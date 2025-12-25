Абхазия
СУХУМ, 25 дек – Sputnik. Теракт предотвращен в Калужской области, сообщили в ФСБ.По заданию украинских спецслужб житель Калуги пытался взорвать федеральное газохранилище и автостоянку оборонного предприятия.По информации ФСБ, для подготовки терактов было произведено примерно 80 кг бризантного взрывчатого вещества, а также самодельные зажигательные средства. Из тайника, оборудованного украинскими спецслужбами, изъяли 300 граммов пластичного взрывчатого вещества зарубежного производства, пару электродетонаторов, пистолет ПМ и боеприпасы к нему.При задержании террорист оказал сопротивление и был ликвидирован.
12:13 25.12.2025 (обновлено: 12:24 25.12.2025)
Мужчина пытался совершить диверсию на федеральном газохранилище и автостоянке оборонного предприятия.
СУХУМ, 25 дек – Sputnik. Теракт предотвращен в Калужской области, сообщили в ФСБ.
По заданию украинских спецслужб житель Калуги пытался взорвать федеральное газохранилище и автостоянку оборонного предприятия.
По информации ФСБ, для подготовки терактов было произведено примерно 80 кг бризантного взрывчатого вещества, а также самодельные зажигательные средства. Из тайника, оборудованного украинскими спецслужбами, изъяли 300 граммов пластичного взрывчатого вещества зарубежного производства, пару электродетонаторов, пистолет ПМ и боеприпасы к нему.
При задержании террорист оказал сопротивление и был ликвидирован.
