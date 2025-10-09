https://sputnik-abkhazia.ru/20251009/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-10-oktyabrya--1058173041.html

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 10 октября

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 10 октября

09.10.2025

СУХУМ, 9 окт – Sputnik. В пятницу, 10 октября, ожидается значительное ухудшение погоды, дожди разной интенсивности и продолжительности, гроза, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.В предгорьях и горах местами снег с дождем, снег.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами от 12 до 17 метров.Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +12°С до +17°С.Температура морской воды +21°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-4 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.

