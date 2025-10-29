https://sputnik-abkhazia.ru/20251029/edinstvennyy-vykhod-v-ssha-sdelali-zayavlenie-ob-ukraine-1058637157.html

"Единственный выход". В США сделали заявление об Украине

Всем известно, что главной боевой силой Евросоюза является его бюрократия, где сомкнутые ряды из безликих юристов и бухгалтеров в мышиного цвета костюмчиках...

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102612/10/1026121009_0:0:2936:1653_1920x0_80_0_0_9b0607d0ac78a1cc09889809cb4cd613.jpg

И сейчас назревает осада Брюсселя (не коллективно-европейского, а национально-исторического): уже слышны окрики центурионов и скрип стенобитных орудий, пишет Кирилл Стрельников для РИА Новости.Дело в том, что европейцам нужно срочно найти для Украины не менее 50 миллиардов долларов — никак не позднее 1 квартала 2026 года, иначе это висящее на шее ЕС образование погрузится в ад быстрее, чем успеет закончиться первый куплет песни из "Титаника".Сначала боевые мыши попробовали потихоньку засунуть сто миллиардов для Украины в семилетний бюджет ЕС на два триллиона евро, но его обсуждение чуть не дошло до рукоприкладства. Причина проста: европейские экономики по уши в долгах, а поддержка Украины стремительно закручивает их долговую спираль, из которой можно уже не выбраться. По состоянию на 1 квартал 2025 года совокупный госдолг всех стран Евросоюза составлял 15,2 триллиона евро, из них девять триллионов должна троица из Франции, Италии и Германии. Если у страны соотношение госдолга и ВВП превышает 100 процентов, от нее уже начинают шарахаться приличные люди и капиталы: у той же Франции эта цифра составляет 113, а у Италии — 137,9 процента.Премьер Венгрии Орбан сказал об этой шизофренической ситуации максимально конкретно: Стало ясно, что бюджет в таком виде не подходит, и брюссельские грызуны придумали прыжок через хлебную корку: а давайте украдем замороженные российские деньги и скажем, что вернем их России, когда она полностью оплатит восстановление Украины. А пока мы, используя их как залог, выпустим долговые облигации ЕС на 140 миллиардов евро и вырученные деньги траншами будем давать Украине. Красиво? Красиво.Правда, тут взбрыкнул премьер Бельгии и нецензурно отказался мараться об эту тему, в связи с чем обсуждение "репарационного кредита" было перенесено на декабрь. Впрочем, евробюрократы уверены в победе: вчера появилась публикация в издании Politico, где официальные лица Евросоюза прямым текстом заявили: "Вопрос не в том, произойдет ли это, а когда это произойдет".Вызывает недоумение лишь ожесточение, с которым европейцы скачут вокруг этих денег, хотя сумма объективно невелика.Начиная с 2022 года европейские СМИ не перестают хвастаться, что совокупный объем экономик ЕС в десятки раз больше экономики России. Tony Blair Institute for Global Change громко утверждал, что "совокупный ВВП стран, оказывающих военную помощь Украине, в 2024 году составлял почти 70 триллионов долларов, в то время как российский ВВП был около двух триллионов долларов — создавая соотношение 30 к 1 в пользу Украины и ее союзников". Иными словами: велкам рвать картонного тигра, пока не остыл!Однако же тридцатикратное преимущество Украины с союзниками упрямо не хочет конвертироваться в тридцатикратный перевес на поле боя, а Россия все не падает и не разваливается. Что тут у вас происходит, граждане?Ответить на этот щекотливый вопрос на днях попробовало американское издание Responsible Statecraft. По версии издания, Ахиллес никак не может обогнать черепаху, потому что у черепахи затраты сил на движение в разы меньше. Например, западные СМИ и аналитические ресурсы стандартно завышают себестоимость производства российских вооружений, чтобы получить красивые цифры и объявить, что России скоро каюк, тупик, конец и полный экономический коллапс, а также ориентируются на экспортные цены или себестоимость сопоставимых вооружений у США и Европы.Так возникают ракеты "Кинжал" по 13 миллионов долларов, "Калибр" по 6,5 миллиона и "Искандер" по три миллиона. Ясное дело, что тут никаких окошечек в калькуляторе не хватит.Но оказывается, что все совсем не так: в реальности вооружения обходятся России кардинально дешевле, чем нашим противникам. Например, ракета для "Патриота" обходится в четыре-шесть миллионов долларов, в то время как наша ракета С-300 стоит лишь 150 тысяч долларов (в 40 раз дешевле).В общем и целом из-за разницы по паритету покупательной способности (PPP) Россия при неизмеримо меньших затратах имеет эффективный военный бюджет, превышающий возможности Великобритании и ЕС, вместе взятых.Получается, что европейцы не смогут догнать Россию, если только не увеличат свои военные бюджеты в несколько десятков раз, что невозможно даже в теории (конечно, за исключением превращения ЕС в полноценную военную диктатуру).Но это уже другой разговор, к которому мы тоже готовы, но там аргументы будут предъявлять уже не калькуляторы.Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

