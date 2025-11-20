https://sputnik-abkhazia.ru/20251120/ukrainu-zastavili-otdat-zaporozhskuyu-aes-no-est-nyuans-1059167333.html

20.11.2025, Sputnik Абхазия

Позавчера боевики ВСУ нанесли очередной ракетный удар, осознанно целясь в объекты энергетической инфраструктуры, которая за десять лет непрерывных бомбардировок функционирует благодаря чуду и каторжному труду аварийных бригад, пишет Сергей Савчук для РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики сообщил, что в результате беспрецедентной атаки ракеты западного производства ударили по Старобешевской и Зуевской теплоэлектростанциям. Вследствие этого обесточены несколько населенных пунктов Донецкой агломерации, часть самого города, остановились фильтровальные станции и некоторые котельные.Как известно, война — это радикальное продолжение политики, и удар ВСУ — это тоже эхо политики, только куда как более масштабной и выходящей далеко за пределы уже тыловых районов ДНР.На Украине уже вторую неделю сверкает зарево коррупционного скандала, куда вовлечены доверенные люди из ближайшего окружения Зеленского. И пока сам он делает вид, что ничего не происходит, и продолжает безрезультатно колесить по европейским столицам, внутри Украины разрастается политический кризис невиданного масштаба. Из парламентской коалиции, худо-бедно скроенной на основе президентской партии "Слуга народа", начинают массово убегать депутаты, да и внутри самих "слуг" раздаются голоса, открыто критикующие своего лидера и в целом согласные на отставку руководителя офиса президента Ермака. На личном политическом корабле Зеленского назревает бунт, вполне способный перерасти в затяжной кризис управления, так как нелегитимный президент и его партия становятся все более токсичными, хотя в опубликованных НАБУ пленках Зеленский пока что прямо не упоминается.Вертикаль украинской власти на глазах расползается по швам, чем не преминули воспользоваться опытные хищники. Из тьмы забвения всплыла Юлия Тимошенко, заявившая, что Зеленскому нужно отойти в сторону, а всем политическим силам создавать правительство национального единства, но уже без запятнанных "слуг". Не будет преувеличением сказать, что политическая система Украины сейчас находится в критической точке, когда она либо рухнет, утянув под свои обломки еще и прогибающийся фронт, либо переформатируется, но уже с сильно уменьшенным присутствием Зеленского и его людей.По внешним признакам все идет ко второму варианту, ибо вся эта неустойчивая конструкция расшатана извне.Белый дом уже десять месяцев пытается в той или иной форме завершить активные боевые действия на Украине, чтобы Дональд Трамп смог записать себе в заслугу выполненное предвыборное обещание. Судя по встрече в Анкоридже, с Москвой в целом удалось найти точки контакта, а вот в Киеве схема застопорилась. И, отчаявшись косвенно склонить Зеленского к дипломатии, удар нанесли в самую больную и прекрасно известную точку любой украинской власти — коррупцию на государственном уровне. Возможно, первоначально Зеленский еще верил, что все, как обычно, удастся замести под ковер, но теперь ситуация для него критическая.Потому Киев сделал встречный ход, отправив в Стамбул на встречу со Стивеном Уиткоффом уже упомянутого Ермака, но американский Госдеп встречу демонстративно отменил. В Турцию срочно полетел уже лично Зеленский. По странному стечению обстоятельств, как пишет украинская пресса, НАБУ сразу же перестало публиковать новые материалы расследования, то есть заокеанские кукловоды решили посмотреть, насколько украинский лидер усвоил урок и готов к переговорам о мире.Здесь ни на секунду не нужно тешить себя обманчивыми иллюзиями, что Соединенные Штаты это делают от любви к России или с целью удовлетворить ее интересы. Вашингтон при любом развитии событий будет стремиться минимизировать российские приобретения и выгоды. В данном случае Зеленского приводят в чувство, чтобы он начал работать на американские интересы, и первоначальная новость — тому наглядное подтверждение.Зуевскую и Старобешевскую ТЭС, конечно же, починят, но некоторое время в области будут перебои с электропитанием и дефицит, размеры которого резко прыгнут вверх с началом масштабных восстановительных работ в республике. Откуда брать энергию при условии, что в Донбассе действующих тепловых станций всего три? Помимо попавших под удар, есть еще Мироновская ТЭС, но она работает не на полную мощность. Похоже на то, что в новых регионах прицельно создается системная нехватка энергии.При этом совсем рядом происходит истинное чудо.Госкорпорация "Росатом" сообщила, что на Запорожской АЭС восстановлено и подключено внешнее питание через высоковольтную ЛЭП "Днепровская" (750 киловольт). Ранее ее уже восстанавливали, но ВСУ разбомбили магистраль в сентябре этого года. Попутно ведется ремонт ЛЭП "Ферросплавная-1" (330 киловольт), выведенная из строя еще в мае. Украинские войска внезапно перестали бить по внешним распределительным устройствам, хотя четыре года до этого с остервенением утюжили все доступные участки ЗАЭС.Восстановление питания станции произошло при деятельном участии МАГАТЭ, что с начала установления контроля над ЗАЭС нашими войсками изображало лежащего в обмороке слепоглухонемого инвалида, упорно отказываясь раскрыть, кто же постоянно обстреливает атомный объект. Само МАГАТЭ подчеркивает свой нейтральный статус, однако это реноме осознанно или случайно разрушил Пентагон, в июне наносивший удары по Ирану. Американские военные опубликовали изображения с камер МАГАТЭ, установленных внутри ядерных объектов Ирана, хотя эти данные должны быть строго конфиденциальными, что прописано в уставе надзорной организации.С момента начала боевых действий МАГАТЭ выпустило не один десяток коммюнике, требуя от Москвы вернуть контроль над станцией Киеву. При этом, как только Соединенные Штаты стали "прессовать" Зеленского, МАГАТЭ про свои требования забыло и волшебным образом обеспечило режим полного прекращения огня вокруг ЗАЭС. Москве торжественно вручают энергетический алмаз, способный закрыть все потребности новых регионов на годы вперед.Интрига в том, что у России попросят взамен.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

