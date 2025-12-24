Абхазия
В Абхазии
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
Бюджет Сухума на 2026 год принят в первом чтении
Бюджет Сухума на 2026 год принят в первом чтении
Sputnik Абхазия
Бюджет составит 2,2 млрд рублей и вырастет на 174 млн по сравнению с уходящим годом. 24.12.2025, Sputnik Абхазия
2025-12-24T18:02+0300
2025-12-24T18:06+0300
СУХУМ, 24 дек – Sputnik. Бюджет Сухума на 2026 год принят в первом чтении.Расходы запланированы в размере 2,33 миллиардов рублей, на 40 миллионов меньше, чем в 2025 году. Разница покроется за счет межбюджетного трансферта. Рост бюджета обусловлен изменением собственных доходов, налоговых и неналоговых поступлений. Чуть более половины суммы бюджета столицы формирует подоходный налог, еще треть — налог на прибыль организаций.Проект бюджета на следующий год составлен с учетом необходимости исполнения всех расходных обязательств города, сказал председатель постоянной депутатской комиссии по бюджету сухумского городского Собрания Беслан Квициния.Он подчеркнул, что расходы на образование в 2026 году увеличатся на 61,3 млн рублей, на здравоохранение — на 42,6 млн, на физкультуру и спорт — на 19,9 миллионов рублей, на культуру — на 3,9 млн рублей.В 2026 году на образование предусмотрено 806,5 миллионоврублей, также планируется повышение зарплат от 5 до 30% в зависимости от категорий.На здравоохранение выделят 396,9 млн рублей. Повышение зарплат врачам предусмотрено на 15%, среднему медперсоналу — на 10%.Бюджет жилищно-коммунального хозяйства составит 552,7 миллионов рублей.На социальную политику направят 88,8 млн рублей. Общий фонд оплаты труда составит 1 млрд 230 млн 900 тысяч рублей, что превышает показатели 2025 года на 150 миллионов рублей.Средняя зарплата в бюджетной сфере прогнозируется на уровне 21 512 рублей.
Бюджет Сухума на 2026 год принят в первом чтении

18:02 24.12.2025 (обновлено: 18:06 24.12.2025)
Бюджет составит 2,2 млрд рублей и вырастет на 174 млн по сравнению с уходящим годом.
СУХУМ, 24 дек – Sputnik. Бюджет Сухума на 2026 год принят в первом чтении.
Расходы запланированы в размере 2,33 миллиардов рублей, на 40 миллионов меньше, чем в 2025 году. Разница покроется за счет межбюджетного трансферта.
Рост бюджета обусловлен изменением собственных доходов, налоговых и неналоговых поступлений.
Чуть более половины суммы бюджета столицы формирует подоходный налог, еще треть — налог на прибыль организаций.
Проект бюджета на следующий год составлен с учетом необходимости исполнения всех расходных обязательств города, сказал председатель постоянной депутатской комиссии по бюджету сухумского городского Собрания Беслан Квициния.
Он подчеркнул, что расходы на образование в 2026 году увеличатся на 61,3 млн рублей, на здравоохранение — на 42,6 млн, на физкультуру и спорт — на 19,9 миллионов рублей, на культуру — на 3,9 млн рублей.
В 2026 году на образование предусмотрено 806,5 миллионоврублей, также планируется повышение зарплат от 5 до 30% в зависимости от категорий.
На здравоохранение выделят 396,9 млн рублей. Повышение зарплат врачам предусмотрено на 15%, среднему медперсоналу — на 10%.
Бюджет жилищно-коммунального хозяйства составит 552,7 миллионов рублей.
На социальную политику направят 88,8 млн рублей. Общий фонд оплаты труда составит 1 млрд 230 млн 900 тысяч рублей, что превышает показатели 2025 года на 150 миллионов рублей.
Средняя зарплата в бюджетной сфере прогнозируется на уровне 21 512 рублей.
