Особенности румыно-молдавских маневров JCET-2025

Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
30 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Аиҿцәажәара
Ажьицәа реицлабреи ацәыргақәҵеи Аҟәа еиҿкаахоит: Абџьарҟаҵаҩцәа реидгыла аиҳабы ицәажәара
13:04
17 мин
Аицәажәара
Аԥсуа бызшәа амчыбжь: Очамчыратәи ашкол- интернат аиҳабы лыҿцәажәара
13:21
9 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
2 мин
Аицәажәара
Аԥсуа театр аҳамҭақәа агеит Жәларбжьаратәи афестиваль аҟны: актиор иҿцәажәара
13:33
12 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Жәлар рпоет ихьӡала акультура афестиваль Ҷлоу амҩаԥгара: аԥшьгаҩ иҿцәажәара
13:45
14 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Турбаза
Семейный туризм: как Абхазия принимает родителей с детьми
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Рейтинг специальностей АГУ: интервью с проректором
14:33
27 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аицәажәара
"Аԥсны амедиа ҿыцқәа" актәи амодуль мҩаԥысуеит Пицунда: апроект алахәыла лыҿцәажәара
18:04
10 мин
Аицәажәара
Аԥсуа театр аҳамҭақәа агеит Жәларбжьаратәи афестиваль аҟны: актиор иҿцәажәара
18:14
11 мин
On air
18:26
3 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Гражданин и начальник
Как исполняются поручения президента Минфину Абхазии
18:34
18 мин
Турбаза
Семейный туризм: как Абхазия принимает родителей с детьми
18:52
7 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Аицәажәара
"Аԥсны амедиа ҿыцқәа" актәи амодуль мҩаԥысуеит Пицунда: апроект алахәыла лыҿцәажәара
21:04
10 мин
Аицәажәара
Аԥсуа театр аҳамҭақәа агеит Жәларбжьаратәи афестиваль аҟны: актиор иҿцәажәара
21:14
11 мин
On air
21:26
3 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Гражданин и начальник
Как исполняются поручения президента Минфину Абхазии
21:34
18 мин
Турбаза
Семейный туризм: как Абхазия принимает родителей с детьми
21:52
7 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
румыния
сша
нато
брюссель
аналитика
вооружение
военные учения
мнение
авторы
колумнисты
Особенности румыно-молдавских маневров JCET-2025

21:00 22.10.2025
Новая военная стратегия Молдовы и постоянная вовлеченность Национальной армии в маневры НАТО вышли за пределы разумного, угрожают безопасности конституционно нейтральной республики
Иностранные войска альянса по-хозяйски обживаются в Молдове, методично превращая ее территорию в антироссийский плацдарм, а население – в заложников. Очевидно, в Кишиневе украинский опыт никто не учитывает, пишет военный эксперт Александр Хроленко.
В Молдове 20 – 31 октября проходят совместные военные учения с румынской армией Joint Combined Exchange Training-2025. Количество привлеченных войск и сил не афишируется. Маневры посвящены отработке оперативной совместимости подразделений по стандартам НАТО.
Запланированы марши, дневные и ночные боевые стрельбы, воздушное десантирование. Бригада полицейского спецназа Fulger "попутно" проводит тактические учения в Хынчештском районе Молдовы. Мы наблюдаем осеннее продолжение JCET-2025, ведь первый этап маневров состоялся в апреле, с участием войск Румынии и США.
Изначальная суть JCET – отработка взаимодействия американского спецназа с подразделениями стран, в которых вероятны боевые операции армии США.
Флаг НАТО - Sputnik Абхазия, 1920, 17.10.2025
Ядерные учения НАТО Stedfast Noon и совместная отработка РХБЗ странами ОДКБ
17 октября, 09:00
Октябрьские учения Joint Combined Exchange Training-2025 на территории Молдовы функционально встроены и синхронизированы с многонациональными маневрами НАТО Dacian Fall 2025 на территории Румынии и Болгарии – с участием 5000 военнослужащих и 1200 единиц боевой техники из 10 стран альянса. Учения Dacian Fall 2025 проводятся с 20 октября по 13 ноября, якобы для интеграции сил альянса на восточном фланге. Фактически отрабатываются операции боевых групп НАТО в бригадном составе.
Министерство обороны Молдовы обратилось к гражданам с просьбой сохранять спокойствие при виде колонн военной техники. Действительно, JCET-2025 – надежное прикрытие для переброски живой силы и боевой техники в районы сосредоточения и на рубежи развертывания. В ходе маневров традиционно задействуют главный полигон в Бульбоаке, близ Приднестровья.
Молдова становится де-факто структурным звеном и плацдармом НАТО. Агрессивная экспансия коллективного Запада – не фантазии журналистов. Российская Служба внешней разведки ранее сообщила о планах военной оккупации Молдовы странами Европы. Вполне вероятна "кража невесты" по предварительному сговору Брюсселя с Кишиневом.
Термоядерное дыхание
Правительство Молдовы 8 октября утвердило новую военную стратегию на 2025–2035 годы, которая предусматривает рост оборонных расходов до 1% ВВП, численности армии – на 30%, до 8500 "штыков", а также технологическую модернизацию, переход на стандарты НАТО, расширение сотрудничества с ЕС. Главной стратегической угрозой названа Россия.
Молдова – нейтральное государство, однако с 1994 года республика сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана. После прихода к власти Майи Санду на молдавской земле практически непрерывно проходят маневры с участием войск США, Великобритании, Германии, Румынии и других стран альянса: JCET, Dragon Pioneer, Swift Response, Sea Breeze, Sea Shield, Steadfast Dart, Rapid Trident, Regex – до 20 ежегодно. Деструктивная активность носит ярко выраженный антироссийский характер.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди во время встречи в Хайдарабадском дворце в Нью-Дели - Sputnik Абхазия, 1920, 09.10.2025
Российско-индийские маневры "Индра-2025" продолжаются на суше
9 октября, 09:00
Москва рассматривает непрерывный "сериал" натовских маневров в Молдове и новую военную стратегию РМ как развитие конфронтации, формирование антироссийского военного плацдарма – без учета украинского опыта.
Россия никогда не представляла угрозу дружественному молдавскому народу, который не поддерживает милитаризацию. Позиция Москвы неизменна: "Взаимодействие Молдовы с Североатлантическим альянсом может обернуться для республики утратой суверенитета". Далее возможно использование марионеточного государства в прокси-войне США и НАТО с Россией.
Президент Майя Санду и министр обороны Анатолий Носатый заявляют, что "нейтралитет не гарантирует безопасности", и продолжают скрытую интеграцию Молдовы в НАТО. Готовится натовский "десант" в Одесскую область – для устрашения Приднестровья. Такая политика – прямая угроза интересам России и Приднестровья. Москва оставляет за собой право адекватно отреагировать на вооруженные провокации в отношении российских граждан и миротворцев в Приднестровье.
Североатлантический альянс не сделал правильных выводов из разорительного для Европы "расширения на восток". Продолжается маниакальная подготовка этого "клуба самоубийц" к войне с Россией. Тайная или явная интеграция с НАТО делает сопредельные с РФ страны всего лишь рубежами развертывания западных войск. И обрекает аборигенов на роль "расходного материала" в Третьей мировой, термоядерное дыхание которой становится все ближе – с каждым натовским учением: в Молдове, странах Балтии или Армении, список неполный.
Саммит России и США на Аляске - Sputnik Абхазия, 1920, 08.10.2025
Трамп намерен закончить украинскую "войну Байдена" Третьей мировой?
8 октября, 09:00
Сегодня в ходе тренировки стратегических ядерных сил России под руководством верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ Владимира Путина успешно осуществлены пуски межконтинентальных баллистических ракет "Ярс" и "Синева", крылатых ракет воздушного базирования. Это – проверка боеготовности ядерной триады, и "горячий привет" от российского "бумажного тигра" Вашингтону и Брюсселю: "Memento mori".
Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
