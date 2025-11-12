https://sputnik-abkhazia.ru/20251112/vybor-sdelan-kto-stal-deputatami-mestnykh-sobraniy-v-abkhazii-1058972700.html

Выбор сделан: кто стал депутатами местных собраний в Абхазии

Выбор сделан: кто стал депутатами местных собраний в Абхазии

Выборы в местные органы самоуправления прошли в Абхазии 8 ноября. 12.11.2025

Жители республики выбрали более 160 депутатов, кандидатов было более 280 - как членов политических партий, так и самовыдвиженцев.SputnikУчастки работали ровно 12 часов - с 08:00 до 20:00, на них дежурили более 500 милиционеров, обеспечивавших общественный порядок.Чтобы выборы состоялись, явка должна была превысить 25%. Этот порог удалось преодолеть всем районам и всем округам. По данным избиркомов, голосование проходило в спокойной обстановке, жалоб и нарушений зафиксировано не было.СухумСредняя явка в столице Абхазии составила 39%. Глава столичного избиркома Алмас Джапуа даже сравнил активность граждан на выборах в городское Собрание с уровнем участия на парламентских и даже президентских выборах.Депутатами избраны: Гагрский районЯвка в Гагрском районе составила 44,9%, проголосовали более 11 тысяч человек. В числе избранных депутатов 23 мужчины и две женщины.Гудаутский районВ Гудаутском районе избрали 29 депутатов, на избирательные участки пришли около 10 тысяч местных жителей. Во всех округах выборы признаны состоявшимися, явка - 44%.Народными избранниками стали:Сухумский район Выборы в Сухумском районе проходили в 15 округах, везде они признаны состоявшимися. Общая явка составила 39%, проголосовали около трех тысяч избирателей из семи, включенных в списки.Гулрыпшский районВ Гулрыпшском районе также выбрали 15 депутатов. Выборы состоялись - проголосовали 47,5% избирателей, внесенных в списки. Очамчырский районВ Очамчырском районе было больше всего избирательных округов - 32. Проголосовало более 7 тысяч избирателей, это 46,17% от заявленного в списках.Выборы признаны состоявшимися во всех округах, кроме Елырского (№28). Там в установленный срок не зарегистрировался ни один кандидат, повторные выборы пройдут в округе 6 декабря.Ткуарчалский районВ Ткуарчалском районе избрали 15 депутатов. По сообщениям избиркома, выборы прошли в спокойной, дружелюбной обстановке, без происшествий.Галский районВ Галское районное собрание избраны девять абхазов и трое грузин.

