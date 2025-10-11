https://sputnik-abkhazia.ru/20251011/svoy-sredi-chuzhikh-chuzhoy-sredi-svoikh-1058195153.html

Свой среди чужих, чужой среди своих

Свой среди чужих, чужой среди своих

Sputnik Абхазия

Недавно, блуждая на просторах мировой паутины, я набрел на блокбастер советских времен "Свой среди чужих, чужой среди своих". Конечно же, я не отказал себе в... 11.10.2025, Sputnik Абхазия

2025-10-11T18:20+0300

2025-10-11T18:20+0300

2025-10-11T18:20+0300

абхазия

мнение

авторы

колумнисты

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/13/1045357082_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_b6d5aed09232762e80a4df533ba9c5e2.jpg

Недавно, блуждая на просторах мировой паутины, я набрел на блокбастер советских времен "Свой среди чужих, чужой среди своих". Конечно же, я не отказал себе в удовольствии еще раз его пересмотреть.Sputnik, Алексей ЛомияВоистину культовый фильм, гениально снятый Никитой Михалковым. А уж какая плеяда великих, талантливых актеров там снялась. А музыка какая! Эдуард Артемьев смог наполнить картину незабываемыми мелодиями. Все в этом шедевре кинематографии хорошо – и сценарий, и режиссура, и поучительный сюжет. Может, некий персонаж, который нынче обитает в Грузии и оттуда пытается воздействовать на умы и настроения абхазской молодежи, нашел бы время посмотреть этот фильм и иначе взглянул бы на свое жалкое существование, пересмотрел бы жизненное кредо? Называть его имя и фамилию умышленно не буду. По многим соображениям. Во-первых, у абхазов очень ревностно относятся к тому, когда их фамилии озвучивают в нелицеприятных ситуациях. И тут дело не в том, что я побаиваюсь, а просто с уважением отношусь ко всем, чту традиции. Более того, уверен, что большинство из них не меньше, если не больше меня ненавидят эту заблудшую овцу, и не заслуживают того, чтобы их фамилия вызывала такие нехорошие ассоциации. Во-вторых, не собираюсь делать ему рекламу. В третьих, даже возможность написать его анкетные данные у меня вызывает брезгливость. Но как ни абсурдно это звучит, такие антигерои нужны. Чтобы на его нехорошем примере точно знать, как нельзя поступать. Ведь у него были возможности переехать в другое место, не к врагам же. Даже если обстоятельства тебя туда привели, неужели обязательно надо было пойти на сотрудничество со спецслужбами Грузии? У такого выбора есть четкое понятие – это измена Родине. И никаких других вариантов. А это самое страшное, что можно было совершить, самое непростительное. Но надо понять, что с этим явлением делать сейчас. Ведь парень вошел в раж, как говорят классики, "Остапа понесло". Его физиономия вылезает во всех доступных соцсетях настолько нарочито и постоянно, что понимаешь, что за ним стоят серьезные структуры, которые продвигают его контент. Ни один информационный повод он не упускает, чтобы не излить желчь по поводу Абхазии, ее руководства, событий в нашей стране и просто граждан. Особо рьяно он пытается внести смуту и разлад в наши взаимоотношения со стратегическим партнером и союзником, с Россией. Неприкрытая, гнусная ложь, приперченная эпатажными подробностями и кубометрами видеоряда обрушивается на нашу молодежь. Именно на нее рассчитана его пропаганда. И столько злости, ненависти, цинизма, гнили в каждом его ролике!Больше чем уверен, ему практически невозможно найти отклик в душах наших молодых соплеменников, но для профилактики отслеживать его контент надо. И даже изучать реакцию на просмотренное. Надеюсь, специалисты держат его в поле зрения. Но я глубоко убежден, что самое верное поведение и очень действенный способ нивелировать эффект от его жалких потуг – это полное игнорирование. Мы же понимаем, что он отрабатывает задания идеологических отделов МГБ Грузии. Более того, его существование оплачивается как из бюджета спецслужб на содержание агентов, так и из доходов от монетизации в соцсетях. Последнее - как некий джекпот на оплату его низменных потребностей. И вот в этой части пополняемости его "кошелька" мы вполне можем постараться свести ее к минимуму. Просто включив массовый игнор. Видимо, многие не понимают, что даже гневно отреагировав на его очередной гнусный ролик, поставив дизлайк, обругав его в комментариях, мы увеличиваем количество просмотров и реакций для его копилки. И тем самым помогаем ему зарабатывать. Поэтому просто надо всем договориться и организованно его блокировать. И даже если он опять появляется, никак не реагировать.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250728/chernoe-i-beloe-v-obektivnosti-sekret-uspekha-1056484553.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20251011/kak-rossiya-pomogaet-abkhazii-zaschititsya-ot-voennykh-ugroz-1058204161.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Алексей Ломия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg

Алексей Ломия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Алексей Ломия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg

абхазия, мнение, авторы, колумнисты