Король тройного прыжка: 80 лет со дня рождения Виктора Санеева

3 октября исполняется 80 лет со дня рождения Виктора Санеева — выдающегося советского легкоатлета, трехкратного олимпийского чемпиона в тройном прыжке... 03.10.2025, Sputnik Абхазия

Sputnik. Виктор Санеев — единственный в истории спорта трёхкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке. Он становился лучшим на Олимпиадах 1968, 1972 и 1976 годов, а на играх 1980 года в Москве завоевал серебряную медаль.В архивном интервью радио Sputnik в 2020 году он рассказывал о своей спортивной судьбе в Абхазии и участии в Олимпиаде-80.Футбольное детствоСемья Виктора Санеева родом из Ставропольского края. Будущий олимпийский чемпион родился в Сухуме 3 октября 1945 года и до окончания четвертого класса учился в сухумской средней школе №8.У семьи было тяжелое материальное положение, отец Виктора был инвалидом Великой Отечественной войны, поэтому мальчика отправили на учебу в гагрскую школу-интернат.Как и многие мальчишки, Виктор очень любил футбол. С пяти лет он начал ходить в футбольную секцию, а после тренировок гонял мяч во дворе. Скоро он стал ведущим игроком школьной команды, которая стала лучшей в Гагрском районе.Вернувшись после интерната в родной Сухум, Виктор устроился на местный ремонтно-механический завод и увлекся игрой в баскетбол. "Спорт для меня стал родным, в Сухум приезжали сборные Советского Союза, я видел олимпийского чемпиона Игоря Нетто на стадионе "Динамо" в Сухуме. Когда мячи перелетали через стадион, мы с другом воровали их, футболисты не успевали залезть на забор, а мяча уже нет. Увлекался баскетболом, легкой атлетикой, занимался просто для того, чтобы поддерживать форму", — рассказывал Санеев.Талант баскетболиста не остался незамеченным, и в 1962 году Виктора приняли в сборную Абхазии. Его кумиром был знаменитый советский баскетболист Виктор Зубков.Однако профессиональной карьеры в баскетболе у Санеева не получилось. Тренер Акоп Керселян заметил прыгучесть худощавого парня и предложил ему попробовать тройной прыжок."Сестра одного из моих друзей была легкоатлеткой, я тоже ходил на стадион заниматься. Тогда я уже работал на заводе, там меня отпускали на два часа, я шел на обед домой и скорее на тренировку. Акоп Самвелович знал меня по восьмой школе, я там два года учился. Мне было где-то 10 лет, когда я уже мог спокойно прыгать на четыре метра. Но легкой атлетикой я стал заниматься очень поздно, только в 16 лет", — рассказывал трехкратный олимпийский чемпион.Первые рекордыВ 1963 году Санеев установил три рекорда среди юношей: в беге на 100 метров, тройном прыжке и прыжке в длину. Через год он стал членом сборной СССР и обладателем серебряной медали на первых Европейских играх. Затем сбылась мечта Санеева — он стал чемпионом СССР.Летние Олимпийские игры 1968 года стали дебютом Санеева на Олимпиаде. В квалификационных соревнованиях итальянец Джентилле установил новый мировой рекорд — 17,10 м, а затем улучшил его на 12 см в финале. В ответ Виктор Санеев прыгнул на 17,39 м, установив новый мировой рекорд."Это была самая лучшая Олимпиада в моей жизни и не потому, что я выиграл, золотые медали выиграли три советских спортсмена. На этих играх было пять мировых рекордов, прошло 52 года, но ни в одном виде легкой атлетики не было пять мировых рекордов", — отмечал Санеев.Он подчеркивал, что для победы нужна мотивация и уверенность в собственных силах: "Нужна мотивация и уверенность в том, что ты можешь довести себя до самого высокого уровня".Олимпиады 72 и 76 годовНа Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году Санеев был вне конкуренции, показав результат 17,35 м и не оставив соперникам шансов.В ночь его победы произошла трагедия: террористическая организация "Черный сентябрь" напала на игроков из Израиля, жертвами стали 17 человек. Санеев лично видел происходящее с места событий.Олимпиада-80На Олимпиаде в Москве в 1980 году Санеев завоевал серебряную медаль и имел честь внести Олимпийский факел на стадион "Лужники", передав его баскетболисту Сергею Белову, который зажег огонь Московской Олимпиады."Это почетно, но для меня было одновременно тяжело, потому что я перегорел. Была генеральная репетиция и открытие Олимпиады, это было тяжело, на пятый день мне надо было выступать. Но мне удалось завоевать серебряную медаль, для настоящего спортсмена Олимпиада — это война", — рассказывал Санеев.После Московской Олимпиады он завершил спортивную карьеру и стал тренером. Позднее Санеев переехал в Австралию с женой и сыном, где продолжал работать в легкой атлетике."Трудностей не было, потому что я попал сразу в хороший колледж, где была работа, которая хорошо оплачивалась. Мои ребята неплохо выступали на соревнованиях", — рассказывал он.Старые травмы уже давали о себе знать, но Санеев следил за успехами новых чемпионов.Виктор Санеев скончался 3 января 2022 года на 77-м году жизни, оставив после себя богатое наследие в мировом спорте и память в сердцах миллионов поклонников легкой атлетики.

