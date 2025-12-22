Дан старт XII Международному конкурсу фотожурналистики имени Андрея Стенина в Москве

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Амҽыша Sputnik
08:00
30 мин
Воскресенье на Sputnik
08:30
31 мин
Амҽыша Sputnik
13:00
30 мин
Воскресенье на Sputnik
13:30
31 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:05
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:36
10 мин
Амҽыша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
18:00
31 мин
Воскресный вечер на Sputnik
18:30
31 мин
Амҽыша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
21:00
31 мин
Воскресный вечер на Sputnik
21:30
31 мин
Ашьыжь Спутник аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ашьхааӡаҩцәеи Аԥсны ахадеи еиԥылеит: анхаҩы ицәажәара
13:04
13 мин
Аиҿцәажәара
Ашықәс ҿыц аныҳәа Гагра рышҽазыҟарҵо: акультура аҟәша аусзуҩ лцәажәара
13:17
12 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:30
3 мин
Аиҿцәажәара
Дырмит Гәлиа иҩны- амузеи аамҭала иаркхоит: аиҳабы лцәажәара
13:33
14 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
"Аимҵакьачаразы" ачемпионат хыркәшоуп: аиааира згаз агәыԥ анапхгаҩы ицәажәара
13:47
12 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Актуальный комментарий
Лучшие студенты Санкт-Петербурга: Абхазия в списках
14:05
15 мин
Актуальный комментарий
Женевские дискуссии: итоги 2025 года
14:20
6 мин
On air
14:26
3 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Интервью с автором лучшей картины 2025 года
14:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
On air
18:16
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
"Аимҵакьачаразы" ачемпионат хыркәшоуп: аиааира згаз агәыԥ анапхгаҩы ицәажәара
18:19
12 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
https://sputnik-abkhazia.ru/20251222/dan-start-xii-mezhdunarodnomu-konkursu-fotozhurnalistiki-imeni-andreya-stenina-v-moskve-1059926403.html
Дан старт XII Международному конкурсу фотожурналистики имени Андрея Стенина в Москве
Дан старт XII Международному конкурсу фотожурналистики имени Андрея Стенина в Москве
Sputnik Абхазия
Конкурс, учрежденный в память о фотокорреспонденте МИА "Россия сегодня" Андрее Стенине, который погиб на Донбассе 6 августа 2014 года, традиционно стартовал в... 22.12.2025, Sputnik Абхазия
2025-12-22T14:09+0300
2025-12-22T14:49+0300
новости
москва
россия
андрей стенин
фотоконкурс андрея стенина
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/06/11/1055344690_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_568f391e8c1df418e6bf3fdfd1f9ec60.jpg
СУХУМ, 22 дек – Sputnik. В Москве дан старт приему работ на XII Международный конкурс для молодых фотожурналистов имени Андрея Стенина.В "Главных новостях", "Моей планете" и "Портрете. Герой нашего времени" две категории –одиночный снимок и фотосерия. В номинациях "Спорт" и "Вид сверху" смогут участвовать только одиночные фотографии. Новая номинация "Энергия жизни" открыта для фотографов возрастом от 34 лет, в то время как остальные пять номинаций принимают работы от авторов в возрасте от 18 до 33 лет.Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев сказал, что миссия конкурса – открывать новые имена и давать старт молодым фотографам."В то же время будет очень интересно увидеть работы состоявшихся профессионалов, которые и задают ориентиры для молодежи. Будем ждать проекты мэтров и начинающих авторов, из них всех и складывается разнообразная, яркая и противоречивая картина современной фотожурналистики. Для нас большая гордость быть ее частью", – отметил он.Заявки можно подать на сайте конкурса на русском и английском языках до 28 февраля 2026 года включительно.Призовой фонд конкурса 2025 года составит 125 тысяч рублей за первое, 100 тысяч рублей за второе и 75 тысяч рублей за третье место в каждой номинации. Обладатель высшей награды конкурса Гран-при получит 700 тысяч рублей. Конкурс нового года продолжает традицию выставочных турне работ победителей по российским и зарубежным городам. Выставки победителей конкурса за 12 лет существования увидели зрители в Китае, ЮАР, Мексике, Аргентине, Уругвае, Колумбии, ДР Конго, Турции, Ливане, Германии, Испании, Италии, Греции, Венгрии, Польше, Египте и других странах.Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики.Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия) и онлайн-платформа "СМОТРИМ" (Россия).Международными информационными партнерами конкурса стали: Медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиахолдинг Dar Al Sharq (Катар), интернет-портал Brasil247 (Бразилия), информационное агентство PTI (Индия), информационное агентство IINA (Ирак), информационное агентство MEHR (Иран), информационное агентство NAN (Нигерия), информационное агентство Xinhua (Китай).
https://sputnik-abkhazia.ru/20230806/rabotal-v-samom-pekle-pamyati-andreya-stenina-1047338264.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20251118/nazvany-pobediteli-xi-mezhdunarodnogo-konkursa-fotozhurnalistiki-imeni-stenina-1059126641.html
москва
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/06/11/1055344690_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_2f1e9f48eda539cbe35f7edc48e7d4ec.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
новости, москва, россия, андрей стенин, фотоконкурс андрея стенина
новости, москва, россия, андрей стенин, фотоконкурс андрея стенина

Дан старт XII Международному конкурсу фотожурналистики имени Андрея Стенина в Москве

14:09 22.12.2025 (обновлено: 14:49 22.12.2025)
© Foto / So Pyay Lynn/StenincontestРабота "Традиционное занятие" тайского фотографа Со Пяй Линна. Моя планета, одиночные
Работа Традиционное занятие тайского фотографа Со Пяй Линна. Моя планета, одиночные - Sputnik Абхазия, 1920, 22.12.2025
© Foto / So Pyay Lynn/Stenincontest
Подписаться
Конкурс, учрежденный в память о фотокорреспонденте МИА "Россия сегодня" Андрее Стенине, который погиб на Донбассе 6 августа 2014 года, традиционно стартовал в день его рождения – 22 декабря.
СУХУМ, 22 дек – Sputnik. В Москве дан старт приему работ на XII Международный конкурс для молодых фотожурналистов имени Андрея Стенина.
Фотоконкурс в этом году проводится по шести номинациям: "Главные новости", "Спорт", "Моя планета", "Портрет. Герой нашего времени", "Вид сверху" и новая номинация "Энергия жизни".
В "Главных новостях", "Моей планете" и "Портрете. Герой нашего времени" две категории –одиночный снимок и фотосерия. В номинациях "Спорт" и "Вид сверху" смогут участвовать только одиночные фотографии. Новая номинация "Энергия жизни" открыта для фотографов возрастом от 34 лет, в то время как остальные пять номинаций принимают работы от авторов в возрасте от 18 до 33 лет.
Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев сказал, что миссия конкурса – открывать новые имена и давать старт молодым фотографам.
"В то же время будет очень интересно увидеть работы состоявшихся профессионалов, которые и задают ориентиры для молодежи. Будем ждать проекты мэтров и начинающих авторов, из них всех и складывается разнообразная, яркая и противоречивая картина современной фотожурналистики. Для нас большая гордость быть ее частью", – отметил он.
Ситуация в Киеве - Sputnik Абхазия, 1920, 06.08.2023
Работал в самом пекле: памяти Андрея Стенина
6 августа 2023, 18:10
Заявки можно подать на сайте конкурса на русском и английском языках до 28 февраля 2026 года включительно.

Призовой фонд конкурса 2025 года составит 125 тысяч рублей за первое, 100 тысяч рублей за второе и 75 тысяч рублей за третье место в каждой номинации. Обладатель высшей награды конкурса Гран-при получит 700 тысяч рублей.
Конкурс нового года продолжает традицию выставочных турне работ победителей по российским и зарубежным городам. Выставки победителей конкурса за 12 лет существования увидели зрители в Китае, ЮАР, Мексике, Аргентине, Уругвае, Колумбии, ДР Конго, Турции, Ливане, Германии, Испании, Италии, Греции, Венгрии, Польше, Египте и других странах.
Работа Фруктовые деревья под тентами китайского фотографа Мэндань Чжу. Моя планета, одиночные - Sputnik Абхазия, 1920, 18.11.2025
Названы победители XI международного конкурса фотожурналистики имени Стенина
18 ноября, 14:29
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики.
Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия) и онлайн-платформа "СМОТРИМ" (Россия).
Международными информационными партнерами конкурса стали: Медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиахолдинг Dar Al Sharq (Катар), интернет-портал Brasil247 (Бразилия), информационное агентство PTI (Индия), информационное агентство IINA (Ирак), информационное агентство MEHR (Иран), информационное агентство NAN (Нигерия), информационное агентство Xinhua (Китай).
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0