Откровенная фальсификация истории: правда и ложь о причинах срыва сочинских соглашений

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
30 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Аицәажәара
Амшцәгьа ахҟьаԥҟақәа раԥыхра: Аҟәа араион ахада ицәажәара
13:05
7 мин
Аицәажәара
Аԥсны амшқәа зеиԥшрахо: аҳагәаҭаҩ лыҿцәажәара
13:12
16 мин
Аԥсуа жәар
Ҳара ҳжәар
13:28
1 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аԥсшәа зҵарц зҭаху рзы хәыдаԥсадатәи акурсқәа
13:34
15 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Ковид мамзаргьы агрипп: ахьҭа алаларақәа зырацәахаз аҳақьым лыҿцәажәараҿы
13:49
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Радио
Как сегодня в Абхазии платят за свет: интервью с начальником Энергосбыта
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Поручение президента по продвижению абхазского языка: интервью с лингвистом
14:33
24 мин
Инструкция по применению
Как бороться с молью
14:57
2 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аицәажәара
Амшцәгьа очамчыраа ирынаҭаз аԥхасҭа:ақыҭанхамҩа аҟәша аиҳабы ицәажәара
18:05
17 мин
Аицәажәара
Амшцәгьа ахҟьаԥҟақәа раԥыхра: Аҟәа араион ахада ицәажәара
18:22
7 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
Последствия ливня в Сухуме: интервью с начальником УГХ
18:34
14 мин
Радио
Как сегодня в Абхазии платят за свет: интервью с начальником Энергосбыта
18:49
10 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Аицәажәара
Амшцәгьа очамчыраа ирынаҭаз аԥхасҭа:ақыҭанхамҩа аҟәша аиҳабы ицәажәара
21:05
17 мин
Аицәажәара
Амшцәгьа ахҟьаԥҟақәа раԥыхра: Аҟәа араион ахада ицәажәара
21:22
7 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Актуальный комментарий
Последствия ливня в Сухуме: интервью с начальником УГХ
21:34
14 мин
Радио
Как сегодня в Абхазии платят за свет: интервью с начальником Энергосбыта
21:49
10 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҩыратә ԥышәара а-7-тәи аклассқәа рҿы: аспециалист лыҿцәажәара
13:05
11 мин
Еицырдыруа ахьыӡқәа
Иури Воронов игәалашәара иамшуп: аҵарауаҩ Владимир Занҭариа иҿцәажәара
13:16
14 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Шьынқәба иҩны-амузеи ашҟа уназго амҩа ԥхасҭахеит: аҭагылазаашьа зеиԥшроу еилаҳкаауеит
13:34
11 мин
Аицәажәара
Амшцәгьа очамчыраа ирынаҭаз аԥхасҭа:ақыҭанхамҩа аҟәша аиҳабы ицәажәара
13:45
15 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Главный четверг
Водоснабжение, начало учебного года: чем живет сегодня Галский район?
14:04
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Актуальный комментарий
Последствия ливня в Сухуме: интервью с начальником УГХ
14:33
14 мин
Радио
Трудовые мигранты в Абхазии: кто, откуда и сколько?
14:48
12 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
Актуальный комментарий
Делегация Абхазии на XI Санкт-Петербургском форуме объединённых культур
18:52
3 мин
Такие обстоятельства
в Абхазии пройдет VI Международный туристический форум Visit Apsny
18:55
2 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250911/otkrovennaya-falsifikatsiya-istorii-pravda-i-lozh-o-prichinakh-sryva-sochinskikh-soglasheniy-1057476113.html
Откровенная фальсификация истории: правда и ложь о причинах срыва сочинских соглашений
Откровенная фальсификация истории: правда и ложь о причинах срыва сочинских соглашений
Sputnik Абхазия
С приближением дня великой победы Абхазии, вражеские ресурсы пытаются переписать историю и навязать искаженные версии событий. 11.09.2025, Sputnik Абхазия
2025-09-11T16:00+0300
2025-09-11T16:00+0300
в абхазии
абхазия
грузия
россия
колумнисты
мнение
овна
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/07/18/1056365291_0:165:3055:1883_1920x0_80_0_0_614e0c9ff94a68c26a6d42c876dc59af.jpg
SputnikЧем ближе День Победы и независимости Республики Абхазия, тем энергичнее льется откровенная ложь с вражеских ресурсов из-за Ингура. Правильно было бы совсем их игнорировать, но практика показывает, что следить за ними надо. Чтобы черпать информацию о тех нарративах, которые они неустанно навязывают своим гражданам.В эти дни профиль этого фальсификатора чрезвычайно активен, и как из рога изобилия льются один за другим ролики о событиях сентября 1993 года. Они приправлены жуткими комментариями, не имеющими ничего общего с правдой пояснениями.Не хочу рекламировать одного известного нациста, который озвучил выражение, что через правильную пропаганду можно добиться очень многого, даже без войны, и он был прав. Это отчетливо видно по нашим восточным соседям. Им с самого раннего детства внушают миф об исключительности грузинской нации, о решительности и храбрости их воинов. И в этот изощренный блеф никак не вписываются события 1992-1993 годов. Ну как молодому грузину, который родился, предположим, в 21 столетии объяснить, из-за чего вдруг возник конфликт между грузинами и абхазами, который перерос в кровопролитную войну, в которой немногочисленная абхазская армия нанесла сокрушительное поражение "победоносному" грузинскому воинству. Которое превосходило нас как в количестве живой силы, так и в финансовых ресурсах и вооружении. Даже если очень захочет услышать правдивую историю ему не дадут. А чтобы преподнести те события в нужном ключе, прибегают к откровенной лжи.Вся новостная лента пестрит подтасованным видеоархивом о "вероломстве и коварстве абхазов", которые якобы нарушили достигнутые во время перемирия в августе 1993 года договоренности и ворвались в "мирный Сухуми", где никого, кроме полиции, не осталось. Как "храбро отбивали атаки полчищ наемников с Северного Кавказа" без тяжелого вооружения и боеприпасов. Уже не говорю о том, как нарочито пытаются навязать версию, что в авангарде наступающих на Сухум были регулярные российские войска. И только пятой или шестой волной шли "абхазские мародеры", которые только и умели что грабить и убивать мирное население.Тут невозможно восстановить всю картину без некоторых подробностей. Действительно, при посредничестве России в городе Сочи 27 августа 1993 года было достигнуто трехстороннее соглашение, ключевым в котором были определенные моменты.Объявляется перемирие, войска и вооружение, в том числе бронетехника и артиллерия, отводятся от линии боевого соприкосновения. Создается демилитаризованная зона. Грузинский оккупационный корпус покидает Абхазию, и в Сухум возвращается легитимное руководство. Даже даты были обозначены по каждому пункту. Осталось дело за главным – исполнение достигнутых договоренностей. Но не тут то было. Как раз в преддверии того момента, когда парламент и правительство должны заехать в столицу, сперва в Сухуме, а потом в Очамчыре проводятся массовые митинги, организованные оголтелыми грузинскими националистами, на которых принято однозначное решение не пропускать абхазов и их руководство через Гумисту.И эту страницу из истории не вычеркнешь. Хотя бы потому, что даже среди тогдашних представителей грузинских властей были сторонники исполнения достигнутых договоренностей. Сохранились архивные документы, свидетельствующие об этом. Но кто их слушал. И только вот тогда, когда мы поняли, что мирным путем нам не вернуться в свои дома и квартиры, было принято решение о последнем, победоносном наступлении. И победа была за нами. Потому что за нами была правда и справедливость. Воевать за Родину или отстаивать некую "территориальную целостность" – какая мотивация может быть важнее для воина, который идет в бой? Рядом с нами, плечом к плечу были добровольцы с Северного Кавказа и юга России. Беспримерный массовый героизм, сплоченность – залог нашего успеха.Но я бы хотел позволить себе фантазию. Я бы очень хотел, чтобы тогда Сочинское соглашение было беспрекословно исполнено, чтобы мы мирно вошли в свою столицу. История не терпит сослагательного наклонения, но я был бы рад такому развитию событий. Просто потому, что в тех боях, на подступах к Сухуму погибли лучшие. Сгорел экипаж легендарного танка "Мустанг". Прикрывая раненого, погибла от пули снайпера наша боевая медсестра, красавица Виолетта Клиевская. При решающем штурме пали смертью храбрых Темур Брандзия, Адамур Маршания, Даур Кварчелия, Анзор Ажиба, Беслан Гонджуа. И сколько таких, достойных сынов и дочерей Апсны, которые совсем немного не дошли до площади Сухума, до границы на ингурском мосту. Вечная память героям! Они тоже хотели увидеть Победу! Они тоже хотели жить в свободной и независимой Абхазии!Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241224/pervyy-iz-abkhazov-kak-vladislav-ardzinba-vozglavil-verkhovnyy-sovet-abkhazii-1053236065.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20250903/33-goda-moskovskoe-soglashenie-1992-goda-vospominaniya-i-otsenka-1057267569.html
абхазия
грузия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Алексей Ломия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg
Алексей Ломия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/07/18/1056365291_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_045e1069f0556144bc9907a7d46c3431.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, грузия, россия, колумнисты, мнение, овна
абхазия, грузия, россия, колумнисты, мнение, овна

Откровенная фальсификация истории: правда и ложь о причинах срыва сочинских соглашений

16:00 11.09.2025
© Foto / Виталий КецбаОтечественная война народа Абхазии
Отечественная война народа Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 11.09.2025
© Foto / Виталий Кецба
Подписаться
Алексей Ломия - Sputnik Абхазия
Алексей Ломия
Все материалы
С приближением дня великой победы Абхазии, вражеские ресурсы пытаются переписать историю и навязать искаженные версии событий.
Sputnik
Чем ближе День Победы и независимости Республики Абхазия, тем энергичнее льется откровенная ложь с вражеских ресурсов из-за Ингура. Правильно было бы совсем их игнорировать, но практика показывает, что следить за ними надо. Чтобы черпать информацию о тех нарративах, которые они неустанно навязывают своим гражданам.

Есть у меня в сети один "друг", который мне вовсе не друг, а скорее лютый враг, потому что он ярый абхазофоб. Не блокирую его только потому, что его профиль очень информативен. До такой степени, что именно у него чуть ли не раньше, чем на всех остальных ресурсах, можно прочитать обо всем в Абхазии, будь то политика, криминальная хроника, чрезвычайные происшествия или даже самые грязные сплетни. Подача информации у него вызывает шок, возмущение, порой брезгливость. Но мониторить этого "правдоруба" необходимо, так как по тональности, направленности его постов можно понять, на какой стадии развития находятся взгляды на "той" стороне на наши взаимоотношения.

В эти дни профиль этого фальсификатора чрезвычайно активен, и как из рога изобилия льются один за другим ролики о событиях сентября 1993 года. Они приправлены жуткими комментариями, не имеющими ничего общего с правдой пояснениями.
Не хочу рекламировать одного известного нациста, который озвучил выражение, что через правильную пропаганду можно добиться очень многого, даже без войны, и он был прав. Это отчетливо видно по нашим восточным соседям. Им с самого раннего детства внушают миф об исключительности грузинской нации, о решительности и храбрости их воинов. И в этот изощренный блеф никак не вписываются события 1992-1993 годов. Ну как молодому грузину, который родился, предположим, в 21 столетии объяснить, из-за чего вдруг возник конфликт между грузинами и абхазами, который перерос в кровопролитную войну, в которой немногочисленная абхазская армия нанесла сокрушительное поражение "победоносному" грузинскому воинству. Которое превосходило нас как в количестве живой силы, так и в финансовых ресурсах и вооружении. Даже если очень захочет услышать правдивую историю ему не дадут. А чтобы преподнести те события в нужном ключе, прибегают к откровенной лжи.
Владислав Ардзинба - Sputnik Абхазия, 1920, 24.12.2024
В Абхазии
Первый из абхазов: как Владислав Ардзинба возглавил Верховный Совет Абхазии
24 декабря 2024, 08:14
Вся новостная лента пестрит подтасованным видеоархивом о "вероломстве и коварстве абхазов", которые якобы нарушили достигнутые во время перемирия в августе 1993 года договоренности и ворвались в "мирный Сухуми", где никого, кроме полиции, не осталось. Как "храбро отбивали атаки полчищ наемников с Северного Кавказа" без тяжелого вооружения и боеприпасов. Уже не говорю о том, как нарочито пытаются навязать версию, что в авангарде наступающих на Сухум были регулярные российские войска. И только пятой или шестой волной шли "абхазские мародеры", которые только и умели что грабить и убивать мирное население.
Тут невозможно восстановить всю картину без некоторых подробностей. Действительно, при посредничестве России в городе Сочи 27 августа 1993 года было достигнуто трехстороннее соглашение, ключевым в котором были определенные моменты.
Путь к Победе: 413 дней Отечественной войны народа Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 30.09.2023
В Абхазии
Путь к Победе: 413 дней Отечественной войны народа Абхазии
30 сентября 2023, 08:30
Объявляется перемирие, войска и вооружение, в том числе бронетехника и артиллерия, отводятся от линии боевого соприкосновения. Создается демилитаризованная зона. Грузинский оккупационный корпус покидает Абхазию, и в Сухум возвращается легитимное руководство. Даже даты были обозначены по каждому пункту. Осталось дело за главным – исполнение достигнутых договоренностей. Но не тут то было. Как раз в преддверии того момента, когда парламент и правительство должны заехать в столицу, сперва в Сухуме, а потом в Очамчыре проводятся массовые митинги, организованные оголтелыми грузинскими националистами, на которых принято однозначное решение не пропускать абхазов и их руководство через Гумисту.
И эту страницу из истории не вычеркнешь. Хотя бы потому, что даже среди тогдашних представителей грузинских властей были сторонники исполнения достигнутых договоренностей. Сохранились архивные документы, свидетельствующие об этом. Но кто их слушал. И только вот тогда, когда мы поняли, что мирным путем нам не вернуться в свои дома и квартиры, было принято решение о последнем, победоносном наступлении. И победа была за нами. Потому что за нами была правда и справедливость. Воевать за Родину или отстаивать некую "территориальную целостность" – какая мотивация может быть важнее для воина, который идет в бой? Рядом с нами, плечом к плечу были добровольцы с Северного Кавказа и юга России. Беспримерный массовый героизм, сплоченность – залог нашего успеха.
Преговоры Ардзинба,Ельцина и Шеварнадзе - Sputnik Абхазия, 1920, 03.09.2025
В Абхазии
33 года Московское соглашение 1992 года: воспоминания и оценка
3 сентября, 08:20
Но я бы хотел позволить себе фантазию. Я бы очень хотел, чтобы тогда Сочинское соглашение было беспрекословно исполнено, чтобы мы мирно вошли в свою столицу. История не терпит сослагательного наклонения, но я был бы рад такому развитию событий. Просто потому, что в тех боях, на подступах к Сухуму погибли лучшие. Сгорел экипаж легендарного танка "Мустанг". Прикрывая раненого, погибла от пули снайпера наша боевая медсестра, красавица Виолетта Клиевская. При решающем штурме пали смертью храбрых Темур Брандзия, Адамур Маршания, Даур Кварчелия, Анзор Ажиба, Беслан Гонджуа. И сколько таких, достойных сынов и дочерей Апсны, которые совсем немного не дошли до площади Сухума, до границы на ингурском мосту.

Вечная память героям! Они тоже хотели увидеть Победу! Они тоже хотели жить в свободной и независимой Абхазии!
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0