Прогноз погоды в Абхазии на среду 10 декабря

2025-12-09T16:38+0300

СУХУМ, 9 дек – Sputnik. В среду, 10 декабря, в Абхазии ожидается переменная облачность, местами со второй половины дня дождь разной интенсивности, гроза.Ночью и утром дождь разной интенсивности, гроза, днем без осадков.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +9°С до +14°С.Температура морской воды +14°С.Волнение морской воды умеренное и слабое, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-80%.Прогноз погоды в городах и районах Абхазии:

