СВО: Купянская битва близка к завершению

Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
30 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Аиҿцәажәара
Ажьицәа реицлабреи ацәыргақәҵеи Аҟәа еиҿкаахоит: Абџьарҟаҵаҩцәа реидгыла аиҳабы ицәажәара
13:04
17 мин
Аицәажәара
Аԥсуа бызшәа амчыбжь: Очамчыратәи ашкол- интернат аиҳабы лыҿцәажәара
13:21
9 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
2 мин
Аицәажәара
Аԥсуа театр аҳамҭақәа агеит Жәларбжьаратәи афестиваль аҟны: актиор иҿцәажәара
13:33
12 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Жәлар рпоет ихьӡала акультура афестиваль Ҷлоу амҩаԥгара: аԥшьгаҩ иҿцәажәара
13:45
14 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Турбаза
Семейный туризм: как Абхазия принимает родителей с детьми
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Рейтинг специальностей АГУ: интервью с проректором
14:33
27 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аицәажәара
"Аԥсны амедиа ҿыцқәа" актәи амодуль мҩаԥысуеит Пицунда: апроект алахәыла лыҿцәажәара
18:04
10 мин
Аицәажәара
Аԥсуа театр аҳамҭақәа агеит Жәларбжьаратәи афестиваль аҟны: актиор иҿцәажәара
18:14
11 мин
On air
18:26
3 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Гражданин и начальник
Как исполняются поручения Президента к Минфину Абхазии
18:34
18 мин
Турбаза
Семейный туризм: как Абхазия принимает родителей с детьми
18:52
7 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Аицәажәара
"Аԥсны амедиа ҿыцқәа" актәи амодуль мҩаԥысуеит Пицунда: апроект алахәыла лыҿцәажәара
21:04
10 мин
Аицәажәара
Аԥсуа театр аҳамҭақәа агеит Жәларбжьаратәи афестиваль аҟны: актиор иҿцәажәара
21:14
11 мин
On air
21:26
3 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Гражданин и начальник
Как исполняются поручения Президента к Минфину Абхазии
21:34
18 мин
Турбаза
Семейный туризм: как Абхазия принимает родителей с детьми
21:52
7 мин
On air
08:00
30 мин
On air
08:30
30 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:06
10 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:32
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:07
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:33
10 мин
On air
14:44
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
https://sputnik-abkhazia.ru/20251021/svo-kupyanskaya-bitva-blizka-k-zaversheniyu-1058467655.html
СВО: Купянская битва близка к завершению
СВО: Купянская битва близка к завершению
Sputnik Абхазия
Российские войска уверенно развивают успех на Харьковском направлении СВО, и на семьдесят процентов освободили от противника город Купянск – крупнейший... 21.10.2025, Sputnik Абхазия
2025-10-21T20:48+0300
2025-10-21T20:48+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
мнение
авторы
колумнисты
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/10/1039118659_0:171:3041:1882_1920x0_80_0_0_a6891a8487cecd4cdcfaff42541bf885.jpg
Купянская битва близка к завершению, пишет военный эксперт Александр Хроленко. На Харьковском направлении за минувшие сутки группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и боевой технике четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Купянск, Куриловка, Грушевка, Богуславка. По информации Минобороны РФ, высокая наступательная активность в районе Купянска стабильна. Тяжелое положение украинских войск безусловно.Киев публично признает "крупное продвижение россиян в центральной и западной частях города". И все же, через Купянск проходят маршруты снабжения многотысячной группировки ВСУ на левом берегу Оскола. Контроль над этим городом – ключ к значительному участку фронта и всей восточной части Харьковской области.Освобождение Купянска открывает путь на Чугуев – промышленный пригород Харькова, средоточие предприятий украинского ВПК. Поэтому противник отчаянно пытается удержать позиции в юго-восточных кварталах Купянска, стягивает доступные резервы, натовских "добровольцев".Ближайшие дни решат судьбу "купянской фортеции", гарнизон ВСУ обречен.На Харьковском направлении российские войска 20-21 октября продвинулись также западнее Кисловки, нанесли поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск и Волчанские Хутора. За неделю в регионе освобождены три населенных пункта – Тихое, Боровская Андреевка и Песчаное.Сентябрьские потери украинской армии в Харьковской области – 17 тыс. убитыми и ранеными. Одним ударом "Искандера" 20 октября здесь ликвидированы сразу 600 наемников ВСУ из Франции и Польши.Группировка войск "Север" продолжает формировать зону безопасности в приграничной полосе на территории Харьковской области. Кроме того, подразделения "северян" успешно продвигаются в южной части Волчанска.Ключ к миру – безопасность РоссииНевзирая на материальные потери и возмущенные вопли европейских вассалов, американский президент Дональд Трамп намерен прагматично завершить конфликт с Россией, а не ядерно-феерично вернуть утраченные в войне территории марионеточному киевскому режиму. Кровавый лицедей Зеленский и его западноевропейские покровители требуют "Томагавков", не понимая, насколько они выпали из реальности: "Жизнь висит на нитке, а думают о прибытке".После "откровенной" встречи в Белом доме Зеленский заявил о готовности присоединиться к переговорам президентов РФ и США в Будапеште, однако его никто туда не позвал. Британский министр обороны Джон Хили заявил, что европейские войска "готовы к отправке" на Украину в ближайшие недели, если Дональд Трамп и Владимир Путин договорятся о прекращении огня. Поразительно заблуждение украинских бандеровцев и европейской "коалиции желающих", будто бы хвост может вилять собакой.Американская деловая газета TheWall Street Journal 21 октября констатировала:Для Киева наступили темные времена, а для ВСУ, по мнению аналитиков журнала Military Watch, и вовсе "отверзлись врата ада". Причем на всей 1250-км линии фронта и в глубоком оперативном тылу.Британский консервативный журнал TheSpectator 20 октября с сожалением опубликовал "общепринятый" в Вашингтоне дискурс:The Spectator подчеркивает: стратегические цели Кремля имеют мало общего с обретением новых территорий, для России важнее нейтральный статус Украины, отмена антирусских законов, ограничения для ВСУ – сплошная "демилитаризованная зона". Разумеется, Москва достигнет этих целей дипломатическими или военными средствами. Бандеровцы в формулу мирного сосуществования не входят. Очищение русской земли от бандеровцев – историческая задача Владимира Путина.Экс-начальник чешской военной разведки генерал Андор Шандор сегодня заявил: "Украина проиграла, ее армия небоеспособна, однако на Западе до сих пор выдают желаемое за действительное, и не готовы признать поражение Украины… Зеленский и западноевропейские лидеры просто не понимают реальности… Логика жестокой силы войны такова, что побеждает сильнейший".В прокси-войне с Россией блок НАТО безусловно проиграл, это новая реальность. Поэтому репарации платить будет совсем не Россия.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
https://sputnik-abkhazia.ru/20251020/svo-rossiyskie-voyska-voshli-v-mirnograd-1058442543.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20251016/russkoe-oruzhie-osobennosti-novoy-modifikatsii-t-90m2-1058332481.html
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Александр Хроленко
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg
Александр Хроленко
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/10/1039118659_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_0b07dee07d576c974cedee7bac615a73.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия, украина, мнение, авторы, колумнисты
россия, украина, мнение, авторы, колумнисты

СВО: Купянская битва близка к завершению

20:48 21.10.2025
© Sputnik / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкПодконтрольный России город Купянск в Харьковской области
Подконтрольный России город Купянск в Харьковской области - Sputnik Абхазия, 1920, 21.10.2025
© Sputnik / Виктор Антонюк
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Александр Хроленко - Sputnik Абхазия
Александр Хроленко
Военный обозреватель
Все материалы
Российские войска уверенно развивают успех на Харьковском направлении СВО, и на семьдесят процентов освободили от противника город Купянск – крупнейший укрепрайон ВСУ, важнейший логистический центр на пересечении нескольких автомагистралей и железных дорог.
Купянская битва близка к завершению, пишет военный эксперт Александр Хроленко.
На Харьковском направлении за минувшие сутки группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и боевой технике четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Купянск, Куриловка, Грушевка, Богуславка. По информации Минобороны РФ, высокая наступательная активность в районе Купянска стабильна. Тяжелое положение украинских войск безусловно.
Киев публично признает "крупное продвижение россиян в центральной и западной частях города". И все же, через Купянск проходят маршруты снабжения многотысячной группировки ВСУ на левом берегу Оскола. Контроль над этим городом – ключ к значительному участку фронта и всей восточной части Харьковской области.
Освобождение Купянска открывает путь на Чугуев – промышленный пригород Харькова, средоточие предприятий украинского ВПК. Поэтому противник отчаянно пытается удержать позиции в юго-восточных кварталах Купянска, стягивает доступные резервы, натовских "добровольцев".
288-я гвардейская артиллерийская бригада группировки войск Запад - Sputnik Абхазия, 1920, 20.10.2025
Военная спецоперация РФ в Донбассе
СВО: Российские войска вошли в Мирноград
Вчера, 20:02
Ближайшие дни решат судьбу "купянской фортеции", гарнизон ВСУ обречен.
На Харьковском направлении российские войска 20-21 октября продвинулись также западнее Кисловки, нанесли поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск и Волчанские Хутора. За неделю в регионе освобождены три населенных пункта – Тихое, Боровская Андреевка и Песчаное.
Сентябрьские потери украинской армии в Харьковской области – 17 тыс. убитыми и ранеными. Одним ударом "Искандера" 20 октября здесь ликвидированы сразу 600 наемников ВСУ из Франции и Польши.
Группировка войск "Север" продолжает формировать зону безопасности в приграничной полосе на территории Харьковской области. Кроме того, подразделения "северян" успешно продвигаются в южной части Волчанска.

Ключ к миру – безопасность России

Невзирая на материальные потери и возмущенные вопли европейских вассалов, американский президент Дональд Трамп намерен прагматично завершить конфликт с Россией, а не ядерно-феерично вернуть утраченные в войне территории марионеточному киевскому режиму. Кровавый лицедей Зеленский и его западноевропейские покровители требуют "Томагавков", не понимая, насколько они выпали из реальности: "Жизнь висит на нитке, а думают о прибытке".
После "откровенной" встречи в Белом доме Зеленский заявил о готовности присоединиться к переговорам президентов РФ и США в Будапеште, однако его никто туда не позвал. Британский министр обороны Джон Хили заявил, что европейские войска "готовы к отправке" на Украину в ближайшие недели, если Дональд Трамп и Владимир Путин договорятся о прекращении огня. Поразительно заблуждение украинских бандеровцев и европейской "коалиции желающих", будто бы хвост может вилять собакой.
Американская деловая газета TheWall Street Journal 21 октября констатировала:
"Киеву теперь не на что надеяться… Силы Москвы неуклонно продвигаются вперед".
Для Киева наступили темные времена, а для ВСУ, по мнению аналитиков журнала Military Watch, и вовсе "отверзлись врата ада". Причем на всей 1250-км линии фронта и в глубоком оперативном тылу.
Британский консервативный журнал TheSpectator 20 октября с сожалением опубликовал "общепринятый" в Вашингтоне дискурс:
"Украина проигрывает войну и должна капитулировать или быть уничтоженной", ведь "у Путина есть законные основания полагать, что русскоязычные регионы Украины по праву принадлежат России".
The Spectator подчеркивает: стратегические цели Кремля имеют мало общего с обретением новых территорий, для России важнее нейтральный статус Украины, отмена антирусских законов, ограничения для ВСУ – сплошная "демилитаризованная зона". Разумеется, Москва достигнет этих целей дипломатическими или военными средствами. Бандеровцы в формулу мирного сосуществования не входят. Очищение русской земли от бандеровцев – историческая задача Владимира Путина.
Экс-начальник чешской военной разведки генерал Андор Шандор сегодня заявил: "Украина проиграла, ее армия небоеспособна, однако на Западе до сих пор выдают желаемое за действительное, и не готовы признать поражение Украины… Зеленский и западноевропейские лидеры просто не понимают реальности… Логика жестокой силы войны такова, что побеждает сильнейший".
Международный военно-технический форум АРМИЯ-2023 - Sputnik Абхазия, 1920, 16.10.2025
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Русское оружие: особенности новой модификации Т-90М2
16 октября, 09:00
В прокси-войне с Россией блок НАТО безусловно проиграл, это новая реальность. Поэтому репарации платить будет совсем не Россия.
Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
