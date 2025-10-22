https://sputnik-abkhazia.ru/20251022/pepel-pamyati-istoriya-vosstanovleniya-gosarkhiva-abkhazii--1058467101.html

Пепел памяти: история восстановления Госархива Абхазии

Пепел памяти: история восстановления Госархива Абхазии

22 октября 1992 года, грузинские войска подожгли здание Государственного архива Абхазии. Очевидцы этого трагического события рассказали Sputnik о том, как... 22.10.2025, Sputnik Абхазия

Современная история абхазского архива начинается с мая 1921 года, когда в республике был издан приказ о том, что все частные лица, которые обладают архивными документами, должны сдать их в канцелярию Комиссариата по внутренним делам Абхазии.SputnikУже в первые дни Отечественной войны народа Абхазии грузинские войска поставили перед собой цель – сжечь все хранящиеся в архиве исторические документы республики. 22 октября 1992 года здание архива подожгли. В тот момент на постоянном хранении числилось 176 343 дела в 673 фондах, уничтожено было 160 тысяч дел. Основная часть документов находилась в центральном корпусе здания, который был полностью сожжен.Горит историяУничтоженные документы относятся к 1810-1980 годам. Однако часть из них уже была опубликована в сборниках, таки образом, их удалось сохранить.Ушедший из жизни ученый Арвелод Куправа рассказывал в интервью Sputnik Абхазия о том тяжелом для всех дне."Я еще в студенческие годы начал работать в архиве. Руководитель предоставлял нам залы центрального архива. Я издал два сборника документов по истории советской Абхазии, работая в этом архиве, и подготовил к изданию еще три. В октябре 1992 года объявили, что сожгли архив и АбИГИ. Я пошел в архив и стоял возле сгоревшего здания с пониманием того, что мы безвозвратно потеряли ценнейшие документы", — рассказал Куправа.Как воссоздавался архивВ воссоздании архива после Отечественной войны народа Абхазии большую роль сыграл проработавший много лет в архиве Абхазии Николай Иоаниди."Сразу после войны архив возглавлял Николай Иоаниди. Тогда большую работу провели оставшиеся архивисты, в основном старшего поколения, молодежи тогда было мало. Тогда Иоаниди позвал меня на работу, но я ответил отказом. Об этом узнал Владислав Ардзинба и сказал мне, что если бы у него был выбор, то он занимался бы не политикой, а наукой. Он настоял, чтобы я начал работу в архиве, и я согласился", – поделился воспоминаниями руководитель архива.По словам Романа Гвинджия, работать в послевоенный период было особенно тяжело, не хватало кадров, были плохие условия хранения документов, и, конечно же, заработная плата была очень низкой.Не все потеряноПожар, учиненный грузинскими гвардейцами в Абхазском госархиве, называют вопиющим актом вандализма.Однако, по счастливой случайности, не все безвозвратно было уничтожено."Архив располагался на нынешней улице Абазинской, там был главный корпус, рядом стояли две церквушки, в которых также хранились документы. Но основные документы на бумажных носителях хранились в главном корпусе, который подожгли. Это известие для всех абхазов стало настоящей трагедией, потому что пытались уничтожить наше прошлое, нашу историю. Но, когда грузины поджигали архивы, они не учли один нюанс: до войны в Абхазии особо ценные документы хранились не только на бумажных носителях, а создавались микрофильмы и фотокопии. Они хранились на пленках в этих самых церквушках. И по такой счастливой случайности многие документы сохранились", – продолжил рассказ главный архивариус Абхазии Роман Гвинджия.После войны в Абхазии долгое время не могли расшифровать пленки. Не было специалистов и необходимого оборудования. О том, сколько документов уцелело, архивариусы даже не имели представления. Все описи по оцифрованным материалам сгорели.По крупицамНо время не ждало, пленки портились. Вопрос о восстановлении архива Абхазии, в том числе декодировки цифровых носителей, поставили на Женевских дискуссиях по безопасности и стабильности на Южном Кавказе."Этот вопрос в Европейском союзе был принят положительно. В рамках Женевских дискуссий идет техническое оснащение Государственного архива Абхазии. Первоначальное оборудование уже есть. Мы предложили привлечь к работе специалистов из Чехии, так как там одни из лучших специалистов по архивам. Нам пошли навстречу, приехали специалисты из Праги. Мы отобрали студентов из нашего Госуниверситета, которых обучили специально технике реставрации. Сейчас эти студенты работают у нас в штате", – рассказал Роман Гвинджия.Первое время, пока не было специального оборудования, студенты восстанавливали пленки при помощи подручных средств. Они даже соорудили дезинфекционную камеру для реставрации пленок.Сейчас содержимое пленок считывают с помощью специального оборудования. После расшифровки материалы сканируются, а восстановленные фотоленты хранят в специальных коробках и в отдельной комнате, где поддерживается необходимый температурный режим.За полтора года работы в Госархиве восстановили свыше четырех тысяч материалов. Из них уже собрали два фонда – "Наркомат просвещения" и "Совет народных комиссаров". Множество документов числится в списках "Неизвестные материалы". Их еще предстоит изучить. Мир под замкомОбычно архивы считаются закрытыми учреждениями, в которых собирается досье. Но Роман Гвинджия и его заместитель Дмитрий Еник стараются сделать учреждение открытым и удобным.При Госархиве были созданы библиотека и читальный зал, которые оборудованы компьютерами. В читальном зале есть даже специальная комната для особо важных посетителей, которым открыт доступ к секретным документам.Любой желающий может зайти на сайт архива, дистанционно отправить запрос по интересующему материалу и через определенное время прийти в Госархив за нужным документом.Бытует миф, что архивы – скучные учреждения, в которых хранят сухие протоколы. Но с этим можно поспорить. Что может быть интереснее, чем та информация, доступ к которой ограничен? В Абхазском госархиве имеются документы под грифом секретности.Обычно спустя много лет этот гриф снимается со всех материалов. Но есть такие документы, которые, по мнению главного архивариуса Абхазии, лучше не рассекречивать."Например, в США до сих пор не рассекретили многие документы по гражданской войне, в России – по Кавказской. В Абхазии тоже есть совершенно секретные материалы. В свое время Владислав (Владислав Ардзинба, первый президент Абхазии – ред.) из архивов КГБ получил документы по репрессиям. Их уже тогда можно было опубликовать. Но Владислав не захотел этого делать, потому что там встречаются доносы соседей на соседей. Это может разжечь ненависть между людьми. Должно пройти несколько поколений, чтобы можно было такие материалы рассекретить", – резюмировал Роман Гвинджия.Сегодня Государственный архив располагается в реконструированном здании бывшего педагогического института Абхазии. Несмотря на нехватку оборудования и дефицит кадров, в здании созданы условия для хранения архивных документов на долгие годы.

