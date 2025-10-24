https://sputnik-abkhazia.ru/20251024/poluchat-sotni-ukraina-nashla-novoe-oruzhie-pobedy-1058540281.html

"Получат сотни". Украина нашла новое "оружие победы"

В Киеве торжествуют: им пообещали очередное оружие "перемоги". На этот раз речь идет о шведских многоцелевых истребителях четвертого поколения JAS 39 Gripen. 24.10.2025, Sputnik Абхазия

военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

спецоперация

мнение

аналитика

В ВСУ рассчитывают, что это позволит выиграть битву за небо. О том, почему радость Зеленского и его соратников преждевременна, пишет Давид Нармания для РИА Новости. Большие ожиданияВ среду во время визита главы киевского режима в Швецию стороны договорились о поставках Gripen.В конце сентября об этом же говорил замминистра обороны Украины Иван Гаврилюк. Тогда его поправили: решение еще не приняли. Теперь все подтвердили."Рассматриваем самолеты JAS 39 Gripen как один из самых эффективных элементов ПВО и рассчитываем получить первые уже в 2026-м", — сказал Зеленский в Стокгольме.То, что нужно ВСУ?"Грифон" поднялся в небо в 1988-м, на вооружение поступил спустя девять лет. По летным характеристикам близок к уже имеющимся у ВСУ F-16. Неприхотлив, для взлета и посадки способен обойтись полукилометровой полосой, причем годятся даже автомобильные дороги. Как уверяют производители, заправить и перевооружить его можно за десять минут. Для этого достаточно одного техника и пяти новобранцев.Истребитель спроектирован по аэродинамической схеме "утка". Скорость — до 2200 километров в час, дальность — больше 4000 километров. Десять пилонов для ракет, предельная масса вооружений на подвеске — 5300 килограммов.О том, что украинские пилоты приступают к ознакомительной подготовке на этих истребителях, Стокгольм сообщал еще в 2023-м.Для модели Е обновили электронику и программное обеспечение, разработали новый радар с фазированной антенной решеткой."Gripen хорошо сочетается с другими машинами НАТО как элемент единой системы. Но один на один, без внешней поддержки, он вряд ли сможет противодействовать российским самолетам поколения 4++, Су-35, например. Не говоря уже о пятом", — добавил эксперт.Важные нюансыЗападные СМИ назвали подписание соглашения о намерениях "катастрофой для Путина". И, судя по всему, поспешили.Надежды Зеленского получить самолеты уже в следующем году не оправдались. В 2024-м на вооружении Швеции было меньше сотни "Грифонов". Более того, есть лишь один экземпляр модели E — на вооружение его приняли за день до приезда главы киевского режима.Пока все только на словах. Производственные мощности еще не достроили.Причем все это не бесплатно. Министр обороны Швеции Пол Йонсон сообщил, что варианты финансирования прорабатываются."Мы рассматриваем возможность использования замороженных российских активов", — уточнил он в эфире телеканала SVT.Однако в ЕС до сих пор не решились на это — воруют лишь прибыль. Так что с деньгами перспективы туманные.А сумма потребуется внушительная: один "Грипен" обходится в 85 миллионов долларов. То есть весь контракт — 12,75 миллиарда.Наконец, Кристерссон прямо говорит, что основная задача соглашения — формирование боеспособных украинских ВВС в течение 10-15 лет, а не противостояние уже имеющимся угрозам.Придется подождатьС похожими проблемами Киев сталкивается и при поставках F-16. В частности, Бельгия обещала отправить 30 истребителей, однако этого пока не случилось.И процесс затягивается. В Брюсселе пояснили: ждут заказанные в США F-35. Более того, машины надо довести до состояния оперативной готовности.Всего Киеву выделили 85 боевых "Соколов". Сколько доставили, неизвестно, однако ВСУ уже потеряли как минимум четыре таких самолета.Первый еще в августе прошлого года сбила украинская же ПВО, утверждала тогда депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. В The New York Times также писали, что самолет мог быть поражен комплексом Patriot. После этого командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука* сняли с должности.Второй истребитель этой модели в апреле уничтожил российский расчет ПВО. Третий ВСУ потеряли из-за нештатной ситуации на борту. А четвертый, по словам все той же Безуглой, — при попытке сбить российский дрон типа "Герань".Никак не проявили себя и французские истребители Mirage 2000. Их ВСУ получили в феврале. Об успехах не слышно, но как минимум один потеряли — из-за отказа авиационной техники пилоту пришлось катапультироваться.На фоне усиливающихся ударов по украинской инфраструктуре киевский режим критически нуждается в самолетах, которые могли бы укрепить ПВО. Однако поставки затягиваются. И вместо обеспечения господства в воздухе для ВСУ Зеленский торгует воздухом в западных столицах.* Включен в перечень террористов и экстремистов.Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

