https://sputnik-abkhazia.ru/20251213/aidgylara-svobody-37-let-nazad-sostoyalsya-i-sezd-narodnogo-dvizheniya-abkhazii-1059712346.html
"Аидгылара" свободы: 37 лет назад состоялся I съезд народного движения Абхазии
"Аидгылара" свободы: 37 лет назад состоялся I съезд народного движения Абхазии
Sputnik Абхазия
13 декабря 1988 года в Сухуме, в помещении Абхазской государственной филармонии состоялся первый Учредительный съезд нового демократического... 13.12.2025, Sputnik Абхазия
2025-12-13T21:09+0300
2025-12-13T21:09+0300
2025-12-13T21:09+0300
в абхазии
новости
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101758/08/1017580826_0:157:2997:1842_1920x0_80_0_0_8c6ff01ce675bb4e9989aff069152a66.jpg
Значительное воздействие на процесс формирования нового объединения патриотических сил Абхазии оказало письмо, подписанное известными представителями интеллигенции и общественности страны, которое было направлено на XIX Всесоюзную партийную конференцию.SputnikДвижение "Аидгылара" и его роль в историиС момента создания движения "Аидгылара" борьба народа Абхазии за восстановление национальной государственности вступила в качественно новую стадию. Создание "Аидгылара" базировалось на концепции объединения общества, что определяет само название организации и, в то же время, оно несло в себе идею протеста, несогласия с попранием основных прав и свобод народа.Образование данного объединения неразрывно связано с именем Народного писателя Абхазии, его первого председателя Алексея Гогуа, который скончался 7 мая 2025 года.Организация объединила в себе все группы, которые боролись за права людей проживавших в Абхазии, отмечал Гогуа."Бывало, что мнения в президиуме организации отличались, но все садились за обсуждение и приходили к единому знаменателю. "Аидгылара" имела ячейки, в которых были люди с большим опытом, и в последующих событиях, связанных с войной, они сыграли значительную роль", - подчеркивал первый председатель организации.Устав организации написал ныне директор Центра стратегических исследований при президенте, Олег Дамения, вспоминал Народный писатель Абхазии Алексей Гогуа."В то время национально-освободительное движение было очень сильное. Оно распространялось на все слои населения, и мало кто в нем не участвовал", - говорил он.Один из участников создания движения "Аидгылара", в то время руководитель "Союза творческой молодежи" Нодар Чанба говорит, что прошло достаточно времени, чтобы оценить это событие.Нодар Чанба подчеркнул, что стремление объединиться у народа было всегда, что все мечтали о свободе, независимости, и делали все возможное для этого."Эта дата, когда было суждено появиться такой организации, которая объединила все народы, не только живущие в Абхазии. Следующим этапом стало объединение всего Кавказа", - сказал Чанба.В 1992 году случилась война, и объединение народов Абхазии и Кавказа было судьбоносным, замечает он."Я помню, что многие творческие люди, не контактировали с нашими братскими народами, я в превый раз тогда увидел чеченцев, ингушей, представителей других народов. Когда война пришла к нам, сразу, представители наших братских народов прибыли на нашу землю. Потому, что мост уже был проложен именно благодаря "Аидгылара", - подчеркнул он.Нодар Чанба рассказал об атмосфере, которая была на учредительном съезде движения "Аидгылара"."На самом деле было очень волнительно, так как тогда собрались десятки тысяч людей. Это были не только делегаты, со всех районов прибыло огромное количество людей", - подчеркнул Чанба.Съезд проложил большой путь объединения, перед войной народ был сплочен, и это существенно помогло в борьбе с врагом, говорит он."Объединение людей не может быть скоротечным, в тот момент главным было объединение ради достижения независимости нашей страны. И сегодня нам необходимо объединиться для того, чтобы строить государство и сохранять свою культуру. Это насущная необходимость сегодня", - отметил Нодар Чанба.Новые вызовыНодар Чанба уверен, что подобная организация, как "Аидгылара", нужна и сегодня. Основная цель того времени – независимость, была достигнута, однако строительство государства продолжается."Ведь независимость для чего нужна была? Для того, чтобы строить свое государство, а для того, чтобы строить государство нужно объединиться. Главная идея "Аидгылара" было объединить народ, чтобы каждый житель нашей страны чувствовал себя хозяином и вносил свою лепту в строительство абхазского государства", - подчеркнул он.Функцию народа никто не может взять, это массовое духовное единение и строительство, считает Чанба."Мысль о духовном единении может генерировать только народ. Первостепенную роль в создании "Аидгылара" сыграла организация, которая называлась "Союз творческой молодежи", это был фундамент на котором выросло движение. Потом в Народный Форум "Аидгылара" пришло старшее поколение, это был наш большой писатель Алексей Гогуа, который стал первым председателем нашего движения", - сказал Нодар Чанба.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211210/dostuchatsya-do-kpss-pismo-sta-tridtsati-1036669921.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20200203/Konstitutsiya-i-edinenie-vzglyad-na-istoricheskiy-sezd-foruma-Aidgylara-30-let-spustya-1029378813.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20231106/soyuz-tvorcheskoy-molodezhi-abkhazii-vozobnovil-rabotu-v-moskve-1048950592.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101758/08/1017580826_164:0:2831:2000_1920x0_80_0_0_d7ed744b6c6e07dd9c94b3de89181753.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости
"Аидгылара" свободы: 37 лет назад состоялся I съезд народного движения Абхазии
13 декабря 1988 года в Сухуме, в помещении Абхазской государственной филармонии состоялся первый Учредительный съезд нового демократического общественно-политического движения, который вошел в историческую летопись как Народный Форум Абхазии "Аидгылара".
Значительное воздействие на процесс формирования нового объединения патриотических сил Абхазии оказало письмо, подписанное известными представителями интеллигенции и общественности страны, которое было направлено на XIX Всесоюзную партийную конференцию.
Движение "Аидгылара" и его роль в истории
С момента создания движения "Аидгылара" борьба народа Абхазии за восстановление национальной государственности вступила в качественно новую стадию. Создание "Аидгылара" базировалось на концепции объединения общества, что определяет само название организации и, в то же время, оно несло в себе идею протеста, несогласия с попранием основных прав и свобод народа.
Образование данного объединения неразрывно связано с именем Народного писателя Абхазии, его первого председателя Алексея Гогуа, который скончался 7 мая 2025 года.
"Для нашей истории, в национально-освободительной борьбе, "Аидгылара" выполняла большую роль. Все понимали, что нужно создать организацию, которая способствовала бы отстаиванию интересов абхазского народа", - говорил он.
Организация объединила в себе все группы, которые боролись за права людей проживавших в Абхазии, отмечал Гогуа.
"Бывало, что мнения в президиуме организации отличались, но все садились за обсуждение и приходили к единому знаменателю. "Аидгылара" имела ячейки, в которых были люди с большим опытом, и в последующих событиях, связанных с войной, они сыграли значительную роль", - подчеркивал первый председатель организации.
Устав организации написал ныне директор Центра стратегических исследований при президенте, Олег Дамения, вспоминал Народный писатель Абхазии Алексей Гогуа.
"В то время национально-освободительное движение было очень сильное. Оно распространялось на все слои населения, и мало кто в нем не участвовал", - говорил он.
Один из участников создания движения "Аидгылара", в то время руководитель "Союза творческой молодежи" Нодар Чанба говорит, что прошло достаточно времени, чтобы оценить это событие.
"Создание движения "Аидгылара" сыграло очень большую роль. Организация объединила все народы, живущие в Абхазии, поэтому переоценить создание организации невозможно", - отмечает он.
Нодар Чанба подчеркнул, что стремление объединиться у народа было всегда, что все мечтали о свободе, независимости, и делали все возможное для этого.
"Эта дата, когда было суждено появиться такой организации, которая объединила все народы, не только живущие в Абхазии. Следующим этапом стало объединение всего Кавказа", - сказал Чанба.
В 1992 году случилась война, и объединение народов Абхазии и Кавказа было судьбоносным, замечает он.
"Я помню, что многие творческие люди, не контактировали с нашими братскими народами, я в превый раз тогда увидел чеченцев, ингушей, представителей других народов. Когда война пришла к нам, сразу, представители наших братских народов прибыли на нашу землю. Потому, что мост уже был проложен именно благодаря "Аидгылара", - подчеркнул он.
Нодар Чанба рассказал об атмосфере, которая была на учредительном съезде движения "Аидгылара".
"На самом деле было очень волнительно, так как тогда собрались десятки тысяч людей. Это были не только делегаты, со всех районов прибыло огромное количество людей", - подчеркнул Чанба.
Съезд проложил большой путь объединения, перед войной народ был сплочен, и это существенно помогло в борьбе с врагом, говорит он.
"Объединение людей не может быть скоротечным, в тот момент главным было объединение ради достижения независимости нашей страны. И сегодня нам необходимо объединиться для того, чтобы строить государство и сохранять свою культуру. Это насущная необходимость сегодня", - отметил Нодар Чанба.
Нодар Чанба уверен, что подобная организация, как "Аидгылара", нужна и сегодня. Основная цель того времени – независимость, была достигнута, однако строительство государства продолжается.
"Ведь независимость для чего нужна была? Для того, чтобы строить свое государство, а для того, чтобы строить государство нужно объединиться. Главная идея "Аидгылара" было объединить народ, чтобы каждый житель нашей страны чувствовал себя хозяином и вносил свою лепту в строительство абхазского государства", - подчеркнул он.
Функцию народа никто не может взять, это массовое духовное единение и строительство, считает Чанба.
"Мысль о духовном единении может генерировать только народ. Первостепенную роль в создании "Аидгылара" сыграла организация, которая называлась "Союз творческой молодежи", это был фундамент на котором выросло движение. Потом в Народный Форум "Аидгылара" пришло старшее поколение, это был наш большой писатель Алексей Гогуа, который стал первым председателем нашего движения", - сказал Нодар Чанба.