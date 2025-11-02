https://sputnik-abkhazia.ru/20251102/ispravit-nelzya-posle-slov-putina-ssha-na-emotsiyakh-sovershili-glavnuyu-oshibku-1058739559.html

Исправить нельзя: после слов Путина США на эмоциях совершили главную ошибку

Исправить нельзя: после слов Путина США на эмоциях совершили главную ошибку

02.11.2025

Вчера вечером, чтобы нашим западным непартнерам спокойнее спалось (или просыпалось), Министерство обороны России скупыми мужскими строчками известило мир, что со стапелей судостроительного завода "Севмаш" в Северодвинске была спущена на воду атомная подводная лодка "Хабаровск" и сразу отправилась куда-то по своим важным глубоководным делам, пишет Кирилл Стрельников для РИА Новости. Любая новая русская ядерная подлодка — это бодрящая новость, но тут градус бодрости и позитива просто зашкалил: оказывается, АПЛ "Хабаровск" была специально спроектирована и построена для ядерного подводного комплекса "Посейдон" и теперь она присоединится к АПЛ "Белгород", которая до этого момента была единственным в России носителем данного оружия.Возможно, это совпадение, а может, что-то витает в сером ноябрьском воздухе, но буквально за несколько часов до этого издание The Washington Post вышло с огромным материалом под названием "Что мы знаем о Посейдоне — новой российской суперторпеде". Выяснилось, что эксперты издания знают не только лишь все.В статье расслабленно описывается, что "Посейдон" — это некое русское "супероружие", которое должно "обеспечить военный паритет с Западом" и которое "якобы может затопить прибрежные города" ядерным цунами. Однако волноваться совершенно не стоит, потому что "существует скептицизм по поводу того, что силы взрывов ("Посейдона") хватит для создания цунами", и "даже единственная подлодка с баллистическими ракетами более опасна, чем куча "Посейдонов". Иными словами, вся эта история не про реальное оружие, а чтобы "заставить противника отступить из-за угроз его применения". Ну то есть расходимся и все такое.Однако мелким шрифтом издание признало, что новости о "Буревестнике" и "Посейдоне" вызвали настолько "сильное раздражение Трампа", что он объявил о начале тестирования американского ядерного оружия "в ответ на действия России и Китая" буквально за несколько минут до начала переговоров с Си Цзиньпином, что является совершенным дипломатическим faux pas и даже афронтом. И хотя вице-президент США Вэнс заявил, что "что США надо время от времени проводить ядерные испытания, чтобы убедиться, что арсенал функционирует и работает должным образом", совершенно очевидно, что заявление Трампа о возобновлении ядерных испытаний стало результатом сильных и явно неконтролируемых эмоций.Зачем же так нервничать по поводу беззубых картонных фантазий бумажных тигров?Когда в 2015 году на Западе впервые узнали о проекте "Посейдон" (тогда он имел название "Статус-6"), это всерьез заинтересовало на Западе лишь узких специалистов, и даже после того, как российский президент в послании Федеральному собранию 2018 года впервые публично признал наличие у России подобного оружия, за рубежом все в основном свелось к "мультикам Путина".В итоге все оказалось правдой (вплоть до конкретных сроков ввода "Посейдонов" в боевой строй), и правдой страшной.Оказалось правдой все, о чем в свое время бил в колокола Институт ВМС США: и то, что русский ядерный подводный дрон способен рыскать или ждать в неимоверных глубинах годами; и то, что его невозможно отследить и перехватить; и что сравнительно небольшое количество "Посейдонов" может сделать необитаемыми самые населенные районы тех же США (более половины всего населения страны живет на побережьях). Одной-единственной царь-торпеды достаточно, чтобы уничтожить базу ВМС США в Норфолке со всем ее содержимым (половина всего авианесущего флота и треть всех военных кораблей США). Одновременная атака на вторую по величине базу ВМС в Сан-Диего закроет вопрос с непобедимым флотом США полностью. И даже за пределами баз ни одна, даже самая мощная группировка ВМС США теперь никогда не сможет чувствовать себя в безопасности.Для справки: АПЛ "Белгород" и новорожденная АПЛ "Хабаровск", по оценкам западных спецов, могут иметь на борту совокупно от 12 до 16 "Посейдонов", а продолжение скоро следует.США и Европа в очередной раз совершили ужасную ошибку, посчитав предупреждения Путина блефом, и теперь нет совершенно никакого смысла ни в волшебном "Золотом куполе" Трампа, ни в модернизации американской ядерной триады, ни в базах США по всему миру, ни в многочисленных непробиваемых "стенах", о которых бредят европейцы.Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев написал по поводу "Посейдона": "Поздравляю всех друзей России (и особенно имбецила министра обороны Бельгии) с успешным испытанием".Возобновив ядерные испытания, американцы могут повторить ошибку, не обратив внимания на предупреждение Путина о том, что "если они все же будут проведены, российская сторона сделает то же самое".И можно быть уверенными в том, что в этом случае содрогнется не только океан, а вся Земля.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

