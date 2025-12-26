https://sputnik-abkhazia.ru/20251226/svo-tekhnologicheskie-itogi-2025-goda--1060039306.html

СВО: технологические итоги 2025 года

Sputnik Абхазия

Четвертый год СВО показал абсолютное технологическое превосходство Вооруженных сил РФ над украинскими прокси-войсками

Российский боевой опыт и новое высокотехнологичное вооружение, интегрированное в передовую оперативно-тактическую оболочку – изучают и анализируют все ведущие армии мира, пишет военный обозреватель Александр Хроленко.Принципиально новые вооружения российского ОПК в 2025 году по-настоящему поразили противников и восхитили союзников:Заметим, подводные силы ВМФ России сегодня занимают второе место в мире и уверенно идут к первенству. Стратегов НАТО серьезно беспокоят "Бореи", "Ясени", "Посейдоны", "Цирконы" и стремительное развитие боевых возможностей России в Мировом океане.Основа суверенитетаПрезидент РФ Владимир Путин 17 декабря заявил, что "Буревестник" и "Посейдон" обеспечат стратегический паритет и безопасность России на десятилетия вперед. Эти и другие комплексы уже сегодня дисциплинируют любого агрессора, влияют на развитие событий в зоне СВО. Эффективность высокоточных ударов российских войск в десять раз выше, чем у противника. На Украине выведены из строя более 70 процентов ТЭЦ и 37 процентов ГЭС – энергетические возможности Киева (логистика ВСУ) уменьшились в два раза.Безусловное превосходство в технологиях и способах ведения вооруженной борьбы позволило российским войскам в 2025 году освободить более 300 населенных пунктов и 6300 квадратных километров. Украина потеряла за год около 500 тысяч военнослужащих, свыше 100 тысяч единиц техники. Боевой потенциал ВСУ в 2025 году снизился на треть. Напомню, за весь период СВО уничтожено более 1,5 млн военнослужащих противника.На планете по-прежнему не хватает прочного мира и безопасности, во многих регионах зреют вооруженные конфликты. В этой сложной обстановке невероятное оружие и высокая эффективность войск в значительной степени обеспечили России реальный суверенитет, и незыблемый международный авторитет.Российская СВО считается универсальным "учебником современной войны" и даже "первой в мире войной искусственного интеллекта", это не преувеличение. Россия доказала, что в войне побеждают, прежде всего, эффективная система госуправления, самодостаточная экономика и развитая оборонная промышленность. На этой базе Вооруженные силы РФ быстро адаптировались к масштабному, высокотехнологичному, длительному конфликту, быстрому реагированию на любые военные угрозы. В комплексных ударах по объектам противника Россия неоднократно задействовала в одном "залпе" свыше 700 ракет и дронов – недосягаемые для Запада параметры боевой производительности. Военно-промышленная комиссия РФ 23 декабря обсудила дальнейшее внедрение элементов ИИ в вооружения. Много значит эффективная система комплектования российских войск: в 2025 году добровольно поступили на военную службу по контракту почти 410 тысяч человек, и это – профессионалы.Украина и НАТО сделали ставку на непрерывно-бесплатные военные поставки Запада, передовые средства американской космической разведки и связи Starlink, а также на дроны-конструкторы, которых оказалось недостаточно для остановки российского наступления. Даже генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признал российскую силу, заметив: Москва может произвести за три месяца больше оружия и боеприпасов, чем вся военно-промышленная база Запада за один год.Жалкий итог курской авантюры ВСУ и НАТО в 2025 году, падение нескольких важных для киевского режима "фортеций" и многомесячное отступление – закономерны. Стратегическое превосходство России в силах, средствах и технологиях вооруженной борьбы – безусловно. Стоит заметить, что Москва проявила чрезвычайную сдержанность в прокси-войне. Возможно, поэтому "глубинное государство" в США и ЕС еще не заглушило в себе маниакальное стремление превратиться в радиоактивную пустыню.На случай, если для мирного сосуществования Западу не хватит естественного и искусственного интеллекта, в российских РВСН продолжается перевооружение на ракетные комплексы стратегического назначения "Ярс" и "Сармат". Для надежности, "Орешник" может "пересесть" в железнодорожные вагоны. Россия никогда не перестанет восхищать добрых соседей и побеждать зарвавшихся агрессоров. Хорошая ракета и в XXI веке остается основой суверенитета.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

