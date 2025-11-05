https://sputnik-abkhazia.ru/20251105/ukraine-teper-nuzhno-proderzhatsya-vsego-odin-god-1058801376.html

Украине теперь нужно продержаться всего один год

Вчерашняя возня на Банковой напомнила станционный буфет, где пассажиры из поездов, следующих в противоположных направлениях, тянут руку к одному и тому же...

С одной стороны, разыгралась драма между офисом Зеленского и Европой. По информации СМИ, глава ОП Ермак обратился к странам ЕС и Великобритании с мольбой о срочной помощи. По его словам, ситуация на фронте катастрофическая: если украденные деньги России не будут переданы Киеву, украинские силы прекратят удерживать линию фронта, пишет Кирилл Стрельников для РИА Новости. По расчетам издания The Economist, для поддержания экономики и продолжения войны Украине сейчас требуется порядка 110 миллиардов долларов. Вчера, позвонив Зеленскому, глава Еврокомиссии дер Ляйен обещала только два миллиарда: пардон, но больше денег нет. Соответственно, украсть российские 140 миллиардов — единственный вариант, чтобы киевский режим продержался еще один год.Почему один год?Тут все достаточно просто: по данным мозгового центра Bruegel, в 2026 году Евросоюз должен выйти на максимум производительности своей военной промышленности — "Европа сможет производить достаточно боеприпасов для Украины" и одновременно обеспечить оборонный паритет с Россией. Кроме того, в 2026-м должны заработать масштабные военно-финансовые европейские программы (вроде программы для совместной закупки оборудования SAFE — Security Action for Europe). Также европейцы рассчитывают, что внутренний рейтинг Трампа в 2026-м продолжит ухудшаться и у него будет меньше мотивов ссориться с союзниками по НАТО ради России. А если очень повезет — Россия надорвется и попросит мира. Ну а вдруг.С другой стороны, в Киев приехал посол США в НАТО Мэттью Уитакер, который, по некоторым данным, меняет доныне главного спецпредставителя Трампа по Украине Кита Келлогга (известного безумными угрозами в адрес России). Уитакер на встрече с Зеленским был вежлив, но краток: "Я довел до сведения, что эта бессмысленная война должна прекратиться, что мир, достигнутый благодаря усилиям президента Трампа, — единственный жизнеспособный путь вперед".Безусловно, это заявление можно было бы отнести на счет очередных "качелей" Трампа, если бы не рекордное количество "всепропальных" материалов и новостей, одновременно появившихся в ведущих западных аналитических источниках.Агентство Reuters сообщило, что, несмотря на то, что Украина "продемонстрировала поразительную приверженность пути к вступлению в ЕС на протяжении прошедшего года", принятие ее в союз "в обозримом будущем не ожидается".Издание Politico рассказало, что на фоне непрекращающегося карнавала с "Геранями" Украину ждет "тяжелейшая зима", где на закуску добавятся массовые беспорядки из-за того, что власти ничего не могут сделать.Финансовые СМИ обратили внимание на то, что черновой вариант госбюджета Украины на 2026 год выглядит как последний бюджет страны: долгосрочные капитальные инвестиции были сокращены в два раза и доведены до минимума. Это означает, что сегодняшние бюджетные дыры с трудом закрываются, но планов на будущее нет в принципе.Ресурс Responsible Statecraft пришел к выводу, что серьезные проблемы с мобилизацией в ВСУ усиливаются на фоне разложения общественной морали на Украине: согласно последним опросам, количество граждан Украины, поддерживающих заключение мира после переговоров, выросло с 27 процентов в 2023 году до 69 процентов в 2025-м.Но от всего экспертного сообщества на все деньги выступило издание The American Conservative в материале про "магическое мышление" руководства США.Главные тезисы:Забавно (хотя, конечно, печально), что это именно то, что постоянно транслирует Россия.Поддерживая войну, европейцы загнали себя в ловушку. Если принять условия России сейчас (что наиболее разумно с точки зрения игрока, способного просчитать последствия хотя бы на несколько шагов вперед), то им придется публично признать свою в корне ошибочную позицию в отношении России (никаких переговоров, только давление до полной капитуляции, Россия никто и ничто без права голоса и т. д.). На это в Европе не готовы. Но если упорствовать, то Москва уже безо всяких компромиссов возьмет себе что нужно и сделает то, что нужно, и в результате ситуация для европейских поджигателей будет гораздо хуже, чем сейчас. Это в Европе понятно многим, но признаться в этом они также не могут.Похоже, американцы просканировали эту ситуацию более качественно, и теперь, возможно, их главные усилия будут направлены на вправление мозгов в евростолицах (в Киеве вправлять нечего).А пока милые бранятся и тешатся, наши главные дипломаты и эксперты идут вперед по всей линии фронта и готовы дать любой комментарий любым калибром без предварительной записи.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

