Абхазия
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
2 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аибашьра аинвалидцәа рфонд аԥара шеихшахо: Афонд аиҳабы ихаҭыԥуаҩ ицәажәара
13:04
13 мин
Аицәажәара
Ашьақар чымазара аҿагылара амш: аҳақьым лыҿцәажәара
13:17
13 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Ахәыҷқәа рзы аԥсшәахь еиҭагоу ашәақәа Telegram аҿы ицәырҵит: апроект автор лцәажәара
13:34
13 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Амилаҭтә хаҿра аиқәырхара иазку аконференциа мҩаԥысуеит ААУ аҿы: аҵарауаҩ иҿцәажәара
13:46
13 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Взаимный интерес
Одна на всех Победа: непридуманные истории ВОВ
14:04
23 мин
On air
14:27
2 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Актуальный комментарий
Погода в Абхазии: прогноз метеоролога
14:33
4 мин
Радио
Реабилитация детей с ОВЗ в Абхазии: возможности и помощь
14:38
9 мин
Дополнительное время
Бильярд в Абхазии. Возрождение
14:47
13 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
2 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Гагра харада ауаа ахьыршьуаз аҭыԥ ҭырҵааит: аҵарауаҩ иҿцәажәара
18:04
26 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Взаимный интерес
Одна на всех Победа: непридуманные истории ВОВ
18:34
21 мин
Актуальный комментарий
Погода в Абхазии: прогноз метеоролога
18:55
4 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
2 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Гагра харада ауаа ахьыршьуаз аҭыԥ ҭырҵааит: аҵарауаҩ иҿцәажәара
21:04
26 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Взаимный интерес
Одна на всех Победа: непридуманные истории ВОВ
21:34
21 мин
Актуальный комментарий
Погода в Абхазии: прогноз метеоролога
21:55
4 мин
Асабша Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Суббота на Sputnik
08:30
31 мин
Асабша Sputnik аҿы
13:00
30 мин
Суббота на Sputnik
13:30
31 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:05
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:36
10 мин
On air
18:00
31 мин
On air
18:30
31 мин
On air
21:00
31 мин
On air
21:30
31 мин
ВчераСегодня
Подписаться
Украинские власти теряют поддержку Запада. США и Япония не хотят помогать Киеву в прежнем объеме, а Евросоюз не может найти деньги на следующий год.
Коррупционные скандалы еще больше усугубляют ситуацию. В том, что ждет Украину, для РИА Новости разбирался Максим Катков.

Денег нет

Встреча глав МИД стран G7 11-12 ноября в провинции Онтарио наглядно продемонстрировала кризис в лагере партнеров Зеленского. Как сообщила газета The Kyiv Post, европейские дипломаты в частном порядке признавались, что им все больше приходится сглаживать непредсказуемость США, а не формировать общую стратегию. Вашингтон уже не играет роль лидера коллективного Запада в отношении украинского кризиса, отметил один из собеседников издания.
Впрочем, это было ясно и после июньского саммита G7 в канадском Кананаскисе. Там впервые не смогли принять заявление по Украине из-за отказа Дональда Трампа жестко осудить Россию. Узнав об этом, Зеленский досрочно покинул мероприятие.
С тех пор европейцы приложили немало сил, чтобы переубедить американского лидера, но особых успехов не добились. В их активе лишь несостоявшийся саммит в Венгрии, а также санкции против "Лукойла" и "Роснефти". Причем глава Госдепа Марко Рубио признался: на этом возможности давления на Москву практически исчерпаны. И Трамп по-прежнему не исключает продолжения диалога с Путиным.
Также наметилось отступление Японии, которую недавно возглавила Санаэ Такаити, симпатизирующая Трампу. Генсек правительства Страны восходящего солнца Минору Кихара в связи с ситуацией вокруг Украины упомянул о собственных национальных интересах, противоречить которым в Токио не собираются. При этом, как сообщают СМИ, Такаити постаралась объяснить президенту США, что не может отказаться от закупки российских энергоресурсов.
Накануне встречи в Онтарио Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал сведения о зарубежной финансовой помощи Киеву в этом году. Единственный американский спонсор — Facilitation of Resources to Invest in Strengthening Ukraine Financial Intermediary Fund (F.O.R.T.I.S. Ukraine FIF). Эту организацию создал в декабре 2024-го Всемирный банк. Предыдущий президент Джо Байден внес в нее 20 миллиардов долларов в рамках кредита, компенсируемого за счет процентов с замороженных российских активов. Ожидается, что эти деньги закончатся в первом полугодии 2026-го. В то же время из-за прекращения программ USAID Киев недосчитался 2,9 миллиарда.
Брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой - Sputnik Абхазия, 1920, 14.11.2025
Захарова: Украина готовит информационные провокации
Вчера, 14:19
Также ЕС никак не удается согласовать выделение средств Украине в рамках так называемого репарационного кредита. Следующая встреча европейских лидеров запланирована на середину декабря. Даже если они ускорятся, им понадобятся месяцы, чтобы провести решение через национальные парламенты. А к весне уже может быть поздно.
Зеленский призвал партнеров преодолеть разногласия по поводу использования заблокированных российских активов. Иначе Киев ждет катастрофа. "Надеюсь, мы примем это решение. В противном случае нам придется искать альтернативу, это вопрос нашего выживания", — сказал он.
И тут разразились коррупционные скандалы. После бегства из страны "кошелька" Зеленского Тимура Миндича, подозреваемого независимыми антикоррупционными службами в хищении десятков миллионов долларов, западные СМИ усомнились в необходимости дальнейшего финансирования Киева. "Это, безусловно, неопровержимое доказательство того, что Украине не стоит помогать, что любые предоставленные деньги украдут", — подчеркивает Bloomberg.

Без тормозов

На этом фоне замглавы МИД Украины Сергей Кислица заявил, что Киев приостановил переговоры с Москвой. В интервью The Times он пожаловался на невозможность вести с российской стороной "творческие дискуссии".
Донецкая область. Архивное фото. - Sputnik Абхазия, 1920, 09.11.2025
Картинки вышли боком: Киев проворонил главный удар России
9 ноября, 16:49
Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник уточнил: "Переговоры более 100 дней находятся на паузе, и с нашей стороны было сделано все для того, чтобы они продолжались. <…> По факту украинская сторона предпринимала массу усилий для того, чтобы эти переговоры заблокировать".
Как известно, в уходящем году российская делегация трижды встречалась с украинской в Стамбуле. Результат — обмен пленными. Кроме того, Москва передала Киеву девять тысяч тел погибших солдат ВСУ.
Политолог Александр Дудчак полагает, что Киев пытается убедить Трампа в недоговороспособности Москвы. "Но страдают от этого рядовые украинцы, которых власти продолжат бросать на амбразуру ради своих частных интересов, и пленные — они могли бы вернуться домой, если бы не правительство Зеленского", — сказал он РИА Новости.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила: Кислица подтвердил незаинтересованность Киева в урегулировании. "Это признание в том, что никакого искреннего стремления к миру режим Зеленского не собирался проявлять", — уверена она.
Города мира. Киев - Sputnik Абхазия, 1920, 14.11.2025
Страна вымученных уроков. Как Москва обидела Киев
Вчера, 12:05

Последняя надежда

По мнению доцента Финансового университета при правительстве России Дениса Денисова, выступление Кислицы — попытка Зеленского переключить внимание общественности, включая международных партнеров, с коррупционного скандала на продолжение боевых действий.
"Странам Запада предстоит согласовать очередной пакет помощи Украины. Но с каждым разом делать это все сложнее, и Зеленский только усугубляет ситуацию. В частности, европейские политики задаются вопросом: зачем давать деньги тем, кто их разворовывает? В этих условиях Киеву логично заявить, что "враг у ворот" и сейчас не время для подобных размышлений", — пояснил эксперт РИА Новости.
В итоге Евросоюз может значительно урезать финансирование, полагает Денисов. На режиме Зеленского это, конечно, скажется, но в обозримой перспективе Запад вряд ли решится избавиться от него — ведь смена власти способна окончательно обрушить фронт.
0