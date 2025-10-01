https://sputnik-abkhazia.ru/20251001/mezhdunarodnaya-konferentsiya-shambovskie-chteniya-proshla-v-agu-1058004214.html
СУХУМ, 1 окт - Sputnik.
СУХУМ, 1 окт - Sputnik. III Международная конференция "Шамбовские чтения" прошла в АГУ, сообщили в университете.Она посвящена памяти общественного и политического деятеля, доктора юридических наук Тараса Шамба. В конференции приняли участие представители АГУ, российские и абхазские ученые, студенты, друзья и соратники ученого. Модераторами конференции выступили Беслан Кобахия и Наталия Мамитова.
Международная конференция "Шамбовские чтения" прошла в АГУ
Она посвящена памяти общественного и политического деятеля, доктора юридических наук Тараса Шамба.
В конференции приняли участие представители АГУ, российские и абхазские ученые, студенты, друзья и соратники ученого.
"Тарас Шамба — пример человека, посвятившего жизнь служению Родине, науке и государственности", — отметил проректор АГУ Максим Гвинджия.
Модераторами конференции выступили Беслан Кобахия и Наталия Мамитова.