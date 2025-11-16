Sputnik недели: итоги местных выборов, стрельба в Сухуме и Женевские дискуссии

https://sputnik-abkhazia.ru/20251116/sputnik-nedeli-itogi-mestnykh-vyborov-strelba-v-sukhume-i-zhenevskie-diskussii-1059087216.html
Информационное агентство Sputnik подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, которые произошли в республике с 10 по 16 ноября. 16.11.2025
Информационное агентство Sputnik подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, которые произошли в республике с 10 по 16 ноября.
Стрельба произошла 11 ноября на улице Гумской в Сухуме. В результате пятеро раненых были доставлены в больницу. Состояние двоих врачи оценивали как крайне тяжелое.
Президент Бадра Гунба поручил правоохранительным органам принять меры по задержанию лиц, причастных к преступлению. Был объявлен план-перехват.
По факту стрельбы прокуратурой Сухума было возбуждено уголовное дело. На месте преступления изъяли гильзы, патроны и снайперскую винтовку.
12 ноября глава государства посетил пострадавших в Республиканской больнице. Он выразил готовность оказать всю необходимую помощь для лечения раненных.
13 ноября один из пострадавших во время стрельбы скончался.
Благодаря оперативным действиям, правоохранительным органам удалось задержать несколько подозреваемых в совершении и планировании этого преступления.
Погиб доброволец из Абхазии
Еще одна печальная новость пришла из зоны проведения СВО - погиб ветеран Отечественной войны народа Абхазии, член высшего совета "Аруаа" Дамей Квициния.
Уточнялось, что Квициния попал под огонь беспилотника, когда вытаскивал раненого бойца с поля боя.
На этой неделе подвели итоги выборов в местное самоуправление в Абхазии.
Голосование проходило во всех районах страны. По данным местных избиркомов, минимальный порог явки в 25% был достигнут во всех округах.
Депутатами органов местного самоуправления стали более 160 человек - члены партий и самовыдвиженцы. Некоторые из них были переизбраны, некоторые участвовали в выборах впервые. Срок их полномочий составляет пять лет.
Очередной раунд переговоров по урегулированию конфликта между Абхазией и Грузией состоялся в Женеве.
Их итоги прокомментировал глава МИД республики Олег Барциц.
Попытка Грузии игнорировать реалии, сложившиеся в регионе, бесперспективна, заявил он.
На сегодняшнем раунде Женевских дискуссий республика в полной мере донесла до участников свою позицию по ситуации в области безопасности и стабильности на Южном Кавказе, уточнил он.
По словам Барциц, Абхазия в очередной раз подчеркнула необходимость подписания Грузией соглашения о неприменении силы.
"Убежден, что мы сегодня сделали еще один шаг в направлении создания этого важного и влияющего на жизнь многих людей документа", — подытожил он.
13 ноября в Абхазию прибыла делегация Минэкономразвития России во главе с замминистра Сергеем Назаровым.
Назарова принял президент Бадра Гунба. Глава государства отметил ключевые направления, успешно реализуемые благодаря финансовой поддержке России.
Гунба напомнил, что Россия направила 1 млрд рублей на развитие дорожной инфраструктуры в Абхазии, и обязательства по этим проектам будут выполнены уже в начале 2026 года.
Ряд проектов уже реализован, сообщил президент.
"Все то, что мы сейчас отмечаем в качестве положительной динамики, это в том числе и благодаря поддержке наших российских коллег", — отметил глава государства.
Ключевой задачей он также назвал реконструкцию тоннеля в Кодорском ущелье.
Сергей Назаров в свою очередь сообщил, что по поручению президента России на реализацию этого проекта направлено 126 млн рублей. Как подчеркнул Гунба, это ключевое направление для создания налогооблагаемой базы и дополнительных рабочих мест.
Итоги театрального сезона
РУСДРАМ подвел итоги 44-го театрального сезона.
По итогам зрительского голосования лучшим спектаклем был признан детектив "Мышеловка" по пьесе Агаты Кристи. Режиссер-постановщик — Андрей Сидельников.
В номинации лучшая женская роль выиграла Ирина Делба в роли Анны Одинцовой в спектакле "Отцы и дети", лучшей мужской ролью назвали Евгения Базарова, которого играет Эмиль Петров.
Победители в других номинациях:
Лучшая мужская роль второго плана — Леон Гвинджия, мистер Паравичини из "Мышеловки";
Лучшая женская роль второго плана — Симона Спафопуло, мадемуазель Куку из "Безымянной звезды";
Лучшая работа художника по костюмам — Анастасия Терехова, "Отцы и дети";
Лучшая работа художника по свету — Константин Удовиченко, "Безымянная звезда";
Лучшая работа композитора — Алексей Асеев, "Мышеловка";
Лучшая работа художника-постановщика — Илья Кутянский, "Мышеловка";
Лучшая работа режиссера-постановщика — Андрей Сидельников, спектакль "Мышеловка".
Следующий сезон откроется премьерой — показом чеховской "Чайки" 21 ноября.
IV Международная межвузовская образовательная выставка состоялась в Национальной библиотеке в Сухуме.
Организаторы выставки — представительство Россотрудничества в Абхазии при поддержке Посольства России в Абхазии, Минпросвещения и Минкульта Абхазии.
В этом году для граждан Абхазии выделено 115 квот на бесплатное обучение в российских вузах, а прием заявок продлится до 15 декабря, отметила и.о. главы представительства Россотрудничества в Абхазии Татьяна Степанова.
На выставке были представлены Приволжский исследовательский медуниверситет, Белгородский технологический университет им. Шухова, Южно-Российский институт управления РАНХиГС, Башкирский медуниверситет и АГУ, в онлайн-формате — Российский аграрный университет, ВШЭ.
Выставка продлилась два дня, эксперты прочитали лекции и провели мастер-классы.
Будущие абитуриенты могли узнать о способах поступления и об образовательной программе вузов.
"Гагра" - чемпион Абхазии по футболу
Судьба первого места решалась в последнем туре национального первенства.
Золотые медали гагрцам достались за победу над "Бзаной" из Кутола.
Решающий мяч забили незадолго до финального свистка. Игра завершилась со счетом 3:2.