Плутовство США привело к денонсации соглашения по плутонию

Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Иззацлода атәанчахәы 2026 шықәса рзы: афонд ахантәаҩы иҿцәажәара
13:05
16 мин
Аиҿцәажәара
Амҩаҿы аццакразы азакәанеидкыла аԥсахрақәа алагалоуп: адепутат ихҳәаа
13:21
8 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ишԥацо агрипп азы алаҵақәа рыҟаҵара аус: аҭагылазаашьа зеиԥшроу еилаҳкаауеит
13:33
16 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
"Аҷныш" Аурыс театр аҿы: Чехов иҩымҭала аҽазыҟаҵарақәа цоит
13:50
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Посредник
Принят госбюджет на 2026 год: расскажем на что он направлен
14:04
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
"Эко-путешествие в Абхазию": просветительский проект для школьников из Пскова
14:33
27 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
2 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аицлабра "Ашҭа цқьа" аҿы аиааира згаз аҩны еилкаауп: анхацәа рыҿцәажәара
18:04
17 мин
Аиҿцәажәара
Амҩаҿы аццакразы азакәанеидкыла аԥсахрақәа алагалоуп: адепутат ихҳәаа
18:21
8 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Интервью
Абхазия на премии "Евразия": интервью с финалистом
18:34
11 мин
Посредник
Принят госбюджет на 2026 год: расскажем на что он направлен
18:45
15 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
2 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аицлабра "Ашҭа цқьа" аҿы аиааира згаз аҩны еилкаауп: анхацәа рыҿцәажәара
21:04
17 мин
Аиҿцәажәара
Амҩаҿы аццакразы азакәанеидкыла аԥсахрақәа алагалоуп: адепутат ихҳәаа
21:21
8 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Интервью
Абхазия на премии "Евразия": интервью с финалистом
21:34
11 мин
Посредник
Принят госбюджет на 2026 год: расскажем на что он направлен
21:45
15 мин
On air
08:00
30 мин
On air
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:06
10 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:32
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:07
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:33
10 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
Американцы нарушили принципы и технологии реализации межправительственного соглашения, пренебрегли количественным паритетом и необратимостью утилизации плутония, пишет военный эксперт Александр Хроленко. Президент России Владимир Путин 27 октября утвердил Федеральным законом денонсацию соглашения с США об утилизации излишков оружейного плутония. Денонсированы и все сопутствующие протоколы. На наших глазах завершается эпоха ядерного разоружения. Маятник истории качнулся в другую сторону – не по воле России. Очевидно, лидеры США изначально не рассчитывали на честную "разрядку". Вашингтону неудобен мир, в котором нет американской "ядерной дубины".Российская Федерация и Соединенные Штаты в 2000 году договорились утилизировать по 34 тонны оружейного материала, оставшегося после сокращения ядерных арсеналов (СНВ-2). Далее Москва действовала строго по протоколу – создала в Красноярском крае производственные мощности для преобразования оружейного плутония в топливные стержни АЭС. Вашингтон условия "сделки" трактовал произвольно, более того – увлекся расширением НАТО на восток, наращиванием военного присутствия США в Европе, антироссийскими санкциями и "украинским проектом". Россия отреагировала – осенью 2016 года приостановила действие соглашения, выдвинула ряд условий для "реанимации" проекта. Однако за девять лет чуда не произошло.В Вашингтоне решили, что завод для "выжигания" оружейного плутония слишком дорог и технологически сложен. Американцы предпочли смешивать плутоний с другими материалами, и полученные стеклообразные кубики закапывать в землю. Сохраняя возвратный потенциал своих запасов.Для создания ядерной бомбы мощностью 20 килотонн необходимо всего 6 кг плутония. Соответственно, утилизация каждой страной 34 тонн – избавление человечества от 5600 ядерных зарядов. В случае оптимистичного развития программы, США и Россия могли бы со временем превратить в топливо для АЭС все свои огромные запасы – 103 и 170 тонн плутония соответственно – это эквивалент 45 тысяч ядерных боеголовок. Увы, "разрядка" в XXI веке не сложилась, и сегодня сотни тонн высокообогащенного оружейного плутония Дамокловым мечом висят над планетой.Дорога в адПереработка оружейного плутония в топливные стержни для АЭС обходится достаточно дорого, аналогичная трансформация урана технологически проще. Однако, "плутониевое соглашение" и протоколы к нему были разработаны, выверены, взвешены в ходе многолетних переговоров. Соглашение подписали в 2010-м министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Хиллари Клинтон.Промышленную утилизацию плутония Москва и Вашингтон намеревались синхронно начать не позднее 2018 года. Важнейшие принципы: необратимость перевода плутония в оружейные формы, параллелизм и паритет российской и американской утилизации, взаимный мониторинг в отношении утилизируемого плутония и отработавшего топлива АЭС. На будущее предусматривалась возможность трансформации в "мирный атом" дополнительных объемов плутония. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги...США начали строить "плутониевый" завод в Саванна-Ривер в 2007 году. Вскоре строительство заморозили. Уже на старте реализации проекта американцы нарушили краеугольное положение о необратимости утилизации – оставили технологическую лазейку для преобразования материалов хранения в оружейный плутоний. Специалисты Национального управления по делам ядерной безопасности предложили разбавлять плутоний веществами, тормозящими течение физико-химических реакций, а далее – хранить в специальных контейнерах в Карлсбаде. Таким образом американские атомщики экспериментально утилизировали несколько тонн металла. Без согласования с российской стороной, начали просто закапывать "разбавленные" плутониевые кубики. Вашингтон поставил Москву перед фактом.Такой подход к межправительственному соглашению осудил на слушаниях в Конгрессе США весной 2016 года даже ярый русофоб сенатор Линдси Грэм: И все же американцы привычно пошли своим, исключительным путем. Пренебрегая рисками стратегической стабильности, развитием американской ядерной промышленности и энергетики, администрация США фактически закопала соглашение с Россией.Ликвидация «излишков» оружейного плутония – в интересах Америки, России, всего мира. Госдепартамент США не раз декларировал заинтересованность в совместной с Москвой работе по вопросам ядерной безопасности. На деле Вашингтон идет другим курсом. Систематическое нарушение международных договоренностей, хроническое плутовство всех без исключения администраций США неизбежно делают Америку изгоем многополярного мира. Бог долго терпит, да больно бьет.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
Плутовство США привело к денонсации соглашения по плутонию

Одностороннее ядерное разоружение России нецелесообразно и опасно для всего многополярного мира. Москва вышла из "плутониевой сделки" после 25-летнего периода плутовства Вашингтона.
Американцы нарушили принципы и технологии реализации межправительственного соглашения, пренебрегли количественным паритетом и необратимостью утилизации плутония, пишет военный эксперт Александр Хроленко.
Президент России Владимир Путин 27 октября утвердил Федеральным законом денонсацию соглашения с США об утилизации излишков оружейного плутония. Денонсированы и все сопутствующие протоколы. На наших глазах завершается эпоха ядерного разоружения. Маятник истории качнулся в другую сторону – не по воле России. Очевидно, лидеры США изначально не рассчитывали на честную "разрядку". Вашингтону неудобен мир, в котором нет американской "ядерной дубины".
Российская Федерация и Соединенные Штаты в 2000 году договорились утилизировать по 34 тонны оружейного материала, оставшегося после сокращения ядерных арсеналов (СНВ-2). Далее Москва действовала строго по протоколу – создала в Красноярском крае производственные мощности для преобразования оружейного плутония в топливные стержни АЭС. Вашингтон условия "сделки" трактовал произвольно, более того – увлекся расширением НАТО на восток, наращиванием военного присутствия США в Европе, антироссийскими санкциями и "украинским проектом". Россия отреагировала – осенью 2016 года приостановила действие соглашения, выдвинула ряд условий для "реанимации" проекта. Однако за девять лет чуда не произошло.
В Вашингтоне решили, что завод для "выжигания" оружейного плутония слишком дорог и технологически сложен. Американцы предпочли смешивать плутоний с другими материалами, и полученные стеклообразные кубики закапывать в землю. Сохраняя возвратный потенциал своих запасов.
Для создания ядерной бомбы мощностью 20 килотонн необходимо всего 6 кг плутония. Соответственно, утилизация каждой страной 34 тонн – избавление человечества от 5600 ядерных зарядов. В случае оптимистичного развития программы, США и Россия могли бы со временем превратить в топливо для АЭС все свои огромные запасы – 103 и 170 тонн плутония соответственно – это эквивалент 45 тысяч ядерных боеголовок. Увы, "разрядка" в XXI веке не сложилась, и сегодня сотни тонн высокообогащенного оружейного плутония Дамокловым мечом висят над планетой.

Дорога в ад

Переработка оружейного плутония в топливные стержни для АЭС обходится достаточно дорого, аналогичная трансформация урана технологически проще. Однако, "плутониевое соглашение" и протоколы к нему были разработаны, выверены, взвешены в ходе многолетних переговоров. Соглашение подписали в 2010-м министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Хиллари Клинтон.
Промышленную утилизацию плутония Москва и Вашингтон намеревались синхронно начать не позднее 2018 года. Важнейшие принципы: необратимость перевода плутония в оружейные формы, параллелизм и паритет российской и американской утилизации, взаимный мониторинг в отношении утилизируемого плутония и отработавшего топлива АЭС. На будущее предусматривалась возможность трансформации в "мирный атом" дополнительных объемов плутония. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги...
США начали строить "плутониевый" завод в Саванна-Ривер в 2007 году. Вскоре строительство заморозили. Уже на старте реализации проекта американцы нарушили краеугольное положение о необратимости утилизации – оставили технологическую лазейку для преобразования материалов хранения в оружейный плутоний. Специалисты Национального управления по делам ядерной безопасности предложили разбавлять плутоний веществами, тормозящими течение физико-химических реакций, а далее – хранить в специальных контейнерах в Карлсбаде. Таким образом американские атомщики экспериментально утилизировали несколько тонн металла. Без согласования с российской стороной, начали просто закапывать "разбавленные" плутониевые кубики. Вашингтон поставил Москву перед фактом.
Такой подход к межправительственному соглашению осудил на слушаниях в Конгрессе США весной 2016 года даже ярый русофоб сенатор Линдси Грэм:
"Паршивый план. Это самый идиотский план, который можно только вообразить. Сменить курс и надеяться, что русские с этим согласятся".
И все же американцы привычно пошли своим, исключительным путем. Пренебрегая рисками стратегической стабильности, развитием американской ядерной промышленности и энергетики, администрация США фактически закопала соглашение с Россией.
Ликвидация «излишков» оружейного плутония – в интересах Америки, России, всего мира. Госдепартамент США не раз декларировал заинтересованность в совместной с Москвой работе по вопросам ядерной безопасности. На деле Вашингтон идет другим курсом. Систематическое нарушение международных договоренностей, хроническое плутовство всех без исключения администраций США неизбежно делают Америку изгоем многополярного мира. Бог долго терпит, да больно бьет.
Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
