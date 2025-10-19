https://sputnik-abkhazia.ru/20251019/rossiya-nauchit-evropu-nastoyaschey-demokratii-1058405486.html

Россия научит Европу настоящей демократии

Распад экономики, неукротимая деиндустриализация, обеднение среднего класса — куда ж ниже и где то дно, что Европа еще не пробила? А оно есть: еэсовские и примкнувшие к ним британцы выходят на дорогу — вот буквально сейчас — массовых убийств, пишет Елена Караева для РИА Новости.Противодействие украинствующих эуропэйцев поискам мира и разрешению кризиса на их собственном (для них же Украина це Эуропа, а не часть исторической Большой России) континенте достигло такой степени, что даже чрезвычайно сдержанный директор СВР Сергей Нарышкин посчитал нужным заметить: "В Европе действует глобальная "партия войны", которая не хочет установления прочного и справедливого мира на континенте с равной и неделимой безопасностью для всех". Западные евроатлантические элиты столетиями гордились своей интеллектуальной исключительностью, рафинированной образованностью, безупречным реноме. Они кичились своими финансовыми возможностями и экономическим могуществом, позволявшими, с их точки зрения, распутывать сложные геополитические узлы.Нынешний кризис в Донбассе показал и доказал обратное: эти элиты бесконечно убоги, они интересуются только и исключительно собственной наживой, их интеллектуальная потенция ниже плинтуса, их образованность — миф, их рафинированность — ложь, залегендированная сервильной прессой.Европейские элиты (и давно, лет двадцать назад) разнообразных киевских, с позволения сказать, "элитариев" взяли под свое коллективное крыло не потому, что те для них — "рыцари без страха и упрека", а по причине, что это их братья и сестры по разуму. Им пришлась по душе модель, при которой есть некие высшие классы, слои, а есть те, кто пыль под копытами их лошадей. Мы в России смотрели на происходящее в Киеве во время придуманной и срежиссированной "оранжевой революции", а затем и такого же сконструированного Евромайдана, удивляясь, как украинский социум мог так быстро слететь с катушек и забыть про разум, нашу общую историю и точно такую же общую культуру. Несчастные и наивные украинцы, думали мы. Как им, оказывается, легко заморочить голову "общеевропейскими ценностями" вперемешку с обещанием кружевного белья.Украинцы оказались наивными и сбитыми с панталыку, такой вот несчастной Каштанкой, против которой вышли столярных дел мастера, чтобы обстругать богатейшую когда-то (и исключительно благодаря Советскому Союзу и общему нашему вкладу в ее экономику) страну до последнего. Мы видим эти разрушения и этот ад европеизации Украины и понимаем, что это было бы и с нами. Не менее кроваво — точно. Но, может быть, просто дольше по времени.Про участь Украины мы вовремя поняли и себя от европеизации защитили. Возникает закономерный вопрос: а что нам сегодня делать с Европой? Мы же никуда не можем от нее деться — если историю подрихтовать еще можно, то география — неизменяемый фактор.Для начала нужно понять — холодно, расчетливо и абсолютно без сантиментов — Европа идет на нас войной. Их пятикратное увеличение "оборонных" бюджетов, их агрессивное перевооружение, их мегаплан наращивания милитаристских ассигнований до почти семи триллионов евро — только и для того, чтобы вновь попытаться поставить нас на колени. Без кавычек.Имеет смысл осознать, что никакой "мирной", "благополучной", "райскосадовской" Европы больше нет. Более того, ее никогда — в отношении нашей страны — и не было. Когда у власти там находились здравомыслящие, прагматичные и образованные политики, то имелось понимание, что тягаться с нами на поле боя — идея заведомо проигрышная. Если не самоубийственная.Разжиревший на наших ресурсах еэсовский социум голосует за политиков, которые прямо (без экивоков и не стесняясь) говорят, что будут с нами воевать. Уже не прибавляя: "до последнего украинца". Потому что новый расходный материал вот тут, под боком — и это их собственные избиратели. Нам, чьи предки проливали кровь и отдавали жизни, чтобы освободить поляков, чехов, австрийцев, норвежцев, чтобы поддержать французов, итальянцев, болгар и далее по списку, придется принять, что нынешний европейский социум окончательно обукраинился и стал нам враждебен. Схема была чуть более изящная: твердить десятилетиями, что "Россия — это не Европа", что в России "нет демократии", что русские — "прирожденные империалисты и агрессоры". Это, как и на Украине, принесло свои плоды, и сегодня нельзя найти ни один соцопрос, в котором доля тех, кто нас воспринимает как врага, опускалась бы ниже 60 процентов.Европейский истеблишмент украинизировался точно так же, как и подведомственный ему социум: он сегодня абсолютно беззастенчиво покупает себе продление президентских сроков. За примерами далеко ходить не требуется. Эммануэль Макрон, если бы не украинствовал 24/7/365, а был бы французским политиком, уже бы выехал из Елисейского дворца: управлять Францией, имея рейтинг в 14 процентов, попросту непристойно.Мерц, в стране которого желающие избраться от оппозиционной АдГ мрут как мухи, должен был как минимум провести федеральное (а не земельное) расследование обстоятельств случившегося.Недоделанные милитаристы, желающие нашего поражения, чтобы обезопасить собственные тылы — во всех смыслах слова, — прикончили то, чем они так на словах гордились. Они убили нормальный политический процесс в международной политике, они прикончили демократические институции в своих странах. И они изничтожили прессу. Они гробят экономику.Нам — у кого и честная политика, и прозрачная, справедливая система выборов, у кого свободная пресса и власть, имеющая доверие в обществе, — придется, судя по всему, не только решить с денацификацией и демилитаризацией Незалежной, но вернуть замороченному и нищему европейскому социуму те самые европейские ценности, что мы, несмотря ни что, сумели сохранить.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

