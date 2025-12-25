https://sputnik-abkhazia.ru/20251225/terakt-predotvraschen-v-kaluzhskoy-oblasti-1060023528.html

Теракт предотвращен в Калужской области

Теракт предотвращен в Калужской области

25.12.2025

СУХУМ, 25 дек – Sputnik. Теракт предотвращен в Калужской области, сообщили в ФСБ.По заданию украинских спецслужб житель Калуги пытался взорвать федеральное газохранилище и автостоянку оборонного предприятия.По информации ФСБ, для подготовки терактов было произведено примерно 80 кг бризантного взрывчатого вещества, а также самодельные зажигательные средства. Из тайника, оборудованного украинскими спецслужбами, изъяли 300 граммов пластичного взрывчатого вещества зарубежного производства, пару электродетонаторов, пистолет ПМ и боеприпасы к нему.При задержании террорист оказал сопротивление и был ликвидирован.

