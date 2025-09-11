Ученый, политик, символ независимой Абхазии: 30 лет со дня убийства Юрия Воронова
© Foto / из архива Светланы ВороновойЮрий Воронов во время археологических раскопок.
© Foto / из архива Светланы Вороновой
Подписаться
30 лет назад на пороге своей квартиры в Сухуме был убит выдающийся абхазский ученый и политический деятель, доктор исторических наук Юрий Воронов.
Его гибель стала тяжелой утратой для всей Абхазии. Воронов был одним из главных символов победы и независимости республики.
Sputnik
Он происходил из старинного русского дворянского рода, ведущего начало от литовского князя Дмитрия Боброка-Вороновского. Его прадед Николай Ильич в XIX веке был сослан на Кавказ, но вскоре получил земельный надел в селе Цебельда, где и появилось семейное имение ”Ясочка”.
Sputnik
Он происходил из старинного русского дворянского рода, ведущего начало от литовского князя Дмитрия Боброка-Вороновского. Его прадед Николай Ильич в XIX веке был сослан на Кавказ, но вскоре получил земельный надел в селе Цебельда, где и появилось семейное имение ”Ясочка”.
11 сентября 2024, 12:10
Будущий ученый родился здесь 8 мая 1941 года. С раннего детства увлекался археологией: Цебельда была частью Великого шелкового пути и хранила множество древних памятников. Школьником он участвовал в раскопках.
Окончив сухумскую школу №3, Воронов поступил в Ленинградский университет на египтологию. В 1965 году вернулся в Абхазию, работал в Обществе охраны памятников, Сухумском НИИ туризма и Абхазском НИИ истории, языка и литературы.
”Главным в жизни Воронова была наука. В историю мирового кавказоведения он вошел как археолог и исследователь десятков памятников Абхазии и Западного Кавказа, автор более трех сотен работ”, — писал о нем ученый Юрий Анчабадзе.
В 1991 году Воронов стал депутатом Верховного Совета Абхазии, позже возглавил комиссию по правам человека и межнациональным отношениям.
Во время Отечественной войны народа Абхазии он фактически руководил информационной борьбой, стараясь донести правду о войне за пределы республики. ”Это был титанический труд, не вмещавшийся ни в какие рамки”, — вспоминал его друг Зураб Ачба.
В 1993 году Воронов стал заместителем председателя Совета Министров, а в 1995 году — вице-премьером.
Физик и краевед Николай Бондарев писал: ”Я никогда не видел его в панике. Он словно заложил в психику код — не переступать порог, за которым эмоции ничего не меняют, а лишь ослабляют бойца”.
Супруга Светлана вспоминала, как он уверенно вел научные споры с грузинскими историками, отрицавшими самобытность абхазов: ”Он отражал любую критику, приводил неопровержимые аргументы и всегда побеждал”.
Анчабадзе отмечал, что Воронов противостоял попыткам превратить науку в политическое оружие: ”Отстаивая истину, он защищал чистоту и честь академического знания”.
11 сентября 2022, 11:22
Писатель Джума Ахуба писал, что в Тбилиси публично сжигали книги Воронова, а подготовленный к изданию сборник его статей был утрачен в войну.
11 сентбря 1995 года Юрий Воронов был убит в своей квартире в Сухуме. Проститься с ним пришли тысячи людей. Ученый похоронен у стен Абхазского государственного музея, его именем названа улица в центре столицы.