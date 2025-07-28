https://sputnik-abkhazia.ru/20250728/chernoe-i-beloe-v-obektivnosti-sekret-uspekha-1056484553.html

Черное и белое: в объективности секрет успеха

Черное и белое: в объективности секрет успеха

Sputnik Абхазия

Очень сложный, перенасыщенный событиями курортный сезон проходит в Абхазии, пишет колумнист Sputnik Алексей Ломия. 28.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-28T19:20+0300

2025-07-28T19:20+0300

2025-07-28T19:20+0300

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Очень сложный, перенасыщенный событиями курортный сезон проходит в Абхазии, пишет колумнист Sputnik Алексей Ломия. То погода никак не могла стабилизироваться, то ценовой демпинг, то сетевой скандал вокруг высказываний наших чиновников, то вот теперь прилеты вражеских дронов на приграничную территорию. Это и многое другое должно заставить нас анализировать ситуацию, извлекать опыт, чтобы впредь быть готовыми к любым катаклизмам. Что мы можем предложить желающим отдохнуть в Абхазии? Конечно же, в первую очередь, нашу экологию, прекрасную первозданную природу, достопримечательности.При этом надо понимать, что необходимо неустанно работать над качеством предоставляемых услуг. Любому человеку хочется провести долгожданный отдых в комфортных, безопасных условиях. И он готов потратить средства из семейного бюджета на различные развлечения, экскурсии и многое другое. К этому надо ненавязчиво подводить – проводить рекламные кампании, делать рассылки в социальных сетях. Тут нужна поддержка со стороны государственных органов. День города, открытие сезона, различные концерты и фестивали – все это будет хорошим подспорьем в привлечении туристов.Конкурировать в полном объеме с другими странами, где туриндустрия, на которую были потрачены огромные средства налогоплательщиков и инвесторов, выстраивалась чуть ли не столетиями, нам будет очень сложно. Да может, и не стоит пытаться догнать их или подстраиваться. И когда в сети появляется видеоролик, где наш президент замешивает в котле абхазское национальное блюдо, мамалыгу, всем надо приветствовать такое. В этом тоже наша уникальность, что главный чиновник государства так близок к народу, что не гнушается простого физического труда. А что он так умеючи, со знанием дела справляется – это отдельная тема. Так и хотелось сказать критиканам: завидуйте молча. Ведь если вы действительно знаете наши обычаи, наш уклад, то должны были знать, что такую ответственную миссию во время празднеств и застолий поручали далеко не всем. Такие способности передаются из поколения в поколение, обучение происходит на уровне генетического кода абхазов.Очень хочется, чтобы мы научились в белом видеть белое, а в черном – черное, вне зависимости от политических предпочтений. А может, даже иногда позволяли бы себе немного приукрашать ситуацию, сглаживать острые углы. Маркетинг в области туриндустрии такое предполагает. Естественно, критика нужна, гласность необходима, но и злоупотреблять этим не стоит.Если взялся искать недостатки, недоработки, будь готов что-то полезное предложить. Если нет таких способностей, лучше просто промолчи. Вокруг нас, совсем рядом, происходят события, которые могут отразиться на нашей жизни непредсказуемо сурово.Мы хоть и очень маленькая страна, но находимся на пересечении геополитических передряг и интересов. Наивно было бы полагать, что все обойдется и пройдет мимо нас. Мы должны быть экономически состоятельны. И только если мы будем терпимы друг к другу, искренне ставить в приоритет национальные интересы, нам будет легче противостоять внешним вызовам.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250728/vokrug-gorodov-abkhazii-ochamchyra--1056198096.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250726/pozdniy-sezon-nelegaly-i-konkurenty-chto-proiskhodit-v-turotrasli-abkhazii-1056431362.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250714/uragan-v-seti-chto-sprovotsirovalo-turisticheskiy-skandal-1055987528.html

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Алексей Ломия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg

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