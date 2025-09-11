https://sputnik-abkhazia.ru/20250911/borba-za-spravedlivost-printsip-zhizni-antoniny-khashba-1057472203.html

Борьба за справедливость: принцип жизни Антонины Хашба

Борьба за справедливость: принцип жизни Антонины Хашба

Sputnik Абхазия

Известный абхазский ученый, кандидат исторических наук, завкафедрой истории, этнологии и археологии Абхазского госуниверситета Антонина Хашба 11 сентября...

О ее непростом жизненном пути, борьбе за справедливость и интересы абхазского народа, а также преподавательской деятельности читайте в материале Sputnik.Сария Кварацхелия, SputnikАнтонина Хашба родилась в семье выдающегося абхазского ученого, первого директора Абхазского научного исследовательского института краеведения (ныне АбИГИ - прим.) Арсения Константиновича Хашба. За свою недолгую, но яркую жизнь Арсений Константинович преуспел в науке. Он был учеником самого академика Марра.Завершив аспирантуру и защитив диссертацию, в 1932 году молодой ученый возвращается в Абхазию, где его назначают директором АбНИИКа. На родине он активно занимается научной деятельностью. Работает над изданием сборника "Академик Н.Я. Марр о языке и истории абхазов", пишет ряд статей по абхазскому языку, большое внимание уделяет вопросам усовершенствования абхазского литературного языка, его взаимоотношению с диалектами. Арсений Хашба поддерживает составленный Марром "аналитический абхазский алфавит" на латинской графической основе. Но ему не суждено было завершить многие начатые исследования.Во второй половине 30-х годов ХХ века над Абхазией сгущаются тучи. Начинается уничтожение абхазской политической и интеллектуальной элиты. Под удар попадает и директор АбНИИКа Арсений Хашба.После ареста Арсения Хашба та же участь могла постигнуть и его семью. Для того, чтобы спасти детей, супруга Арсения Константиновича увозит старшую дочь в Среднюю Азию, среднюю – оставляет бабушке, а младшую, Антонину, отдает на воспитание семье Махаза Хашба, троюродного брата Арсения. Ей меняют отчество. И потому основную часть жизни ее знали, как Антонину Махазовну. Несколько лет назад дочь репрессированного восстановила свое истинное отчество.Арсения Хашба расстреляли в 1941 году. В 1956 году молодой ученый был реабилитирован, а в пришедшей родственникам бумаге фарисейски было написано, что он умер от рака желудка.Долгое время Антонина Арсеньевна (Махазовна) пыталась установить судьбу своего отца, но следственного дела не оказалось в Сухуме.Но через какое-то время в поезде, на котором всех везли в Тбилиси, этот же парень вновь встретился с Арсением Хашба. Это стало основанием для предположения, что Хашба расстреляли в Тбилиси.Антонине Арсеньевне (Махазовне) удалось узнать, по какой статье осудили отца, благодаря известному абхазскому историку Станиславу Лакоба, который нашел материалы в заграничных архивах.Борьба за университетАнтонина Хашба по следам отца Арсения занялась наукой. После окончания Сухумского пединститута она работала преподавателем истории в Пицундской школе. В 1963 году ее назначили лаборантом кафедры истории КПСС Сухумского госпединститута, а уже оттуда направили в аспирантуру Тбилисского госуниверситета.В 1972 году Антонина Арсеньевна (Махазовна) защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук, а уже в 1975 году ей присвоили звание доцента. В 70-е годы Хашба назначается заместителем декана историко-юридического факультета. Историк специализируется на 20-м веке.Антонина Хашба работает и в Абхазском научно-исследовательском институте, первым директором которого был ее отец. Здесь же вместе с ней трудится ее старшая сестра Римма, которая занимается изучением фольклора.В 80-е годы, помимо научной деятельности, Антонина Арсеньевна (Махазовна) принимает активное участие в общественно-политической жизни Абхазии, проявляя свою гражданскую позицию. Она входит в ревизионную комиссию организации "Аидгылара", которая в итоге сыграет ключевую роль в национально-освободительном движении.В 1989 году грузинские власти предпринимают попытку ликвидировать Абхазский госуниверситет. Антонина Арсеньевна (Махазовна) входит в "Комитет защиты прав Абхазского государственного университета". Его участники обращаются к университетам мира с письмом, в котором говорится о разделении Абхазского университета по национальному признаку, дается оценка грузинскому национализму. Подписанты просят проявить солидарность с Абхазским университетом, выразить свой протест и, где это возможно, пересмотреть отношения с Грузией."Она была одним из организаторов комитета по спасению университета, активно боролась за сохранение университета как абхазского. Это стало весьма важным событием в предвоенный период", – отмечает историк Сослан Салакая.Позже, когда началась Отечественная война народа Абхазии, Антонина Арсеньевна отстаивала права абхазов уже в Москве. Она участвовала в митингах, шествиях, пикетах в поддержку Абхазии."Антонина Арсеньевна была активным участником во всех этих событиях. Она не могла остаться в стороне, она всегда болела и переживала за интересы своего народа, своей страны. Находясь в Москве, она также помогала нашим раненым, которых отправляли туда на лечение", – отмечает ее коллега, историк Аслан Авидзба.Строгая, но справедливаяПосле войны Авидзба становится студентом Антонины Хашба, пишет под ее руководством дипломную работу. По его словам, период был очень сложный как для студентов, так и для преподавателей."Преподаватели и студенты прошли очень серьезные испытания. И это нас сближало. То отношение, которое тогда было между преподавателями и студентами, отличается от сегодняшнего. После войны, после стольких потерь люди больше ценили и уважали друг друга. Тогда была большая проблема с учебными пособиями, специальной литературой, потому что в оккупированном грузинами Сухуме сожгли архив. Я помню, Антонина Арсеньевна говорила, что ее личную библиотеку тоже сожгли. И каким-то образом преподаватели справлялись. И нам было стыдно прийти на лекцию и обманывать, если не смогли подготовиться, то признавались в этом честно, а если выходили отвечать, то стыдно было ответить плохо", – вспоминает Авидзба.По словам историка, Антонина Хашба запомнилась ему как строгий, но справедливый преподаватель."Позже она стала моим научным руководителем. Я писал дипломную работу на тему только что закончившейся войны. На кафедре мне назначили ее научным руководителем. Она сама об этом не знала. Когда я ее встретил случайно, сказал, что она будет моим научным руководителем. Она ответила: "Без меня меня женили". Она на это отреагировала, как мне тогда показалось, странным образом, я подумал, что мне придется нелегко. Но потом выяснилось, что это просто было методом устрашения с ее стороны, чтобы я отнесся более ответственно", – отмечает он.Уже через десять лет после окончания университета, Аслан Авидзба и Антонина Арсеньевна (Махазовна) становятся коллегами по кафедре, которой заведует Хашба. И в этом, как признается Авидзба, ее заслуга.Антонина Хашба более 20 лет возглавляла кафедру истории, археологии и этнологии Абхазии. По мнению Аслана Авидзба, это говорит о ее таланте."20 лет руководить людьми без конфликтов, представлять их интересы в вышестоящих органах… Это говорит о ее таланте, человеческих и профессиональных качествах. У меня как-то были проблемы со здоровьем. Антонина Арсеньевна так переживала, так поддерживала. Она не только ко мне так относится, но и ко всем окружающим. Для нее в первую очередь важны человеческие отношения, при этом не преследуя каких-то меркантильных целей. Антонина Арсеньевна – яркий и уже редкий представитель людей, которые умеют дружить бескорыстно", – добавил он.Антонина Арсеньевна Хашба – автор более 50 научных трудов, в их числе и "Страницы политической истории Абхазии". Под ее редакцией вышел учебник по истории Абхазии.

