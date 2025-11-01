https://sputnik-abkhazia.ru/20251101/knut-a-ne-pryanik-rossiya-vnov-zaimstvuet-na-zapade-luchshee-1058733570.html

Кнут, а не пряник: Россия вновь заимствует на Западе лучшее

Кнут, а не пряник: Россия вновь заимствует на Западе лучшее

У российских автолюбителей наступил апокалипсис местного разлива. Верховный суд разрешил штрафовать за нарушение ПДД несколько раз, если оно было зафиксировано несколькими камерами на дороге, пишет Виктория Никифорова для РИА Новости.Но раскройте глаза: государство просто пытается спасти жизни — ваши, ваших детей на заднем сиденье, других водителей, которым не повезло встретиться с вами на дороге, пешеходов, которых вы не заметили из-за превышения скорости.И да, если вы притормозили после первой камеры, а потом разогнались перед второй, это новое нарушение правил дорожного движения. И если ремень был не пристегнут на первой камере и вы забыли пристегнуть его дальше, то это тоже все новые нарушения. Потому что эти вещи должны быть на уровне условных рефлексов, ведь все ПДД написаны кровью.Давайте смотреть правде в глаза — в России плохо водят, грубо ведут себя на дорогах, лихачат как не в себя. Я четыре года назад продала машину и за это время ни разу не пожалела о своем решении. Причем больше всего выматывала токсичная атмосфера на дорогах — подрезают, бибикают, обгоняют по обочине, вылетают на встречку. Нервно, опасно, уж лучше в метро. И это Москва, а что творится в других городах?На правила всем плевать, штрафы стали просто микроскопическими, да многие лихачи их вообще не платят, накапливая долги. У нас нет практики конфискации автомобиля прямо инспекторами ГИБДД, для этого нужно отдельное решение суда. В Европе с этим гораздо жестче — и гораздо лучше со статистикой ДТП.В результате люди на дорогах творят что хотят. Недавно таксист вез меня по Ленинградскому проспекту и случайно попал на выезд на Волоколамку — там действительно довольно коварная, почти незаметная развилка. Я думала, он проедет дальше, а потом свернет направо и вернется. Так нет! Он остановился прямо в туннеле и поехал задом! Это какое-то чудо, что мы выжили и я теперь могу писать эти гневные строки.Конкретно этот таксист был из Средней Азии. Но было бы полной глупостью все списывать на их стиль вождения. У нас нарушают все. Кавказская горячность, русская удаль, казацкий задор — весь многонациональный народ России с риском для жизни самовыражается на наших дорогах.Для общего развития можете посмотреть статистику — мы обретаемся примерно в середине скорбного списка стран по числу погибших в ДТП. Дела тут у нас получше, чем в США, но похуже, чем в Восточном Тиморе.Принято считать, что в бедных странах аварий много, а в богатых — наоборот. Но Россия — одна из богатейших стран мира. Мы куда зажиточнее той же Эстонии, а статистика по погибшим в ДТП у нас хуже.Понятно, в разных регионах по-разному, и Москва, несмотря на огромное число машин, показывает минимум летальных исходов. Но в целом мы же говорим о человеческих жизнях. Их надо срочно спасать. Я сильно сомневаюсь, что их могут спасти ролики с социальной рекламой. Нет, лихачей надо бить по карману, причем так, чтобы это запомнилось надолго.Штрафы у нас смешные, они просто оскорбительные, учитывая, насколько серьезную опасность представляют нарушения ПДД. Еще история: везет меня в Дубае подруга на своем авто. Я, не разобравшись в разметке, лениво спрашиваю: "Ты проехала на красный?" — "Нет! Как ты могла подумать?!" — кричит она. Я в недоумении. Подруга поясняет, что минимальный штраф за проезд на красный — это 27 тысяч рублей на наши деньги. Но если камера зафиксирует опасное вождение, штраф может дойти до миллиона. Плюс водитель получает 12 штрафных баллов, а если у него накопится 24 балла за год, права отнимут. Без своей машины в Дубае на 50-градусной жаре ох как нелегко.Жестоко? Конечно. Но именно поэтому летальных ДТП в ОАЭ на треть меньше, чем в России. Одна угроза нехилого штрафа спасает совершенно конкретные жизни совершенно конкретных людей.Было бы здорово, конечно, если бы завтра все проснулись, завели бы своих железных лошадок, сели, пристегнулись и поехали как зайчики — уступая друг другу дорогу, заранее тормозя перед переходом, объезжая лужи, чтобы не обрызгать пешехода. Так, как ездят, например, в Сингапуре — одном из самых безаварийных городов мира.Однако в Сингапуре добились этой идиллии именно драконовскими штрафами. За превышение скорости придется уплатить до 600 тысяч рублей, за "безрассудное вождение" — то же самое плюс тюремное заключение до двух лет. За разговор по телефону во время вождения могут отнять права или арестовать.Наказания за нарушения ПДД в России настолько мягкие, что ставят под угрозу жизни и здоровье людей. Верховный суд сделал шаг в совершенно правильном направлении: если люди не хотят беречь свои и чужие жизни по-хорошему, пусть делают это по-плохому. Будет просто прекрасно, если страх за свой кошелек спасет и самого водителя, и его пассажиров, и многих-многих других. Пусть живут долго-долго и на все корки бранят "кровавый режим".Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Виктория Никифорова

Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0b/09/1031248820_0:0:1200:1200_100x100_80_0_0_49091809e288def1bcd47fea98df6bdf.jpg

Виктория Никифорова

