Начало конца: почему теперь Россия дико пожалеет, что ее не приняли в НАТО

Начало конца: почему теперь Россия дико пожалеет, что ее не приняли в НАТО

В прошлую новогоднюю ночь любимый гольфист Трампа Стубб обратился к нации и, выдохнув, зачитал нетленку.

"Мое послание сегодня ясно. У нас все хорошо. Почти по всем международным показателям Финляндия — одна из лучших стран в мире, если не самая лучшая. Давайте гордиться нашей страной," - сказал Стубб.По слухам, Йоулупукки в этот момент поперхнулся имбирным печеньем и с тех пор находится в контролируемой медицинской коме, пишет Кирилл Стрельников для РИА Новости.Впрочем, в Финляндии поперхнулись многие. Либо Стубб настолько туп, что не в курсе реального положения вещей в стране, либо он уверен, что этнические финны еще тупее него (сам Стубб — этнический швед).В апреле 2023 года Финляндия после 75 лет нейтралитета вступила в НАТО, причем в рекордно короткие сроки — всего за 11 месяцев (самый быстрый прием в члены в истории организации). Глава финского МИД Хаависто назвал этот день историческим, а генсек НАТО Столтенберг заявил, что "членство Хельсинки — лучший подарок на 74-й день рождения альянса".Всем было ясно, что начиная с этого момента в Финляндии все реки потекут молоком и медом, и в связи со скорой невостребованностью финская пищевка начала сдуваться. Параллельно с этим Финляндия закрыла границу с Россией — и тут начало сдуваться со свистом много чего еще.После вхождения в НАТО и разрыва с Россией финнов осыпало таким количеством благ, что все их перечислить невозможно. По данным Reuters, из-за исчезновения российских туристов и прекращения торговли финская экономика ежегодно теряет минимум 300 миллионов евро, а безработица в приграничье взлетела почти до 15%. В 2024 году ВВП вместо роста начал сокращаться; общая безработица — на самом высоком уровне в ЕС после Испании; отношение госдолга к ВВП стало худшим в Евросоюзе; за один 2024-й был достигнут рекорд по банкротствам компаний за весь XXI век. Ну как это может не нравиться?Из рога изобилия с надписью "НАТО" бесконечным потоком идут дары волшебного сада: финские производители, заменившие дешевое российское сырье на дорогие альтернативы, столкнулись с повышением себестоимости на 20-30% в зависимости от отрасли; строительная сфера тупо уменьшилась наполовину; загибается лесопромышленность; туристический сектор просто заполз за плинтус и не дышит, при этом затраты на членство в альянсе составляют миллиарды евро в год.Вчера появилась информация, что ресторанная отрасль Финляндии может также прекратить свое существование. Массовые банкротства кафе и ресторанов в 2023 году выросли на 70%, а в 2024-м их число увеличилось еще на 80%. Причины удивительны и совершенно нелогичны: у финнов после разрыва с Россией теперь просто нет денег, чтобы ходить по ресторанам, а русских туристов нет. Кроме того, остро встала проблема с продуктами: пока мы думали, что это Финляндия кормит нас суперэкологичной снедью только из-под коровы, оказалось, что корова эта все время жила в России. По данным местных рестораторов, "цены на сырье резко возросли, поскольку пропала возможность закупать продукты из России". Да быть такого не может, врете вы все — и вообще, вас купил Путин.Некоторое время назад глава финской Центральной торгово-промышленной палаты (ТПП) Юхо Ромакканиеми признался, что экономика Финляндии из-за разрыва экономико-политических связей с Россией пострадала больше всех в ЕС, что обусловило стагнацию финской экономики и последующий экономический спад, который засасывает страну все глубже: "Финляндия испытала на себе экономические последствия сильнее всех европейских стран. Финский экспорт и экономика были исключительно зависимы от России, и внезапное прекращение торговли сразу же отразилось на повседневной жизни компаний". Что это еще такое? Нужно этого несознательного товарища срочно арестовать за распространение пропаганды Кремля.В эту же камеру нужно посадить и финского премьер-министра Орпо, который в июле этого года радовался, что "Финляндия вновь признана самой счастливой страной в мире", а сейчас почему-то грустно заявляет, что "экономический рост ухудшился из-за разрыва экономических связей с Москвой; финские компании потеряли миллиарды инвестиций в России, а все пограничные перевозки и торговля остановлены". Всем известно, что вступление в НАТО сразу прибавляет 1000% к ВВП, поэтому срочно в кутузку.Единственный здравый человек в Финляндии на данный момент — министр иностранных дел Элина Валтонен: на днях она объявила, что планируется ввести тарифы на весь (оставшийся) российский импорт — и все проблемы тут же будут решены. Даже тот же Стубб, на минуту опомнившись, в свое время заявил, что "финнам нужно морально готовиться к восстановлению отношений с Россией", потому что оказалось: "Мы ничего не можем поделать с нашей географией: у нас есть история с Россией, и у нас будет будущее с Россией".А вот тут большая просьба придержать горячих финских коней. Будет будущее Финляндии с Россией или нет — теперь решать не Финляндии, а России. Как сказал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, "мы не можем игнорировать тот факт, что Финляндия, которая была связана с нами, <...> которая активно торговала с Российской Федерацией, в настоящий момент является участником Североатлантического альянса, это предопределяет и изменение наших подходов".А когда мы в теории можем вернуться к этому вопросу, проинформировал член Совета безопасности России и специальный представитель президента Сергей Иванов: отношения с Финляндией не восстановятся в ближайшем будущем — "это надолго, на десятилетия".И вообще, зачем водиться с агрессивной Россией, которая являлась залогом благосостояния населения Финляндии? Теперь есть НАТО — вот там и ищите миллионы туристов, дешевое сырье и прекрасный рынок сбыта, а также готовьтесь к увеличению военных расходов до 11,5 миллиарда евро в год к 2032-му. Ведь красота же!Вы сделали прекрасный и обдуманный выбор — и теперь можно икать имбирным печеньем и радоваться, что глупая Россия свой шанс стать членом НАТО упустила.Позиция автора может не совпадать с позицией редакции.

