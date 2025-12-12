https://sputnik-abkhazia.ru/20251212/svo-chto-znachit-polnyy-ognevoy-kontrol-vs-rossii-nad-gulyaypolem-1059683493.html

СВО: что значит полный огневой контроль ВС России над Гуляйполем

Войска группировки "Восток" стремительно форсировали реку Гайчур и ведут бои в центре города Гуляйполе, пишет военный эксперт Александр Хроленко. 12.12.2025, Sputnik Абхазия

Войска группировки "Восток" стремительно форсировали реку Гайчур и ведут бои в центре города Гуляйполе, пишет военный эксперт Александр Хроленко. Гарнизон и логистика противника блокированы, бандеровцы обречены. Динамика российского наступления позволяет прогнозировать освобождение Гуляйполя в декабре уходящего 2025 года. И на этом "восточный экспресс" 5-й армии не остановится.Гарнизон противника и все дороги в Гуляйполе находятся под полным огневым контролем артиллерии и подразделений беспилотных систем группировки "Восток". Скрытное перемещение подразделений ВСУ, смена позиций, подвоз резервов и боеприпасов – совершенно исключены. Гуляйпольская "фортеция" обречена.Подразделения 5-й армии за минувшие сутки продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух штурмовых и трех механизированных бригад, двух штурмовых полков и бригады теробороны. Бригады ВСУ несут большие потери и вынуждены оставлять позиции.Аналогичные события происходят в районе соседнего Орехова. Штурмовики группировки войск "Днепр" ранее освободили Новоданиловку – село на южной городской окраине. Главная цель российского наступления в регионе – город Запорожье. Войска группировок "Восток" и "Днепр" близки к уничтожению крупной оборонительной линии противника (Гуляйполе – Орехов) на пути к областному центру.Южное крыло фронта в декабре остается одним из самых горячих. Российские войска активно наступают севернее Степногорска – в Приморском, и на других участках. Растут: интенсивность ударов по позициям ВСУ в Херсоне, вероятность форсирования Днепра и освободительной операции на правом берегу. Неслучайно российский министр иностранных дел Сергей Лавров сегодня еще раз подчеркнул: "Крым, Донецкая, Луганская народные республики, Херсонская, Запорожская области являются неотъемлемыми, равноправными частями, субъектами РФ".Когда слепцам безумцы вожакиНа пути к новому миру, системе равной и неделимой безопасности Россия за три года и десять месяцев СВО уничтожила на Украине оружейный арсенал нескольких крупных европейских армий: 952 самолета и вертолета, почти 102 тысячи БПЛА, 639 зенитных ракетных комплексов, 26 495 танков и других боевых бронемашин, 1 628 РСЗО и 31 844 единиц артиллерии.Кроме того, уничтожен эквивалент живой силы всех западно-европейских армий – более одного миллиона военнослужащих ВСУ, не считая многотысячного контингента погибших натовских "добровольцев". Продолжение Западом прокси-войны "до последнего украинца" обещает вывести вооруженную борьбу за пределы Украины, и это будет совсем другая по характеру/средствам поражения война.Действующая администрация США проявила трезвомыслие и дальновидность, когда решила прекратить опасный конфликт с ядерной державой, закрыть разорительный "украинский проект". Однако руководители большинства стран НАТО и Евросоюза по-прежнему тешат себя иллюзиями, что можно победить Россию. Более того, европейские вассалы Вашингтона решили идти наперекор Америке. Германский канцлер Фридрих Мерц вчера заявил, что новая Стратегия национальной безопасности США неприемлема для Европы. Такая безрассудная позиция гарантирует продолжение прокси-войны до вполне определенных пределов:Сегодня противник пытается хотя бы отчасти компенсировать системное поражение на фронте и в тылу – запусками дронов по России, терактами в Черном море. Один псевдо-украинский беспилотник массой 200 кг способен доставить 75-килограммовую боевую часть на расстояние до 1000 км. По данным Минобороны РФ, только в ночь на 11 декабря средства ПВО сбили 287 ударных БПЛА, любезно предоставленных бандеровцам странами НАТО – вместе с развединформацией для наведения. Основная масса, 118 дронов, летела на территорию Брянской области, откуда "пианист" Зеленский с ужасом ожидает российского танкового прорыва на Крещатик. Так или иначе, противнику будет больно.Россия методично наращивает количество и эффективность ракетных ударов по объектам ВСУ на Украине, активность войсковых наступательных операций на всей линии фронта. И укрепляет военное могущество на перспективу. Растут не только "Орешники" и арсеналы других высокоточных ракет. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 10 декабря сообщил о темпах роста профессиональных Вооруженных сил в 2025 году: "В воинские части прибыло более 400 тыс. военнослужащих по контракту. Кроме того, в добровольческие подразделения было зачислено более 34 тыс. человек". Собственно речь идет о 434 тысячах новых добровольцев, которым есть чему поучиться у "старых" профессионалов. Россия сосредоточена на безусловном достижении стратегических целей СВО.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

