НАТО готовится сбивать российские самолеты: Путин принял вызов

НАТО готовится сбивать российские самолеты: Путин принял вызов

23.09.2025

2025-09-23T12:04+0300

2025-09-23T12:04+0300

2025-09-23T12:16+0300

Конечной точкой которой неизбежно является полномасштабная война коллективного Запада с Россией, пишет Кирилл Стрельников для РИА Новости. Исходя из того, что российский президент использовал не просто "размышления в свободной форме" обо всем хорошем против всего плохого, а конечные и предельно ясные формулировки, напоминающие финальные инструкции рефери перед схваткой, мы являемся свидетелями момента истины, от которого может зависеть очень многое, если не вообще все.Заявления Путина на Совбезе имеют два уровня смыслов и направлены на две категории получателей.Первое сообщение сводится к предложению России остановить безумие и продлить соблюдение ограничений Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), который сейчас по факту не действует. По словам Путина, "разрушительные шаги Запада существенно подорвали основы диалога стран с ядерным оружием", но Россия все же "хочет попытаться сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ", поскольку "система соглашений РФ и США по контролю над ракетно-ядерными и стратегическими оборонительными вооружениями почти полностью демонтирована" и окончательное "истечение ДСНВ в 2026 году означает исчезновение последнего соглашения о прямых ограничениях на ракетный потенциал".Наше предложение: мы готовы соблюдать центральные ограничения договора в течение года после 5 февраля 2026-го — при условии, что США предпримут аналогичные шаги.Наше предложение дает реальное (но ограниченное по времени) окно возможностей, чтобы избежать ситуации, когда крупнейшие ядерные державы не будут иметь вообще никаких формальных ограничений, и разрушает западный нарратив о том, что главным источником ядерной угрозы в мире является Россия.Это сообщение направлено как широкой мировой общественности ("мы предупреждали и предлагали"), так и не очень широким политическим кругам США, НАТО и ЕС, которые все же сохраняют остатки здравого смысла и банальное чувство самосохранения.Второе сообщение еще более важное и еще более конкретное.Таким образом, Россия предупреждает всех желающих и осмелевших, что без колебаний применит военную силу в случае, если враждебные действия будут означать прямую атаку на российские войска или инфраструктуру.Следует отметить, что данное предупреждение прозвучало в преддверии заседания НАТО и экстренного заседания Совета Безопасности ООН, инициированного Эстонией, а также грядущего заседания Генассамблеи ООН, где коллективный Запад запланировал обсуждение провокаций, устроенных Киевом и русофобским ядром евростран. Напомним, что Россию обвиняют в атаке территории Польши б/у дронами, не имеющими боевой части, а также в якобы нарушении боевыми самолетами ВКС РФ воздушного пространства Эстонии.Хотя обсуждения западников только планируются, их лейтмотив предельно ясен уже сейчас.Например, министерка обороны Литвы с характерной фамилией Шакалене потребовала "сбивать российские самолеты, если они вошли в воздушное пространство стран НАТО", потому что "это уже делала Турция, и ей ничего за это не было". Этот заход слово в слово повторил завсегдатай барбершопов президент Чехии Петр Павел, хотя оговорился, что "в таком случае мы окажемся на грани конфликта". По мнению чеха, риск под надуманным предлогом — благородное дело, потому что "позволить злу восторжествовать мы не можем".Понятно, что сами евролимитрофы ничего подобного бы себе не позволили, если бы не моральная поддержка из-за океана.Для обеспечения безопасности пилотируемых воздушных судов альянса может потребоваться нейтрализация передовых российских комплексов ПВО С-400 — как на территории России, так и в Белоруссии. Это, вероятно, потребует правил ведения боя, позволяющих истребителям НАТО сбивать не только российские беспилотники и ракеты, но и пилотируемые бомбардировщики и истребители Кремля".И это — позиция не только "бывших", но и самых что ни на есть "нынешних".Выступая 15 сентября в Киеве на конференции по европейской безопасности, спецпосланник Трампа по Украине генерал Келлог "призвал западных партнеров "повысить уровень риска" при ведении дел с Путиным", "не верить заявлениям Путина о мощи российской армии" и "не опасаться российского возмездия против США".Характерно, что по факту призывает к прямому военному конфликту между НАТО и Россией ответственный член администрации Трампа, что вызывает очень много закономерных вопросов по поводу того, что в этом всем является личным, а что — официальным.И как раз для того, чтобы эти вопросы и сомнения снять, российский президент, с одной стороны, продемонстрировал готовность к результативному диалогу, а с другой — обозначил нашу твердую позицию, которая никаких двусмысленностей не предполагает.Нет никаких сомнений, что влиятельные европейские силы сейчас идут ва-банк, чтобы склонить Дональда Трампа к "силовой дипломатии", потому что их окно возможностей истекает на глазах.Остается лишь один вопрос: на какой планете они собираются спрятаться, если их влажные мечты вдруг исполнятся?

