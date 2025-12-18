СВО: линию мира Западу диктует линия фронта

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Мықәтәи ауахәама аныхачаԥаҭӡы гәарҭон ареставраторцәа: аусурақәа рлыҵшәа
13:05
13 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аԥсни Урыстәылеи рспециалистцәа Ԥсоу аӡиас аҭагылазаашьа гәарҭеит: алҵшәақәа еилаҳкаауеит
13:18
11 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аԥсаӡ азы ахәмаргақәа: Илана Ҭарԥҳа лыгәҭакқәа ҳацеиҩылшоит
13:34
16 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Акультура министрра 2025 шықәсазтәи агастрольтә план: аихшьаалақәа
13:49
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Радио
О росте пенсий и перспективах развития: разговор с главой Пенсионного фонда
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Радио
Развитие сельского хозяйства в Абхазии: разговор со специалистом
14:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Очамчыра ақалақь аҿы иазгәаҭоуп Ахьӡ- аԥша амузеи аартра: аҭоурых агәаларшәара аҵакы
18:05
14 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Акультура министрра 2025 шықәсазтәи агастрольтә план: аихшьаалақәа
18:19
10 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
Сотрудничество Абхазии и Крыма: итоги поездки абхазской делегации
18:34
7 мин
Радио
О росте пенсий и перспективах развития: разговор с главой Пенсионного фонда
18:42
18 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Очамчыра ақалақь аҿы иазгәаҭоуп Ахьӡ- аԥша амузеи аартра: аҭоурых агәаларшәара аҵакы
21:05
14 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Акультура министрра 2025 шықәсазтәи агастрольтә план: аихшьаалақәа
21:19
10 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Актуальный комментарий
Сотрудничество Абхазии и Крыма: итоги поездки абхазской делегации
21:34
7 мин
Радио
О росте пенсий и перспективах развития: разговор с главой Пенсионного фонда
21:42
18 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
30 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
"Владислав Арӡынба. Алшара змаз аҟазара": афильм автор иҿцәажәара
13:04
15 мин
Аиҿцәажәара
Автобус ҿыц роуит Абӷархықәтәи ашколхәыҷқәа: аҵараҟәша аиҳабы ицәажәара
13:19
10 мин
Ҳара ҳжәар
Аԥсуа ажәак аҵакы
13:29
1 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аиҿцәажәара
Аетнопарк "Аԥсны" азы ииасуа ашықәс зеиԥшраз: аиҳабы ицәажәара
13:33
15 мин
Аиҿцәажәара
“Зысасгәашә аарту Аԥсны” апроектқәа аус рыдулашьа ддырҵоит: алахәыла ицәажәара
13:48
11 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Главный четверг
Задачи Собрания Сухумского района: интервью с главой
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Как полюбить книги и с чего начинать? Советы от писательницы Анны Гончаровой
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
ВчераСегодня
К эфиру
СВО: линию мира Западу диктует линия фронта
СВО: линию мира Западу диктует линия фронта
Sputnik Абхазия
Российские войска уверенно продвигаются вперед на нескольких участках фронта. Методично выравнивают "карманы" и ликвидируют "котлы" – в Донбассе, Харьковской и... 18.12.2025, Sputnik Абхазия
Активизация мирного процесса в Европе под руководством США происходит от невозможности изменить реальность на поле боя, пишет военный обозреватель Александр Хроленко.Российский президент Владимир Путин на расширенной коллегии Минобороны РФ 17 декабря еще раз подтвердил, что цели специальной военной операции будут достигнуты. Россия предпочла бы добиться этого с помощью дипломатии, но готова освободить свои исторические земли военным путем. Вооруженные силы РФ удерживают стратегическую инициативу в течение всего 2025 года, наступают на всех направлениях. Российская армия опережает противника в технологиях, способах и приемах ведения вооруженной борьбы. Обрушение обороны ВСУ неизбежно, западные кураторы Киева понимают это, и все же создают реальные предпосылки для продолжения боевых действий в 2026 году.Войска группировки "Запад" в Харьковской области 16 декабря освободили село Новоплатоновку, и этим укрепили блокаду 15 батальонов противника на левом берегу реки Оскол. На Харьковском направлении за минувшие сутки нанесено поражение частям пяти бригад ВСУ в районах населенных пунктов Старый Салтов, Революционное, Великий Бурлук, Избицкое, Волчанские Хутора и Варваровка. Противник потерял здесь 16 – 17 декабря свыше 400 военнослужащих. Поражены объекты транспортной инфраструктуры, задействованные в интересах ВСУ, а также цех сборки и хранения ударных БПЛА.Харьковская область в 2025 году стала очень горячим участком СВО – здесь освобождены значительные территории, множество населенных пунктов, включая важные в оперативном смысле города Волчанск и Купянск. Вероятно "выпрямление" линии фронта между этими городами. А если заглянуть за горизонт событий, то дискурс о возвращении Харьковской области в Россию имеет прочное основание. Напомню, народная республика в Харькове была провозглашена одновременно с Донецкой – еще в апреле 2014 года.На северо-западе Донбасса войска группировки "Южная" нанесли поражение формированиям восьми бригад ВСУ в районах населенных пунктов Резниковка, Степановка, Славянск, Петровское, Константиновка и Краматорск. При этом противник потерял более 200 военнослужащих, 18 автомобилей, два артиллерийских орудия, две станции РЭБ, четыре склада боеприпасов и горючего. Крупная Славянско-Краматорская агломерация будет освобождена от временной украинской оккупации при всех обстоятельствах. Освобождение Красного Лимана продолжается, оно откроет путь для блокирования Славянска с севера. С юга ключом к последней "фортеции" ВСУ в Донбассе станет Константиновка, за которую идут бои.Подразделения группировки войск "Центр" на западе ДНР ранее освободили город Красноармейск, и продолжают уничтожение бригад противника, окруженных в Димитрове. Бандеровцы осознают: выйти из этого города невозможно, они обречены. Неподалеку российские подразделения зачищают от разрозненных групп ВСУ населенные пункты Родинское, Светлое, Гришино. Глубина зоны безопасности в сопредельной Днепропетровской области зависит от многих обстоятельств. Войска группировки "Восток" стремительно продвигаются на запад – сегодня освободили населенный пункт Герасимовка, нанесли поражение частям трех бригад и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Гавриловка Днепропетровской области, Терноватое, Гуляйполе, Косовцево в Запорожье. На южном крыле фронта, в Запорожской и Херсонской областях группировка войск "Днепр" ведет бои на подступах к городу Орехов, надежно удерживает днепровскую островную зону, отражая попытки десанта ВСУ на Тендровскую и Кинбурнскую косы. Командование ВСУ безуспешно пытается остановить продвижение российских группировок "Восток" и "Днепр" к городу Запорожье.Сказка про белого бычкаРоссия ежесуточно наносит групповые высокоточные удары по объектам противника на всей территории Украины. Пожалуй, более других достается энергетической и военной инфраструктуре Киева и Одессы, где бандеровцы с чрезмерным усердием собирают ударные дроны для "москитной войны" на море. Эти "пираты XXI века" вскоре будут намертво привязаны к суше.После эффективных российских ударов по железнодорожной инфраструктуре украинская армия находится на грани логистической катастрофы и на земле. Российские дроны научились различать военные грузы, замаскированные под гражданский состав. И уничтожать, разумеется.На украинском ТВД американцы проиграли основную "партию", и стремятся быстрее достичь компромиссного мира. Европейцы медлят, потому что такой мир для них означает не абстрактное сокрушительное поражение, а тектонические потрясение всей опереточной структуры ЕС и НАТО. Вчерашнее заседание "клуба самоубийц" в формате "Рамштайн" показало катастрофическое для Киева падение поддержки. И все же, в Европе тайно разрабатывается план ввода иностранных войск на Украину – после СВО, для неких "гарантий безопасности". Это "сказка про белого бычка".Безопасность Украине может гарантировать только Россия. И Будапештский меморандум вполне обеспечивал мир, пока Киев не устремился в НАТО, которая расширилась до границ РФ. И пока США не организовали вооруженный переворот в Киеве в 2014 году. Россия лишь адекватно отреагировала. Так было во все времена, когда страны Запада сознательно и цинично игнорировали законные требования российской национальной безопасности. Так будет и в XXI веке.Три года и десять месяцев СВО убедительно доказали, что Запад не готов к прямому военному конфликту с Россией на Украине или где-то еще. Для чего же гарантии безопасности Киеву, безусловно угрожающие интересам и безопасности США? Очевидно, европейские "танцы с копьями" направлены на формирование стратегической западни (хвост пытается вилять собакой). Общеизвестно: Россия выступает против любого военного партнерства между Западом и Украиной. Тем более, если "партнерство" планируется за украденные у России деньги.Издание The American Conservative сегодня констатировало: "Зеленский явно стремится втянуть США в военный альянс, который не служит их собственным интересам". Это "кошмарный сценарий" для Америки и "плохая новость" для украинцев, полтора миллиона которых уже заплатили жизнью за ошибки Запада в отношениях с Россией. Самуэль Чарап из корпорации RAND заметил, что "гарантии безопасности" напоминают "послание с Марса".Полагаю, даже на Марсе условия мира диктует победитель, а не проигравшие.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
СВО: линию мира Западу диктует линия фронта

10:32 18.12.2025 (обновлено: 11:11 18.12.2025)
© Sputnik / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСтрельба из пушки "Гиацинт-Б" по позициям ВСУ
Стрельба из пушки Гиацинт-Б по позициям ВСУ - Sputnik Абхазия, 1920, 18.12.2025
© Sputnik / Виктор Антонюк
/
Перейти в фотобанк
Александр Хроленко - Sputnik Абхазия
Александр Хроленко
Военный обозреватель
Все материалы
Российские войска уверенно продвигаются вперед на нескольких участках фронта. Методично выравнивают "карманы" и ликвидируют "котлы" – в Донбассе, Харьковской и Запорожской областях.
Активизация мирного процесса в Европе под руководством США происходит от невозможности изменить реальность на поле боя, пишет военный обозреватель Александр Хроленко.
Российский президент Владимир Путин на расширенной коллегии Минобороны РФ 17 декабря еще раз подтвердил, что цели специальной военной операции будут достигнуты. Россия предпочла бы добиться этого с помощью дипломатии, но готова освободить свои исторические земли военным путем.
Вооруженные силы РФ удерживают стратегическую инициативу в течение всего 2025 года, наступают на всех направлениях. Российская армия опережает противника в технологиях, способах и приемах ведения вооруженной борьбы. Обрушение обороны ВСУ неизбежно, западные кураторы Киева понимают это, и все же создают реальные предпосылки для продолжения боевых действий в 2026 году.
Войска группировки "Запад" в Харьковской области 16 декабря освободили село Новоплатоновку, и этим укрепили блокаду 15 батальонов противника на левом берегу реки Оскол.
На Харьковском направлении за минувшие сутки нанесено поражение частям пяти бригад ВСУ в районах населенных пунктов Старый Салтов, Революционное, Великий Бурлук, Избицкое, Волчанские Хутора и Варваровка. Противник потерял здесь 16 – 17 декабря свыше 400 военнослужащих. Поражены объекты транспортной инфраструктуры, задействованные в интересах ВСУ, а также цех сборки и хранения ударных БПЛА.
Харьковская область в 2025 году стала очень горячим участком СВО – здесь освобождены значительные территории, множество населенных пунктов, включая важные в оперативном смысле города Волчанск и Купянск. Вероятно "выпрямление" линии фронта между этими городами.
А если заглянуть за горизонт событий, то дискурс о возвращении Харьковской области в Россию имеет прочное основание. Напомню, народная республика в Харькове была провозглашена одновременно с Донецкой – еще в апреле 2014 года.
На северо-западе Донбасса войска группировки "Южная" нанесли поражение формированиям восьми бригад ВСУ в районах населенных пунктов Резниковка, Степановка, Славянск, Петровское, Константиновка и Краматорск. При этом противник потерял более 200 военнослужащих, 18 автомобилей, два артиллерийских орудия, две станции РЭБ, четыре склада боеприпасов и горючего. Крупная Славянско-Краматорская агломерация будет освобождена от временной украинской оккупации при всех обстоятельствах. Освобождение Красного Лимана продолжается, оно откроет путь для блокирования Славянска с севера. С юга ключом к последней "фортеции" ВСУ в Донбассе станет Константиновка, за которую идут бои.
Подразделения группировки войск "Центр" на западе ДНР ранее освободили город Красноармейск, и продолжают уничтожение бригад противника, окруженных в Димитрове. Бандеровцы осознают: выйти из этого города невозможно, они обречены. Неподалеку российские подразделения зачищают от разрозненных групп ВСУ населенные пункты Родинское, Светлое, Гришино.
Глубина зоны безопасности в сопредельной Днепропетровской области зависит от многих обстоятельств. Войска группировки "Восток" стремительно продвигаются на запад – сегодня освободили населенный пункт Герасимовка, нанесли поражение частям трех бригад и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Гавриловка Днепропетровской области, Терноватое, Гуляйполе, Косовцево в Запорожье.
На южном крыле фронта, в Запорожской и Херсонской областях группировка войск "Днепр" ведет бои на подступах к городу Орехов, надежно удерживает днепровскую островную зону, отражая попытки десанта ВСУ на Тендровскую и Кинбурнскую косы. Командование ВСУ безуспешно пытается остановить продвижение российских группировок "Восток" и "Днепр" к городу Запорожье.
Сказка про белого бычка

Россия ежесуточно наносит групповые высокоточные удары по объектам противника на всей территории Украины. Пожалуй, более других достается энергетической и военной инфраструктуре Киева и Одессы, где бандеровцы с чрезмерным усердием собирают ударные дроны для "москитной войны" на море. Эти "пираты XXI века" вскоре будут намертво привязаны к суше.
После эффективных российских ударов по железнодорожной инфраструктуре украинская армия находится на грани логистической катастрофы и на земле. Российские дроны научились различать военные грузы, замаскированные под гражданский состав. И уничтожать, разумеется.
На украинском ТВД американцы проиграли основную "партию", и стремятся быстрее достичь компромиссного мира. Европейцы медлят, потому что такой мир для них означает не абстрактное сокрушительное поражение, а тектонические потрясение всей опереточной структуры ЕС и НАТО.
Вчерашнее заседание "клуба самоубийц" в формате "Рамштайн" показало катастрофическое для Киева падение поддержки. И все же, в Европе тайно разрабатывается план ввода иностранных войск на Украину – после СВО, для неких "гарантий безопасности". Это "сказка про белого бычка".
Безопасность Украине может гарантировать только Россия. И Будапештский меморандум вполне обеспечивал мир, пока Киев не устремился в НАТО, которая расширилась до границ РФ.
И пока США не организовали вооруженный переворот в Киеве в 2014 году. Россия лишь адекватно отреагировала. Так было во все времена, когда страны Запада сознательно и цинично игнорировали законные требования российской национальной безопасности. Так будет и в XXI веке.
Три года и десять месяцев СВО убедительно доказали, что Запад не готов к прямому военному конфликту с Россией на Украине или где-то еще. Для чего же гарантии безопасности Киеву, безусловно угрожающие интересам и безопасности США?
Очевидно, европейские "танцы с копьями" направлены на формирование стратегической западни (хвост пытается вилять собакой). Общеизвестно: Россия выступает против любого военного партнерства между Западом и Украиной. Тем более, если "партнерство" планируется за украденные у России деньги.
Издание The American Conservative сегодня констатировало: "Зеленский явно стремится втянуть США в военный альянс, который не служит их собственным интересам". Это "кошмарный сценарий" для Америки и "плохая новость" для украинцев, полтора миллиона которых уже заплатили жизнью за ошибки Запада в отношениях с Россией. Самуэль Чарап из корпорации RAND заметил, что "гарантии безопасности" напоминают "послание с Марса".
Полагаю, даже на Марсе условия мира диктует победитель, а не проигравшие.
Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
