Вероятность поставки Украине и применения по России КР "Томагавк"

Внешняя политика США становится все более непредсказуемой, и президент Дональд Трамп способен принять импульсивное решение о поставках Киеву крылатых ракет... 01.10.2025, Sputnik Абхазия

Белый дом рассматривает заявку Украины на поставку крылатых ракет большой дальности "Томагавк" дальностью до 1800 км, пишет военный эксперт Александр Хроленко.Решение не принято, однако в Кремле и Генштабе ВС России серьезно анализируют вероятность продажи ракет "Томагавк" европейским союзникам США для передачи их на Украину.Российский президент Владимир Путин 29 сентября заявил, что РФ побеждает в справедливой войне на Украине, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил: никакого "волшебного оружия" для спасения киевского режима не существует, "Томагавки" не изменят фронтовую динамику.Киев рассчитывает на "конец войны" в 2025 году – при поддержке США и ракет дальнего действия, такой план презентовал украинский министр иностранных дел Андрей Сибига на варшавском Форуме по безопасности 28 сентября. "Миротворец" Дональд Трамп разрешил ВСУ поражать цели западным оружием в глубине российской территории, и украинские удары американской РСЗО HIMARS по Белгороду 28 сентября носили демонстративный характер. Достижение мира на Украине через эскалацию конфликта с Россией – крайне опасный для США и НАТО проект.Не секрет, что американская военная разведка и космическая связь Илона Маска – давно и активно работают по целям на территории РФ. Американский журнал Military Watch сегодня сообщил: И все же, поставки "Томагавков" в Европу обеспечат качественный скачок вооруженного конфликта. Специалисты Пентагона осознают невозможность боевого применения "Томагавков" украинскими "прокси", это путь к войне США и России."Трампокалипсис" угрожает Европе и АмерикеПри всех смысловых интерпретациях, политическое заявление Дональда Трампа: "Украина может выиграть войну с Россией" делает изначально невероятную передачу Киеву "Томагавков" вполне возможной. Правда, украинские ВМС боевыми платформами типа "Арли Берк" для запуска таких ракет не располагают. Использование безэкипажных катеров или гражданских судов – область ненаучной фантастики. Крупные наземные комплексы "Тифон" для запуска морских "Томагавков" технологически не монтируются с украинским ТВД, насыщенным российскими разведывательными и ударными беспилотниками.Все еще экспериментальный наземный комплекс "Тифон" представляет собой очень заметную цель. Каждая пусковая на колесах – это четыре ячейки корабельной установки вертикального пуска Mk.41 в стандартном 40-футовом контейнере, со специальной подъемной системой. Такой контейнер имеет значительную массу, его перевозят тяжелым армейским тягачом Heavy Expanded Mobility Tactical Truck – замаскировать "монстра" под гражданскую фуру невозможно. В составе одной батареи – четыре контейнера и пятая машина управления, такое не спрячешь. А главное, боевое применение КР "Томагавк" на Украине кем-либо, кроме специалистов Пентагона, практически невозможно."Томагавками" в Европе сегодня располагают только ВМС Британии. Свои "Томагавки" имеют ВМС Австралии и Японии, но сухопутные комплексы "Тифон" для запуска морских ракет Пентагон не доверяет никому из союзников. Недавно Нидерланды заказали 175 ракет "Томагавк", ВМС Германии заявили о намерении приобрести такое оружие. Кроме того, министр обороны ФРГ Борис Писториус направил в Пентагон запрос о покупке неуказанного количества сухопутных комплексов "Тифон", все для противостояния с Россией.Крылатые "Томагавки" стартовой массой 1315 кг летают на дозвуковых скоростях, на высотах 30 – 50 метров. Малозаметны для радаров, способны нести обычные и ядерные боевые части. Наведение обеспечивается инерциальной навигацией, средствами отслеживания рельефа местности и другими приборами. Круговое вероятное отклонение от цели – 5 метров. "Томагавки" с начала 1990-х использовались в Ираке, Афганистане, Судане, Югославии, Сомали, Ливии, Сирии, Йемене – для уничтожения командных пунктов и узлов управления. Однако, ставить крупнейшую в мире ядерную державу Россию в один ряд со странами, где американцы практически безнаказанно применяли свои крылатые ракеты – смертельно опасный для США и НАТО прецедент.Москва 29 сентября заявила, что российские военные специалисты анализируют вероятность, просчитывают последствия американских поставок Украине крылатых ракет "Томагавк" для ударов по территории России, и "этот шаг может спровоцировать резкую эскалацию конфликта". Напомню, начальник российского Генштаба ВС Валерий Герасимов считал размещение американских "Томагавков" в Европе угрозой еще в 2017 году, и отмечал: "Мы, безусловно, принимаем необходимые меры для парирования этой угрозы". Горькая истина осени 2025 года состоит в том, что Европе и Америке угрожает не надуманная "российская агрессия", а вполне реалистичный ядерный "Трампокалипсис".Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

