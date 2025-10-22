Иначе будет в сто раз хуже: Путин обязан срочно дать Украине передышку

Абхазия
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
30 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Аиҿцәажәара
Ажьицәа реицлабреи ацәыргақәҵеи Аҟәа еиҿкаахоит: Абџьарҟаҵаҩцәа реидгыла аиҳабы ицәажәара
13:04
17 мин
Аицәажәара
Аԥсуа бызшәа амчыбжь: Очамчыратәи ашкол- интернат аиҳабы лыҿцәажәара
13:21
9 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
2 мин
Аицәажәара
Аԥсуа театр аҳамҭақәа агеит Жәларбжьаратәи афестиваль аҟны: актиор иҿцәажәара
13:33
12 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Жәлар рпоет ихьӡала акультура афестиваль Ҷлоу амҩаԥгара: аԥшьгаҩ иҿцәажәара
13:45
14 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Турбаза
Семейный туризм: как Абхазия принимает родителей с детьми
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Рейтинг специальностей АГУ: интервью с проректором
14:33
27 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аицәажәара
"Аԥсны амедиа ҿыцқәа" актәи амодуль мҩаԥысуеит Пицунда: апроект алахәыла лыҿцәажәара
18:04
10 мин
Аицәажәара
Аԥсуа театр аҳамҭақәа агеит Жәларбжьаратәи афестиваль аҟны: актиор иҿцәажәара
18:14
11 мин
On air
18:26
3 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Гражданин и начальник
Как исполняются поручения президента Минфину Абхазии
18:34
18 мин
Турбаза
Семейный туризм: как Абхазия принимает родителей с детьми
18:52
7 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Аицәажәара
"Аԥсны амедиа ҿыцқәа" актәи амодуль мҩаԥысуеит Пицунда: апроект алахәыла лыҿцәажәара
21:04
10 мин
Аицәажәара
Аԥсуа театр аҳамҭақәа агеит Жәларбжьаратәи афестиваль аҟны: актиор иҿцәажәара
21:14
11 мин
On air
21:26
3 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Гражданин и начальник
Как исполняются поручения президента Минфину Абхазии
21:34
18 мин
Турбаза
Семейный туризм: как Абхазия принимает родителей с детьми
21:52
7 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Адемографиа арҿиаразы алкаақәа: аминистрра ахаҭарнак лыҿцәажәара
13:05
16 мин
Аицәажәара
Асахьатә галереиа ҳамҭас иаҭоуп Гиви Смыр иҭыхымҭа: агалереиа аиҳабы иҿцәажәара
13:20
9 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аицәажәара
"Аԥсны амедиа ҿыцқәа" актәи амодуль мҩаԥысуеит Пицунда: апроект алахәыла лыҿцәажәара
13:33
10 мин
Аицәажәара
Аԥсихологцәа, адефектологцәа, ахәыҷбаҳчақәа русзуҩцәа рзы аҵаратә курсқәа еиҿкаауп
13:43
16 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Посредник
О безопасности страны в интервью с главой Совбеза
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
"Музыка — диалог без расстояний и границ": о конкурсе и его участниках
14:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:07
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
Посредник
О безопасности страны в интервью с главой Совбеза
18:49
13 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Пляски святого Витта в исполнении примелькавшихся фамилий начались сразу после созвона Владимира Путина и Дональда Трампа, где они договорились встретиться в Будапеште после взаимодействия Лаврова и Рубио, а для громкости завываний перестало хватать децибелов после нескольких рутинных комментариев американского президента, которые просто являются отражением объективной реальности и не несут никакой невероятной подоплеки, пишет Кирилл Стрельников для РИА Новости.Например, Дональд Трамп сообщил, что он не думает, что Украина может выйти победителем из конфликта, что Киев в ближайшее время не должен рассчитывать на получение дальнобойных ракет "Томагавк" и что его приоритет — окончание конфликта: президента США "не интересует какой-то конкретный исход по вопросу территорий".Американская сторона также предупредила Европу, что США пока не намерены поддерживать план по использованию зарубежных активов РФ с целью последующей выдачи кредита Украине, "поскольку это угрожает рыночной стабильности".Возможно, на градус истерии также повлияло то, что во время встречи с Зеленским Трамп отказался выслушивать его позицию и настоятельно рекомендовал ему принять предложение Путина, иначе Украине "грозит разрушение от рук России".Так или иначе, в западных СМИ и железобетонных источниках началась олимпийская вакханалия на несколько дорожек: то встреча Лаврова и Рубио должна быть 23 октября; то нет — на самом деле 30 октября, теперь точно; то, опаньки, встреча переносится; то встреча Трампа и Путина отменяется; хотя нет — не отменяется, а переносится. Дошло до того, что наш МИД был вынужден призвать "не участвовать в информационном балагане".Совершенно предсказуемо этот призыв в Европе не был услышан, и там вчера осчастливили мир очередными продуктами своей жизнедеятельности: во-первых, дикий страх и отчаяние порождают безрассудство, и появилась информация, что на днях европейцы таки решили утвердить финальную схему официальной кражи замороженных российских активов.Во-вторых, штатный гольфист Евросоюза Стубб разместил громкое и грозное совместное заявление "лидеров Европы", где они угрожают "прибыть в Будапешт на встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа" и "будут добиваться, чтобы на встрече также присутствовал президент Украины Владимир Зеленский, чтобы обеспечить сильную переговорную позицию Украины". Правда, в заявлении не было указано, кто их вообще об этом спрашивал, но это не очень интересно.А интересно то, что сейчас центральным требованием парижекиевов и лондоноберлинов опять вдруг стал тезис, что "боевые действия должны быть немедленно прекращены, а нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой переговоров".Как уже давно заметили абсолютно все, этот тезис автоматически всплывает каждый раз, когда у Киева начинает жестоко пригорать на фронте и в тылу и ему срочно нужна передышка.А что случилось, господа хорошие?Ничего особенного, просто все идет по плану (нашему). Издание The Wall Street Journal проговорилось, что "в последнее время ее (России) продвижение происходит с невероятной скоростью". Аналитики Bild утверждают, что российские войска занимают центр Красноармейска и битва за город "приближается к развязке". Одновременно ресурсы, связанные с ГУР Украины, сообщают, что "российская армия накопила силы для штурма южной части Купянска" и в ближайшие недели его судьба будет решена. Плохие для ВСУ новости идут с различных направлений.Поводом для вражеских стенаний также стало серьезное пополнение в наших вооружениях. Во-первых, у ВС РФ появились новые ФАБы с реактивным ускорителем, которые теперь могут ежедневно утюжить с крахмалом любые цели на расстоянии 200 километров от ЛБС. Во-вторых, на сцену с ноги вышла "Герань-3": турбореактивный двигатель, 600 километров в час, 300 килограммов боевой части. Не дрон, а конфетка.Совершенно случайно после этого та же газета The Wall Street Journal сообщила, что "Россия резко усилила удары по энергетической сети Украины". Например, после одного ночного удара был полностью обесточен и остался без водоснабжения Чернигов и весь север области, а в общем и целом электрогенерация Украины скукожилась с 56 до девяти гигаватт, и 64% генерационных возможностей либо разрушено, либо уже находится под контролем России. Та же судьба постигла 80% от теплогенерации и 60% от газодобывающей инфраструктуры.Совершенно неудивительно, что при такой картине вологодским маслом глава МИД России Сергей Лавров вчера заявил, что прекращение огня на данный момент служит интересам только Украины и "зеркалит" ситуации с Минскими соглашениями, которые, как мы помним, были использованы западными гарантами для перевооружения и доукомплектования ВСУ. Любые вбросы со стороны Киева и его подельников противоречат тому, о чем договорились Путин и Трамп на Аляске, где было зафиксировано, что решение по Украине должно учитывать коренные проблемы, связанные с безопасностью России, — в частности, обеспечение внеблокового, нейтрального и безъядерного статуса Украины. Таким образом, никакая заморозка сама по себе нам не нужна, и именно поэтому задачи СВО будут в любом случае успешно достигнуты либо военным, либо дипломатическим способом.Европейцев и обитателей бункеров под Банковой вводит в исступление одна мысль, что президент США сделал "очередной разворот в сторону Москвы", и они додумались до того, что Трамп сердит на Зеленского за то, что тот своим упрямством лишил его Нобелевской премии.Эта версия годится для воскресного утренника, но в реальности все гораздо проще: лидеры США и России хотят мира, в то время как европейцы его боятся, потому что с миром придет конец их власти, которая держится только на страхе и лжи.Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.
Иначе будет в сто раз хуже: Путин обязан срочно дать Украине передышку

12:12 22.10.2025
Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
Все материалы
Такого не было давно. Киев и евростолицы в последние дни выработали столько пены, пыли, шума и вибраций, что оставили далеко позади весь строительный комплекс Москвы.
Пляски святого Витта в исполнении примелькавшихся фамилий начались сразу после созвона Владимира Путина и Дональда Трампа, где они договорились встретиться в Будапеште после взаимодействия Лаврова и Рубио, а для громкости завываний перестало хватать децибелов после нескольких рутинных комментариев американского президента, которые просто являются отражением объективной реальности и не несут никакой невероятной подоплеки, пишет Кирилл Стрельников для РИА Новости.

Например, Дональд Трамп сообщил, что он не думает, что Украина может выйти победителем из конфликта, что Киев в ближайшее время не должен рассчитывать на получение дальнобойных ракет "Томагавк" и что его приоритет — окончание конфликта: президента США "не интересует какой-то конкретный исход по вопросу территорий".
Американская сторона также предупредила Европу, что США пока не намерены поддерживать план по использованию зарубежных активов РФ с целью последующей выдачи кредита Украине, "поскольку это угрожает рыночной стабильности".
Жители, собравшиеся в центре Симферополя перед началом концерта в честь пятилетия воссоединения Крыма с Россией - Sputnik Абхазия, 1920, 20.10.2025
Додумались наконец: вот что бывает, когда хочешь наказать Россию
20 октября, 10:40
Возможно, на градус истерии также повлияло то, что во время встречи с Зеленским Трамп отказался выслушивать его позицию и настоятельно рекомендовал ему принять предложение Путина, иначе Украине "грозит разрушение от рук России".
Так или иначе, в западных СМИ и железобетонных источниках началась олимпийская вакханалия на несколько дорожек: то встреча Лаврова и Рубио должна быть 23 октября; то нет — на самом деле 30 октября, теперь точно; то, опаньки, встреча переносится; то встреча Трампа и Путина отменяется; хотя нет — не отменяется, а переносится. Дошло до того, что наш МИД был вынужден призвать "не участвовать в информационном балагане".
Совершенно предсказуемо этот призыв в Европе не был услышан, и там вчера осчастливили мир очередными продуктами своей жизнедеятельности: во-первых, дикий страх и отчаяние порождают безрассудство, и появилась информация, что на днях европейцы таки решили утвердить финальную схему официальной кражи замороженных российских активов.
Во-вторых, штатный гольфист Евросоюза Стубб разместил громкое и грозное совместное заявление "лидеров Европы", где они угрожают "прибыть в Будапешт на встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа" и "будут добиваться, чтобы на встрече также присутствовал президент Украины Владимир Зеленский, чтобы обеспечить сильную переговорную позицию Украины". Правда, в заявлении не было указано, кто их вообще об этом спрашивал, но это не очень интересно.
А интересно то, что сейчас центральным требованием парижекиевов и лондоноберлинов опять вдруг стал тезис, что "боевые действия должны быть немедленно прекращены, а нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой переговоров".
Как уже давно заметили абсолютно все, этот тезис автоматически всплывает каждый раз, когда у Киева начинает жестоко пригорать на фронте и в тылу и ему срочно нужна передышка.
А что случилось, господа хорошие?
Ничего особенного, просто все идет по плану (нашему). Издание The Wall Street Journal проговорилось, что "в последнее время ее (России) продвижение происходит с невероятной скоростью". Аналитики Bild утверждают, что российские войска занимают центр Красноармейска и битва за город "приближается к развязке". Одновременно ресурсы, связанные с ГУР Украины, сообщают, что "российская армия накопила силы для штурма южной части Купянска" и в ближайшие недели его судьба будет решена. Плохие для ВСУ новости идут с различных направлений.
Пленарная сессия Европарламента - Sputnik Абхазия, 1920, 10.10.2025
Запредельная наглость: так с Россией еще никто не поступал
10 октября, 22:17
Поводом для вражеских стенаний также стало серьезное пополнение в наших вооружениях. Во-первых, у ВС РФ появились новые ФАБы с реактивным ускорителем, которые теперь могут ежедневно утюжить с крахмалом любые цели на расстоянии 200 километров от ЛБС. Во-вторых, на сцену с ноги вышла "Герань-3": турбореактивный двигатель, 600 километров в час, 300 килограммов боевой части. Не дрон, а конфетка.
Совершенно случайно после этого та же газета The Wall Street Journal сообщила, что "Россия резко усилила удары по энергетической сети Украины". Например, после одного ночного удара был полностью обесточен и остался без водоснабжения Чернигов и весь север области, а в общем и целом электрогенерация Украины скукожилась с 56 до девяти гигаватт, и 64% генерационных возможностей либо разрушено, либо уже находится под контролем России. Та же судьба постигла 80% от теплогенерации и 60% от газодобывающей инфраструктуры.
Совершенно неудивительно, что при такой картине вологодским маслом глава МИД России Сергей Лавров вчера заявил, что прекращение огня на данный момент служит интересам только Украины и "зеркалит" ситуации с Минскими соглашениями, которые, как мы помним, были использованы западными гарантами для перевооружения и доукомплектования ВСУ. Любые вбросы со стороны Киева и его подельников противоречат тому, о чем договорились Путин и Трамп на Аляске, где было зафиксировано, что решение по Украине должно учитывать коренные проблемы, связанные с безопасностью России, — в частности, обеспечение внеблокового, нейтрального и безъядерного статуса Украины. Таким образом, никакая заморозка сама по себе нам не нужна, и именно поэтому задачи СВО будут в любом случае успешно достигнуты либо военным, либо дипломатическим способом.
Европейцев и обитателей бункеров под Банковой вводит в исступление одна мысль, что президент США сделал "очередной разворот в сторону Москвы", и они додумались до того, что Трамп сердит на Зеленского за то, что тот своим упрямством лишил его Нобелевской премии.
Эта версия годится для воскресного утренника, но в реальности все гораздо проще: лидеры США и России хотят мира, в то время как европейцы его боятся, потому что с миром придет конец их власти, которая держится только на страхе и лжи.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.
