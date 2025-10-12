https://sputnik-abkhazia.ru/20251012/sputnik-nedeli-den-osvobozhdeniya-gagry-forum-komanda-abkhazii-i-lykhnashta--1058237726.html

Sputnik недели: день освобождения Гагры, форум "Команда Абхазии" и Лыхнашта

Информационное агентство Sputnik подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, которые произошли в республике с 6 по 12 октября. 12.10.2025, Sputnik Абхазия

SputnikДень освобождения Гагры6 октября в республике отмечали 33-летие освобождения Гагры от грузинских захватчиков. Глава государства поздравил жителей Абхазии с этим знаменательным днем.Он подчеркнул, что первая крупная победа подняла боевой дух народа, лишила уверенности противника.Глава государства назвал Гагрский район жемчужиной Черноморского побережья, отметил, что его продолжают развивать и благоустраивать, и это результат любви жителей к своей земле.Бадра Гунба пожелал гагрцам и всему народу Абхазии мира, благополучия и процветания.Глава государства и вице-президент Беслан Бигвава приняли участие в мероприятиях, посвященные этому дню.Сначала участники возложили цветы к памятнику Владиславу Ардзинба и Мемориалу погибшим защитникам Отечества.После этого состоялся праздничный концерт с участием артистов абхазской эстрады.Наступательная операция "Буря" началась 2 октября 1992 года. 6 октября она завершилась победой — абхазские ополченцы вышли к госгранице нам реке Псоу и водрузили государственный флаг.Форум "Команда Абхазии"7 октября в Сухуме прошел форум "Команда Абхазии". В нем приняли участие финалисты одноименного конкурса, представители абхазских властей, активные граждане из всех районов страны.Он отметил, что в зале собрались в том числе и те, от кого зависит будущее Абхазии – представителей власти, эксперты, ученые, предприниматели и общественные деятели.Участники мероприятия представили проекты и инициативы, подготовленные в рамках проектов "Гостеприимной Абхазии", "Новые медиа Абхазии", "Созидателей Абхазии" и мастерской управления "Сенеж".На форуме состоялось обсуждение конкретных решений в ключевых сферах: туризм, энергетика, сельское хозяйство, социальная политика, молодежные инициативы.Праздник урожаяПраздник урожая прошел на исторической поляне Лыхнашта.Мероприятие открылось с шествия всадников с национальным флагом.Его посетил президент Абхазии Бадра Гунба. Он поздравил жителей села, района, а также всех гостей, посетивших это событие.Глава государства особо отметил важность сохранения и развития села как основы национальной самобытности, культуры и устойчивой экономики.Глава государства сообщил, что 500 млн рублей составит бюджет программы по развитию сельского хозяйства в 2026 году.В 2024 году на реализацию программы было предусмотрено 150 млн рублей, а ранее планировалось увеличить сумму до 250 млн.В празднике урожая приняли участие 20 сел Гудаутского района, Новый Афон, а также гости из Карачаево-Черкесии.Участники представили сельскохозяйственную продукцию, национальные блюда и напитки.Кроме того, администрация района подготовила праздничный концерт и спортивные мероприятия.Команды Гудаутского района состязались в метании дротиков и конном футболе.Съезд партии "Единая Абхазия"VII съезд Республиканской политической партии "Единая Абхазия" состоялся в Сухуме 9 октября.В повестке дня было несколько вопросов — выборы председателя, заместителей, членов политсовета и ревизионной комиссии, а также обсуждение ключевых задач партии и формирование ее нового политического курса.Согласно решению делегатов, председателем организации был избран Алхас Барзания, который с июня этого года исполнял обязанности руководителя партии.В работе форума приняли участие 230 делегатов со всей страны.Среди почетных гостей были — члены политсовета партии "Единая Россия", сенатор Совета Федерации РФ Александр Карелин и депутат Госдумы Светлана Журова.Пособия для многодетныхНа этой неделе состоялось заседание Кабинета министров Абхазии. Согласно одному из решений, которое было принято - увеличились размеры пособий для многодетных семей.С 1 января 2026 года в республике начнет действовать новая система ежемесячных выплат:Изменения затронут более 5 500 семей и около 16 000 детей по всей стране.Прогнозы по цитрусовымОколо 30 тысяч тонн цитрусовых планируется собрать в Абхазии в этом году, рассказал Sputnik начальник службы защиты растений Минсельхоза Владимир Герия.По его словам, фермеры уже собирают ранние сорта мандаринов. Качество плодов неплохое, благодаря тому, что обработка деревьев проводилась своевременно, сильной активности мраморных клопов отмечено не было. При этом определенный процент порчи связан с деятельностью вредоносных цитрусовых клещей.Открытие спортивного объединения "Аҧсны"Официальное открытие и презентация спортивного объединения "Аҧсны" прошли в Сухуме 10 октября.Генеральный директор объединения Роман Цкуа пояснил, что в него войдет не только футбол, но и волейбол, баскетбол и команда по настольному теннису. Это клубы, которые будут участвовать в соревнованиях за пределами Абхазии.Операционный директор российской футбольной Медиалиги, член совета правления объединения Дмитрий Кортава подчеркнул, что "Аҧсны" — уникальный продукт, не похожий на другие спортивные проекты.Он пояснил, что после дебюта абхазской команды в Медиалиге, многие стали спрашивать о республике, проявлять интерес и намерение встретиться с командой на поле.Основная задача объединения — популяризация и развитие спорта в Абхазии, возможность для детей и взрослых получать качественное спортивное образование, участвовать в соревнованиях внутри страны и за ее пределами.Спортивное объединение будет ежегодно отчитываться о проделанной работе. На мероприятии утвердили состав его попечительского совета.В него вошли Эльза Хагба, Роман Качарава, Валерий Берзения, Дмитрий Маршания, Темур Агрба, Давид Папба, Астамур Цишба, Юрий Трувалев, Руслан Бганба, Эдуард Аргун, Арсоу Читанава, Руслан Харазия, Рафаэль Ампар, Идрис Кара-Осман-оглы и Даур Ардзинба.Председателем стал вице-премьер Абхазии, и.о. главы Госкомспорта Таращ Хагба. Он поблагодарил присутствующих за оказанное доверие и подчеркнул, что самое главное в работе — воспитать не хороших спортсменов, а достойных граждан.

