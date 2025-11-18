https://sputnik-abkhazia.ru/20251118/kak-rossiya-ukreplyaet-oboronosposobnost-venesuely-1059116270.html

Как Россия укрепляет обороноспособность Венесуэлы

Как Россия укрепляет обороноспособность Венесуэлы

Sputnik Абхазия

Собранных в Карибском море с прицелом на Венесуэлу сил вторжения Пентагона достаточно только для "танца на граблях" в афганском или вьетнамском стиле. 18.11.2025, Sputnik Абхазия

2025-11-18T09:00+0300

2025-11-18T09:00+0300

2025-11-18T10:43+0300

авторы

колумнисты

мнение

венесуэла

сша

россия

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102640/31/1026403181_0:152:3101:1896_1920x0_80_0_0_3d22b24d8636a34082468d7543a5cdcb.jpg

Натовские "подельники" Соединенных Штатов понимают это и заранее дистанцируются от новой военной авантюры Белого дома, пишет военный эксперт Александр Хроленко.Важную роль в сдерживании американской агрессии играет военная помощь союзников Венесуэлы, прежде всего Российской Федерации.Ранее ВМС США разместили в Карибском регионе восемь надводных кораблей, одну субмарину, более 16 000 военнослужащих и в рамках операции "Южное копье" за два месяца уничтожили в международных водах 20 плавсредств и около 80 человек, которых бездоказательно обвинили в перевозке наркотиков из Венесуэлы.Сухопутные войска США также готовы к вторжению, и могут быть развернуты в Венесуэле по приказу президента Трампа, которому Пентагон представил несколько возможных вариантов военной операции против Венесуэлы. Белый дом санкционировал тайные операции ЦРУ в Венесуэле против президента страны Николаса Мадуро. Его в Америке называют "боссом наркокартеля", и награду за помощь в поимке увеличили до 50 млн долларов. Всем понятно: главная "проблема" Венесуэлы и Мадуро – большие запасы нефти, которые не принадлежат США.Парадоксальным образом, ключевые союзники Вашингтона из G7 и даже Евросоюз осудили карибскую кампанию США. Британия приостановила обмен разведданными с Вашингтоном. Канада дистанцировалась. На критику союзников госсекретарь Марко Рубио ответил: "Не думаю, что Европейский союз имеет право определять, что такое международное право. И уж точно они не могут решать, как Соединенные Штаты должны защищать свою национальную безопасность". Такая логика ведет Вашингтон к бесконечным войнам, одна из которых – украинская – продолжается почти четыре года. Угрожает, при сохранении темпа эскалации, и безопасности, и самому существованию США.Администрация Белого дома слишком долго "усиливает давление" на Венесуэлу. Почему Вашингтон еще не принял "окончательного решения" о военной операции? Потому что успех не гарантирован. Ранее йеменские повстанцы-хуситы спокойно пережили две операции Пентагона – в 2024-м и 2025 годах – стоимостью в несколько миллиардов долларов. Венесуэла – гораздо более "крепкий орешек", 50 место в мировом рейтинге военной мощи Global Firepower.Помощь союзниковСША чрезвычайно встревожены усилением ПВО Венесуэлы – оперативной переброской в начале ноября из России военно-транспортными самолетами Ил-76 новейших зенитных ракетных комплексов малой и средней дальности – "БуК-М2Э" и ЗРПК "Панцирь-С1". В дополнение к ранее поставленным дивизионам ЗРК С-300ВМ большой дальности и 22 истребителям Су-30МК2 с арсеналом современных крылатых ракет: Х-59М "воздух-поверхность", противокорабельные Х-31А, антирадарные Х-31П, а также Р-77 и Р-27 "воздух-воздух". Неслучайно венесуэльские военно-воздушные силы считаются наиболее боеспособными в Латинской Америке.Американский журнал Military Watch сообщил: "Отправка мобильных ЗРК с высокой асимметричной эффективностью может изменить баланс сил в конфликте и удержать Соединенные Штаты от нападения". А развертывание в Венесуэле российских крылатых и баллистических ракет большой дальности "земля – земля" может еще более охладить самые горячие головы в Вашингтоне. И они уже активно взвешивают свои шансы.Первый зампредседателя оборонного комитета Госдумы РФ Алексей Журавлев 1 ноября не исключил поставки Россией крылатых и баллистических ракет большой дальности для оснащения вооруженных сил Венесуэлы: "Сведения об объемах и точных наименованиях того, что везут из России, секретны, так что американцев могут ждать сюрпризы. Не вижу никаких препятствий и для того, чтобы снабжать дружественную нам страну такими новыми разработками, как "Орешник" или, скажем хорошо показавшими себя "Калибрами", по крайней мере, никакие международные обязательства Россию в этом не ограничивают". Это не фигура речи, Россия уже использовала стратегические бомбардировщики Ту-160 для операций с венесуэльских аэродромов в предыдущие периоды обострения напряженности между Каракасом и Вашингтоном. С той поры изменилось многое.Президент РФ Владимир Путин в конце октября подписал закон о ратификации Договора между Россией и Венесуэлой о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в начале обратился к России, а также Китаю и Ирану с просьбой о военной помощи. Москва откликнулась очень оперативно. Не остался в стороне и Пекин.Известный американский аналитик, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс 6 ноября заявил: "Мы сейчас наблюдаем за тем, как в Карибском море происходит нечто невероятное, что было бы немыслимым всего еще 10 лет назад. Российские военные корабли прибыли в воды Венесуэлы не для того, чтобы зайти в порт, а для того, чтобы заявить о своих геополитических намерениях. Дело не только в демонстрации военной техники или военно-морских маневрах — мы наблюдаем фундаментальную перестройку сил в полушарии, которую США считали само собой разумеющимся".Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор констатировал, что Россия не позволит напасть на Венесуэлу – Москва послала Соединенным Штатам ясный сигнал: "Вы сделали все возможное, чтобы уничтожить нас. Вы расширили границы НАТО до предела, вызвали гибель, вероятно, около 130 тыс. русских и почти 1,8 млн украинцев и отказываетесь прекратить эту войну. Вы продолжаете подбрасывать дрова в этот костер".По информации CNN, у США "нет военных ресурсов для начала крупномасштабной операции по отстранению Мадуро от власти… И если Трамп даст приказ нанести удары по Венесуэле с целью свержения Мадуро, он может столкнуться с серьезными проблемами".Так называемый лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо призвала венесуэльских военнослужащих переходить на сторону США, обещая им "свободу". Ранее Мачадо обещала Трампу почти всю венесуэльскую нефть, если он поставит ее во главе Венесуэлы. Хорошо, что количество таких "тихановских" в мире никогда не переходит в качество искусственных протестов. А итоги недавних войн США в Афганистане, Ираке, Ливии не вдохновляют американцев на новые военные авантюры. Сегодня Трамп заговорил о возможности переговоров с Мадуро, это позволит сэкономить 50 млн долларов США. Как минимум.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

https://sputnik-abkhazia.ru/20251114/tayna-katastrofy-turetskogo-gerkulesa-nad-gruziey-1059043809.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20251106/russkoe-oruzhie-poseydon-kak-garantiya-svetlogo-buduschego-1058825785.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20251029/plutovstvo-ssha-privelo-k-denonsatsii-soglasheniya-po-plutoniyu-1058659356.html

венесуэла

сша

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

авторы, колумнисты, мнение, венесуэла, сша, россия