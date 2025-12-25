https://sputnik-abkhazia.ru/20251225/syurpriz-pod-elkoy-chto-podarit-rebenku-na-novyy-god-1059756961.html

Сюрприз под елкой: что подарить ребенку на Новый год

Сюрприз под елкой: что подарить ребенку на Новый год

Sputnik Абхазия

Приближается Новый год, пора подарков и самый главный праздник для тех, кто все еще верит в Деда Мороза. 25.12.2025, Sputnik Абхазия

2025-12-25T16:44+0300

2025-12-25T16:44+0300

2025-12-25T16:44+0300

новый год

дети

подарки

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/1f/1036991440_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a0bef7a265d42424cdae0b43d8a76b7b.jpg

Дети ждут праздника с нетерпением, пишут письма, ожидают того самого заветного сюрприза.Но, если не знать, что именно хочет ребенок, то выбрать подарок – задача не из простых.Память на всю жизньНовый год – отличный повод исполнить давнее желание ребенка, и например, подарить первый велосипед, ролики, коньки, даже собаку. Такой подарок ребенок запомнит на всю жизнь как воспоминание об исполнении чего-то заветного.Возможно, ребенку не нужно ничего материального, а он мечтает провести весь день с родителями, которые будут водить его по любимым местам, покупать мороженое и катать на аттракционах.Подарок с пользойМногие предпочитают дарить не просто эмоции, а подарок с пользой. К примеру, можно подарить конструкторы – деревянные, магнитные, LEGO, светящиеся, тематические, сейчас их сотни видов. Конструкторы тренируют пространственное мышление, мелкую моторику и усидчивость.Прекрасная замена телефону – обучающие планшеты с интерактивными заданиям. Они в игровой форме знакомят детей с математикой, языками, логикой.Для самых любознательных подойдут наборы для экспериментов – "Юный химик", "Лаборатория физики" и так далее. Настольные игры "Эволюция", "Монополия", "Квадриллион" учат стратегическому мышлению и взаимодействию с другими.Для любознательныхКнига – лучший подарок для юных почемучек. На маркетплейсах можно найти сотни рождественских, новогодних историй со сказочными иллюстрациями.Для более взрослых детей подойдут энциклопедии, есть даже с 3D иллюстрациями, заданиями, аудиовкладышами, лабиринтами, наклейками. Словом, на любой вкус и карман.Малышам отлично подойдут тактильные книги, которые можно не только полистать, но даже "попробовать" на вкус.Творческие подаркиОдин из вариантов бюджетных подарков – творческие наборы. Такие боксы с фломастерами, красками и прочими инструментами для рисования любят все дети.3D‑ручка или набор для лепки дают возможность создавать объемные фигуры и прототипы. Материалы для рукоделия, бисер, пряжа, ткани, наборы для скрапбукинга развивают мелкую моторику и фантазию.Словом, вариантов куча, но не забывайте, что секрет успешного подарка – знать предпочтения ребенка, его увлечения, характер и интересы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20251223/kak-ukrasit-elku-trendy-2026-goda-1059653767.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20251225/1060021383.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20251224/bybysh-novogodnyaya-skazka-v-abkhazskom-dramteatre-1059993425.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

новый год, дети, подарки