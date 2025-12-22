https://sputnik-abkhazia.ru/20251222/dan-start-xii-mezhdunarodnomu-konkursu-fotozhurnalistiki-imeni-andreya-stenina-v-moskve-1059926403.html

Дан старт XII Международному конкурсу фотожурналистики имени Андрея Стенина в Москве

СУХУМ, 22 дек – Sputnik. В Москве дан старт приему работ на XII Международный конкурс для молодых фотожурналистов имени Андрея Стенина.В "Главных новостях", "Моей планете" и "Портрете. Герой нашего времени" две категории –одиночный снимок и фотосерия. В номинациях "Спорт" и "Вид сверху" смогут участвовать только одиночные фотографии. Новая номинация "Энергия жизни" открыта для фотографов возрастом от 34 лет, в то время как остальные пять номинаций принимают работы от авторов в возрасте от 18 до 33 лет.Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев сказал, что миссия конкурса – открывать новые имена и давать старт молодым фотографам."В то же время будет очень интересно увидеть работы состоявшихся профессионалов, которые и задают ориентиры для молодежи. Будем ждать проекты мэтров и начинающих авторов, из них всех и складывается разнообразная, яркая и противоречивая картина современной фотожурналистики. Для нас большая гордость быть ее частью", – отметил он.Заявки можно подать на сайте конкурса на русском и английском языках до 28 февраля 2026 года включительно.Призовой фонд конкурса 2025 года составит 125 тысяч рублей за первое, 100 тысяч рублей за второе и 75 тысяч рублей за третье место в каждой номинации. Обладатель высшей награды конкурса Гран-при получит 700 тысяч рублей. Конкурс нового года продолжает традицию выставочных турне работ победителей по российским и зарубежным городам. Выставки победителей конкурса за 12 лет существования увидели зрители в Китае, ЮАР, Мексике, Аргентине, Уругвае, Колумбии, ДР Конго, Турции, Ливане, Германии, Испании, Италии, Греции, Венгрии, Польше, Египте и других странах.Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики.Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия) и онлайн-платформа "СМОТРИМ" (Россия).Международными информационными партнерами конкурса стали: Медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиахолдинг Dar Al Sharq (Катар), интернет-портал Brasil247 (Бразилия), информационное агентство PTI (Индия), информационное агентство IINA (Ирак), информационное агентство MEHR (Иран), информационное агентство NAN (Нигерия), информационное агентство Xinhua (Китай).

