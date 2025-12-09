Прогноз погоды в Абхазии на среду 10 декабря

Абхазия
СУХУМ, 9 дек – Sputnik. В среду, 10 декабря, в Абхазии ожидается переменная облачность, местами со второй половины дня дождь разной интенсивности, гроза.Ночью и утром дождь разной интенсивности, гроза, днем без осадков.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +9°С до +14°С.Температура морской воды +14°С.Волнение морской воды умеренное и слабое, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-80%.Прогноз погоды в городах и районах Абхазии:
Погоду на черноморском побережье Абхазии по-прежнему формирует барическое поле повышенного атмосферного давления.
СУХУМ, 9 дек – Sputnik. В среду, 10 декабря, в Абхазии ожидается переменная облачность, местами со второй половины дня дождь разной интенсивности, гроза.
Ночью и утром дождь разной интенсивности, гроза, днем без осадков.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +9°С до +14°С.
Температура морской воды +14°С.
Волнение морской воды умеренное и слабое, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-80%.
Прогноз погоды в городах и районах Абхазии:
Сухум – температура воздуха ночью +10°С, днем +14°С.
Гагра – ночью +10°С, днем +14°С.
Пицунда – ночью +9°С, днем +13°С.
Гудаута – ночью +9°С, днем +14°С.
Новый Афон – ночью +10°С, днем +13°С.
Очамчыра – ночью +9°С, днем +13°С.
Гал – ночью +9°С, днем +12°С.
Ткуарчал – ночью +6°С, днем +11°С.
