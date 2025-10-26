https://sputnik-abkhazia.ru/20251026/sputnik-nedeli-novye-media-abkhazii-registratsiya-kandidatov-v-deputaty-i-forumy-1058559453.html

Sputnik недели: "Новые медиа Абхазии", регистрация кандидатов в депутаты и форумы

Sputnik недели: "Новые медиа Абхазии", регистрация кандидатов в депутаты и форумы

Sputnik Абхазия

Информационное агентство Sputnik подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, которые произошли в республике с 20 по 26 октября.

О том, как прошел первый модуль проекта "Новые медиа Абхазии", что подарила Национальной галерее первая леди республики Ирма Хашиг, кто победил в конкурсе-лаборатории Алисы Гицба, сколько кандидатов примут участие в выборах в органы местного самоуправления и почему приостановлены регулярные рейсы в Сухумский аэропорт, читайте в материале Sputnik.Sputnik"Новые медиа Абхазии"Первый модуль проекта "Новые медиа Абхазии" прошел в Пицунде с 20 по 22 октября. В нем приняли участие 54 медийщика, отобранные из 533 претендентов. В их числе были сотрудники Sputnik Абхазия.Участников поприветствовал президент Бадра Гунба, который отметил высокий уровень абхазской журналистики и ее богатые традиции.Он также пожелал всем удачи и подчеркнул, что участие в конкурсе "Новые медиа Абхазии" — возможность раскрыть свой потенциал.Темой первого модуля звучала как: "Национальный информационный суверенитет: как он формируется и из каких элементов состоит".Одним из важных его итогов станет то, что в Абхазии создадут новые независимые медиа-бренды.Прощание с добровольцемБадра Гунба почтил память абхазского добровольца Беслана Тарба, погибшего в зоне СВО.В церемонии прощания также участвовал премьер-министр Владимир Делба.Глава государства выразил соболезнования родным и близким погибшего, отметив, что Беслан Тарба отдал жизнь, защищая справедливость, и его подвиг навсегда останется в памяти абхазского народа."Музыка — диалог без расстояний и границ"На минувшей неделе в Сухуме завершился IV международный конкурс-лаборатория Алисы Гицба "Музыка — диалог без расстояний и границ".В преддверии гала-концерт автора проекта – Народную артистку Абхазии и Заслуженную артистку России Алису Гицба, а также членов жюри принял президент республики Бадра Гунба."Вы являетесь теми, кто объединяет наши страны. И, конечно же, я не могу не отметить нашу соотечественницу Алису Шалвовну, которая очень многое сделала для насыщения и наполнения наших взаимоотношений в области культуры", — отметил президент.Алиса Гицба поблагодарила президента и Минкульт за неизменную поддержку проекта, который, по ее словам, с каждым годом только расширяется.Итоги конкурса-лаборатории подвели в Абхазской Госфилрамонии 23 октября. Согласно решению жюри, гран-при был удостоен пианист Александр Широков.В номинации "Оперное пение" первую премию присудили Екатерине Мишиной и Артему Попову. Вторая премия досталась Юрию Фельдшерову и Катерине Веласкес и третья — Анастасии Поповой и Наталье Ливнечевой.В номинации "Камерное пение" первую премию получили Юлия Герасимова и Надежда Сорокина. Вторую — Наталья Свирская и Светлана Лубкова и третью — Эрнест Сулейманов и Полина Тихонова.В номинации "Искусство аккомпанемента" первая премия досталась Александру Широкову. Вторая — Александре Егоровой и Анне Котеневой. И третья премия — Георгию Мазурову и Эмилии Мантай.Юбилей Кесоуа ХагбаБадра Гунба поздравил Народного артиста Абхазии Кесоу Хагба с 75-летием.В поздравлении президент, в частности, отметил, что юбиляр посвятил Абхазскому театру более 50 лет, мастерски исполнял запоминающиеся роли, завоевавшие любовь зрителей, снимался во множестве успешных фильмов и проделал большую работу по подготовке кадров для театра.Он также пожелал Народному артисту крепкого здоровья, долгих лет жизни, успехов в развитии отечественного театра и неизменной любви зрителей.Подарок от первой ледиКартина Гиви Смыр "Дыхание" передана в дар Национальной картинной галерее Абхазии.Произведение искусства было приобретено супругой президента Абхазии Ирмой Хашиг на благотворительном аукционе фонда "Ашана" в поддержку подопечного Дамея Кучуберия. Замминистра культуры Динара Смыр торжественно вручила картину директору галереи Сураму Сакания.Она станет частью постоянной экспозиции и будет доступна для всех ценителей абхазского искусства.Официальный визит в КЧРДепутаты Парламента Абхазии на уходящей неделе с официальным визитом посетили Северо-Кавказский федеральный университет.На встрече обсудили двустороннее взаимодействие и перспективы сотрудничества в сфере науки и образования.Парламентарии также договорились о совместных проектах, включая организацию учебной практики студентов-юристов в Верховном суде Абхазии с и.о. ректора Татьяной Шебзуховой.Кроме того, абхазская делегация посетила научно-образовательные объекты университета и встретилась с представителями общественной организации "Абаза" в КЧР.Международный форум сотрудничестваДелегация из Абхазии приняла участие в Международном форуме сотрудничества в Москве, который был приурочен к 100-летию народной дипломатии.На полях форума директор ЦВЗ Эльвира Арсалия рассказала, что в ближайшие два года в Абхазии запланированы крупные выставки российских музеев.Гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба в беседе с журналистами отметил, что Абхазия живет под международными санкциями более 30 лет. Поддержка России помогает стране развиваться, и активное двустороннее взаимодействие только крепнет.Форум проходит в Москве 26-27 октября. В нем приняли участие представители более 55 стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Форум молодых дипломатовТрехсторонние консультации между представителями Советов молодых дипломатов Абхазии, России и Южной Осетии состоялись на VIII глобальном форуме молодых дипломатов "Дипломатия Победы" в Москве.Форум в этом году посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, 80-летию ООН, формированию новой системы многополярности, цифровым технологиям, а также сотрудничеству в сфере молодежной политики, спорта, образования и культуры.В состав абхазской делегации вошли Астанда Патарая, Нури Хварцкия и Нана Чачхалия. Они обсудили вопросы взаимодействия молодых дипломатов и перспективы совместных инициатив.Выборы районных депутатовПроцедура регистрации кандидатов в органы местного самоуправления завершилась в Абхазии 19 октября.Всего желание стать депутатами местных Собраний изъявили 246 человек. 207 из них - кандидаты от инициативных групп, 75 - от политических партий.Выборы депутатов в органы местного самоуправления пройдут 8 ноября."Национальное здравоохранение"Делегация Минздрава Абхазии приняла участие в IV национальном конгрессе "Национальное здравоохранение" в Москве.Минздрав представляют министр Эдуард Бутба, и.о. главврача Республиканской больницы Эрик Хатхва и врач-рентгенолог Гудаутской ЦРБ Сария Лакоба.Программа мероприятия охватывает ключевые темы здравоохранения: управление качеством медицинской помощи, реализация федеральных проектов, финансовая устойчивость системы, развитие кадрового потенциала, цифровая трансформация отрасли, популяризация здорового питания и формирование здоровьесберегающей среды.Договор о сотрудничествеДоговор о сотрудничестве заключили медиахолдинги Абхазии и Псковской области.Соглашение подписали гендиректор "Апснымедиа" Роберт Джопуа и директор "Медиацентра 60" Ирина Федорова на VI Международном медиафоруме в Пскове.Документ направлен на укрепление партнерства, продвижение общих культурных ценностей и единого взгляда на историю.Защита прав человекаОмбудсмен в Абхазии Анас Кишмария и уполномоченный по правам ребенка в республике Мактина Джинджолия приняли участие в конференции "Проблемы защиты прав человека: обмен лучшими практиками омбудсменов" в Москве.В интервью Sputnik отметила высокий статус мероприятия, в котором приняли участие представители более 60 стран.Участники форума делились практическими наработками, обсуждали законодательную работу.Омбудсмен также встретилась с правозащитниками из других государств. По ее словам, международные контакты в правозащитной сфере – не просто часть государственной политики, обеспечивающей защиту прав граждан за рубежом, но и полезный обмен опытом.Также двустороннее сотрудничество в сфере защиты прав детей обсудили Мактина Джинджолия и уполномоченный по правам ребенка при Президенте России Мария Львова-Белова.Они рассмотрели конкретные шаги по реализации действующего меморандума и актуальные вызовы, с которыми сталкиваются институты уполномоченных в обеих странах.Завершение летнего сезонаСухумский аэропорт завершит летний сезон регулярных рейсов 25 октября.В зимний период частота полетов будет снижена в соответствии с сезонным спросом.Правительства Абхазии и России совместно прорабатывают меры по поддержанию стабильного авиасообщения между Сухумом и Москвой.В ведомстве уточнили, что запланировано сохранение регулярных рейсов по средам и субботам на 50-местных самолетах типа Bombardier CRJ-200.

