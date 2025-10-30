https://sputnik-abkhazia.ru/20251030/za-moskvu-otvetish-pochemu-belgiyu-nikomu-ne-zhalko-1058664594.html

За Москву ответишь: почему Бельгию никому не жалко

Если до вчерашнего дня о нем знали только в родной Бельгии — он прославился еще десять лет назад, в годы общеевропейского кризиса с нелегальными мигрантами, когда был против их приема, то теперь о 47-летнем политике услышал весь мир, пишет Петр Акопов для РИА Новости. Еще бы — он пригрозил "стереть Москву с лица Земли". Учитывая, что Тео занимает пост министра обороны Бельгии, входящей в НАТО, это можно назвать официальной позицией альянса?И вот тут начинаются нюансы. Дело в том, что Франкен в интервью бельгийскому СМИ De Morgen вообще-то предупреждал об опасности недооценки России — "геополитической державы с сильной армией и огромным боевым духом". А у Евросоюза, по его же словам, даже нет центрального командования: "За исключением нескольких подразделений Еврокорпуса в Страсбурге, у нас нет ничего, что можно немедленно бросить в бой".Да еще и снарядов Россия производит в четыре раза больше, чем все страны НАТО, и закупает их дешевле, чем атлантисты, сетует Франкен. Так откуда же тогда взялась уничтоженная Москва?Оттуда, что министр обороны маленькой европейской страны не в ладах с логикой: он сначала говорит, что "люди, которые утверждают, что мы не должны бояться русских, жестоко ошибаются", а потом начинает уверять, что не нужно бояться эскалации — и вообще атака на Брюссель будет стоить России Москвы. Да, так это совмещается в одной голове. Потому что, с одной стороны, нужно запугивать русской угрозой, в том числе для продолжения помощи Украине и увеличения собственных военных расходов, а с другой — уверять соотечественников, что они-то точно "в домике", в безопасности и по ним русская ракета никогда не прилетит. А что, разве так можно?Да, ведь Франкен так и делает. Его спрашивают о том, не станет ли поставка "Томагавков" драматическим переломным моментом, как предупреждает Кремль, а он парирует тем, что, мол, Путин говорил то же самое, когда мы поставляли танки, ракеты и F-16, то есть все это пустое, все эти русские предупреждения, и главный урок в том, что "мы не должны позволять себя запугивать". Так что надо наращивать поставки оружия, потому что русских "нужно атаковать, что мы наконец-то и делаем", говорит министр, имея в виду, что "украинцы воюют нашим оружием, боеприпасами и деньгами", без которых "их давно бы разбили".И ничего нам, европейцам, эти русские в ответ не сделают, уверяет Франкен. Почему? "Потому что Путин знает: если я применю ядерное оружие, они сотрут Москву с лица земли. Тогда и настанет конец света".Уверенность бельгийского министра явно не передалась бравшему интервью журналисту — и он решил уточнить, не боится ли Франкен, что Путин запустит по Брюсселю неядерную ракету? Конечно, нет: "Потому что тогда он попадет в сердце НАТО, а мы сровняем Москву с землей".Подобная убежденность начинает пугать журналиста, и он несколькими вопросами пытается выяснить у Франкена причины его уверенности в том, что Трамп будет соблюдать пятую статью устава НАТО, то есть, говоря проще, отомстит за Брюссель, подставив под ответный удар Нью-Йорк.Но Франкена не сбить. Он сначала сетует на то, что в Европе слишком велика предвзятость к Трампу, потом соглашается с тем, что тот часто делает "странные оговорки", но на них почему-то нужно смотреть сквозь пальцы, а потом, поняв, что заговорился, пытается уйти в сторону от "русской ракеты". Не сделает этого Путин — и все, а вот бояться нужно "сценариев в серой зоне": "Не успеешь оглянуться, как они аннексируют кусок Эстонии".Тут, конечно, можно было бы возразить, что для настоящего атлантиста кусок несчастной Эстонии стоит ничуть не меньше Брюсселя и за него тоже нужно было бы пригрозить сжечь Москву, но не будем задирать министра. Он ведь просто заложник обстоятельств, в которых оказалась европейская элита. Ей необходимо одновременно запугивать своих граждан русской угрозой и уверять их в том, что американский ядерный зонтик гарантирует им не только безопасную старость, но и возможность бесконечно вести прокси-войну с русскими. И это притом что никто и евроцента не даст за то, что американцы предпочтут Брюссель Нью-Йорку, если до этого, не дай бог, дойдет. Спасет Брюссель только то, что русские и не собираются по нему бить, у нас действительно есть цели поважнее — во всех смыслах.Хотя, конечно, вопросы к Бельгии имеются — в частности из-за того, что в ней расположена большая часть арестованных российских активов, номинированных в евро. Пока что бельгийский премьер противится их конфискации, требуя от собратьев-европейцев разделить риски последующих ответных действий России. Никто, кстати, не торопится — даже единственная в ЕС ядерная держава, Франция. А зачем ей это надо — пускай американцы Брюссель от русских защищают. И в финансовом, и в военном плане французы за соседей точно не впишутся. Но вот незадача: американцы, вообще-то, считают, что все это — русско-европейские проблемы, которые их, заокеанских, не касаются.К оправданию Франкена надо отменить, что в его интервью есть и одна дельная мысль: он считает, что "поставить русских на колени военным путем невозможно". Правда, он добавляет, что этого не сделать без отправки сотен тысяч европейских солдат, но проблема не только в том, что на это нет политической воли, как признает министр. Нет и возможности. Прямое участие европейских армий в конфликте на Украине перевело бы его в формат прямой войны между Россией и НАТО — и вот тогда уже стоило бы переживать за Брюссель. Все это, кстати, Франкен понимает — поэтому и предлагает победить Россию на экономическом фронте, через санкции: "Мы должны попытаться сломить Россию экономически. За последнее столетие нам это удалось уже трижды".Последнее замечание самое любопытное — но что имеет в виду бельгиец? Может быть, давление на Россию в ходе Русско-японской войны? Или крах империи в ходе Первой мировой, который опять-таки имел в первую очередь внутренние причины. Не говоря уже о том, что мы были союзниками, в том числе и оккупированные немцами бельгийцы. Крах СССР? Тут Запад приписывает себе заслугу наших собственных ошибок и безумно-неудачных реформ Горбачева. Современное давление? Но оно началось в 2014-м и резко усилилось в 2022-м — и все понимают, что сломить русских не получилось. И не получится, сколько ни пугай нас расплатой за Брюссель.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

