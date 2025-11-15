https://sputnik-abkhazia.ru/20251115/vyryli-sebe-mogilu-zelenskiy-predupredil-o-nadvigayuscheysya-katastrofe-1059079460.html

Вырыли себе могилу: Зеленский предупредил о надвигающейся катастрофе

Вырыли себе могилу: Зеленский предупредил о надвигающейся катастрофе

Украинские власти теряют поддержку Запада. США и Япония не хотят помогать Киеву в прежнем объеме, а Евросоюз не может найти деньги на следующий год. 15.11.2025, Sputnik Абхазия

Коррупционные скандалы еще больше усугубляют ситуацию. В том, что ждет Украину, для РИА Новости разбирался Максим Катков.Денег нетВстреча глав МИД стран G7 11-12 ноября в провинции Онтарио наглядно продемонстрировала кризис в лагере партнеров Зеленского. Как сообщила газета The Kyiv Post, европейские дипломаты в частном порядке признавались, что им все больше приходится сглаживать непредсказуемость США, а не формировать общую стратегию. Вашингтон уже не играет роль лидера коллективного Запада в отношении украинского кризиса, отметил один из собеседников издания.С тех пор европейцы приложили немало сил, чтобы переубедить американского лидера, но особых успехов не добились. В их активе лишь несостоявшийся саммит в Венгрии, а также санкции против "Лукойла" и "Роснефти". Причем глава Госдепа Марко Рубио признался: на этом возможности давления на Москву практически исчерпаны. И Трамп по-прежнему не исключает продолжения диалога с Путиным.Также наметилось отступление Японии, которую недавно возглавила Санаэ Такаити, симпатизирующая Трампу. Генсек правительства Страны восходящего солнца Минору Кихара в связи с ситуацией вокруг Украины упомянул о собственных национальных интересах, противоречить которым в Токио не собираются. При этом, как сообщают СМИ, Такаити постаралась объяснить президенту США, что не может отказаться от закупки российских энергоресурсов.Накануне встречи в Онтарио Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал сведения о зарубежной финансовой помощи Киеву в этом году. Единственный американский спонсор — Facilitation of Resources to Invest in Strengthening Ukraine Financial Intermediary Fund (F.O.R.T.I.S. Ukraine FIF). Эту организацию создал в декабре 2024-го Всемирный банк. Предыдущий президент Джо Байден внес в нее 20 миллиардов долларов в рамках кредита, компенсируемого за счет процентов с замороженных российских активов. Ожидается, что эти деньги закончатся в первом полугодии 2026-го. В то же время из-за прекращения программ USAID Киев недосчитался 2,9 миллиарда.Также ЕС никак не удается согласовать выделение средств Украине в рамках так называемого репарационного кредита. Следующая встреча европейских лидеров запланирована на середину декабря. Даже если они ускорятся, им понадобятся месяцы, чтобы провести решение через национальные парламенты. А к весне уже может быть поздно.Зеленский призвал партнеров преодолеть разногласия по поводу использования заблокированных российских активов. Иначе Киев ждет катастрофа. "Надеюсь, мы примем это решение. В противном случае нам придется искать альтернативу, это вопрос нашего выживания", — сказал он.И тут разразились коррупционные скандалы. После бегства из страны "кошелька" Зеленского Тимура Миндича, подозреваемого независимыми антикоррупционными службами в хищении десятков миллионов долларов, западные СМИ усомнились в необходимости дальнейшего финансирования Киева. "Это, безусловно, неопровержимое доказательство того, что Украине не стоит помогать, что любые предоставленные деньги украдут", — подчеркивает Bloomberg.Без тормозовНа этом фоне замглавы МИД Украины Сергей Кислица заявил, что Киев приостановил переговоры с Москвой. В интервью The Times он пожаловался на невозможность вести с российской стороной "творческие дискуссии".Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник уточнил: "Переговоры более 100 дней находятся на паузе, и с нашей стороны было сделано все для того, чтобы они продолжались. <…> По факту украинская сторона предпринимала массу усилий для того, чтобы эти переговоры заблокировать".Как известно, в уходящем году российская делегация трижды встречалась с украинской в Стамбуле. Результат — обмен пленными. Кроме того, Москва передала Киеву девять тысяч тел погибших солдат ВСУ.Политолог Александр Дудчак полагает, что Киев пытается убедить Трампа в недоговороспособности Москвы. "Но страдают от этого рядовые украинцы, которых власти продолжат бросать на амбразуру ради своих частных интересов, и пленные — они могли бы вернуться домой, если бы не правительство Зеленского", — сказал он РИА Новости.Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила: Кислица подтвердил незаинтересованность Киева в урегулировании. "Это признание в том, что никакого искреннего стремления к миру режим Зеленского не собирался проявлять", — уверена она.Последняя надеждаПо мнению доцента Финансового университета при правительстве России Дениса Денисова, выступление Кислицы — попытка Зеленского переключить внимание общественности, включая международных партнеров, с коррупционного скандала на продолжение боевых действий."Странам Запада предстоит согласовать очередной пакет помощи Украины. Но с каждым разом делать это все сложнее, и Зеленский только усугубляет ситуацию. В частности, европейские политики задаются вопросом: зачем давать деньги тем, кто их разворовывает? В этих условиях Киеву логично заявить, что "враг у ворот" и сейчас не время для подобных размышлений", — пояснил эксперт РИА Новости.В итоге Евросоюз может значительно урезать финансирование, полагает Денисов. На режиме Зеленского это, конечно, скажется, но в обозримой перспективе Запад вряд ли решится избавиться от него — ведь смена власти способна окончательно обрушить фронт.

