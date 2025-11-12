Выбор сделан: кто стал депутатами местных собраний в Абхазии
11:46 12.11.2025 (обновлено: 11:58 12.11.2025)
Выборы в местные органы самоуправления прошли в Абхазии 8 ноября.
Жители республики выбрали более 160 депутатов, кандидатов было более 280 - как членов политических партий, так и самовыдвиженцев.
Участки работали ровно 12 часов - с 08:00 до 20:00, на них дежурили более 500 милиционеров, обеспечивавших общественный порядок.
Чтобы выборы состоялись, явка должна была превысить 25%. Этот порог удалось преодолеть всем районам и всем округам. По данным избиркомов, голосование проходило в спокойной обстановке, жалоб и нарушений зафиксировано не было.
Сухум
Средняя явка в столице Абхазии составила 39%. Глава столичного избиркома Алмас Джапуа даже сравнил активность граждан на выборах в городское Собрание с уровнем участия на парламентских и даже президентских выборах.
Депутатами избраны:
Округ №1 – Инал Тужба
Округ №2 – Инал Амичба
Округ №3 – Анри Начкебия
Округ №4 – Инал Кишмария
Округ №5 – Давид Чхеидзе
Округ №6 – Лаша Квициния
Округ №7 – Беслан Квициния
Округ №8 – Дмитрий Осия
Округ №9 – Батал Эшба
Округ №10 – Айк Календжян
Округ №11 – Вячеслав Делба
Округ №12 – Алхас Жиба
Округ №13 – Астамур Гемуа
Округ №14 – Энвер Чамагуа
Округ №15 – Эльвира Берая
Округ №16 – Беслан Барганджия
Округ №17 – Давид Шакая
Округ №18 – Денис Инапшба
Округ №19 – Роман Кутарба.
Гагрский район
Явка в Гагрском районе составила 44,9%, проголосовали более 11 тысяч человек. В числе избранных депутатов 23 мужчины и две женщины.
Округ №1 – Астамур Агумава
Округ №2 – Даут Кове
Округ №3 – Алхас Дзкуя
Округ №4 – Кристина Хутаба
Округ №5 – Алхас Смыр
Округ №6 – Аспар Гицба
Округ №7 – Астамур Абгаджава
Округ №8 – Эдуард Алшундба
Округ №9 – Саид Дзяпш-ипа
Округ №10 – Инал Гумба
Округ №11 – Эрнест Бганба
Округ №12 – Дато Дзкуя
Округ №13 – Борис Бения
Округ №14 – Рауль Дзяпш-ипа
Округ №15 – Ахра Барциц
Округ №16 – Карине Варелджян
Округ №17 – Левон Косян
Округ №18 – Сюзанна Тумасян
Округ №19 – Аслан Чамагуа
Округ №20 – Матевос Тополян
Округ №21 – Даур Чанба
Округ №22 – Георгий Оганян
Округ №23 – Ефрем Миносян
Округ №24 – Денис Анкваб
Округ №25 – Батал Берзения.
Гудаутский район
В Гудаутском районе избрали 29 депутатов, на избирательные участки пришли около 10 тысяч местных жителей. Во всех округах выборы признаны состоявшимися, явка - 44%.
Народными избранниками стали:
Округ №1 – Сатбей Чукбар
Округ №2 – Ашот Ичмелян
Округ №3 – Тариел Дбар
Округ №4 – Ажиба Денис
Округ №5 – Тимур Дбар
Округ №6 – Роман Багателия
Округ №7 – Азамат Еник
Округ №8 – Колистрат Конджария
Округ №9 – Денис Дасания
Округ №10 – Игорь Еник
Округ №11 – Осман Анкваб
Округ №12 – Сасрыкуа Лакрба
Округ №13 – Осман Возба
Округ №14 – Омар Парцхалия
Округ №15 – Джгуат Зардания
Округ №16 – Даут Лакербая
Округ №17 – Инал Ардзинба
Округ №18 – Адгур Авидзба
Округ №19 – Хаджим Агрба
Округ №20 – Даут Смыр
Округ №21 – Алиас Кварчелия
Округ №22 – Игорь Цыгуба
Округ №23 – Валерий Малия
Округ №24 – Адгур Матуа
Округ №25 – Аргун Анри
Округ №26 – Дионис Яланчиди
Округ №27 – Адгур Джения
Округ №28 – Алик Агумава
Округ №29 – Денис Малия
Сухумский район
Выборы в Сухумском районе проходили в 15 округах, везде они признаны состоявшимися. Общая явка составила 39%, проголосовали около трех тысяч избирателей из семи, включенных в списки.
Округ №1 – Илона Дзкуя
Округ №2 – Жужуна Бигвава
Округ №3 – Виталия Ладария
Округ №4 – Виталий Авидзба
Округ №5 – Самад Курикба
Округ №6 – Нина Читанава
Округ №7 – Владимир Вартанян
Округ №8 – Ардашес Кирокосян
Округ №9 – Карник Кайфеджян
Округ №10 – Батал Адлейба
Округ №11 – Эснат Гогия
Округ №12 – Аслан Асландзия
Округ №13 – Мария Фитозова
Округ №14 – Григорий Кецикян
Округ №15 – Астамур Авидзба.
Гулрыпшский район
В Гулрыпшском районе также выбрали 15 депутатов. Выборы состоялись - проголосовали 47,5% избирателей, внесенных в списки.
Округ №1 – Геннадий Шинкуба
Округ №2 – Захар Шакирбай
Округ №3 – Смбат Ходжикян
Округ №4 – Анри Квициния
Округ №5 – Андрей Кондакчян
Округ №6 – Темур Джинджолия
Округ №7 – Руслан Салахая
Округ №8 – Карен Таракчян
Округ №9 – Саак Папазян
Округ №10 – Алан Акаба
Округ №11 – Армен Мартиросян
Округ №12 – Роман Адлейба
Округ №13 – Аслан Ломия
Округ №14 – Яник Квициния
Округ №15 – Роберт Мартиросян.
Очамчырский район
В Очамчырском районе было больше всего избирательных округов - 32.
Проголосовало более 7 тысяч избирателей, это 46,17% от заявленного в списках.
Выборы признаны состоявшимися во всех округах, кроме Елырского (№28). Там в установленный срок не зарегистрировался ни один кандидат, повторные выборы пройдут в округе 6 декабря.
Округ №1 – Давид Ахуба
Округ №2 – Адгур Тарба
Округ №3 – Георгий Шаматава
Округ №4 – Дамей Кубрава
Округ №5 – Астамур Кирвал
Округ №6 – Адгур Квициния
Округ №7 – Камила Квициния
Округ №8 – Темур Квициния
Округ №9 – Нугзари Зарандия
Округ №10 – Беслан Киут
Округ №11 – Дмитрий Гадлия
Округ №12 – Гурам Берзения
Округ №13 – Эдик Гирджинба
Округ №14 – Тигран Барцикян
Округ №15 – Аляс Корсая
Округ №16 – Ешсоу Ашуба
Округ №17 – Чинчор Шадания
Округ №18 – Батал Чежия
Округ №19 – Альберт Акаба
Округ №20 – Ахра Адлейба
Округ №21 – Демури Хорава
Округ №22 – Мариана Мацапия
Округ №23 – Лаура Кварчия
Округ №24 – Коба Читанава
Округ №25 – Инал Габлая
Округ №26 –Отари Когония
Округ №27 – Гиви Цулукия
Округ №29 – Аслан Акаба
Округ №30 – Денис Кучуберия
Округ №31 – Беслан Кобахия
Округ №32 – Дмитрий Турнанба
Ткуарчалский район
В Ткуарчалском районе избрали 15 депутатов. По сообщениям избиркома, выборы прошли в спокойной, дружелюбной обстановке, без происшествий.
Округ №1 – Тенгиз Делба
Округ №2 – Мац Пипия
Округ №3 – Алан Чкадуа
Округ №4 – Астамур Миная,
Округ №5 – Олег Адлейба,
Округ №6 – Валерий Аршба
Округ №7 – Али Канджи-оглы
Округ №8 – Сасрыкуа Джопуа
Округ №9 – Дмитрий Аршба,
Округ №10 – Пата Аршба
Округ №11 – Гавриил Горгондзия
Округ №12 – Аслан Кварацхелия
Округ №13 округ – Рамин Какубава
Округ №14 округ – Лорена Джинджолия
Округ №15 округ – Эшсоу Дочия.
Галский район
В Галское районное собрание избраны девять абхазов и трое грузин.
Округ №1 – Валета Сохадзе
Округ №2 – Нукри Кулава
Округ №3 – Инал Аршба
Округ №4 – Леван Чантурия
Округ №5 – Манана Шерозия
Округ №6 – Эдишер Зухба
Округ №7 – Ираклий Колбая
Округ №8 – Ахра Чачава
Округ №9 – Лери Шония
Округ №10 – Екатерина Черкезия
Округ №11 – Беслан Кантария.