С приближением дня великой победы Абхазии, вражеские ресурсы пытаются переписать историю и навязать искаженные версии событий.

2025-09-11T16:00+0300

2025-09-11T16:00+0300

2025-09-11T16:00+0300

овна

SputnikЧем ближе День Победы и независимости Республики Абхазия, тем энергичнее льется откровенная ложь с вражеских ресурсов из-за Ингура. Правильно было бы совсем их игнорировать, но практика показывает, что следить за ними надо. Чтобы черпать информацию о тех нарративах, которые они неустанно навязывают своим гражданам.В эти дни профиль этого фальсификатора чрезвычайно активен, и как из рога изобилия льются один за другим ролики о событиях сентября 1993 года. Они приправлены жуткими комментариями, не имеющими ничего общего с правдой пояснениями.Не хочу рекламировать одного известного нациста, который озвучил выражение, что через правильную пропаганду можно добиться очень многого, даже без войны, и он был прав. Это отчетливо видно по нашим восточным соседям. Им с самого раннего детства внушают миф об исключительности грузинской нации, о решительности и храбрости их воинов. И в этот изощренный блеф никак не вписываются события 1992-1993 годов. Ну как молодому грузину, который родился, предположим, в 21 столетии объяснить, из-за чего вдруг возник конфликт между грузинами и абхазами, который перерос в кровопролитную войну, в которой немногочисленная абхазская армия нанесла сокрушительное поражение "победоносному" грузинскому воинству. Которое превосходило нас как в количестве живой силы, так и в финансовых ресурсах и вооружении. Даже если очень захочет услышать правдивую историю ему не дадут. А чтобы преподнести те события в нужном ключе, прибегают к откровенной лжи.Вся новостная лента пестрит подтасованным видеоархивом о "вероломстве и коварстве абхазов", которые якобы нарушили достигнутые во время перемирия в августе 1993 года договоренности и ворвались в "мирный Сухуми", где никого, кроме полиции, не осталось. Как "храбро отбивали атаки полчищ наемников с Северного Кавказа" без тяжелого вооружения и боеприпасов. Уже не говорю о том, как нарочито пытаются навязать версию, что в авангарде наступающих на Сухум были регулярные российские войска. И только пятой или шестой волной шли "абхазские мародеры", которые только и умели что грабить и убивать мирное население.Тут невозможно восстановить всю картину без некоторых подробностей. Действительно, при посредничестве России в городе Сочи 27 августа 1993 года было достигнуто трехстороннее соглашение, ключевым в котором были определенные моменты.Объявляется перемирие, войска и вооружение, в том числе бронетехника и артиллерия, отводятся от линии боевого соприкосновения. Создается демилитаризованная зона. Грузинский оккупационный корпус покидает Абхазию, и в Сухум возвращается легитимное руководство. Даже даты были обозначены по каждому пункту. Осталось дело за главным – исполнение достигнутых договоренностей. Но не тут то было. Как раз в преддверии того момента, когда парламент и правительство должны заехать в столицу, сперва в Сухуме, а потом в Очамчыре проводятся массовые митинги, организованные оголтелыми грузинскими националистами, на которых принято однозначное решение не пропускать абхазов и их руководство через Гумисту.И эту страницу из истории не вычеркнешь. Хотя бы потому, что даже среди тогдашних представителей грузинских властей были сторонники исполнения достигнутых договоренностей. Сохранились архивные документы, свидетельствующие об этом. Но кто их слушал. И только вот тогда, когда мы поняли, что мирным путем нам не вернуться в свои дома и квартиры, было принято решение о последнем, победоносном наступлении. И победа была за нами. Потому что за нами была правда и справедливость. Воевать за Родину или отстаивать некую "территориальную целостность" – какая мотивация может быть важнее для воина, который идет в бой? Рядом с нами, плечом к плечу были добровольцы с Северного Кавказа и юга России. Беспримерный массовый героизм, сплоченность – залог нашего успеха.Но я бы хотел позволить себе фантазию. Я бы очень хотел, чтобы тогда Сочинское соглашение было беспрекословно исполнено, чтобы мы мирно вошли в свою столицу. История не терпит сослагательного наклонения, но я был бы рад такому развитию событий. Просто потому, что в тех боях, на подступах к Сухуму погибли лучшие. Сгорел экипаж легендарного танка "Мустанг". Прикрывая раненого, погибла от пули снайпера наша боевая медсестра, красавица Виолетта Клиевская. При решающем штурме пали смертью храбрых Темур Брандзия, Адамур Маршания, Даур Кварчелия, Анзор Ажиба, Беслан Гонджуа. И сколько таких, достойных сынов и дочерей Апсны, которые совсем немного не дошли до площади Сухума, до границы на ингурском мосту. Вечная память героям! Они тоже хотели увидеть Победу! Они тоже хотели жить в свободной и независимой Абхазии!Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

