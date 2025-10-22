https://sputnik-abkhazia.ru/20251022/inache-budet-v-sto-raz-khuzhe-putin-obyazan-srochno-dat-ukraine-peredyshku-1058478731.html

Иначе будет в сто раз хуже: Путин обязан срочно дать Украине передышку

22.10.2025

Пляски святого Витта в исполнении примелькавшихся фамилий начались сразу после созвона Владимира Путина и Дональда Трампа, где они договорились встретиться в Будапеште после взаимодействия Лаврова и Рубио, а для громкости завываний перестало хватать децибелов после нескольких рутинных комментариев американского президента, которые просто являются отражением объективной реальности и не несут никакой невероятной подоплеки, пишет Кирилл Стрельников для РИА Новости.Например, Дональд Трамп сообщил, что он не думает, что Украина может выйти победителем из конфликта, что Киев в ближайшее время не должен рассчитывать на получение дальнобойных ракет "Томагавк" и что его приоритет — окончание конфликта: президента США "не интересует какой-то конкретный исход по вопросу территорий".Американская сторона также предупредила Европу, что США пока не намерены поддерживать план по использованию зарубежных активов РФ с целью последующей выдачи кредита Украине, "поскольку это угрожает рыночной стабильности".Возможно, на градус истерии также повлияло то, что во время встречи с Зеленским Трамп отказался выслушивать его позицию и настоятельно рекомендовал ему принять предложение Путина, иначе Украине "грозит разрушение от рук России".Так или иначе, в западных СМИ и железобетонных источниках началась олимпийская вакханалия на несколько дорожек: то встреча Лаврова и Рубио должна быть 23 октября; то нет — на самом деле 30 октября, теперь точно; то, опаньки, встреча переносится; то встреча Трампа и Путина отменяется; хотя нет — не отменяется, а переносится. Дошло до того, что наш МИД был вынужден призвать "не участвовать в информационном балагане".Совершенно предсказуемо этот призыв в Европе не был услышан, и там вчера осчастливили мир очередными продуктами своей жизнедеятельности: во-первых, дикий страх и отчаяние порождают безрассудство, и появилась информация, что на днях европейцы таки решили утвердить финальную схему официальной кражи замороженных российских активов.Во-вторых, штатный гольфист Евросоюза Стубб разместил громкое и грозное совместное заявление "лидеров Европы", где они угрожают "прибыть в Будапешт на встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа" и "будут добиваться, чтобы на встрече также присутствовал президент Украины Владимир Зеленский, чтобы обеспечить сильную переговорную позицию Украины". Правда, в заявлении не было указано, кто их вообще об этом спрашивал, но это не очень интересно.А интересно то, что сейчас центральным требованием парижекиевов и лондоноберлинов опять вдруг стал тезис, что "боевые действия должны быть немедленно прекращены, а нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой переговоров".Как уже давно заметили абсолютно все, этот тезис автоматически всплывает каждый раз, когда у Киева начинает жестоко пригорать на фронте и в тылу и ему срочно нужна передышка.А что случилось, господа хорошие?Ничего особенного, просто все идет по плану (нашему). Издание The Wall Street Journal проговорилось, что "в последнее время ее (России) продвижение происходит с невероятной скоростью". Аналитики Bild утверждают, что российские войска занимают центр Красноармейска и битва за город "приближается к развязке". Одновременно ресурсы, связанные с ГУР Украины, сообщают, что "российская армия накопила силы для штурма южной части Купянска" и в ближайшие недели его судьба будет решена. Плохие для ВСУ новости идут с различных направлений.Поводом для вражеских стенаний также стало серьезное пополнение в наших вооружениях. Во-первых, у ВС РФ появились новые ФАБы с реактивным ускорителем, которые теперь могут ежедневно утюжить с крахмалом любые цели на расстоянии 200 километров от ЛБС. Во-вторых, на сцену с ноги вышла "Герань-3": турбореактивный двигатель, 600 километров в час, 300 килограммов боевой части. Не дрон, а конфетка.Совершенно случайно после этого та же газета The Wall Street Journal сообщила, что "Россия резко усилила удары по энергетической сети Украины". Например, после одного ночного удара был полностью обесточен и остался без водоснабжения Чернигов и весь север области, а в общем и целом электрогенерация Украины скукожилась с 56 до девяти гигаватт, и 64% генерационных возможностей либо разрушено, либо уже находится под контролем России. Та же судьба постигла 80% от теплогенерации и 60% от газодобывающей инфраструктуры.Совершенно неудивительно, что при такой картине вологодским маслом глава МИД России Сергей Лавров вчера заявил, что прекращение огня на данный момент служит интересам только Украины и "зеркалит" ситуации с Минскими соглашениями, которые, как мы помним, были использованы западными гарантами для перевооружения и доукомплектования ВСУ. Любые вбросы со стороны Киева и его подельников противоречат тому, о чем договорились Путин и Трамп на Аляске, где было зафиксировано, что решение по Украине должно учитывать коренные проблемы, связанные с безопасностью России, — в частности, обеспечение внеблокового, нейтрального и безъядерного статуса Украины. Таким образом, никакая заморозка сама по себе нам не нужна, и именно поэтому задачи СВО будут в любом случае успешно достигнуты либо военным, либо дипломатическим способом.Европейцев и обитателей бункеров под Банковой вводит в исступление одна мысль, что президент США сделал "очередной разворот в сторону Москвы", и они додумались до того, что Трамп сердит на Зеленского за то, что тот своим упрямством лишил его Нобелевской премии.Эта версия годится для воскресного утренника, но в реальности все гораздо проще: лидеры США и России хотят мира, в то время как европейцы его боятся, потому что с миром придет конец их власти, которая держится только на страхе и лжи.Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

