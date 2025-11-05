Украине теперь нужно продержаться всего один год

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
2 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҟәатәи алицеи – интернат азы аԥаратә ҳамҭа: иззырхахозеи урҭ
13:04
14 мин
Аиҿцәажәара
Аԥсуа шәҟәыҩҩцәа рҩымҭақәа урыстәылатәи альманах аҿы икьыԥхьуп: алшара шыҟалаз
13:18
11 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аиҿцәажәара
Севастопольтәи амузеи Аҟәа имҩаԥысло ацәыргақәҵақәа ҳәаақәнаҵалоит: еилаҳкаауеит ишԥа
13:33
13 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Онлаин формат аԥсома аԥсшәа аҵаразы: азҟаза лыҿцәажәара
13:47
13 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Посредник
Внутренние вопросы и внешнее взаимодействие: Кичба о работе Общественной палаты Абхазии
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Выборы в местное самоуправление. Интервью с политологом о роли депутатов
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аԥсни Урыстәылеи асахьаҭыхыҩцәа қәыԥшцәа рцәыргақәҵа аатит: аиҿкааҩ иҿцәажәара
18:05
12 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҟәатәи алицеи – интернат азы аԥаратә ҳамҭа: иззырхахозеи урҭ
18:16
13 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
Севастопольский музей будет курировать выставки в Сухуме
18:34
6 мин
Посредник
Внутренние вопросы и внешнее взаимодействие: Кичба о работе Общественной палаты Абхазии
18:40
19 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аԥсни Урыстәылеи асахьаҭыхыҩцәа қәыԥшцәа рцәыргақәҵа аатит: аиҿкааҩ иҿцәажәара
21:05
12 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҟәатәи алицеи – интернат азы аԥаратә ҳамҭа: иззырхахозеи урҭ
21:16
13 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Актуальный комментарий
Севастопольский музей будет курировать выставки в Сухуме
21:34
6 мин
Посредник
Внутренние вопросы и внешнее взаимодействие: Кичба о работе Общественной палаты Абхазии
21:40
19 мин
On air
08:00
31 мин
On air
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:06
10 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:32
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:07
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:33
10 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
https://sputnik-abkhazia.ru/20251105/ukraine-teper-nuzhno-proderzhatsya-vsego-odin-god-1058801376.html
Украине теперь нужно продержаться всего один год
Украине теперь нужно продержаться всего один год
Sputnik Абхазия
Вчерашняя возня на Банковой напомнила станционный буфет, где пассажиры из поездов, следующих в противоположных направлениях, тянут руку к одному и тому же... 05.11.2025, Sputnik Абхазия
2025-11-05T22:11+0300
2025-11-05T22:11+0300
россия
украина
нато
европа
колумнисты
новости
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101371/59/1013715950_0:209:4000:2459_1920x0_80_0_0_20d57bd5391d449fd70b91c3530ca0e3.jpg
С одной стороны, разыгралась драма между офисом Зеленского и Европой. По информации СМИ, глава ОП Ермак обратился к странам ЕС и Великобритании с мольбой о срочной помощи. По его словам, ситуация на фронте катастрофическая: если украденные деньги России не будут переданы Киеву, украинские силы прекратят удерживать линию фронта, пишет Кирилл Стрельников для РИА Новости. По расчетам издания The Economist, для поддержания экономики и продолжения войны Украине сейчас требуется порядка 110 миллиардов долларов. Вчера, позвонив Зеленскому, глава Еврокомиссии дер Ляйен обещала только два миллиарда: пардон, но больше денег нет. Соответственно, украсть российские 140 миллиардов — единственный вариант, чтобы киевский режим продержался еще один год.Почему один год?Тут все достаточно просто: по данным мозгового центра Bruegel, в 2026 году Евросоюз должен выйти на максимум производительности своей военной промышленности — "Европа сможет производить достаточно боеприпасов для Украины" и одновременно обеспечить оборонный паритет с Россией. Кроме того, в 2026-м должны заработать масштабные военно-финансовые европейские программы (вроде программы для совместной закупки оборудования SAFE — Security Action for Europe). Также европейцы рассчитывают, что внутренний рейтинг Трампа в 2026-м продолжит ухудшаться и у него будет меньше мотивов ссориться с союзниками по НАТО ради России. А если очень повезет — Россия надорвется и попросит мира. Ну а вдруг.С другой стороны, в Киев приехал посол США в НАТО Мэттью Уитакер, который, по некоторым данным, меняет доныне главного спецпредставителя Трампа по Украине Кита Келлогга (известного безумными угрозами в адрес России). Уитакер на встрече с Зеленским был вежлив, но краток: "Я довел до сведения, что эта бессмысленная война должна прекратиться, что мир, достигнутый благодаря усилиям президента Трампа, — единственный жизнеспособный путь вперед".Безусловно, это заявление можно было бы отнести на счет очередных "качелей" Трампа, если бы не рекордное количество "всепропальных" материалов и новостей, одновременно появившихся в ведущих западных аналитических источниках.Агентство Reuters сообщило, что, несмотря на то, что Украина "продемонстрировала поразительную приверженность пути к вступлению в ЕС на протяжении прошедшего года", принятие ее в союз "в обозримом будущем не ожидается".Издание Politico рассказало, что на фоне непрекращающегося карнавала с "Геранями" Украину ждет "тяжелейшая зима", где на закуску добавятся массовые беспорядки из-за того, что власти ничего не могут сделать.Финансовые СМИ обратили внимание на то, что черновой вариант госбюджета Украины на 2026 год выглядит как последний бюджет страны: долгосрочные капитальные инвестиции были сокращены в два раза и доведены до минимума. Это означает, что сегодняшние бюджетные дыры с трудом закрываются, но планов на будущее нет в принципе.Ресурс Responsible Statecraft пришел к выводу, что серьезные проблемы с мобилизацией в ВСУ усиливаются на фоне разложения общественной морали на Украине: согласно последним опросам, количество граждан Украины, поддерживающих заключение мира после переговоров, выросло с 27 процентов в 2023 году до 69 процентов в 2025-м.Но от всего экспертного сообщества на все деньги выступило издание The American Conservative в материале про "магическое мышление" руководства США.Главные тезисы:Забавно (хотя, конечно, печально), что это именно то, что постоянно транслирует Россия.Поддерживая войну, европейцы загнали себя в ловушку. Если принять условия России сейчас (что наиболее разумно с точки зрения игрока, способного просчитать последствия хотя бы на несколько шагов вперед), то им придется публично признать свою в корне ошибочную позицию в отношении России (никаких переговоров, только давление до полной капитуляции, Россия никто и ничто без права голоса и т. д.). На это в Европе не готовы. Но если упорствовать, то Москва уже безо всяких компромиссов возьмет себе что нужно и сделает то, что нужно, и в результате ситуация для европейских поджигателей будет гораздо хуже, чем сейчас. Это в Европе понятно многим, но признаться в этом они также не могут.Похоже, американцы просканировали эту ситуацию более качественно, и теперь, возможно, их главные усилия будут направлены на вправление мозгов в евростолицах (в Киеве вправлять нечего).А пока милые бранятся и тешатся, наши главные дипломаты и эксперты идут вперед по всей линии фронта и готовы дать любой комментарий любым калибром без предварительной записи.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
https://sputnik-abkhazia.ru/20251029/edinstvennyy-vykhod-v-ssha-sdelali-zayavlenie-ob-ukraine-1058637157.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20251022/inache-budet-v-sto-raz-khuzhe-putin-obyazan-srochno-dat-ukraine-peredyshku-1058478731.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20251025/bolshe-bez-preduprezhdeniy-rossiya-mozhet-nanesti-preventivnyy-udar-po-evrope-1058547636.html
россия
украина
европа
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Кирилл Стрельников
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102924/32/1029243256_0:0:151:150_100x100_80_0_0_9d4194cdb3745c85e2a30d60a8f452aa.jpg
Кирилл Стрельников
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102924/32/1029243256_0:0:151:150_100x100_80_0_0_9d4194cdb3745c85e2a30d60a8f452aa.jpg
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101371/59/1013715950_222:0:3778:2667_1920x0_80_0_0_11e3882eb96ce8b09462d02b7515171c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия, украина, нато, европа, колумнисты, новости
россия, украина, нато, европа, колумнисты, новости

Украине теперь нужно продержаться всего один год

22:11 05.11.2025
© Фото : AP Photo/Manu BraboАрхивное фото.
Архивное фото. - Sputnik Абхазия, 1920, 05.11.2025
© Фото : AP Photo/Manu Brabo
Подписаться
Кирилл Стрельников - Sputnik Абхазия
Кирилл Стрельников
Все материалы
Вчерашняя возня на Банковой напомнила станционный буфет, где пассажиры из поездов, следующих в противоположных направлениях, тянут руку к одному и тому же грязному стакану.
С одной стороны, разыгралась драма между офисом Зеленского и Европой. По информации СМИ, глава ОП Ермак обратился к странам ЕС и Великобритании с мольбой о срочной помощи. По его словам, ситуация на фронте катастрофическая: если украденные деньги России не будут переданы Киеву, украинские силы прекратят удерживать линию фронта, пишет Кирилл Стрельников для РИА Новости.
По расчетам издания The Economist, для поддержания экономики и продолжения войны Украине сейчас требуется порядка 110 миллиардов долларов. Вчера, позвонив Зеленскому, глава Еврокомиссии дер Ляйен обещала только два миллиарда: пардон, но больше денег нет. Соответственно, украсть российские 140 миллиардов — единственный вариант, чтобы киевский режим продержался еще один год.
Почему один год?
Тут все достаточно просто: по данным мозгового центра Bruegel, в 2026 году Евросоюз должен выйти на максимум производительности своей военной промышленности — "Европа сможет производить достаточно боеприпасов для Украины" и одновременно обеспечить оборонный паритет с Россией. Кроме того, в 2026-м должны заработать масштабные военно-финансовые европейские программы (вроде программы для совместной закупки оборудования SAFE — Security Action for Europe). Также европейцы рассчитывают, что внутренний рейтинг Трампа в 2026-м продолжит ухудшаться и у него будет меньше мотивов ссориться с союзниками по НАТО ради России. А если очень повезет — Россия надорвется и попросит мира. Ну а вдруг.
Американские военные инструкторы прибыли на Украину - Sputnik Абхазия, 1920, 29.10.2025
Военная спецоперация РФ в Донбассе
"Единственный выход". В США сделали заявление об Украине
29 октября, 13:37
С другой стороны, в Киев приехал посол США в НАТО Мэттью Уитакер, который, по некоторым данным, меняет доныне главного спецпредставителя Трампа по Украине Кита Келлогга (известного безумными угрозами в адрес России). Уитакер на встрече с Зеленским был вежлив, но краток: "Я довел до сведения, что эта бессмысленная война должна прекратиться, что мир, достигнутый благодаря усилиям президента Трампа, — единственный жизнеспособный путь вперед".
Безусловно, это заявление можно было бы отнести на счет очередных "качелей" Трампа, если бы не рекордное количество "всепропальных" материалов и новостей, одновременно появившихся в ведущих западных аналитических источниках.
Агентство Reuters сообщило, что, несмотря на то, что Украина "продемонстрировала поразительную приверженность пути к вступлению в ЕС на протяжении прошедшего года", принятие ее в союз "в обозримом будущем не ожидается".
Издание Politico рассказало, что на фоне непрекращающегося карнавала с "Геранями" Украину ждет "тяжелейшая зима", где на закуску добавятся массовые беспорядки из-за того, что власти ничего не могут сделать.
Финансовые СМИ обратили внимание на то, что черновой вариант госбюджета Украины на 2026 год выглядит как последний бюджет страны: долгосрочные капитальные инвестиции были сокращены в два раза и доведены до минимума. Это означает, что сегодняшние бюджетные дыры с трудом закрываются, но планов на будущее нет в принципе.
Консульство Украины в Ростове-на-Дону - Sputnik Абхазия, 1920, 22.10.2025
Иначе будет в сто раз хуже: Путин обязан срочно дать Украине передышку
22 октября, 12:12
Ресурс Responsible Statecraft пришел к выводу, что серьезные проблемы с мобилизацией в ВСУ усиливаются на фоне разложения общественной морали на Украине: согласно последним опросам, количество граждан Украины, поддерживающих заключение мира после переговоров, выросло с 27 процентов в 2023 году до 69 процентов в 2025-м.
Но от всего экспертного сообщества на все деньги выступило издание The American Conservative в материале про "магическое мышление" руководства США.
Главные тезисы:
США (провоцируемые Европой) продолжают преследовать ключевые внешнеполитические цели, которые полностью оторваны от реальности, включая веру в то, что Украина может одержать военную победу над Россией;
такая уверенность не имеет оснований: Кремль не позволит Украине вступить в НАТО — (чтобы этого не допустить) российские власти, похоже, готовы продолжать войну на Украине бесконечно;
шансы Украины на победу практически нулевые, Москва выигрывает эту войну;
официальным лицам США и НАТО следует признать суровую реальность: если война продолжится, Москва победит. Альтернативой станет риск третьей мировой войны, если текущий прокси-конфликт НАТО перейдет в прямое полномасштабное противостояние с Россией.
Забавно (хотя, конечно, печально), что это именно то, что постоянно транслирует Россия.
Поддерживая войну, европейцы загнали себя в ловушку. Если принять условия России сейчас (что наиболее разумно с точки зрения игрока, способного просчитать последствия хотя бы на несколько шагов вперед), то им придется публично признать свою в корне ошибочную позицию в отношении России (никаких переговоров, только давление до полной капитуляции, Россия никто и ничто без права голоса и т. д.). На это в Европе не готовы. Но если упорствовать, то Москва уже безо всяких компромиссов возьмет себе что нужно и сделает то, что нужно, и в результате ситуация для европейских поджигателей будет гораздо хуже, чем сейчас. Это в Европе понятно многим, но признаться в этом они также не могут.
Похоже, американцы просканировали эту ситуацию более качественно, и теперь, возможно, их главные усилия будут направлены на вправление мозгов в евростолицах (в Киеве вправлять нечего).
А пока милые бранятся и тешатся, наши главные дипломаты и эксперты идут вперед по всей линии фронта и готовы дать любой комментарий любым калибром без предварительной записи.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
Открытие форума Армия-2022 и армейских международных игр - Sputnik Абхазия, 1920, 25.10.2025
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Больше без предупреждений: Россия может нанести превентивный удар по Европе
25 октября, 16:25
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0