Додумались наконец: вот что бывает, когда хочешь наказать Россию

Когда российские официальные лица говорят, что в Европе говорить не с кем и не о чем, — это не преувеличение. 20.10.2025, Sputnik Абхазия

Отрицательная селекция, где главным критерием продвижения по карьерной лестнице становится русофобия, приводит к ускоряющейся деградации по всем направлениям — начиная с международной политики и заканчивая бытовой логикой и здравым смыслом, пишет Кирилл Стрельников для РИА Новости.В последнее время абсолютно все действия Европы в отношении России напоминают ситуацию, когда человек пилит сук, на котором сидит, но когда он падает — то начинает обвинять не себя, а дерево: и сук был слишком высоко, и дерево вообще не должно было здесь расти.После начала СВО Евросоюз начал кампанию по разрыву торговых связей с Россией, в том числе по снижению импорта российских нефти и газа. Газ — основное сырье для производства азотных удобрений, необходимых для сельского хозяйства, и после перехода на американские сжиженные "молекулы свободы" совершенно неожиданно начали пачками банкротится европейские производители удобрений и сельхозпродукции. Например, по сравнению с 2021 годом в 2024-м рост агробанкротств составил 37% — зато показали кукиш Путину.Раз так хорошо пошло, останавливаться было глупо, и 1 июля этого года Евросоюз ввел пошлины на азотные удобрения из России и Беларуси с целью довести их до запретительного уровня к 2028 году.Нет ничего удивительного, что российские удобрения спокойно перевели стрелки и отправились в Бразилию, Индию и другие страны Глобального Юга, что привело к росту цен и дефициту на коллективном Западе: например, в Германии цены на азотные удобрения за год взлетели на 77,5%. С учетом того что в себестоимости агропродукции удобрения занимают минимум 15% — для низкомаржинального сельхозрынка рост запредельный. Европейские сельхозпроизводители подняли бучу: полной замены российским удобрениям в обозримом будущем не предвидится, а другие поставщики либо не обладают достаточными мощностями, либо объявляют значительно более высокие цены. Что делать?Еврокомиссары, поглаживая маузеры, придумали сильный асимметричный ход.В начале октября сего года ЕС инициировал мощное антидемпинговое расследование. Под подозрение попал аммиак — основной компонент для изготовления мочевины. Европроизводители пожаловались, что Россия резко увеличила поставки аммиака в ЕС, заняв 19% рынка, в том числе потому, что многие европейские заводы по производству удобрений были вынуждены сократить или приостановить производство мочевины из-за прекращения поставок российского газа. Кто в этом виноват? И если "факт демпинга подтвердится, ЕС может ввести компенсационные пошлины". Насколько еще вырастут европейские цены на удобрения? Это неважно, потому что главное — "ослабить русскую военную машину".Невероятно ослабленная русская военная машина похлопала по карманам и провела ревизию. Оказалось, что поставки удобрений из России в Индию, Китай и Латинскую Америку год к году выросли уже на 20% и выходят на рекордные объемы. В целом удобренческий экспорт в первом полугодии 2025-го вырос по сравнению с прошлым годом на восемь процентов.На фоне долгосрочного роста спроса на удобрения в БРИКС и на Глобальном Юге Россия планирует к 2030 году увеличить долю на мировом рынке минеральных удобрений с нынешних 18-20 до 25 процентов — и это абсолютно реально. Уже сейчас страны БРИКС потребляют порядка половины от всех производимых в мире удобрений, также стремительно растет спрос со стороны других стран Азиатско-Тихоокеанского региона, где сосредоточено около четверти общего производства сельскохозяйственной продукции.Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН﻿, Неудивительно, что в сентябре этого года Всемирный банк зафиксировал общемировой рост цен на удобрения в 25,9% по сравнению с прошлым годом и, по оценкам экспертов, европейские санкции против России могут поднять цены на удобрения еще на 30%.Дошло до того, что 16 октября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о корректировке и продлении квот на экспорт минеральных удобрений, чтобы донельзя испуганные и ослабленные евросанкциями отечественные производители не увлеклись и все же "обеспечили достаточный уровень удобрений на внутреннем рынке".Получается, что России стоит послать в Европу благодарственную открытку с надписьюЕсли к 2030 году мы выйдем на четверть всего мирового рынка минеральных удобрений, то при самом консервативном сценарии это означает порядка 40 миллиардов долларов в год, что уже сравнимо с российским экспортом продовольствия, которым мы небезосновательно гордимся.Вчера министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил руководство Евросоюза "в пренебрежении интересами стран — членов ЕС и создании угрозы европейской безопасности" и в качестве примера привел ситуацию, когда Венгрия пожаловалась в Еврокомиссию на атаки Украины на нефтепровод "Дружба", а ей ответили: "Все в порядке". По-видимому, все так же в порядке и с новыми европейскими ценами на удобрения и еду.Добро пожаловать в золотой век золотых евробатонов. И не забудьте поставить галочку об очередной победе над Россией.

