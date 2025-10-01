Вероятность поставки Украине и применения по России КР "Томагавк"

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Спутник аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Аибашьра иалахәыз
Ахақәиҭра амҩала: Аԥсны Афырхаҵа игәалашәарақәа
13:04
26 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аицәажәара
"Уара ухьӡ ԥсрақәым": Sputnik Аԥсны аибашьра иазку апроект ҿыц ӡырнагеит
13:34
9 мин
Аиҿцәажәара
Аиааира амш азгәаҭара: ақалақь-фырхаҵа Тҟәарчал
13:44
9 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:02
3 мин
Война от первого лица
Обмен пленными с Грузией: как Абхазия возвращала своих сынов
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Турбаза
Отдых в Абхазии в берхатный сезон: особенности и преимущества
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
2 мин
Аибашьра иалахәыз
Ахақәиҭра амҩала: Аԥсны Афырхаҵа игәалашәарақәа
18:04
25 мин
Новости
Главные темы
18:31
2 мин
Война от первого лица
Обмен пленными с Грузией: как Абхазия возвращала своих сынов
18:34
25 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
2 мин
Аибашьра иалахәыз
Ахақәиҭра амҩала: Аԥсны Афырхаҵа игәалашәарақәа
21:04
25 мин
Новости
Главные темы
21:31
2 мин
Война от первого лица
Обмен пленными с Грузией: как Абхазия возвращала своих сынов
21:34
25 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аҭоурыхҭҵааҩцәа-кавказҭҵааҩцәа Жәларбжьаратәи рфорум Аҟәа имҩаԥысуеит
13:04
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Очамчыраа раарыхрақәа зеиԥшроу еилаҳкаауеит
13:34
13 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
"Ампахьшь-шана": аԥсуа мульфильм ҿыц ҭыҵраны иҟоуп
13:47
13 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Посредник
Охрана историко-культурного наследия, незаконные раскопки: интервью с Сангулия
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Доступная среда в Абхазии: что не хватает для людей с ОВЗ
14:33
19 мин
Интервью
Погода на первую половину октября
14:52
7 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ацәыргақәҵатә зал ҿыц, Асахьаҭыхратә ҵараиурҭа ашықәсныҳәа: Жәлар рсахьаҭыхҩы иҿцәажәара
18:04
2 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
Актуальный комментарий
Кузница профессиональных музыкантов: конкурс-лаборатория Алисы Гицба
18:50
16 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
https://sputnik-abkhazia.ru/20251001/veroyatnost-postavki-ukraine-i-primeneniya-po-rossii-kr-tomagavk--1057949027.html
Вероятность поставки Украине и применения по России КР "Томагавк"
Вероятность поставки Украине и применения по России КР "Томагавк"
Sputnik Абхазия
Внешняя политика США становится все более непредсказуемой, и президент Дональд Трамп способен принять импульсивное решение о поставках Киеву крылатых ракет... 01.10.2025, Sputnik Абхазия
2025-10-01T13:40+0300
2025-10-01T14:11+0300
россия
украина
спецоперация
мнение
авторы
колумнисты
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/09/0f/1057549028_0:8:3072:1735_1920x0_80_0_0_1c59b85445e02149e4b522c5fd244b16.jpg
Белый дом рассматривает заявку Украины на поставку крылатых ракет большой дальности "Томагавк" дальностью до 1800 км, пишет военный эксперт Александр Хроленко.Решение не принято, однако в Кремле и Генштабе ВС России серьезно анализируют вероятность продажи ракет "Томагавк" европейским союзникам США для передачи их на Украину.Российский президент Владимир Путин 29 сентября заявил, что РФ побеждает в справедливой войне на Украине, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил: никакого "волшебного оружия" для спасения киевского режима не существует, "Томагавки" не изменят фронтовую динамику.Киев рассчитывает на "конец войны" в 2025 году – при поддержке США и ракет дальнего действия, такой план презентовал украинский министр иностранных дел Андрей Сибига на варшавском Форуме по безопасности 28 сентября. "Миротворец" Дональд Трамп разрешил ВСУ поражать цели западным оружием в глубине российской территории, и украинские удары американской РСЗО HIMARS по Белгороду 28 сентября носили демонстративный характер. Достижение мира на Украине через эскалацию конфликта с Россией – крайне опасный для США и НАТО проект.Не секрет, что американская военная разведка и космическая связь Илона Маска – давно и активно работают по целям на территории РФ. Американский журнал Military Watch сегодня сообщил: И все же, поставки "Томагавков" в Европу обеспечат качественный скачок вооруженного конфликта. Специалисты Пентагона осознают невозможность боевого применения "Томагавков" украинскими "прокси", это путь к войне США и России."Трампокалипсис" угрожает Европе и АмерикеПри всех смысловых интерпретациях, политическое заявление Дональда Трампа: "Украина может выиграть войну с Россией" делает изначально невероятную передачу Киеву "Томагавков" вполне возможной. Правда, украинские ВМС боевыми платформами типа "Арли Берк" для запуска таких ракет не располагают. Использование безэкипажных катеров или гражданских судов – область ненаучной фантастики. Крупные наземные комплексы "Тифон" для запуска морских "Томагавков" технологически не монтируются с украинским ТВД, насыщенным российскими разведывательными и ударными беспилотниками.Все еще экспериментальный наземный комплекс "Тифон" представляет собой очень заметную цель. Каждая пусковая на колесах – это четыре ячейки корабельной установки вертикального пуска Mk.41 в стандартном 40-футовом контейнере, со специальной подъемной системой. Такой контейнер имеет значительную массу, его перевозят тяжелым армейским тягачом Heavy Expanded Mobility Tactical Truck – замаскировать "монстра" под гражданскую фуру невозможно. В составе одной батареи – четыре контейнера и пятая машина управления, такое не спрячешь. А главное, боевое применение КР "Томагавк" на Украине кем-либо, кроме специалистов Пентагона, практически невозможно."Томагавками" в Европе сегодня располагают только ВМС Британии. Свои "Томагавки" имеют ВМС Австралии и Японии, но сухопутные комплексы "Тифон" для запуска морских ракет Пентагон не доверяет никому из союзников. Недавно Нидерланды заказали 175 ракет "Томагавк", ВМС Германии заявили о намерении приобрести такое оружие. Кроме того, министр обороны ФРГ Борис Писториус направил в Пентагон запрос о покупке неуказанного количества сухопутных комплексов "Тифон", все для противостояния с Россией.Крылатые "Томагавки" стартовой массой 1315 кг летают на дозвуковых скоростях, на высотах 30 – 50 метров. Малозаметны для радаров, способны нести обычные и ядерные боевые части. Наведение обеспечивается инерциальной навигацией, средствами отслеживания рельефа местности и другими приборами. Круговое вероятное отклонение от цели – 5 метров. "Томагавки" с начала 1990-х использовались в Ираке, Афганистане, Судане, Югославии, Сомали, Ливии, Сирии, Йемене – для уничтожения командных пунктов и узлов управления. Однако, ставить крупнейшую в мире ядерную державу Россию в один ряд со странами, где американцы практически безнаказанно применяли свои крылатые ракеты – смертельно опасный для США и НАТО прецедент.Москва 29 сентября заявила, что российские военные специалисты анализируют вероятность, просчитывают последствия американских поставок Украине крылатых ракет "Томагавк" для ударов по территории России, и "этот шаг может спровоцировать резкую эскалацию конфликта". Напомню, начальник российского Генштаба ВС Валерий Герасимов считал размещение американских "Томагавков" в Европе угрозой еще в 2017 году, и отмечал: "Мы, безусловно, принимаем необходимые меры для парирования этой угрозы". Горькая истина осени 2025 года состоит в том, что Европе и Америке угрожает не надуманная "российская агрессия", а вполне реалистичный ядерный "Трампокалипсис".Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250930/svo-goryachaya-dinamika-v-dnepropetrovskoy-oblasti-1057915864.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20250828/amerikanskie-f-35-krupneyshiy-v-mire-park-problem-1057178744.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20250826/svo-napravlenie-glavnogo-udara-1057139649.html
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Александр Хроленко
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg
Александр Хроленко
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/09/0f/1057549028_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_76ed89c12522d287daaf6c3fd8096cc8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия, украина, спецоперация, мнение, авторы, колумнисты
россия, украина, спецоперация, мнение, авторы, колумнисты

Вероятность поставки Украине и применения по России КР "Томагавк"

13:40 01.10.2025 (обновлено: 14:11 01.10.2025)
© Sputnik / Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкГруппа противодействия БПЛА спецназа "Ахмат" МО РФ
Группа противодействия БПЛА спецназа Ахмат МО РФ - Sputnik Абхазия, 1920, 01.10.2025
© Sputnik / Сергей Бобылев
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Александр Хроленко - Sputnik Абхазия
Александр Хроленко
Военный обозреватель
Все материалы
Внешняя политика США становится все более непредсказуемой, и президент Дональд Трамп способен принять импульсивное решение о поставках Киеву крылатых ракет "Томагавк", которые могут применить на Украине только специалисты Пентагона – с использованием платформы "Тифон".
Белый дом рассматривает заявку Украины на поставку крылатых ракет большой дальности "Томагавк" дальностью до 1800 км, пишет военный эксперт Александр Хроленко.

Решение не принято, однако в Кремле и Генштабе ВС России серьезно анализируют вероятность продажи ракет "Томагавк" европейским союзникам США для передачи их на Украину.
Российский президент Владимир Путин 29 сентября заявил, что РФ побеждает в справедливой войне на Украине, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил: никакого "волшебного оружия" для спасения киевского режима не существует, "Томагавки" не изменят фронтовую динамику.
288-я гвардейская артиллерийская бригада группировки войск Запад - Sputnik Абхазия, 1920, 30.09.2025
СВО: горячая динамика в Днепропетровской области
Вчера, 09:11
Киев рассчитывает на "конец войны" в 2025 году – при поддержке США и ракет дальнего действия, такой план презентовал украинский министр иностранных дел Андрей Сибига на варшавском Форуме по безопасности 28 сентября. "Миротворец" Дональд Трамп разрешил ВСУ поражать цели западным оружием в глубине российской территории, и украинские удары американской РСЗО HIMARS по Белгороду 28 сентября носили демонстративный характер. Достижение мира на Украине через эскалацию конфликта с Россией – крайне опасный для США и НАТО проект.
Не секрет, что американская военная разведка и космическая связь Илона Маска – давно и активно работают по целям на территории РФ. Американский журнал Military Watch сегодня сообщил:
"Украина получила значительную поддержку от западных советников на земле и разведывательных средств в воздухе и космосе для нанесения ударов вглубь России, а также широкий спектр ракет".
И все же, поставки "Томагавков" в Европу обеспечат качественный скачок вооруженного конфликта. Специалисты Пентагона осознают невозможность боевого применения "Томагавков" украинскими "прокси", это путь к войне США и России.

"Трампокалипсис" угрожает Европе и Америке

При всех смысловых интерпретациях, политическое заявление Дональда Трампа: "Украина может выиграть войну с Россией" делает изначально невероятную передачу Киеву "Томагавков" вполне возможной. Правда, украинские ВМС боевыми платформами типа "Арли Берк" для запуска таких ракет не располагают. Использование безэкипажных катеров или гражданских судов – область ненаучной фантастики. Крупные наземные комплексы "Тифон" для запуска морских "Томагавков" технологически не монтируются с украинским ТВД, насыщенным российскими разведывательными и ударными беспилотниками.
Все еще экспериментальный наземный комплекс "Тифон" представляет собой очень заметную цель. Каждая пусковая на колесах – это четыре ячейки корабельной установки вертикального пуска Mk.41 в стандартном 40-футовом контейнере, со специальной подъемной системой. Такой контейнер имеет значительную массу, его перевозят тяжелым армейским тягачом Heavy Expanded Mobility Tactical Truck – замаскировать "монстра" под гражданскую фуру невозможно. В составе одной батареи – четыре контейнера и пятая машина управления, такое не спрячешь. А главное, боевое применение КР "Томагавк" на Украине кем-либо, кроме специалистов Пентагона, практически невозможно.
F-35 Lightning II - Sputnik Абхазия, 1920, 28.08.2025
Американские F-35: крупнейший в мире парк проблем
28 августа, 21:14
"Томагавками" в Европе сегодня располагают только ВМС Британии. Свои "Томагавки" имеют ВМС Австралии и Японии, но сухопутные комплексы "Тифон" для запуска морских ракет Пентагон не доверяет никому из союзников. Недавно Нидерланды заказали 175 ракет "Томагавк", ВМС Германии заявили о намерении приобрести такое оружие. Кроме того, министр обороны ФРГ Борис Писториус направил в Пентагон запрос о покупке неуказанного количества сухопутных комплексов "Тифон", все для противостояния с Россией.
Крылатые "Томагавки" стартовой массой 1315 кг летают на дозвуковых скоростях, на высотах 30 – 50 метров. Малозаметны для радаров, способны нести обычные и ядерные боевые части. Наведение обеспечивается инерциальной навигацией, средствами отслеживания рельефа местности и другими приборами. Круговое вероятное отклонение от цели – 5 метров. "Томагавки" с начала 1990-х использовались в Ираке, Афганистане, Судане, Югославии, Сомали, Ливии, Сирии, Йемене – для уничтожения командных пунктов и узлов управления. Однако, ставить крупнейшую в мире ядерную державу Россию в один ряд со странами, где американцы практически безнаказанно применяли свои крылатые ракеты – смертельно опасный для США и НАТО прецедент.
Москва 29 сентября заявила, что российские военные специалисты анализируют вероятность, просчитывают последствия американских поставок Украине крылатых ракет "Томагавк" для ударов по территории России, и "этот шаг может спровоцировать резкую эскалацию конфликта". Напомню, начальник российского Генштаба ВС Валерий Герасимов считал размещение американских "Томагавков" в Европе угрозой еще в 2017 году, и отмечал: "Мы, безусловно, принимаем необходимые меры для парирования этой угрозы". Горькая истина осени 2025 года состоит в том, что Европе и Америке угрожает не надуманная "российская агрессия", а вполне реалистичный ядерный "Трампокалипсис".
Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
Боевая работа артиллеристов группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - Sputnik Абхазия, 1920, 26.08.2025
СВО: направление главного удара
26 августа, 19:34
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0