, кто готов уважать наше право на суверенитет и принимать самостоятельные решения", — подчеркнул он.
Барциц отметил, что это поручение абсолютно оправдано. Комплекс задач, поставленных президентом перед правительством, подчеркивает конкретизацию целей, особенно когда они сопровождаются жесткими сроками.
Распоряжение о реализации поручений президента Абхазии Бадры Гунба от 27 августа 2025 года подписал премьер-министр Владимир Делба, сообщили в пресс-службе Кабмина.
Документом определены ответственные центральные органы исполнительной власти, на которые возложено обеспечение реализации обозначенных задач.
Также установлены сроки исполнения и порядок контроля за их выполнением.
Единый соцналог
Первое заседание рабочей группы по совершенствованию проекта закона "О едином социальном налоге" от 18 августа 2025 года прошло в Администрации президента, сообщили в пресс-службе главы государства.
Группу возглавляет вице-президент Абхазии Беслан Бигвава. В ее состав вошли представители ключевых органов власти и профильных ведомств.
Участники обсудили положения проекта закона, высказали ряд предложений и замечаний, а также обменялись мнениями по направлениям его доработки.
Согласно распоряжению президента Бадры Гунба, рабочая группа должна представить итоговые предложения по проекту закона до 3 ноября 2025 года.
"80 лет Победы над Японией"
Посол Абхазии в России Алхас Квициниа принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 80-летию Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны в Москве, сообщили в МИДе.
Член оргкомитета Ян Бурляй вручил послу памятную медаль "80 лет Победы над Японией".
Алхас Квициниа поздравил присутствующих с важной датой и выразил надежду, что в год 80-летия Победы Россия добьется еще одного значимого успеха — в зоне СВО.
В такси только свои
Иностранцам запретят работать в такси в Абхазии, Минэк республики готовит поправки в законодательство по поручению президента, которое было дано Кабмину 27 августа, сообщил министр Теймураз Миквабия.
Он обратился к собравшимся на Площади Свободы таксистам, которые вышли на забастовку. Они отказались брать заказы и потребовали запретить мигрантам работать в такси, так как те, по их мнению, лишают их заработка.
Миквабия разъяснил, что президент Бадра Гунба на совещании с правительством 27 августа поручил Кабмину разработать поправки в законодательство, касающиеся лицензирования пассажирских перевозок и того, что работать в такси могут исключительно граждане Абхазии. Но премьер-министр Владимир Делба сузил сроки до 10 октября.
"У нас почти готов проект. Нам надо внести изменения в закон, внести изменения в постановление. Мы эту работу почти закончили", — добавил он.
Миквабия подчеркнул, что какое-то время должно уйти на согласование документа.
Вечером 4 сентября водители такси в Сухуме отказались брать заказы и потребовали запретить мигрантам работать в сфере, забастовка продолжилась 5 сентября.
Днем позже в МВД Абхазии приступило к проверкам организаций, оказывающих услуги пассажирских перевозок.
Цель — выявление нарушений миграционного законодательства. лицензирования и ведения коммерческой деятельности в целом.
В ведомстве напомнили, что проект поправок к законопроекту о лицензировании транспортных перевозок, запрещающих работу в такси иностранцам, будет представлен до 10 октября.
Пещера и плантации
Отапскую пещеру и чайные плантации в Кутоле посетила делегация Минтуризма Абхазии, сообщили в пресс-службе ведомства
Министр туризма Астамур Логуа осмотрел пещеру, где планируется расширение экскурсионного маршрута до 2,5 км и улучшение инфраструктуры, включая подъездные дороги и новые объекты для туристов.
Проект благоустройства включает установку ограждений, детской площадки, торговых лавок для сельхозпродукции. Также рассматривается строительство 5-километровой дороги к туристическим объектам Ткуарчала.
Кроме того, представители министерства посетили чайные плантации в Кутоле. Здесь необходимо заасфальтировать 2,5 км подъездной дороги.
Совещание в мэрии
Вопросы улучшения городской инфраструктуры и повышения комфорта жителей обсудили в администрации Сухума.
Глава города Тимур Агрба поручил активизировать работу по вывозу мусора, обеспечению стабильного водоснабжения, бурению новых скважин, а также реализации проектов реконструкции набережной и причала, которые поддержали жители и гости столицы.
Также было поручено усилить контроль в части сбора платежей за услуги ЖКХ.
Кроме того, будет запущена масштабная программа обновления фасадов жилых домов исторической значимости. В ближайшее время планируется реставрация двух домов на улице Ардзинба. Все работы будут выполняться под строгим контролем архитектурного отдела для сохранения исторической целостности зданий.
Презентация проектов в Гале и Ткуарчале
Презентация проектов "Новые медиа Абхазии" и "Гостеприимная Абхазия" прошла в Гале, сообщили в "Апсныпресс".
Министр туризма Астамур Логуа отметил высокий потенциал района в сфере туризма.
"По этой причине нужно найти возможности, какие-нибудь якорные проекты, которые будут реализованы на территории Галского района для привлечения еще большего количества туристов", — подчеркнул он.
Координатор проекта "Новые медиа Абхазии" Артур Чакрян рассказал, что проект может открыть новые горизонты для жителей страны, помочь им внести активный вклад в инфопространство, научит использовать разные платформы для самовыражения.
Конкурс также на минувшей неделе представили в Ткуарчале. Координатор первого из них, Максим Гумба, рассказал о том, что заявки принимаются по 21 направлению. Конкурс направлен на стимуляцию турсферы и реализацию новых инициатив, которые поспособствуют повышению качества услуг.
Конкурс на лучший проект здания Совмина
Конкурс на лучший проект здания на месте Совмина объявят в Абхазии. Организацию конкурса президент Бадра Гунба поручил главе столицы Тимуру Агрба.
Он подчеркнул, что два крыла Совмина входят в список объектов историко-культурного наследия, и их необходимо сохранить.
В 1981 году на площади Свободы было построено здание Дома правительства, сожженное во время боев при освобождении Сухума в конце сентября 1993 года. За послевоенные годы восстановить здание бывшего Совета Министров АССР не удавалось.
Развитие инклюзии
Проект "Доступная Страна души" представила на форуме "Территория ритма" в Нижнем Новгороде президент Ассоциации инклюзивного туризма, финалистка "Команды Абхазии" Руслана Гергедава. Об этом она рассказала корреспонденту Sputnik.
По ее словам, участие в мероприятии стало для нее важным шагом на пути к развитию инклюзии и социальной интеграции в Абхазии.
Она уточнила, что основная цель проекта — создание безбарьерной среды, разработка специальных туров и инклюзивных маршрутов.
Также Абхазия приняла участие в инклюзивном форуме "Территория ритма" в Нижнем Новгороде.
"Для нас это бесценный опыт. Мы увидели успешные примеры внедрения инклюзивных практик и передовые методики, которые сможем адаптировать в наших программах", — отметила в интервью Sputnik одна из участниц, директор благотворительного центра помощи "Мы вместе" Милана Аджба.
По ее словам, форум стал площадкой для сотрудничества с реабилитационными центрами и другими организациями, а также предоставил материалы, которые помогут расширить спектр услуг и повысить их качество.
Незабытые
Память пропавших без вести почтили в Сухуме. Церемония возложения цветов прошла у мемориала в Парке Славы.
В мероприятии приняли участие вице-президент Беслан Бигвава, премьер-министр Владимир Делба, члены правительства, руководство столицы, родственники исчезнувших, военнослужащие и общественные деятели.
Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов без вести пропало 170 человек. Останки 44 из них были найдены и переданы семьям для захоронения.
Памятное мероприятие, посвященное без вести пропавшим, прошло в фойе Абхазского драматического театра имени Самсона Чанба.
"По состоянию на сегодняшний день общее число пропавших без вести в период Отечественной войны составляет 171 человек. Из них удалось установить личности 47. Дорогие матери, родственники, я уверен, что совместными усилиями мы сможем завершить работу по поиску пропавших. Это наш общий долг", — подчеркнул вице-премьер, и.о главы Госкомспорта Таращ Хагба.
В фойе театра была представлена экспозиция с фотографиями пропавших во время Отечественной войны народа Абхазии людей. В память о них звучали стихи и песни.
"Апсны" против "Чертаново"
Футбольный клуб "Апсны" уступил "Чертаново" на стадионе "Москвич" со счетом 4:3 в седьмом матче второго тура "Медиалиги".
Большую часть матча абхазская команда лидировала, но соперники успели во втором тайме забить сначала второй гол, а после ввода в игру "красного мяча", гол которым засчитывается за два, "Чертаново" удалось обойти гостей.
Это не позволяет "Апсны" пройти в следующий тур "Winline Кубок Медиалиги 2025".
Форум "Ладога"
Абхазия приняла участие в молодежном форуме "Ладога" в Питере, сообщили в Госкомспорта.
Мероприятие собрало более 400 студентов, преподавателей и волонтеров.
Делегаты подготовят квесты о героях Отечества, образовательные проекты и акцию "С теплом от Ладоги" — сбор книг для библиотек Донбасса и новых регионов.
Развитие профессионального бокса
Общественную организацию по развитию профессионального бокса "Apsny Boxing" создали в Абхазии, рассказал Sputnik руководитель организации, боксер Батал Чежия.
"Цель – представлять Абхазию на международном уровне, повышать уровень профессионального бокса и создавать условия для подготовки спортсменов внутри страны", — уточнил он.
Работа будет направлена на подготовку тренеров, поскольку профессиональный бокс кардинально отличается от любительского, добавил он.
По словам Батала Чежия, планируется привлекать титулованных боксеров и их тренеров для прохождения подготовки в Абхазии.