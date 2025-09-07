Sputnik недели: День знаний, протесты таксистов и "Апсны" против "Чертаново"

https://sputnik-abkhazia.ru/20250907/sputnik-nedeli-den-znaniy-protesty-taksistov-i-apsny-protiv-chertanovo-1057369810.html

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, которые произошли в республике с 1 по 7 сентября.

О том, как в Абхазии отметили День знаний, как выполняются поручения президента республики, почему таксисты вышли на забастовку и как решили их проблему, как в Сухуме будут улучшать инфраструктуру и повышать уровень комфорта горожан, и чем закончился ответный матч "Апсны" и "Чертаново" в Москве, читайте в материале Sputnik.1 сентябряВ минувший понедельник по всей Абхазии отметили начала учебного года. Более двух тысяч детей 1 пошли в школы.Президент Абхазии Бадра Гунба поздравил школьников и учителей с Днем знаний.Он подчеркнул, что образование и нравственно-патриотическое воспитание подрастающего поколения — это государственный приоритет. Для улучшения условий учащихся к 1 сентября были отремонтированы школы и детсады в Сухуме, Гагрском, Гудаутском и Очамчырском районах.Бадра Гунба также поблагодарил учителей, труд которых вносит значительный вклад в построение будущего Абхазии.Глава государства посетил праздничную линейку в сухумской школе №5, которую он окончил. Президент пожелал абхазским школьникам больших свершений на благо страны.В тот же день в школе №5 в присутствии Бадры Гунба открыли многофункциональную спортплощадку.Спортплощадки построены при поддержке Краснодарского края. Всего их будет 12: восемь в Сухуме, две в Ткуарчале, по одной в Очамчыре и Гале.День образования ПриднестровьяБадра Гунба поздравил жителей Приднестровья с 35-летием со дня образования республики, сообщили в пресс-службе главы государства.Послание президента Абхазии зачитали на торжественном заседании в Тирасполе,Гунба выразил уверенность в том, что отношения между Абхазией и ПМР, основанные на дружбе и взаимном уважении, будут укрепляться и дальше.Первый в истории Республики Абхазия международный договор был подписан 22 января 1993 года с Приднестровской Молдавской Республикой.Президент Абхазии Бадра Гунба встретился с участниками 62-ой Дамасской международной ярмарки, сообщили в пресс-службе главы государства.Участники делегации проинформировали главу государства о проведенных встречах и переговорах на полях форума.Гунба положительно оценил итоги визита и поручил профильным ведомствам продолжить активную работу в направлении развития международного сотрудничества.Поручения президентаНа уходящей неделе президент Абхазии Бадра Гунба поручил МИД страны расширить контакты со странами Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки, сообщил в эфире радио Sputnik глава внешнеполитического ведомства Олег Барциц.Барциц отметил, что это поручение абсолютно оправдано. Комплекс задач, поставленных президентом перед правительством, подчеркивает конкретизацию целей, особенно когда они сопровождаются жесткими сроками.Распоряжение о реализации поручений президента Абхазии Бадры Гунба от 27 августа 2025 года подписал премьер-министр Владимир Делба, сообщили в пресс-службе Кабмина.Документом определены ответственные центральные органы исполнительной власти, на которые возложено обеспечение реализации обозначенных задач.Также установлены сроки исполнения и порядок контроля за их выполнением.Единый соцналогПервое заседание рабочей группы по совершенствованию проекта закона "О едином социальном налоге" от 18 августа 2025 года прошло в Администрации президента, сообщили в пресс-службе главы государства.Группу возглавляет вице-президент Абхазии Беслан Бигвава. В ее состав вошли представители ключевых органов власти и профильных ведомств.Участники обсудили положения проекта закона, высказали ряд предложений и замечаний, а также обменялись мнениями по направлениям его доработки.Согласно распоряжению президента Бадры Гунба, рабочая группа должна представить итоговые предложения по проекту закона до 3 ноября 2025 года."80 лет Победы над Японией"Посол Абхазии в России Алхас Квициниа принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 80-летию Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны в Москве, сообщили в МИДе.Член оргкомитета Ян Бурляй вручил послу памятную медаль "80 лет Победы над Японией".Алхас Квициниа поздравил присутствующих с важной датой и выразил надежду, что в год 80-летия Победы Россия добьется еще одного значимого успеха — в зоне СВО.В такси только своиИностранцам запретят работать в такси в Абхазии, Минэк республики готовит поправки в законодательство по поручению президента, которое было дано Кабмину 27 августа, сообщил министр Теймураз Миквабия.Он обратился к собравшимся на Площади Свободы таксистам, которые вышли на забастовку. Они отказались брать заказы и потребовали запретить мигрантам работать в такси, так как те, по их мнению, лишают их заработка.Миквабия разъяснил, что президент Бадра Гунба на совещании с правительством 27 августа поручил Кабмину разработать поправки в законодательство, касающиеся лицензирования пассажирских перевозок и того, что работать в такси могут исключительно граждане Абхазии. Но премьер-министр Владимир Делба сузил сроки до 10 октября.Миквабия подчеркнул, что какое-то время должно уйти на согласование документа.Вечером 4 сентября водители такси в Сухуме отказались брать заказы и потребовали запретить мигрантам работать в сфере, забастовка продолжилась 5 сентября.Днем позже в МВД Абхазии приступило к проверкам организаций, оказывающих услуги пассажирских перевозок.Цель — выявление нарушений миграционного законодательства. лицензирования и ведения коммерческой деятельности в целом.В ведомстве напомнили, что проект поправок к законопроекту о лицензировании транспортных перевозок, запрещающих работу в такси иностранцам, будет представлен до 10 октября.Пещера и плантацииОтапскую пещеру и чайные плантации в Кутоле посетила делегация Минтуризма Абхазии, сообщили в пресс-службе ведомстваМинистр туризма Астамур Логуа осмотрел пещеру, где планируется расширение экскурсионного маршрута до 2,5 км и улучшение инфраструктуры, включая подъездные дороги и новые объекты для туристов.Проект благоустройства включает установку ограждений, детской площадки, торговых лавок для сельхозпродукции. Также рассматривается строительство 5-километровой дороги к туристическим объектам Ткуарчала.Кроме того, представители министерства посетили чайные плантации в Кутоле. Здесь необходимо заасфальтировать 2,5 км подъездной дороги.Совещание в мэрииВопросы улучшения городской инфраструктуры и повышения комфорта жителей обсудили в администрации Сухума.Глава города Тимур Агрба поручил активизировать работу по вывозу мусора, обеспечению стабильного водоснабжения, бурению новых скважин, а также реализации проектов реконструкции набережной и причала, которые поддержали жители и гости столицы.Также было поручено усилить контроль в части сбора платежей за услуги ЖКХ.Кроме того, будет запущена масштабная программа обновления фасадов жилых домов исторической значимости. В ближайшее время планируется реставрация двух домов на улице Ардзинба. Все работы будут выполняться под строгим контролем архитектурного отдела для сохранения исторической целостности зданий.Презентация проектов в Гале и ТкуарчалеПрезентация проектов "Новые медиа Абхазии" и "Гостеприимная Абхазия" прошла в Гале, сообщили в "Апсныпресс".Министр туризма Астамур Логуа отметил высокий потенциал района в сфере туризма.Координатор проекта "Новые медиа Абхазии" Артур Чакрян рассказал, что проект может открыть новые горизонты для жителей страны, помочь им внести активный вклад в инфопространство, научит использовать разные платформы для самовыражения.Конкурс также на минувшей неделе представили в Ткуарчале. Координатор первого из них, Максим Гумба, рассказал о том, что заявки принимаются по 21 направлению. Конкурс направлен на стимуляцию турсферы и реализацию новых инициатив, которые поспособствуют повышению качества услуг.Конкурс на лучший проект здания СовминаКонкурс на лучший проект здания на месте Совмина объявят в Абхазии. Организацию конкурса президент Бадра Гунба поручил главе столицы Тимуру Агрба.Он подчеркнул, что два крыла Совмина входят в список объектов историко-культурного наследия, и их необходимо сохранить.В 1981 году на площади Свободы было построено здание Дома правительства, сожженное во время боев при освобождении Сухума в конце сентября 1993 года. За послевоенные годы восстановить здание бывшего Совета Министров АССР не удавалось.Развитие инклюзииПроект "Доступная Страна души" представила на форуме "Территория ритма" в Нижнем Новгороде президент Ассоциации инклюзивного туризма, финалистка "Команды Абхазии" Руслана Гергедава. Об этом она рассказала корреспонденту Sputnik.По ее словам, участие в мероприятии стало для нее важным шагом на пути к развитию инклюзии и социальной интеграции в Абхазии.Она уточнила, что основная цель проекта — создание безбарьерной среды, разработка специальных туров и инклюзивных маршрутов.Также Абхазия приняла участие в инклюзивном форуме "Территория ритма" в Нижнем Новгороде.По ее словам, форум стал площадкой для сотрудничества с реабилитационными центрами и другими организациями, а также предоставил материалы, которые помогут расширить спектр услуг и повысить их качество.НезабытыеПамять пропавших без вести почтили в Сухуме. Церемония возложения цветов прошла у мемориала в Парке Славы.В мероприятии приняли участие вице-президент Беслан Бигвава, премьер-министр Владимир Делба, члены правительства, руководство столицы, родственники исчезнувших, военнослужащие и общественные деятели.Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов без вести пропало 170 человек. Останки 44 из них были найдены и переданы семьям для захоронения.Памятное мероприятие, посвященное без вести пропавшим, прошло в фойе Абхазского драматического театра имени Самсона Чанба.В фойе театра была представлена экспозиция с фотографиями пропавших во время Отечественной войны народа Абхазии людей. В память о них звучали стихи и песни."Апсны" против "Чертаново"Футбольный клуб "Апсны" уступил "Чертаново" на стадионе "Москвич" со счетом 4:3 в седьмом матче второго тура "Медиалиги".Большую часть матча абхазская команда лидировала, но соперники успели во втором тайме забить сначала второй гол, а после ввода в игру "красного мяча", гол которым засчитывается за два, "Чертаново" удалось обойти гостей.Это не позволяет "Апсны" пройти в следующий тур "Winline Кубок Медиалиги 2025".Форум "Ладога"Абхазия приняла участие в молодежном форуме "Ладога" в Питере, сообщили в Госкомспорта.Делегаты подготовят квесты о героях Отечества, образовательные проекты и акцию "С теплом от Ладоги" — сбор книг для библиотек Донбасса и новых регионов.Развитие профессионального боксаОбщественную организацию по развитию профессионального бокса "Apsny Boxing" создали в Абхазии, рассказал Sputnik руководитель организации, боксер Батал Чежия.Работа будет направлена на подготовку тренеров, поскольку профессиональный бокс кардинально отличается от любительского, добавил он.По словам Батала Чежия, планируется привлекать титулованных боксеров и их тренеров для прохождения подготовки в Абхазии.

