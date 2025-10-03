Король тройного прыжка: 80 лет со дня рождения Виктора Санеева

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Ихыҭҳәаам аҭоурыхқәа
Гагра ахақәиҭтәра: ажәылара иалахәыз иҿцәажәара
13:05
10 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Арҵаҩы - амҩақәҵаҩ: дазусҭа уи, еилаҳкаауеит
13:15
15 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
2 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Араионтәи ақалақьтәи еизарақәа рахь алхрақәа: Аҟәа аҽазыҟаҵарақәа шцо еилаҳкаауеит
13:33
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Главный четверг
Сухумский район: устранение последствий стихии, сельхоз- и соцпроекты, инвестиции
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Актуальный комментарий
Встреча Барциц с Лавровым: политолог об основных итогах диалога
14:33
13 мин
Актуальный комментарий
Кузница профессиональных музыкантов: конкурс-лаборатория Алисы Гицба
14:46
13 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Олег Барцыци Сергеи Лаврови реиԥылара: алкаақәа Аԥсны Жәлар реизара адепутат иҟынтә
18:04
15 мин
Ихыҭҳәаам аҭоурыхқәа
Гагра ахақәиҭтәра: ажәылара иалахәыз иҿцәажәара
18:19
10 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Такие обстоятельства
Итальянцы в Абхазии: шахатисты из Триеста впервые на чемпионате по шахматам в Сухуме
18:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Олег Барцыци Сергеи Лаврови реиԥылара: алкаақәа Аԥсны Жәлар реизара адепутат иҟынтә
21:04
15 мин
Ихыҭҳәаам аҭоурыхқәа
Гагра ахақәиҭтәра: ажәылара иалахәыз иҿцәажәара
21:19
10 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
On air
08:00
30 мин
On air
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:06
10 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:32
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:07
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:33
10 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20251003/korol-troynogo-pryzhka-80-let-so-dnya-rozhdeniya-viktora-saneeva-1058019296.html
Король тройного прыжка: 80 лет со дня рождения Виктора Санеева
Король тройного прыжка: 80 лет со дня рождения Виктора Санеева
Sputnik Абхазия
3 октября исполняется 80 лет со дня рождения Виктора Санеева — выдающегося советского легкоатлета, трехкратного олимпийского чемпиона в тройном прыжке... 03.10.2025, Sputnik Абхазия
2025-10-03T08:00+0300
2025-10-03T08:00+0300
в абхазии
спорт
в мире
олимпиада-80
история
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/103045/25/1030452547_0:485:2048:1637_1920x0_80_0_0_57d38ba3597e0a96a865c63ff977084b.jpg
Sputnik. Виктор Санеев — единственный в истории спорта трёхкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке. Он становился лучшим на Олимпиадах 1968, 1972 и 1976 годов, а на играх 1980 года в Москве завоевал серебряную медаль.В архивном интервью радио Sputnik в 2020 году он рассказывал о своей спортивной судьбе в Абхазии и участии в Олимпиаде-80.Футбольное детствоСемья Виктора Санеева родом из Ставропольского края. Будущий олимпийский чемпион родился в Сухуме 3 октября 1945 года и до окончания четвертого класса учился в сухумской средней школе №8.У семьи было тяжелое материальное положение, отец Виктора был инвалидом Великой Отечественной войны, поэтому мальчика отправили на учебу в гагрскую школу-интернат.Как и многие мальчишки, Виктор очень любил футбол. С пяти лет он начал ходить в футбольную секцию, а после тренировок гонял мяч во дворе. Скоро он стал ведущим игроком школьной команды, которая стала лучшей в Гагрском районе.Вернувшись после интерната в родной Сухум, Виктор устроился на местный ремонтно-механический завод и увлекся игрой в баскетбол. "Спорт для меня стал родным, в Сухум приезжали сборные Советского Союза, я видел олимпийского чемпиона Игоря Нетто на стадионе "Динамо" в Сухуме. Когда мячи перелетали через стадион, мы с другом воровали их, футболисты не успевали залезть на забор, а мяча уже нет. Увлекался баскетболом, легкой атлетикой, занимался просто для того, чтобы поддерживать форму", — рассказывал Санеев.Талант баскетболиста не остался незамеченным, и в 1962 году Виктора приняли в сборную Абхазии. Его кумиром был знаменитый советский баскетболист Виктор Зубков.Однако профессиональной карьеры в баскетболе у Санеева не получилось. Тренер Акоп Керселян заметил прыгучесть худощавого парня и предложил ему попробовать тройной прыжок."Сестра одного из моих друзей была легкоатлеткой, я тоже ходил на стадион заниматься. Тогда я уже работал на заводе, там меня отпускали на два часа, я шел на обед домой и скорее на тренировку. Акоп Самвелович знал меня по восьмой школе, я там два года учился. Мне было где-то 10 лет, когда я уже мог спокойно прыгать на четыре метра. Но легкой атлетикой я стал заниматься очень поздно, только в 16 лет", — рассказывал трехкратный олимпийский чемпион.Первые рекордыВ 1963 году Санеев установил три рекорда среди юношей: в беге на 100 метров, тройном прыжке и прыжке в длину. Через год он стал членом сборной СССР и обладателем серебряной медали на первых Европейских играх. Затем сбылась мечта Санеева — он стал чемпионом СССР.Летние Олимпийские игры 1968 года стали дебютом Санеева на Олимпиаде. В квалификационных соревнованиях итальянец Джентилле установил новый мировой рекорд — 17,10 м, а затем улучшил его на 12 см в финале. В ответ Виктор Санеев прыгнул на 17,39 м, установив новый мировой рекорд."Это была самая лучшая Олимпиада в моей жизни и не потому, что я выиграл, золотые медали выиграли три советских спортсмена. На этих играх было пять мировых рекордов, прошло 52 года, но ни в одном виде легкой атлетики не было пять мировых рекордов", — отмечал Санеев.Он подчеркивал, что для победы нужна мотивация и уверенность в собственных силах: "Нужна мотивация и уверенность в том, что ты можешь довести себя до самого высокого уровня".Олимпиады 72 и 76 годовНа Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году Санеев был вне конкуренции, показав результат 17,35 м и не оставив соперникам шансов.В ночь его победы произошла трагедия: террористическая организация "Черный сентябрь" напала на игроков из Израиля, жертвами стали 17 человек. Санеев лично видел происходящее с места событий.Олимпиада-80На Олимпиаде в Москве в 1980 году Санеев завоевал серебряную медаль и имел честь внести Олимпийский факел на стадион "Лужники", передав его баскетболисту Сергею Белову, который зажег огонь Московской Олимпиады."Это почетно, но для меня было одновременно тяжело, потому что я перегорел. Была генеральная репетиция и открытие Олимпиады, это было тяжело, на пятый день мне надо было выступать. Но мне удалось завоевать серебряную медаль, для настоящего спортсмена Олимпиада — это война", — рассказывал Санеев.После Московской Олимпиады он завершил спортивную карьеру и стал тренером. Позднее Санеев переехал в Австралию с женой и сыном, где продолжал работать в легкой атлетике."Трудностей не было, потому что я попал сразу в хороший колледж, где была работа, которая хорошо оплачивалась. Мои ребята неплохо выступали на соревнованиях", — рассказывал он.Старые травмы уже давали о себе знать, но Санеев следил за успехами новых чемпионов.Виктор Санеев скончался 3 января 2022 года на 77-м году жизни, оставив после себя богатое наследие в мировом спорте и память в сердцах миллионов поклонников легкой атлетики.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250623/olimpiytsy-abkhazii-pobediteli-i-prizery-glavnykh-sportivnykh-sorevnovaniy-1055499228.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220830/sportivnaya-gordost-abkhazii-serebro-saidy-gunba-na-olimpiade-80-1041222676.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/103045/25/1030452547_0:293:2048:1829_1920x0_80_0_0_fd84949826e36dacfe4f6aba0f191841.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
спорт, в мире, олимпиада-80, история
спорт, в мире, олимпиада-80, история

Король тройного прыжка: 80 лет со дня рождения Виктора Санеева

08:00 03.10.2025
© Sputnik / Юрий Сомов / Перейти в фотобанкСоветский легкоатлет Виктор Санеев, Заслуженный мастер спорта СССР.
Советский легкоатлет Виктор Санеев, Заслуженный мастер спорта СССР. - Sputnik Абхазия, 1920, 03.10.2025
© Sputnik / Юрий Сомов
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
3 октября исполняется 80 лет со дня рождения Виктора Санеева — выдающегося советского легкоатлета, трехкратного олимпийского чемпиона в тройном прыжке, уроженца Сухума. Санеев оставил яркий след в истории мирового спорта и стал легендой олимпийских игр.
Sputnik.
Виктор Санеев — единственный в истории спорта трёхкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке. Он становился лучшим на Олимпиадах 1968, 1972 и 1976 годов, а на играх 1980 года в Москве завоевал серебряную медаль.
В архивном интервью радио Sputnik в 2020 году он рассказывал о своей спортивной судьбе в Абхазии и участии в Олимпиаде-80.
© Sputnik / Борис Бабанов / Перейти в фотобанкПризеры XXII летних Олимпийских игр (19 июля - 3 августа) по легкой атлетике в тройном прыжке на пьедестале почета (слева направо): Виктор Санеев (СССР, 2-е место), Яак Уудмяэ (СССР, 1-е место) и Жоао де Оливейра (Бразилия, 3-е место). Центральный стадион имени В.И. Ленина "Лужники".
Призеры XXII летних Олимпийских игр (19 июля - 3 августа) по легкой атлетике в тройном прыжке на пьедестале почета (слева направо): Виктор Санеев (СССР, 2-е место), Яак Уудмяэ (СССР, 1-е место) и Жоао де Оливейра (Бразилия, 3-е место). Центральный стадион имени В.И. Ленина Лужники. - Sputnik Абхазия, 1920, 02.10.2025
Призеры XXII летних Олимпийских игр (19 июля - 3 августа) по легкой атлетике в тройном прыжке на пьедестале почета (слева направо): Виктор Санеев (СССР, 2-е место), Яак Уудмяэ (СССР, 1-е место) и Жоао де Оливейра (Бразилия, 3-е место). Центральный стадион имени В.И. Ленина "Лужники".
© Sputnik / Борис Бабанов
/
Перейти в фотобанк

Футбольное детство

Семья Виктора Санеева родом из Ставропольского края. Будущий олимпийский чемпион родился в Сухуме 3 октября 1945 года и до окончания четвертого класса учился в сухумской средней школе №8.
У семьи было тяжелое материальное положение, отец Виктора был инвалидом Великой Отечественной войны, поэтому мальчика отправили на учебу в гагрскую школу-интернат.
"Это был единственный интернат, куда принимали детей малообеспеченных родителей, поэтому мама отправила меня туда", — рассказывал Санеев в архивном интервью.
Как и многие мальчишки, Виктор очень любил футбол. С пяти лет он начал ходить в футбольную секцию, а после тренировок гонял мяч во дворе. Скоро он стал ведущим игроком школьной команды, которая стала лучшей в Гагрском районе.
Вернувшись после интерната в родной Сухум, Виктор устроился на местный ремонтно-механический завод и увлекся игрой в баскетбол.
© Sputnik / Юрий Сомов / Перейти в фотобанкАбхазская АССР. Советский легкоатлет, олимпийский чемпион в тройном прыжке Виктор Данилович Санеев с супругой Татьяной после церемонии бракосочетания.
Абхазская АССР. Советский легкоатлет, олимпийский чемпион в тройном прыжке Виктор Данилович Санеев с супругой Татьяной после церемонии бракосочетания. - Sputnik Абхазия, 1920, 02.10.2025
Абхазская АССР. Советский легкоатлет, олимпийский чемпион в тройном прыжке Виктор Данилович Санеев с супругой Татьяной после церемонии бракосочетания.
© Sputnik / Юрий Сомов
/
Перейти в фотобанк
"Спорт для меня стал родным, в Сухум приезжали сборные Советского Союза, я видел олимпийского чемпиона Игоря Нетто на стадионе "Динамо" в Сухуме. Когда мячи перелетали через стадион, мы с другом воровали их, футболисты не успевали залезть на забор, а мяча уже нет. Увлекался баскетболом, легкой атлетикой, занимался просто для того, чтобы поддерживать форму", — рассказывал Санеев.
Талант баскетболиста не остался незамеченным, и в 1962 году Виктора приняли в сборную Абхазии. Его кумиром был знаменитый советский баскетболист Виктор Зубков.
Вид на трамплины центра для прыжков с трамплина Альпензия в Пхенчхане - Sputnik Абхазия, 1920, 23.06.2025
В Абхазии
Олимпийцы Абхазии: победители и призеры главных спортивных соревнований
23 июня, 16:51
Однако профессиональной карьеры в баскетболе у Санеева не получилось. Тренер Акоп Керселян заметил прыгучесть худощавого парня и предложил ему попробовать тройной прыжок.
"Сестра одного из моих друзей была легкоатлеткой, я тоже ходил на стадион заниматься. Тогда я уже работал на заводе, там меня отпускали на два часа, я шел на обед домой и скорее на тренировку. Акоп Самвелович знал меня по восьмой школе, я там два года учился. Мне было где-то 10 лет, когда я уже мог спокойно прыгать на четыре метра. Но легкой атлетикой я стал заниматься очень поздно, только в 16 лет", — рассказывал трехкратный олимпийский чемпион.

Первые рекорды

В 1963 году Санеев установил три рекорда среди юношей: в беге на 100 метров, тройном прыжке и прыжке в длину. Через год он стал членом сборной СССР и обладателем серебряной медали на первых Европейских играх. Затем сбылась мечта Санеева — он стал чемпионом СССР.
Летние Олимпийские игры 1968 года стали дебютом Санеева на Олимпиаде. В квалификационных соревнованиях итальянец Джентилле установил новый мировой рекорд — 17,10 м, а затем улучшил его на 12 см в финале. В ответ Виктор Санеев прыгнул на 17,39 м, установив новый мировой рекорд.
© Sputnik / Юрий Сомов / Перейти в фотобанкСоветский легкоатлет, Олимпийский чемпион по легкой атлетике в тройном прыжке 1968 и 1972 годов Виктор Санеев во время выполнения прыжка в длину.
Советский легкоатлет, Олимпийский чемпион по легкой атлетике в тройном прыжке 1968 и 1972 годов Виктор Санеев во время выполнения прыжка в длину. - Sputnik Абхазия, 1920, 02.10.2025
Советский легкоатлет, Олимпийский чемпион по легкой атлетике в тройном прыжке 1968 и 1972 годов Виктор Санеев во время выполнения прыжка в длину.
© Sputnik / Юрий Сомов
/
Перейти в фотобанк
"Это была самая лучшая Олимпиада в моей жизни и не потому, что я выиграл, золотые медали выиграли три советских спортсмена. На этих играх было пять мировых рекордов, прошло 52 года, но ни в одном виде легкой атлетики не было пять мировых рекордов", — отмечал Санеев.
Он подчеркивал, что для победы нужна мотивация и уверенность в собственных силах: "Нужна мотивация и уверенность в том, что ты можешь довести себя до самого высокого уровня".

Олимпиады 72 и 76 годов

На Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году Санеев был вне конкуренции, показав результат 17,35 м и не оставив соперникам шансов.
© Sputnik / Юрий Сомов / Перейти в фотобанкXX летние Олимпийские игры в Мюнхене. 26 августа - 10 сентября 1972 года. Советский легкоатлет, олимпийский чемпион в тройном прыжке Виктор Данилович Санеев на пьедестале почета.
XX летние Олимпийские игры в Мюнхене. 26 августа - 10 сентября 1972 года. Советский легкоатлет, олимпийский чемпион в тройном прыжке Виктор Данилович Санеев на пьедестале почета. - Sputnik Абхазия, 1920, 02.10.2025
XX летние Олимпийские игры в Мюнхене. 26 августа - 10 сентября 1972 года. Советский легкоатлет, олимпийский чемпион в тройном прыжке Виктор Данилович Санеев на пьедестале почета.
© Sputnik / Юрий Сомов
/
Перейти в фотобанк
В ночь его победы произошла трагедия: террористическая организация "Черный сентябрь" напала на игроков из Израиля, жертвами стали 17 человек. Санеев лично видел происходящее с места событий.

Олимпиада-80

На Олимпиаде в Москве в 1980 году Санеев завоевал серебряную медаль и имел честь внести Олимпийский факел на стадион "Лужники", передав его баскетболисту Сергею Белову, который зажег огонь Московской Олимпиады.
© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкОлимпийский чемпион Сергей Белов (справа) принимает факел с олимпийским огнем из рук трехкратного олимпийского чемпиона Виктора Санеева (слева).
Олимпийский чемпион Сергей Белов (справа) принимает факел с олимпийским огнем из рук трехкратного олимпийского чемпиона Виктора Санеева (слева). - Sputnik Абхазия, 1920, 02.10.2025
Олимпийский чемпион Сергей Белов (справа) принимает факел с олимпийским огнем из рук трехкратного олимпийского чемпиона Виктора Санеева (слева).
© Sputnik / Сергей Гунеев
/
Перейти в фотобанк
"Это почетно, но для меня было одновременно тяжело, потому что я перегорел. Была генеральная репетиция и открытие Олимпиады, это было тяжело, на пятый день мне надо было выступать. Но мне удалось завоевать серебряную медаль, для настоящего спортсмена Олимпиада — это война", — рассказывал Санеев.
Кандидат в члены сборной олимпийской команды СССР по легкой атлетике Саида Гунба (метание копья - Sputnik Абхазия, 1920, 30.08.2022
В Абхазии
Спортивная гордость Абхазии: серебро Саиды Гунба на Олимпиаде-80
30 августа 2022, 11:10
После Московской Олимпиады он завершил спортивную карьеру и стал тренером. Позднее Санеев переехал в Австралию с женой и сыном, где продолжал работать в легкой атлетике.
"Трудностей не было, потому что я попал сразу в хороший колледж, где была работа, которая хорошо оплачивалась. Мои ребята неплохо выступали на соревнованиях", — рассказывал он.
Старые травмы уже давали о себе знать, но Санеев следил за успехами новых чемпионов.
Виктор Санеев скончался 3 января 2022 года на 77-м году жизни, оставив после себя богатое наследие в мировом спорте и память в сердцах миллионов поклонников легкой атлетики.
© С. Соловьев / Перейти в фотобанкЛегкоатлет Виктор Данилович Санеев, многократный олимпийский чемпион и мировой рекордсмен в тройном прыжке дает автографы. (справа)
Легкоатлет Виктор Данилович Санеев, многократный олимпийский чемпион и мировой рекордсмен в тройном прыжке дает автографы. (справа) - Sputnik Абхазия, 1920, 02.10.2025
Легкоатлет Виктор Данилович Санеев, многократный олимпийский чемпион и мировой рекордсмен в тройном прыжке дает автографы. (справа)
© С. Соловьев
/
Перейти в фотобанк
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0