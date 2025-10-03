Король тройного прыжка: 80 лет со дня рождения Виктора Санеева
Советский легкоатлет Виктор Санеев, Заслуженный мастер спорта СССР.
3 октября исполняется 80 лет со дня рождения Виктора Санеева — выдающегося советского легкоатлета, трехкратного олимпийского чемпиона в тройном прыжке, уроженца Сухума. Санеев оставил яркий след в истории мирового спорта и стал легендой олимпийских игр.
Виктор Санеев — единственный в истории спорта трёхкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке. Он становился лучшим на Олимпиадах 1968, 1972 и 1976 годов, а на играх 1980 года в Москве завоевал серебряную медаль.
В архивном интервью радио Sputnik в 2020 году он рассказывал о своей спортивной судьбе в Абхазии и участии в Олимпиаде-80.
Призеры XXII летних Олимпийских игр (19 июля - 3 августа) по легкой атлетике в тройном прыжке на пьедестале почета (слева направо): Виктор Санеев (СССР, 2-е место), Яак Уудмяэ (СССР, 1-е место) и Жоао де Оливейра (Бразилия, 3-е место). Центральный стадион имени В.И. Ленина "Лужники".
Футбольное детство
Семья Виктора Санеева родом из Ставропольского края. Будущий олимпийский чемпион родился в Сухуме 3 октября 1945 года и до окончания четвертого класса учился в сухумской средней школе №8.
У семьи было тяжелое материальное положение, отец Виктора был инвалидом Великой Отечественной войны, поэтому мальчика отправили на учебу в гагрскую школу-интернат.
"Это был единственный интернат, куда принимали детей малообеспеченных родителей, поэтому мама отправила меня туда", — рассказывал Санеев в архивном интервью.
Как и многие мальчишки, Виктор очень любил футбол. С пяти лет он начал ходить в футбольную секцию, а после тренировок гонял мяч во дворе. Скоро он стал ведущим игроком школьной команды, которая стала лучшей в Гагрском районе.
Вернувшись после интерната в родной Сухум, Виктор устроился на местный ремонтно-механический завод и увлекся игрой в баскетбол.
Абхазская АССР. Советский легкоатлет, олимпийский чемпион в тройном прыжке Виктор Данилович Санеев с супругой Татьяной после церемонии бракосочетания.
"Спорт для меня стал родным, в Сухум приезжали сборные Советского Союза, я видел олимпийского чемпиона Игоря Нетто на стадионе "Динамо" в Сухуме. Когда мячи перелетали через стадион, мы с другом воровали их, футболисты не успевали залезть на забор, а мяча уже нет. Увлекался баскетболом, легкой атлетикой, занимался просто для того, чтобы поддерживать форму", — рассказывал Санеев.
Талант баскетболиста не остался незамеченным, и в 1962 году Виктора приняли в сборную Абхазии. Его кумиром был знаменитый советский баскетболист Виктор Зубков.
Однако профессиональной карьеры в баскетболе у Санеева не получилось. Тренер Акоп Керселян заметил прыгучесть худощавого парня и предложил ему попробовать тройной прыжок.
"Сестра одного из моих друзей была легкоатлеткой, я тоже ходил на стадион заниматься. Тогда я уже работал на заводе, там меня отпускали на два часа, я шел на обед домой и скорее на тренировку. Акоп Самвелович знал меня по восьмой школе, я там два года учился. Мне было где-то 10 лет, когда я уже мог спокойно прыгать на четыре метра. Но легкой атлетикой я стал заниматься очень поздно, только в 16 лет", — рассказывал трехкратный олимпийский чемпион.
Первые рекорды
В 1963 году Санеев установил три рекорда среди юношей: в беге на 100 метров, тройном прыжке и прыжке в длину. Через год он стал членом сборной СССР и обладателем серебряной медали на первых Европейских играх. Затем сбылась мечта Санеева — он стал чемпионом СССР.
Летние Олимпийские игры 1968 года стали дебютом Санеева на Олимпиаде. В квалификационных соревнованиях итальянец Джентилле установил новый мировой рекорд — 17,10 м, а затем улучшил его на 12 см в финале. В ответ Виктор Санеев прыгнул на 17,39 м, установив новый мировой рекорд.
Советский легкоатлет, Олимпийский чемпион по легкой атлетике в тройном прыжке 1968 и 1972 годов Виктор Санеев во время выполнения прыжка в длину.
"Это была самая лучшая Олимпиада в моей жизни и не потому, что я выиграл, золотые медали выиграли три советских спортсмена. На этих играх было пять мировых рекордов, прошло 52 года, но ни в одном виде легкой атлетики не было пять мировых рекордов", — отмечал Санеев.
Он подчеркивал, что для победы нужна мотивация и уверенность в собственных силах: "Нужна мотивация и уверенность в том, что ты можешь довести себя до самого высокого уровня".
Олимпиады 72 и 76 годов
На Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году Санеев был вне конкуренции, показав результат 17,35 м и не оставив соперникам шансов.
XX летние Олимпийские игры в Мюнхене. 26 августа - 10 сентября 1972 года. Советский легкоатлет, олимпийский чемпион в тройном прыжке Виктор Данилович Санеев на пьедестале почета.
В ночь его победы произошла трагедия: террористическая организация "Черный сентябрь" напала на игроков из Израиля, жертвами стали 17 человек. Санеев лично видел происходящее с места событий.
Олимпиада-80
На Олимпиаде в Москве в 1980 году Санеев завоевал серебряную медаль и имел честь внести Олимпийский факел на стадион "Лужники", передав его баскетболисту Сергею Белову, который зажег огонь Московской Олимпиады.
Олимпийский чемпион Сергей Белов (справа) принимает факел с олимпийским огнем из рук трехкратного олимпийского чемпиона Виктора Санеева (слева).
"Это почетно, но для меня было одновременно тяжело, потому что я перегорел. Была генеральная репетиция и открытие Олимпиады, это было тяжело, на пятый день мне надо было выступать. Но мне удалось завоевать серебряную медаль, для настоящего спортсмена Олимпиада — это война", — рассказывал Санеев.
После Московской Олимпиады он завершил спортивную карьеру и стал тренером. Позднее Санеев переехал в Австралию с женой и сыном, где продолжал работать в легкой атлетике.
"Трудностей не было, потому что я попал сразу в хороший колледж, где была работа, которая хорошо оплачивалась. Мои ребята неплохо выступали на соревнованиях", — рассказывал он.
Старые травмы уже давали о себе знать, но Санеев следил за успехами новых чемпионов.
Виктор Санеев скончался 3 января 2022 года на 77-м году жизни, оставив после себя богатое наследие в мировом спорте и память в сердцах миллионов поклонников легкой атлетики.
Легкоатлет Виктор Данилович Санеев, многократный олимпийский чемпион и мировой рекордсмен в тройном прыжке дает автографы. (справа)
