Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 10 октября
17:20 09.10.2025 (обновлено: 17:29 09.10.2025)
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием холодных атмосферных фронтов циклона с юга.
СУХУМ, 9 окт – Sputnik. В пятницу, 10 октября, ожидается значительное ухудшение погоды, дожди разной интенсивности и продолжительности, гроза, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
В предгорьях и горах местами снег с дождем, снег.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами от 12 до 17 метров.
Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +12°С до +17°С.
Температура морской воды +21°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-4 балла.
Относительная влажность воздуха – 70-90%.