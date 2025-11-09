Картинки вышли боком: Киев проворонил главный удар России

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Асабша арадио Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Суббота на радио Sputnik
08:30
31 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аҭыԥантәи ахаланапхгараҭаратә усбарҭақәа рахь алхрақәа рҵакы: аполитолог ихҳәаа
13:05
18 мин
Аиҿцәажәара
Гәдоуҭа араион аҿы ишԥамҩаԥысуеи абжьыҭара: алхратә комиссиа ахантәаҩы иҿцәажәара
13:23
7 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аиҿцәажәара
Иабанӡаадырԥшуе активра аҳҭнықалақь алхыҩцәа: акомиссиа аиҳабы ихҳәаа
13:34
17 мин
Аиҿцәажәара
Алхрақәа Очамчыра араион аҿы: алхратә комиссиа ахантәаҩы ихҳәаа
13:51
8 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Актуальный комментарий
Выборы в Абхазии: интервью с представителем избирательной комиссии Гагрского района
14:04
4 мин
Такие обстоятельства
Международный десант в Абхазии: кого собрала конференция на тему выборов?
14:08
22 мин
Такие обстоятельства
Институт выборов: о значении и роли в государственном укладе с омбудсменом
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
2 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Кьасоу Ҳагба аҭыԥантәи адепутат изкны: агәыбылреи аҭакԥхықәреи ицзароуп
18:04
8 мин
Ақыҭа – нхарҭа ҭыԥуп
Когԥҳа Ԥақәашь лынхареи лусуреи иазкны
18:12
17 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Такие обстоятельства
Институт выборов: о значении и роли в государственном укладе с омбудсменом
18:34
26 мин
Асабша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
21:00
30 мин
Субботний вечер на Sputnik
21:30
30 мин
Амҽыша Sputnik
08:00
31 мин
Воскресенье на Sputnik
08:30
31 мин
Амҽыша Sputnik
13:00
31 мин
Воскресенье на Sputnik
13:30
31 мин
On air
18:00
30 мин
On air
18:30
31 мин
On air
21:00
30 мин
On air
21:30
31 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
https://sputnik-abkhazia.ru/20251109/kartinki-vyshli-bokom-kiev-provoronil-glavnyy-udar-rossii-1058928656.html
Картинки вышли боком: Киев проворонил главный удар России
Картинки вышли боком: Киев проворонил главный удар России
Sputnik Абхазия
Вчера лидер киевской шайки, на камеру награждая отличившихся укровояк, в очередной раз подтвердил, что ВСУ "держат Покровск" (правильное название ... 09.11.2025, Sputnik Абхазия
2025-11-09T16:49+0300
2025-11-09T16:49+0300
мнение
аналитика
украина
россия
нато
ес
новости
колумнисты
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101394/21/1013942159_0:212:4027:2477_1920x0_80_0_0_b685fd73fbe83336a49da06555d92b7e.jpg
За что конкретно они его держат, немного непонятно, потому что даже западные СМИ, ранее восхищавшиеся "невероятной стойкостью и несгибаемым духом" украинских частей в этом районе, как-то вдруг синхронно сдулись и в один голос начали утверждать, что "падение Покровска уже неизбежно" и "это дело не недель, а дней", пишет Кирилл Стрельников для РИА Новости. В частности, немецкий телеканал ZDF растерянно сообщил, что "трудно понять, почему высшее украинское военное руководство неоднократно совершает одну и ту же ошибку, а именно отдает приказ о выводе с неустойчивых позиций только тогда, когда уже слишком поздно", и внезапно предположил, что причиной может быть "приоритет внутренних политических PR-интересов". Да что вы говорите!Есть вероятность, что западных аналитиков поразил эстонский вирус, потому что они всуе тревожатся о том, что уже случилось.По информации от представителей руководства ДНР, "украинские подразделения потеряли последнюю возможность покинуть Красноармейск, потому что ВС РФ заблокировали все пути отхода из города". Судя по последним сообщениям с фронта, ВС РФ зашли в село Ровное (последний серый участок вокруг города), после чего образовались два котла — в Красноармейске и Мирнограде (Димитрове), куда отошла большая часть оставшихся украинских солдат. То есть группировка ВСУ в Донбассе оказалась в оперативном окружении. Шансов вырваться из котлов нет. Глава Генштаба ВСУ Гнатов заявил, что по Покровску "будут некие решения", но это уже не имеет никакого значения.По мнению западных экспертов, после зачистки Красноармейска и Димитрова перед российской армией на этом направлении открываются широкие оперативные возможности благодаря рельефу и разреженной структуре обороны ВСУ далее на запад.Однако выяснилось, что планы российского Генштаба могли быть совершенно другими, и получается, что "героическая оборона" Покровска была специально организована русскими, чтобы отвлечь силы ВСУ и нанести главный удар в другом месте.Подтверждением этому служат совершенно эпилептические причитания украинской депутатши Безуглой, которая заявила, что "россияне отвлекли наших генералов прорывом на Доброполье, затем использовали это для продвижения на Покровск, а когда внимание генералитета сосредоточилось на Покровске, осуществили прорыв вглубь юга Днепропетровской и Запорожской областей".Ну-ка, ну-ка, а теперь поподробнее, пожалуйста.Ряд западных экспертов вдруг тоже обнаружили у себя дар ясновидения, и выходит так, что истинной целью ВС РФ был не удар через Покровск и Мирноград на Краматорск и Славянск, а прорыв на Днепропетровск, который "может стать для Украины фатальным".Оказывается, создание плацдарма на правом берегу Днепра может повлечь за собой несравнимо более угрожающие для Киева последствия, чем даже полное освобождение всей Донецкой области. Дело в том, что потеря Славянско-Краматорской агломерации хотя и сильно ослабит, но не обрушит оборону ВСУ одномоментно, в то время как освобождение Днепропетровска и Запорожья разрушит всю логистику ВСУ и даст российской армии возможность зайти в Центральную Украину и выйти к Приднестровью, что отсечет Киев от промышленного юга и лишит выхода к морю.Западные источники панически сообщают, что прямо сейчас наши войска стремятся обойти южную линию обороны ВСУ, где на фоне оттока главных сил на "PR-направления" оставшиеся подразделения несут тяжелые потери.Забавно: Зеленский признался, что он ожидает, что ВС РФ установят полный контроль над Покровском и что это "может повлиять на введение санкций или на отсрочку какого-либо пакета санкций", потому что Путин хочет что-то там доказать Трампу и куда-то склонить какие-то весы.Что касается Трампа, то новости о захлопнувшихся котлах привели его в самое солнечное настроение. По крайней мере, на встрече с Орбаном он весело смеялся над шуткой венгерского премьера, что "Украина может выиграть войну только чудом", и потом вдруг заявил, что у его встречи с Путиным в Будапеште, оказывается, "всегда есть шанс", и вообще "украинский конфликт закончится в недалеком будущем", а "в урегулировании украинского конфликта достигнут значительный прогресс".Правда, есть небольшой нюанс.По словам Трампа, есть только одна причина, препятствующая будапештскому саммиту: русская армия "никак не хочет останавливаться".Это просто безобразие. Надеемся, что на эту тему выскажется "Спортлото".Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
https://sputnik-abkhazia.ru/20251105/ukraine-teper-nuzhno-proderzhatsya-vsego-odin-god-1058801376.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20251029/edinstvennyy-vykhod-v-ssha-sdelali-zayavlenie-ob-ukraine-1058637157.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20251022/inache-budet-v-sto-raz-khuzhe-putin-obyazan-srochno-dat-ukraine-peredyshku-1058478731.html
украина
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Кирилл Стрельников
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102924/32/1029243256_0:0:151:150_100x100_80_0_0_9d4194cdb3745c85e2a30d60a8f452aa.jpg
Кирилл Стрельников
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102924/32/1029243256_0:0:151:150_100x100_80_0_0_9d4194cdb3745c85e2a30d60a8f452aa.jpg
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101394/21/1013942159_220:0:3807:2690_1920x0_80_0_0_06c30b04173e32d38de999e649440cb6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
мнение, аналитика, украина, россия, нато, ес, новости, колумнисты
мнение, аналитика, украина, россия, нато, ес, новости, колумнисты

Картинки вышли боком: Киев проворонил главный удар России

16:49 09.11.2025
© AFP 2023 / ANDREY BORODULINДонецкая область. Архивное фото.
Донецкая область. Архивное фото. - Sputnik Абхазия, 1920, 09.11.2025
© AFP 2023 / ANDREY BORODULIN
Подписаться
Кирилл Стрельников - Sputnik Абхазия
Кирилл Стрельников
Все материалы
Вчера лидер киевской шайки, на камеру награждая отличившихся укровояк, в очередной раз подтвердил, что ВСУ "держат Покровск" (правильное название — Красноармейск).
За что конкретно они его держат, немного непонятно, потому что даже западные СМИ, ранее восхищавшиеся "невероятной стойкостью и несгибаемым духом" украинских частей в этом районе, как-то вдруг синхронно сдулись и в один голос начали утверждать, что "падение Покровска уже неизбежно" и "это дело не недель, а дней", пишет Кирилл Стрельников для РИА Новости.
В частности, немецкий телеканал ZDF растерянно сообщил, что "трудно понять, почему высшее украинское военное руководство неоднократно совершает одну и ту же ошибку, а именно отдает приказ о выводе с неустойчивых позиций только тогда, когда уже слишком поздно", и внезапно предположил, что причиной может быть "приоритет внутренних политических PR-интересов". Да что вы говорите!
Есть вероятность, что западных аналитиков поразил эстонский вирус, потому что они всуе тревожатся о том, что уже случилось.
По информации от представителей руководства ДНР, "украинские подразделения потеряли последнюю возможность покинуть Красноармейск, потому что ВС РФ заблокировали все пути отхода из города". Судя по последним сообщениям с фронта, ВС РФ зашли в село Ровное (последний серый участок вокруг города), после чего образовались два котла — в Красноармейске и Мирнограде (Димитрове), куда отошла большая часть оставшихся украинских солдат. То есть группировка ВСУ в Донбассе оказалась в оперативном окружении. Шансов вырваться из котлов нет. Глава Генштаба ВСУ Гнатов заявил, что по Покровску "будут некие решения", но это уже не имеет никакого значения.
Архивное фото. - Sputnik Абхазия, 1920, 05.11.2025
Украине теперь нужно продержаться всего один год
5 ноября, 22:11
По мнению западных экспертов, после зачистки Красноармейска и Димитрова перед российской армией на этом направлении открываются широкие оперативные возможности благодаря рельефу и разреженной структуре обороны ВСУ далее на запад.
Однако выяснилось, что планы российского Генштаба могли быть совершенно другими, и получается, что "героическая оборона" Покровска была специально организована русскими, чтобы отвлечь силы ВСУ и нанести главный удар в другом месте.
Подтверждением этому служат совершенно эпилептические причитания украинской депутатши Безуглой, которая заявила, что "россияне отвлекли наших генералов прорывом на Доброполье, затем использовали это для продвижения на Покровск, а когда внимание генералитета сосредоточилось на Покровске, осуществили прорыв вглубь юга Днепропетровской и Запорожской областей".
Ну-ка, ну-ка, а теперь поподробнее, пожалуйста.
Американские военные инструкторы прибыли на Украину - Sputnik Абхазия, 1920, 29.10.2025
Военная спецоперация РФ в Донбассе
"Единственный выход". В США сделали заявление об Украине
29 октября, 13:37
Ряд западных экспертов вдруг тоже обнаружили у себя дар ясновидения, и выходит так, что истинной целью ВС РФ был не удар через Покровск и Мирноград на Краматорск и Славянск, а прорыв на Днепропетровск, который "может стать для Украины фатальным".
Оказывается, создание плацдарма на правом берегу Днепра может повлечь за собой несравнимо более угрожающие для Киева последствия, чем даже полное освобождение всей Донецкой области. Дело в том, что потеря Славянско-Краматорской агломерации хотя и сильно ослабит, но не обрушит оборону ВСУ одномоментно, в то время как освобождение Днепропетровска и Запорожья разрушит всю логистику ВСУ и даст российской армии возможность зайти в Центральную Украину и выйти к Приднестровью, что отсечет Киев от промышленного юга и лишит выхода к морю.
Западные источники панически сообщают, что прямо сейчас наши войска стремятся обойти южную линию обороны ВСУ, где на фоне оттока главных сил на "PR-направления" оставшиеся подразделения несут тяжелые потери.
Забавно: Зеленский признался, что он ожидает, что ВС РФ установят полный контроль над Покровском и что это "может повлиять на введение санкций или на отсрочку какого-либо пакета санкций", потому что Путин хочет что-то там доказать Трампу и куда-то склонить какие-то весы.
Что касается Трампа, то новости о захлопнувшихся котлах привели его в самое солнечное настроение. По крайней мере, на встрече с Орбаном он весело смеялся над шуткой венгерского премьера, что "Украина может выиграть войну только чудом", и потом вдруг заявил, что у его встречи с Путиным в Будапеште, оказывается, "всегда есть шанс", и вообще "украинский конфликт закончится в недалеком будущем", а "в урегулировании украинского конфликта достигнут значительный прогресс".
Правда, есть небольшой нюанс.
По словам Трампа, есть только одна причина, препятствующая будапештскому саммиту: русская армия "никак не хочет останавливаться".
Это просто безобразие. Надеемся, что на эту тему выскажется "Спортлото".
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
Консульство Украины в Ростове-на-Дону - Sputnik Абхазия, 1920, 22.10.2025
Иначе будет в сто раз хуже: Путин обязан срочно дать Украине передышку
22 октября, 12:12
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0