https://sputnik-abkhazia.ru/20251209/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-10-dekabrya-1059629802.html
Прогноз погоды в Абхазии на среду 10 декабря
Прогноз погоды в Абхазии на среду 10 декабря
Sputnik Абхазия
Погоду на черноморском побережье Абхазии по-прежнему формирует барическое поле повышенного атмосферного давления. 09.12.2025, Sputnik Абхазия
2025-12-09T16:38+0300
2025-12-09T16:38+0300
2025-12-09T17:18+0300
в абхазии
погода в абхазии
абхазия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/03/13/1050517662_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_866de642c30962088b42d3838e3a000f.jpg
СУХУМ, 9 дек – Sputnik. В среду, 10 декабря, в Абхазии ожидается переменная облачность, местами со второй половины дня дождь разной интенсивности, гроза.Ночью и утром дождь разной интенсивности, гроза, днем без осадков.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +9°С до +14°С.Температура морской воды +14°С.Волнение морской воды умеренное и слабое, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-80%.Прогноз погоды в городах и районах Абхазии:
https://sputnik-abkhazia.ru/20251208/prognoz-pogody-v-abkhazii-s-8-po-14-dekabrya-1059610352.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/03/13/1050517662_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_6087d9418aac463360aab99ac0c7a4ad.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
погода в абхазии, абхазия
погода в абхазии, абхазия
Прогноз погоды в Абхазии на среду 10 декабря
16:38 09.12.2025 (обновлено: 17:18 09.12.2025)
Погоду на черноморском побережье Абхазии по-прежнему формирует барическое поле повышенного атмосферного давления.
СУХУМ, 9 дек – Sputnik. В среду, 10 декабря, в Абхазии ожидается переменная облачность, местами со второй половины дня дождь разной интенсивности, гроза.
Ночью и утром дождь разной интенсивности, гроза, днем без осадков.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +9°С до +14°С.
Температура морской воды +14°С.
Волнение морской воды умеренное и слабое, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-80%.
Прогноз погоды в городах и районах Абхазии:
Сухум – температура воздуха ночью +10°С, днем +14°С.
Гагра – ночью +10°С, днем +14°С.
Пицунда – ночью +9°С, днем +13°С.
Гудаута – ночью +9°С, днем +14°С.
Новый Афон – ночью +10°С, днем +13°С.
Очамчыра – ночью +9°С, днем +13°С.
Гал – ночью +9°С, днем +12°С.
Ткуарчал – ночью +6°С, днем +11°С.